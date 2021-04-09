若只把日文「の」翻成「之、的」，有可能會忽略原本的文字意境

日文的「の」的用法有很多種。其中比較常見的用法，就是相當於中文的「的」。

例如「日本の経済」翻成中文時，就是「日本的經濟」。「東京の人口」翻成中文時，就是「東京的人口」。

由於這種「の」的用法太常見，所以在台灣就算沒有學過日文的人，也有不少人知道「の」相當於中文的「的」。以前日本的流行次文化剛進入台灣時，「の」這個字甚至還成為流行的象徵。只要在中文裡加個「の」字，就可以展現出跟得上流行的意識。我小時候在台灣的傳統市場就曾經看過有攤販為了趕流行，商品標示牌上就有寫「の」。雖然攤販的寫法不正確，不過當時的我一看就知道攤販想要表達「の」。

在日翻中的時候，「の」除了可以翻成「的」，也可以翻成「之」，意思都差不多。日本的《北斗の拳》進入台灣時，當時的小朋友都把「北斗の拳」叫作「北斗之拳」。就連我讀的鄉下小學也不例外。當時我的同學都相信日本字「の」就是中文的「之」。儘管大家都不懂日文。

有人把「の」翻成「之」，是因為日文的「の」確實可以寫成「之」，而且意思和中文相通，所以翻譯的人就直接沿用「之」這個字。

日文的「の」雖然可以翻成「之」，但是並不是所有的「の」都適合翻成「之」。例如上面提到的「日本の経済」、「東京の人口」如果翻成「日本之經濟」、「東京之人口」，大家雖然都看得懂，但是卻相當彆扭。

把通順自然的外文原文，翻成生硬不自然的中文時，就是失敗的翻譯。因為文章的意境不等價，而且會影響到閱讀的舒適性。

以前，我在幫日本的某個地方機關檢查當地的中文版觀光導覽地圖時，就發現他們找的翻譯業者把日文原稿中大部分的「の」都翻成「之」了。具體來說，就是所有大小標題、項目名稱中的「の」全部都翻成「之」，只有少數內容說明的「の」是翻成「的」。

從翻譯文的內容來看，翻譯這個地圖的人的母語應該是中文。這位翻譯人員大概認為大小標題和項目名稱中的「の」翻成「之」，會比較穩重、雅緻、有深度。

「の」到底該翻成「之」還是「的」，要視日文原文的表達意境來判斷。如果日文原文平易柔軟，把「の」翻成「的」，會比翻成「之」自然。因為「之」是比較生硬的文言表現。

我檢查的那個觀光導覽地圖原稿，日文原文的大小標題和項目名稱都是採用平易柔軟、輕鬆愉快的文體。不過翻譯業者卻把這些「の」全部翻成「之」，破壞了原文想要表達的氣氛。結果標題和項目名稱都變得相當生硬、難讀。從這裡也可以推論：那位翻譯人員只會代換字詞，不會重現意境。所以日文原文和中文翻譯的意境落差相當大。

其實那個中文版觀光導覽地圖的翻譯問題不只是「の」而已，其他很多中文表現都和日文原稿的意境落差太大，所以最後我把業者翻譯的中文稿全部重新改寫了。當初委託我檢查翻譯內容的職員，本來只是想讓我過目一下內容，只要我點頭，就可以放心完稿。不過結果卻是讓我把整篇稿件全部重新翻譯，那位職員也感到相當不好意思。不過我本身非常感激那位職員給我發揮的機會。

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日文的「の」在翻成中文時，除了「之」、「的」以外，其實也可以不用任何文字。

我在日本曾經看過有個幼稚園的名稱叫「虹の森」。當地的中文地圖把這個幼稚園的名稱翻成「虹之森」。這樣的翻譯雖然文字相對應，但是完全沒有反映出原文想要表達的意境。

日本的幼稚園小朋友聽到「虹の森」的感覺，和台灣的幼稚園小朋友聽到「虹之森」的感覺的落差很大。「虹の森」這個名稱是由平易柔軟的和語構成，平易到連日本的幼稚園小朋友都可以完全理解。相較之下，台灣的幼稚園小朋友聽到「虹之森」這個詞時，可能會不知所以然。因為「虹之森」是類似詩的文言表現，超越了幼稚園小朋友的理解力。

如果要把名稱翻得平易柔軟，而且符合幼稚園的可愛氣氛，「彩虹森林」會比「虹之森」貼近日文原文的意境。台灣的幼稚園小朋友聽到「彩虹森林」時的感覺，會比較接近日本的幼稚園小朋友聽到「虹の森」的感覺。

「彩虹森林」沒有用到「的」，也沒有用到「之」，但是卻可以傳達出原文「虹の森」的意境。所以翻譯時，未必一定要「字字相對應」。如果「不刻意表現」能讓翻譯文達到和原文相當的意境的話，「不刻意表現」也是一種表現的手法。

以前我接過一個翻譯案件，日文原稿中有兩個帶了「の」字的設施名稱。一個是「牛の博物館」，一個是「鬼の館」。我在日本看過很多中文翻譯，這些翻譯的一大共同特徵就是常常把專有名詞中的「の」一律翻成「之」。那一次，我在處理「牛の博物館」、「鬼の館」的「の」翻譯時，都沒有用「之」。

「牛の博物館」這個名稱的意思很單純，就是介紹牛的主題博物館。而且是老少咸宜、貼近生活的展示設施。如果把「牛の博物館」翻成「牛之博物館」，會變得很生硬。當時我想了很多名稱，例如「牛博館」、「牛的主題館」、「牛的主題博物館」等。不過考量原文漢字和意思，最後我採用了「牛的博物館」。

「牛的博物館」這個詞沒什麼魅力，我也不認為「牛的博物館」是理想的翻譯，但是至少比「牛之博物館」平易一點，而且和設施原名的差異小，意境也差不多。看了中文文宣的台灣人到日本當地也不容易發生誤會。

至於「鬼の館」，翻成「鬼之館」不會有意境落差的問題。不過那一次，我沒有把「鬼の館」翻成「鬼之館」。我直接保留了日文的「の」。由於那個翻譯案件是做給台灣人看的文宣。保留「鬼の館」的名稱，台灣人還是看得懂。保留「の」字，是為了凸顯「の」的神祕的符號特性，而且有機會讓看這篇文宣的人留下比較深的印象。如果我乖乖地把「鬼の館」翻成「鬼之館」，傳達效果可能就沒有那麼強了。

從個別詞彙的層次來看，保留原文並不是翻譯。但是從文章的層次來看，留住某一個詞彙原有的強烈符號特徵，是加強譯文傳達效果的變則表現手法。

我這麼處理，並不是基於個人好惡擅自操作資訊，而是利用文字技巧強化文宣對台灣人的傳達效果。我有製作翻譯解說的書面資料向委託我翻譯的相關單位的職員報告。一方面是尊重對方，避開黑盒子作業的問題，同時也可以防止誤會。留下文書資料，對負責業務的職員也比較有保障。

本文經作者授權刊登，原文發表於梅と桜 ―日本台湾年軽人的事情―

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航