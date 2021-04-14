《大人的生物教室》：世界第一隻體細胞複製動物「桃莉羊」是如何誕生的？

文：大石正道

複製羊「桃莉」的誕生與複製人──體細胞複製的做法

我們在先前也介紹過，英國發育生物學家格登在1986年，將非洲爪蟾蝌蚪的小腸上皮細胞的細胞核，移植到DNA已被紫外線破壞的受精卵中，成功讓受精卵發育成了蝌蚪。上皮細胞這種在體內分化的細胞稱為體細胞，而帶有跟親代完全相同之遺傳訊息的個體則叫做複製體，在這個實驗中，格登創造了一個青蛙的體細胞複製體。

在證明「體細胞的細胞核帶有與受精卵完全相同的遺傳訊息」後，許多研究者馬上想到哺乳類或許也可以進行體細胞複製，於是開始著手實驗。

1996年，世界上第一隻體細胞複製動物──桃莉羊誕生了。英國的羅斯林研究所取出一頭母羊的乳腺細胞核，將它移植到事先摘除了細胞核的受精卵中，利用化學方法刺激受精卵發育後，再放入另一頭母羊的子宮，使其發育成小羊，成功產下了桃莉。

Photo Credit: 台灣東販

桃莉身上所有的遺傳訊息（也就是基因組）全都跟母親完全相同。說得更簡單一點，體細胞複製體與複製體的母代，就像是出生時間不同的同卵雙胞胎。在成功用體細胞製造出複製羊後，科學家又陸續用同樣的技術創造出複製牛和複製老鼠。

要是能利用已分化的體細胞核，透過各種方法恢復細胞的全能性，那麼過去許多辦不到的事情都將變成可能。譬如像《西遊記》裡的孫悟空使用「分身術」變出跟自己一樣的個體來跟敵人戰鬥，對人類而言似乎並非遙不可及。

2018年1月，中國的科學家宣布成功創造了複製猴。發育生物學界原本認為複製人在技術上仍有困難，因此利用體細胞成功複製出近似人類的食蟹獼猴這則新聞發表後，立刻震驚了全世界。

研究團隊將食蟹獼猴的體細胞核移植到其他猴子的卵子內，並分別植入21隻母猴的子宮，結果有6隻猴子成功懷孕，並有2隻小猴誕生下來。儘管成功率依然很低，但複製人的技術又往前邁進了一步，這也讓複製人的誕生多了幾分可能性。

然而，從生命倫理的角度來看，複製人可以被允許嗎？如果人類真的掌握了利用體細胞複製人的技術，這就代表我們將破壞一個原本可以正常發育成人類的受精卵。許多宗教組織都對此表達了反對的立場。此外，有關複製人的社會地位也是一大問題。

現在許多先進國家都禁止創造複製人，但也有人擔心在那些未被禁止的國家，或許仍有些人正在偷偷地進行複製人的研究。

iPS細胞的誕生──在體細胞內人工植入基因的粗暴技術

在體細胞複製的社會問題被拿出來大肆報導的那時候，ES細胞的問題也被許多人一同拿出來討論。ES細胞是胚胎幹細胞（embryonic stem cell）的簡稱。由於在受精卵發育初期的ES細胞（卵裂球）具有多能性，因此破壞初期胚胎取出ES細胞進行培養，並加入各種化學藥品，就能使其分化成科學家想要的特定細胞。

然而，要取得ES細胞必須破壞受精卵或初期胚胎，這項行為有違生命倫理，所以相關研究受到許多限制。

2006年，日本京都大學的山中伸彌等人成功製造出誘導性多能幹細胞（iPS：induced pluripotent stem cell）。他們只從外部將4個基因植入由老鼠皮膚採取的纖維母細胞中，便成功製造出擁有多能性的iPS細胞。而在創造出iPS細胞後，就不再需要破壞受精卵來取得ES細胞。

當時，由於複製羊桃莉是針對已分化的乳腺細胞核進行化學處理來恢復細胞的全能性，因此很多研究者嘗試利用各種化學物質，想要讓細胞初始化。因為從常識上來說，體細胞所有的遺傳訊息都與受精卵相同，所以沒有人想到要把新的基因植入體細胞內。山中伸彌等人則顛覆了當時的常識，成功製造出iPS細胞。

無論如何，山中等人在製造iPS細胞上的成功，成為將研究者從複製生物和ES細胞的生命倫理問題中解放出來的契機。現在，iPS細胞被認為具有可應用於再生醫療和藥理學的潛力。其中最受到世人注目的，就是將iPS細胞以人工方式分化出的組織移植到人體，使因疾病或意外而失去的內臟或組織恢復正常機能的「再生醫療」。

然而，iPS細胞分化出的細胞是否會在體內變成癌細胞呢？或是移植後的組織能不能正常運作呢？目前還有許多問題有待解決。

另一方面，從肌肉萎縮症等遺傳疾病患者身上採取細胞，應用於藥理學的藥物測試也備受期待。未來，相信iPS細胞的研究將會愈來愈盛行，希望這些研究能應用於醫療領域，儘早拯救受罕見疾病所苦的病患。

書籍介紹

本文摘錄自《大人的生物教室：透過85堂課理解生命的起源與存在》，台灣東販出版

作者：大石正道

譯者：陳識中

人類是「生物」。動物、昆蟲、植物也是「生物」。「生物」究竟是從哪裡來的，又是怎麼產生的呢？而生命經歷了什麼樣的曲折，才變化成今天的模樣呢？我們的身體中，正在發生哪些事呢？本書網羅與「生物」有關的各種主題，搭配可用日常生活事物來理解的舉例，以及一目了然的插圖輔助閱讀，是一本能輕鬆享受學習樂趣的科普讀物！

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Photo Credit: 台灣東販

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航