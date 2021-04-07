【關鍵時事】林佳龍的閣揆野望歸零，出來混總是要還的

林佳龍7日赴立院專案報告，兩度向罹難者家屬致歉，強調身為政務官會負起一切責任，盼朝野找出問題，避免悲劇重演。林佳龍態度懇切，並證實已向蘇貞昌提出書面辭呈。

無關在野逼辭，民進黨終於做出正確的決定。明示林佳龍走人。

林佳龍不管有沒有下一步，他或民進黨如何鋪陳避免自傷，都不應該作為延宕太魯閣案政治責任的藉口，甚至升高在野黨要求撤換閣揆的正當性。這是政治場域博弈的基本邏輯。

有黨政人士透露，林佳龍曾建議組「台鐵改革推動小組」遭已讀不回，台鐵局長懸缺三個月，由交通部次長祁文中代理，原因與蘇揆緊握人事權很有關係。這些都是枝節。即便有台鐵局長，撤換局長不足以慰亡靈與消民怨。

不是林佳龍下台，就是蘇貞昌倒台。

主旋律已定。林佳龍下台絕對是府院共識。否則他不會在大黨鞭柯建銘與綠委陪同下，出面向社會和家屬致歉。

Photo Credit: 中央社

至於林佳龍的下一步，綠營朋友告訴我，林佳龍原是有閣揆夢的。在民進黨2024初選開打後，鄭文燦與賴清德相爭，蘇貞昌若卸任，林佳龍是可能接行政院長，「現在出事就沒了」。照目前的局勢，林佳龍只能裸退，連比照吳宏謀轉任國營事業董事長的機會都沒有。

政治上，他卡了這個缺，就要在對的時間付出代價。

朋友說，交通部是資源最多的，他當年自己選的；當然林佳龍的個性、態度都有問題，想要到處討好。跑交通的同業私下說，旅遊業都說他親民、接地氣。就媒體來說，他是很好訪的部長，但交通部轄管一些棘手問題，他完全用錯誤的方向處理。

前陣子到台中玩，熟悉台中政治生態的前政務官跟我說，林佳龍的人緣是一大致命傷，在台中執政得罪不少人，別人交朋友、他樹敵，「大概回不來了。」

2022和2024都沒份。連監察院都要欺負他。監院6日公布林佳龍財產申報，身價估超過3億。再次提醒外界，林佳龍妻子廖婉如，是奇美實業創辦人許文龍的外甥女。

林佳龍2005年首度參選台中市長，2014年終於拿下台中，大贏胡志強近21萬票，一躍成為民進黨重要大將，贏得「十年磨一劍」美稱。執政四年後，林佳龍2018年被「韓流」共伴的盧秀燕掃下來，也輸了21萬票。有人說，林佳龍沒連任市長「就完蛋了」，交通部長就是讓他苟延殘喘而已。

儘管只距離閣揆一步之遙，如今再度歸零。這就是林佳龍的命，出來混總是要還的。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航