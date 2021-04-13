【漫畫】除了藍眼睛、熱氣球，土耳其還有從奧斯曼帝國時期萌芽的「諷刺漫畫」

文：土女時代（畢業自政大土文系的女子們所成立的第一個中文土耳其文化推廣網站，旨在讓更多人認識真實又奇妙的土耳其。）

帝王時期萌芽的土耳其漫畫

大多數人提及土耳其時應該想不到，除了藍眼睛、熱氣球和土耳其冰淇淋以外，這個位在歐亞交界的國家其實還與漫畫有著奇妙的淵源。擁有豐富多彩的歷史，土耳其漫畫文化可追溯至奧斯曼時期，當時帝國由皇帝所統治，社會風氣並不民主，一般庶民無法隨心所欲地批評在上位者，為了避免招來殺身之禍，街道巷坊開始出現了現今所謂的「諷刺漫畫」。

隨著時光流轉，土耳其的漫畫產業逐漸茁壯，題材也愈來愈多元，1870年，世界上最古早的諷刺漫畫週刊之一《Diyojen》於伊斯坦堡出版，內容以奧斯曼文創作而成，為當時的奧斯曼帝國立下藝術領域的新里程碑。後來該週刊曾三次因政治敏感因素短暫停刊，最後在1873年第183期後宣布徹底結束營運。不過當時的民間創作仍不間斷，1908年修訂憲法後，當地出版品重新浮上檯面，振興了漫畫產業。

Photo Credit: 土耳其諷刺漫畫週刊《Diyojen》 亞歷山大（右）拜訪住在木桶裡的希臘哲學家第歐根尼（左），問他是否需要什麼？結果第歐根尼對亞歷山大說：「我希望你閃到一邊去，不要遮住我的陽光。（土文：Gölge Etme, Başka İhsan İstemem.）」

新文字帶動新風格

土耳其建立共和國後，1928年在國父凱末爾推動語言改革政策之下，才有現在的「土耳其文」誕生，這項創新改革大幅提升土耳其國民的識字率，亦造成出版業的重大復興。在這個瞬息萬變的年代，漫畫悄悄地成為日報版面的一分子，許多著名的土耳其漫畫家也都於此時發跡。

此時期土耳其漫畫的繪畫風格跟以往不再相同，揮別過去專注在描繪人物細節的特點，共和後的土耳其漫畫為了因應每日快速出版的報業，改以較簡易的線條創作。並且，除了人以外，動物及物體也成了筆下主角，通常以卡通形式呈現，再搭配拉丁字母化的土耳其文幽默敘述，使得內容更加詼諧風趣，吸引廣泛讀者。

另一項重大發展則是受西化影響，土耳其漫畫開始跟著使用西方的符號和圖案，例如頭上滿天飛的星星、誇張的驚嘆號等，此現象除了顯現出土耳其漫畫的新風貌，也象徵著當時土耳其眾多改革政策下的文化產物。

拓展版圖至步入低潮

至1950年前，土耳其在漫畫藝術領域又陸續達成了幾項里程碑：第一場新文字漫畫展覽、第一位女性漫畫家（賽爾瑪．埃米爾奧盧，Selma Emiroğlu）等。第二次世界大戰後，土耳其踏上對外開放的列車，外交政治、經濟及新聞出版皆更加活躍，漫畫產業也受這波開放風潮迎向世界，土耳其漫畫家的作品開始登上國外報章雜誌，某些作品被國外博物館收藏，也有獲得國內外競賽肯定的經驗。

例如該時期著名的藝術家涂爾翰．賽爾柱（Turhan Selçuk）在1956年獲得義大利博爾迪蓋拉金棕櫚獎（Bordighera Altın Palmiye）、阿里．巫米．艾爾索伊（Ali Ulvi Ersoy）在1957至1959年為美國《New Yorker》、《Look》、《SE Post》、《Esquire》、英國《Punch》等刊物貢獻作品。

這段時期的土耳其漫畫繪畫方式再簡化外，文字也更精簡，有些作品甚至完全省去文字，直接用圖說故事。1960年代後，土耳其漫畫進入停滯期，除了藝術家無法再突破創新，似乎也因為使用複雜符號和圖案試圖逗笑讀者，卻讓作品過度抽象，使讀者無法領悟其中笑點，而漸漸對漫畫失去興趣。此時報章雜誌所刊登的，皆是國外以及土耳其有名氣的漫畫家作品，導致許多新生代漫畫家錯失良機。

漫畫成為一種生活風格

經過低潮期後，土耳其漫畫自1970年代起邁向自我檢視更新期，漫畫藝術再度於土耳其盛行，且成為許多年輕人用以傳遞想法的媒介，至今依舊受到土耳其人民喜愛。蛻變後的土耳其漫畫不再抽象難懂，反而變得非常生動活潑；過去死板的敘述文字，轉移至故事主角身旁的泡泡對話框內，使用的文句貼近日常，故事主人翁也從無中生有的第三者，變為生活中的真實人物，逢年過節亦會搭配土耳其各大伊斯蘭節慶出產相關主題漫畫，一切都很親切，故往往能獲得讀者共鳴，人們也因此又重新投向漫畫的懷抱。漫畫成了一種新的表達工具，有時不僅僅是幽默，更藏有創作者對社會的理念以及訴求。

藝術家埃迪爾：身為土耳其漫畫家是幸運的

穿越伊斯坦堡的汽車工業區，我們爬上昏暗的斜坡，這才發現別有洞天，眼前出現一間間藝術工作室，而目前土耳其數一數二的現代漫畫家埃迪爾．亞夏歐盧（Erdil Yaşaroğlu）也選在此地建立自己的工作室——怪獸媒體公司（Canavar Medya LTD）。

畢業於土耳其藝術領域龍頭米馬爾希南藝術大學（Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi）雕塑系的埃迪爾，已經有卅六年的漫畫創作經歷，平時也會從事雕塑創作。風趣的他一見面就表示：「我這一生從來沒有工作過，應該說，因為都以畫漫畫為業，我從來都不覺得是在『工作』。」埃迪爾對於現今土耳其漫畫產業抱持正面態度，且認為自己身為土耳其漫畫家是件幸運的事。

「我在世界各地都有一些當地頗具名氣的漫畫家朋友……等等，好像還沒有妳們那邊的（指臺灣及其他亞洲國家）。目前我的推特追蹤人數大概有400萬人，但我在西班牙最紅的漫畫家友人，他卻只有四、五千追蹤人數，連在德國最有名的漫畫家大約也只有1萬5000人追蹤；特別舉出這些數據並不是想炫耀，只是我從這件事發現一個很有趣的現象，那就是土耳其人對漫畫有著極高的興趣，這項藝術自奧斯曼帝國時期就存在，一直到現在都仍廣受人民關注。所以，我覺得能當一位『土耳其』漫畫家是非常幸運的。」

Photo Credit: CCC創作集 埃迪爾在工作室認真作畫的模樣。

土漫畫對上新媒體 危機或轉機？

不過，他也坦承土耳其漫畫產業正遭遇小小危機，撇開近年來土耳其言論自由備受打壓不談，網路時代的來臨也深深影響了漫畫產業。社群網站迅速的資訊傳遞，讓作品可在短短時間內觸及數百萬人，吸引更多讀者；不過另一個問題則是藝術家的生計來源——漫畫雜誌的銷售量大幅下滑，過去巔峰時期每週販售50萬本漫畫週刊的光景不復見，埃迪爾認為，必須在新舊之間找尋平衡的運作模式，才能讓土耳其的漫畫產業穩固地立足下去。

Photo Credit: CCC創作集 2012年埃迪爾曾與國際知名3C品牌合作，創作了世界面積最大的漫畫作品，約為兩個半足球場那麼大（10952055 平方公尺），此創舉打破世界金氏紀錄，過程中還派來數架直昇機協助作業，讓他印象十分深刻。

土耳其人熱愛漫畫的民族性

雖然土耳其也有販售日本動漫的土文譯本，不過，普遍來說本地漫畫創作還是以單幅或短篇故事為主，鮮少有長到可發行單行本的單一漫畫故事。至於內容往往脫離不了日常生活笑話和時事諷刺，但這些題材也正中土耳其讀者的心。

這幾年熱門的土耳其漫畫雜誌有《Uykusuz》、《Penguen》（已停刊）、《Leman》、《Komikaze》、《Gıgır》（已停刊）和《Cafcaf》（已停刊），它們是透過幽默圖片認識土耳其政經文化及風俗民情的現代指標，同時也見證了土耳其現代漫畫產業的發展。

至於這項藝術文化在土耳其的未來會是如何？土耳其人氣漫畫家埃迪爾篤定地表示，現今漫畫有著簡易閱讀、快速生產、影響力大、傳播速度快等特質，加上土耳其本身就是個熱衷漫畫的民族，因此他相信，未來土耳其漫畫產業勢必將持續蓬勃發展。

Photo Credit: 〈奧斯曼時期最後的晚餐〉（Ottoman Last Supper） 埃迪爾為國外土耳其薄餅店繪製的〈奧斯曼時期最後的晚餐〉

註：原文標題為〈星月下的土耳其漫畫〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航