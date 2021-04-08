愛國者三型飛彈的引進，正適合當前遭到共機環繞的台灣

拜登上台後，美國與台灣的安全合作關係持續升溫，最新消息是國軍已確定增購PAC-3愛國者三型增程型（Missile Segment Enhancement）飛彈，預計將於2025年到2026年之間部署完畢。MIM-104愛國者飛彈為美國雷神（Raytheon）公司設計的中程地對空飛彈，為80年代以來美軍的代表性武器，曾在1991年的波灣戰爭中大放異彩。

儘管人們對於愛國者飛彈在波灣戰爭中的表現如何，軍事研究者們仍各執一詞，但愛國者飛彈在以色列的部署，確實在政治上安撫了以色列的民心士氣。愛國者飛彈的攔截精確度，或許沒有美軍方面聲稱，成功攔截了42次飛毛腿（Scud missile）攻擊的41次，卻還是成功避免了以色列參戰，讓美國領導的阿拉伯聯軍不至於因此瓦解。

而在2003年的「伊拉克自由行動」（Operation Iraqi Freedom）中，愛國者飛彈成功攔截了九枚伊拉克政府軍發射的飛彈，其中兩枚正是由PAC-3所擊落。雖然在成功的背後，也發生了三起愛國者飛彈誤擊聯軍戰機的意外事件。愛國者飛彈在兩次波灣戰爭中打出了名堂，讓長年與美國維持軍事合作的中華民國國軍產生興趣。

首批的PAC-2愛國者二型從1993年開始引進，以強化國軍因應中共飛彈攻擊的防禦能力。國防部從2007年到2021年間，花費1791億3973萬7000元新台幣預算推動「愛二性能提升及採購愛三」案。美國小布希（George W. Bush）政府在2008年10月3日批准了向馬英九政府出售PAC-3型防空飛彈，相關的接收工作則完成於蔡英文上台後的2017年。

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軍方以採購PAC-3後遺留下來的200億元新台被結餘款，向美國採購增程型的愛國者三型飛彈，讓中華民國成為繼美國與日本之後第三個使用PAC-3 MSE的國家。PAC-3 MSE最大攔截高度20公里，最小攔截高度300公尺，對飛機作戰時的最大有效射程70公里，對戰術彈道飛彈作戰射程是30公里，最大飛行速度為五馬赫，比傳統版PAC-3更為優越。

PAC-3 MSE的引進，首先意味台灣防空網路的補強，強化國軍生存率的同時對威脅中華民國空域的敵機產生殺傷。以色列方面評估，愛國者飛彈在波灣戰爭中的表現之所以沒有美軍方面認為的好，在於愛國者飛彈更適合用來擊落飛機而非飛彈。就算是從這個意義上來看，PAC-3 MSE的引進也正適合當前時時刻刻遭到共機環繞的台灣處境。

尤其前陣子發生F-5E墜毀事故後，空軍曾經發動天安特檢，下令包括二代機在內的各機種暫時停止升空。如今中共派機艦環繞台灣，顯然有消耗中華民國空軍戰力的意圖。更多無人機與防空飛彈的引進，能適時填補中華民國空軍戰機防線的空缺，提高國軍不對稱作戰的能力。整體而言，筆者對於採購PAC MSE還是樂觀其成的。

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