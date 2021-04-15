《每天吸點貓德勒》：忽冷忽熱不是性格問題，貓咪本來就沒有長時間玩耍的耐力

文：宿南章

我相信在學生時期，許多人都很討厭為冬天舉辦的長跑和馬拉松做練習。其實在冬天練跑，具有醫學性的效用。在還很寒冷的時期充分練跑，體內就會製造出一種名為「熱休克蛋白」的蛋白質。此種蛋白質的作用，是在炎熱等壓力下保護身體的細胞。因此在冬季時練跑，將能在半年後的盛夏酷暑中守護身體。運動員就是知道身體的這項機制，才會在冬天時奮力練跑。

這種蛋白質不只人類，在狗兒體內也會生成。因此如果家中狗兒很怕熱，建議飼主可以在冬天讓狗狗好好奔跑。

人類和狗兒都能透過這種訓練來培養耐力，貓咪則辦不到這樣的事情。貓科動物從太古之時，就已經將爆發力當成了生存武器。這是因為，貓科動物無法鍛鍊耐力。

即使是貓科中最擅長奔馳的獵豹，奔跑10多秒已是極限。獵豹從開始飛奔的兩秒之後，就會達到時速75㎞。在這短短的兩秒間，呼吸頻率會從每分鐘60次變成150次，由體內生出的熱量則會增加至五倍。

當獵豹的體溫上升至40.5℃，其時速就能到達100㎞。

沒錯，貓科動物越是奔跑，對身體的負荷就越沉重，因此完全不適合「持續追逐」獵物。說得極端點，其實「光是要撲上前去，就已經快不行了」。

獵豹打獵並不是「明明再一下子就能追上卻選擇放棄」，而是單純沒辦法再繼續跑下去。這當然不是「有毅力／沒毅力」的問題。這是體溫上升有其極限，再加上肌肉類型的問題。

在聊貓科動物的肌肉之前，我要稍微講點別的。請容我先談談魚的事情。魚可以分成石斑魚、鯛魚這類「白肉魚」，還有鮪魚、秋刀魚、沙丁魚這類「紅肉魚」對吧？其實這兩個類別，並不單純是肉色差異，它們的性質根本全然不同。

白肉魚會獨自行動，以其他魚類為食，稱霸於食物鏈的「高位」。換句話說也就是掠食者、獵人。掠食時的爆發力比什麼都更重要，除此之外的時間，白肉魚都會悠悠哉哉地待在沙子裡頭。白肉魚這般重視爆發力的魚種所擁有的肌肉，稱為「白肌（快縮肌）」。因為肌肉是白的，所以才稱為白肉魚。

另一方面「紅肉」魚則具有耐力，隨時都能成群持續游泳。有些物種像是鮪魚，如果不持續游泳，甚至會無法呼吸，最終死亡。這類著重耐力的「紅肉」魚種，身上長著「紅肌（慢縮肌）」。

海洋裡就像這樣分成白肉的白肌魚種，以及紅肉的紅肌魚種，相當好懂。若比喻成奧運選手，白肉魚就是跑百米的選手，紅肉魚則是馬拉松選手。短距離型和長距離型分得相當清楚。

這下我們已經瞭解這兩種肌肉，可以回來討論貓咪的身體了。

如同前面篇幅所述，貓科動物在食物鏈中居於高位。此外很重要的，是捕捉獵物時的「爆發力」。貓科動物的肌肉，全都是由人稱「白肌」的爆發力型肌肉所組成。

在家裡跟貓咪玩耍時也是一樣，才剛撲了過來，卻又突然不悅地跑掉。看見貓咪這個模樣，大家可能會說「貓真容易放棄」、「忽冷忽熱的」之類，但這不是性格的錯，而是肌肉的性質所導致。貓咪原本就沒有長時間玩耍所需的耐力。

人類對貓咪性格的想像，我想經常都是出於這類身體構造所帶來的現象。就貓咪的觀點而言，因身體構造所引發的行為，卻被人解讀成那樣，想必是「一大困擾」吧。

此外前面曾經提到，貓爪即使抓出小傷口也很容易化膿，這應是為了彌補身體耐力不足所進化出來的機能。

貓咪們盡全力運用由白肌所組成的身體，一路存活到了今天。下次一起玩耍的時候，可別再怪罪牠們一下子就意興闌珊，而要好好稱讚牠們的爆發力。相信以後跟貓咪玩耍，一定會比從前更加歡樂。

順帶一提，據說人類的身體同時具有白肌和紅肌。而且目前已知，只要透過持續鍛鍊，就能打造出同時具有白肌與紅肌能力的粉紅肌。

正確說來，肌肉分成白肌（快縮肌Type IIa、IIb）跟紅肌（慢縮肌Type I），IIa具有類似紅肌的耐力機能。白肌跟紅肌的基礎比例，會受到遺傳所影響，但若願意努力（耐力訓練），就能將白肌IIb轉換成IIa。另外透過訓練，也能幫助各類肌肉變強變壯。

這樣想來，人類可說有著一種特性，不僅大腦，包括肌肉也能藉由學習和努力持續改變。或許就是因為這樣，我們才會老是心繫未來，而不去重視「此刻這個瞬間」。若能發揮正面功效那倒還好，但若只是不斷受困於糟糕未來的想像之中，那就太可惜了。

未來是由「現在」所打造而成。感到不安的時候，不妨試著想想貓咪那活在當下的生存之道。

書籍介紹

本文摘錄自《每天吸點貓德勒：獻給為人際關係苦惱的你，最強最萌的心靈養護術（隨書贈送「吸貓手冊」乙本）》，時報文化出版

作者：宿南章

譯者：蕭辰倢

本書將會嘗試新的挑戰，同時探討貓咪和人類的種種情事。首先最重要的是──看著貓咪可愛的模樣，好好放鬆。接著，我期待大家在更瞭解貓咪的過程中，能夠加深對人類、尤其對於自身的理解，甩開肩上的負擔，愜意活出自我的樣貌。

本書旨在借鑑貓咪的生活之道，這套做法不算自我啟發，應該說是「貓咪啟發」才對（笑）。我會盡量避開心理學的艱澀詞彙及觀點，希望能幫助讀者從貓咪身上獲得療癒，怡然自得地學習，最終自身也獲得成長。這麼說起來，這或許是一本很貪心的書呢。

我希望平時在工作、家庭、人際關係中拚盡全力的各位都能獲得啟發，習得更輕鬆的思考方式，因而寫下了這些內容。希望大家都能一路看到最後。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航