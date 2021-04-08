我是花蓮的醫事人員，這是太魯閣號事故後的醫院現場所見

文：海人（醫療產業的小螺絲釘，假日擔任黑潮海洋文教基金會鯨豚解說志工，專長是懶人包，自創品牌KUMU磅蛋糕）

那是連假的第一天，醫院很多同仁早就規劃了返鄉掃墓或是難得的全家出遊，所以醫院中上班的人也明顯比平日來得少。一開始，我從花蓮的臉書社團上看到幾張事故現場照片，就有點擔心事故造成的傷亡恐怕會很嚴重，沒多久果然就收到醫院發出的999二級動員簡訊（大量傷患動員）。到了院內指揮中心已經看到許多醫療、行政及後勤同仁都穿上背心等候調度，而在急診的第一線，周邊的動線與空間也都已經完成清空，平常不會使用的輕症觀察區也馬上就完成部署。

在第一輛救護車抵達之前人員與物資都已經完成整備，隨著越來越多救護車抵達，看到的有民間的救護車、宜蘭的救護車還有軍醫系統的救護車，可以想像所有的救護車與救援系統，都在第一時間被動員前往前場。醫院在第一時間也派遣了一台救護車與兩位護理人員前往現場支援，從醫院出發抵達現場就要將近40分鐘，救援後送距離讓救援也增加了更多的變數與困難。

社工師節，看到社工的專業與價值

送達醫院的傷患從一開始的輕傷，到後來開始有較嚴重傷勢的個案，從網路上的即時新聞也知道，事故現場已能看到許多乘客無生命跡象，這也讓急診的現場氣氛更加的沉重，但醫療團隊依然很迅速的將每一位被救護車送達的傷者，進行檢傷後給予最即時的治療，同時社工人員與醫院的關懷師，也開始進行醫療之外的協助與關懷。

要知道事故現場一片混亂，很多傷者不要說行李了，就連隨身物品甚至手機皮包都遺失，因此社工即時的協助也能減少傷者的不安，同時許多焦急的家屬陸續趕來醫院，在擁擠的現場，也都是透過社工協助找到他們的家屬，社工也為家屬及病人面臨的各項需要進行資源的連結。

Photo Credit: 中央社

感謝醫院附近的翰品飯店，第一時間就告知社工單位他們將提供住宿的協助，因此社工也安排了許多位外地趕來的家屬，能在當晚就近住宿，在許多不同的公部門代表陸續抵達現場，也都透過社工成為資訊連結的窗口。當天，從第一個傷者送抵急診，到最後一位傷者完成治療，社工部門的主管與同仁，都在急診的第一線成為病人的守護，而恰好當天也正是社工師節，醫院的社工在急診現場，充分的展現出社工的專業與價值。

台鐵進駐各醫院的即時應變

在第一個病人送抵急診之前，就有一位台鐵的同仁被安排派駐在醫院。

他登錄了每一位事故送來就醫的傷者，並告知他們台鐵後續會進行的各項聯繫與賠償措施，而當某些受傷較輕的傷者要從急診室出院的時候，就醫的費用也都是這位台鐵員工直接全額支付，我想這也是台鐵從過去的事故經驗中，累積而來的應變機制與做法，這也確實也讓人感受到，台鐵第一時間就展現出對事故受傷民眾的責任與態度。

醫療人員的使命及責任感

當急診室將大部分的傷者都照顧告一段落，聽到大家的討論我才知道，急診有一位專科護理師，原本已經回到台東長濱與家人相聚，但收到醫院訊息後就馬上開車趕回一百公里外的醫院；急診室的護理長在收到訊息時，其實也已經開車到了宜蘭南方澳，同樣也是二話不說的就驅車趕回醫院。

護理長經過事故現場周邊的路段時，還因交通管制被攔了下來，後來出示身分及告知要趕回醫院支援，才順利且剛好的跟著第一台從事故現場將病患送回花蓮的救護車，一路趕回醫院。

其實不僅是這兩位了不起的護理同仁，當天許多醫療與行政人員也都是休假的狀態趕回醫院來支援，這是台灣每個醫療機構，平常就透過定期的演練與測試，在重大事故與災難時都能展現出來的動員能量，也讓這次事故的傷患都能在第一時間就有充足的醫療照護。

Photo Credit: 中央社

心理專業與輔具團隊的預備

除了第一線醫療人員的醫療之外，不同專業的團隊也都在第一時間就動了起來，醫院身心科團隊知道這樣的嚴重事故，後續創傷後壓力症候群的狀況會很多，所以彙整了相關資訊要即時的在社群上提醒所有人，同時也透過臨時報備支援心理師協助住院治療的傷者，閉上眼睛就會做惡夢，彷彿還能聞到血的味道，大家在新聞上看到的各種陳述，都是事故傷者真實面臨的困境。

身體的傷會很快復原，但心理的重建需要更漫長的時間，醫院中這幾位傷者大多不是花蓮人，後續的心理復健就要仰賴他們居住地的醫院協助。

但醫院其實還有更重要的責任，因為這次現場搶救與清理現場的人員，或是事故現場的目睹者大部分都是花蓮人，這些人其實也是創傷症候群的高風險族群，為了避免普悠瑪事件的現場檢傷消防人員事後輕生的悲劇再發生，醫院除了馬上提供諮詢專線，也決定若是經歷事故現場的人員，經評估需個別或團體諮商的，費用都由醫院來吸收。

這次事故中許多傷者都有不同部位的骨折，因此醫院的輔具團隊除了當天就預備了大量輪椅支援救護現場外，也開始為傷者出院後續復健的輔具需求預做規劃，就連醫院合作的眼鏡廠商，也考量到某些傷者可能眼鏡也不在身邊，都願意免費配鏡解燃眉之急。

台灣人的善念無處不在

在事故當天下午急診室忙的不可開交的時候，突然門口就出現了對面超商的店員，抱著一箱箱的咖啡，說知道今天醫療人員一定都很辛苦，所以想請大家喝咖啡提神，而之後這幾天更有許多民眾直接就將水果、飲料甚至透過外送員指定送件給醫院的醫護同仁，想感謝第一線醫療人員的辛勞。

作者提供 超商店員提供免費咖啡支援急診室醫療人員

同時也有許多的民眾來詢問醫院是否有物資與志工的需求，也很多人想透過捐款進行協助，這些都讓人感受到台灣社會中，無形卻最溫暖又強而有力的支柱，雖然網路上有少數人只想藉機會進行攻擊，甚至連捐款幫助事故受難者都會被出征，但我相信台灣社會有善念者還是佔多數。

讓傷痛成為前進的力量

不管是救難現場跨縣市甚至包括軍方的動員，花蓮各醫院所有人員的緊急動員，台鐵人員即時到醫院的協助與掌握傷者動向，社工、心理與輔具團隊的專業支持，過去我們在許多大型災難與事故中所看到的一些問題，在這次的過程中都很明顯進步了許多。

當然一定還有可以做得更好的地方，像是傷者資訊的連線與即時查詢系統還未能實現，導致每一個公部門到了醫院與事故現場都要再到處詢問最新傷者動態，但我相信每一次的經驗，都是讓台灣變得更好的契機。

回歸到事故本身，事故與意外最大的差別就在於事故是可以預防的，不管最後調查後的結果為何，我們都衷心期盼在制度與人員的訓練與稽核上，未來都應該要完全避免這樣的事故再發生。

Photo Credit: 中央社

很多人說這是系統性的問題，但我們也應該從自身開始醒思。

這兩天騎車經過花蓮市區，因為連假遊客車流多到爆炸，各種違規停車與雙黃線迴轉隨時在眼前發生，說穿了這些圖個方便的人，某個程度上跟這次肇事的那位司機本質上都一樣，因為你的違規違停，有人或許就因此發生車禍喪命，你只是運氣好沒發生罷了，政府須承擔起這次事故的責任無庸置疑，但我們每個人也都有社會責任應該從自身開始，把很多不良的社會文化開始做改變。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航