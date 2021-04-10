德國政府的防疫政策，讓民眾感覺政治人物是活在平行時空

幸運地打到疫苗

本人2月在德國疫苗施打中心工作，因為疫苗打完約定的人之後偶有剩下疫苗針劑，為維持時效性必須當天用掉，小組組長便緊急開放給工作人員施打，我就成了當天最後一位幸運者。

打了針之後回家的路上，打針處開始有一點點酸麻的感覺，讓人感到安心。晚上入夜就寢時，手臂痠痛地提不起來，有如被人打了一拳般，心裡上卻是高興的，心想從來沒有這樣興奮地疼痛，因為這表示疫苗正在發揮作用。三周之後第二劑打完，心中也落下大石，不知為什麼，感覺自己好像包了一層保護膜，一下子感到安心許多。

疫苗德國研發生產，別國搶先用

德國衛生部長史潘（Jens Spahn）在剛開放施打疫苗時，信誓旦旦地把疫苗說成是希望化身。不過，就在嚴格規劃什麼人可以優先施打的順序之後，才驚訝地發現整個疫苗寄送數量少到可憐。美國、英國、以色列等國家，拿著德國與美國研發的輝瑞疫苗打得嚇嚇叫，以色列打到全國有一半以上的人都打完第二劑，德國這邊第二劑打完者卻仍在5％的地方擺盪。

德國政府早期花大錢，大力補助自家廠商開發疫苗，現在研發成功後，卻在疫苗購買的合約條件上簽得不痛不癢、不緩不急，完全沒有優先供應德國的前提。於是不要求廠商優先製造供應德國，僅要求廠商盡能力所及提供疫苗的情況下，在全球搶購疫苗的市場上，能力所及的合約條件完全不構成約束。

疫苗廠商給貨條件就看哪個國家施壓高、誰出的錢多，就優先給哪國。這商業定律，德國政府沒弄懂，拿不到疫苗讓衛生部長直跳腳，只能多開放其他國家進口疫苗。

AZ停打政策打擊信心

英國牛津大學與挪威開發的AZ疫苗，剛開始限制65歲以上人施打，因沒有足夠的數據支持。最近在英國大量施打後數據報告證實疫苗效應好，施打65歲以上的人沒問題，而且打完第一劑的防護效果高達90％以上，這個好消息當然振奮人心。

不過，最近發生的幾則打了AZ疫苗血栓甚或致死的事件，讓心急等待施打疫苗的德國人心惶惶。衛生部長一度下令停打，兩天之後聽完專家報告又宣布開始施打，因為真的沒有直接證據顯示，兩者之間的具體連結性。

為了安全優先的保障，德國政府做出了折衝的呼籲，要求AZ疫苗只打60歲以上的人。這個政策又讓疫苗施打的優先順序頓時打亂必須重練。因為之前為了保護年長者，因應輝瑞疫苗不足與特殊超低溫度的需求，所以政府特別設置疫苗中心，並要求優先施打80歲以上的長者，及居住在機構的居民與相關的醫護人員。而居家照顧年長者的家屬雖然是接觸者，卻因為疫苗不足而不允許施打。

原本AZ疫苗的進口是給80歲以下族群同時盡快施打，希望達到施打年齡層的普及化。在家庭醫師殷切透露參與施打疫苗的意願下，4月開始德國家醫得以施打AZ疫苗，主要是因為AZ疫苗無須特殊的超低溫設施即可在診間儲放。現今由於AZ疫苗施打的建議年齡層改變，因此疫苗中心邀約施打的對象就需跟著更動。

除了封鎖政府也沒了準

第三波的疫情並沒有因為疫苗的開打而放緩，感染者攀升來到一天兩萬名以上。封鎖了三個月整整的商店早已失去了耐心，大家都期盼春天可以讓商機也回春。

面臨復活節也是家族聚會的重要假期，各邦邦長與總理梅克爾（Angela Merkel）展開了馬拉松式開會，經過數小時的漫長會議過程，決策出來卻令人完全傻眼。因為做出的決議，竟是要商家在復活節前一天的星期四與中間的星期六全部關店，也就是加上原本的國定假日一連關五天的商店。而且這次是要大家嚴格停止所有的商業活動，甚至是連販售食品的超商都要關閉。

消息一出，不管什麼身分的人都罵聲連連。因為這個決策實在太荒謬。食品超商連續關閉五天自然會造成瘋狂的緊張搶購潮，引發感染必定更多。果然不到數小時，這個被罵翻的決策就立刻作廢修正了。梅克爾總理低姿態出面道歉，概括承擔所有的責任，但是這也讓所有人對政府決策原則深感質疑，因為他們覺得政治人物的決策與他們的生活似乎成了平行時空。

德國長者渴望成失望

以色列因為施打普及，商店與文化活動已然解封，施打過疫苗者憑手機上顯示的施打證明即可回到正常的生活。無論是街頭咖啡、文化饗宴，還是餐廳用餐都不再是夢。相對地，德國施打過疫苗者卻不斷被告誡，要與大多數人團結一致，不能因為打過疫苗就有優先權。只是至今打過疫苗的80歲以上老人，原本要被保護的生命，能有多少時間漫長等待全面解封的時日到來，同樣考驗政治人物的智慧。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航