【關鍵議題研究中心】疫情逐漸好轉，玩手遊的人有因此變少嗎？

文：邵鈺珊

因為疫情的移動限制，帶動了遊戲的增長，而現在疫情轉好了，還有多少人持續黏著在遊戲平台上呢？哪款遊戲是寧願付錢也一定要玩的遊戲呢？玩家又在什麼時間上線、會從哪裡獲取資訊呢？

對此，關鍵議題研究中心（TNLResearch）在台灣，也偕創市際市場研究顧問股份有限公司，針對16至60歲的有玩遊戲的台灣網路使用者，於2021年3月3日至3月8日這進行調查，帶來最新的玩家動態。

疫情轉好，玩遊戲的人變少了

移動裝置及網路的普及，提高了網路遊戲的使用性，而2020年大規模的居家隔離及旅遊限制，更大幅度的促進遊戲滲透率。

今年1月的調查結果顯示，有逾9成網友有玩遊戲的習慣，而3月份剛出爐的最新調查發現，有玩遊戲的網友比例減少，微幅下降至85%，16-29歲族群的遊戲參與度最高，隨著年齡增加，玩遊戲的比例遞減。

Photo Credit: 關鍵議題研究中心

與遊戲參與率同時變動的，還有民眾對環境的感受。3月份調查結果指出，台灣民眾對大環境的感受越來越好，認為未來認為未來12個月會越來越好的比例，從2月份的31%上升至39.9%；預期會越來越差的比例，從2月份的26.9%下降至23.6%。

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「多人線上競技戰鬥」是付錢也要玩的遊戲

最受歡迎的遊戲排名也有變動。在最新的調查中，益智遊戲擠下動作冒險遊戲，成為最受男性歡迎的遊戲第一名，其次為動作冒險、角色扮演、戰略遊戲及運動類遊戲；女性玩家最喜歡的遊戲前五名沒有變動，益智遊戲仍然蟬聯最受歡迎寶座。綜觀所有類型，登入手機遊戲的共同高峰時段，是在平日及假日的18:00到24:00間。

Photo Credit: 關鍵議題研究中心

遊戲裝置方面，大部分的玩家喜歡使用手機、平板等移動裝置玩遊戲，使用率高達87.1%。本次受訪者的組成，有61%受訪者的手機搭載Android作業系統，39%受訪者是蘋果手機用戶，大家的手機中平均安裝4款遊戲。玩家選擇玩手機遊戲的原因，近7成是被遊戲類型吸引，換句話說，民眾在手機上的遊戲選擇行為，還是會以個人偏好為主；影響玩家選擇的第二名，則是因為周遭親友的邀請，排名第三的是話題討論度熱烈。

因此，口碑也是另一種說服遊戲玩家登入的重要關鍵，尤其16-29歲族群，受到口碑影響最為明顯。另一方面，遊戲本身的設計則是影響玩家留存率的重要關鍵。玩家離開遊戲的前三名原因，依序為「有更吸引我的遊戲」、「免費轉付費」、「原本遊戲關卡玩完或卡關」。

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雖然免費轉付費會流失一部分的玩家，但其實遊戲玩家並非都不願意對遊戲付費，玩家最在意的還是遊戲類型及遊戲體驗。

根據最新調查結果，玩家對「多人線上競技戰鬥」遊戲付費意願最高，月平均花費為779元，其次是「第一人稱射擊」。「第一人稱射擊」雖然在付費意願上位居第二，但玩家願意為了此款遊戲投入更多的預算，每月願意課金782元。最後，玩家願意花錢玩的遊戲，第三名是「卡片遊戲」，月平均花費為677元。

Photo Credit: 關鍵議題研究中心

App Store與親友推薦，是遊戲玩家最重視的訊息來源

遊戲商及行銷人員要如何布局市場溝通渠道呢？最新的調查報告發現，台灣消費者有幾個明顯的訊息接收特徵。

首先，有73%的網友喜歡在睡前觀看影片，有超過8成的網友會選擇娛樂消遣和休閒放鬆的影片類型；第二，在閱覽新聞方面，有66%的網友習慣到新聞綜合平台接收新資訊，例如LINE today、Yahoo新聞等。最後，是遊戲資訊來源。

根據3月份的調查結果，不管是免費遊戲或是付費遊戲，玩家依賴親友推薦的遊戲比例最高，再來是瀏覽App Store或電商網站時，也會尋找喜歡的遊戲下載試玩，這部分的調查結果和一月份相同。因此，拍攝娛樂性高的廣告影片、將廣告布屬在影片平台或找網紅合作、將廣告投放在新聞綜合平台、購買App Store或電商網站廣告，都是能提升廣告轉換率的精準行銷策略。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航