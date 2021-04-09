負責搜救飛行員的空軍救護隊，其機齡與安全性也是必須檢討的對象

文：孫廷禎、許劍虹（均為國會助理）

3月22日兩架F-5E戰機擦撞失事，飛官潘穎諄失蹤尚未獲尋，搜尋仍在進行。日前各界聚焦戰機設備老舊及戰訓操演意外，然執行搜救任務的空軍救護隊緊鑼密鼓出勤之際，其本身的搜救能力、設備、機齡與安全性，恐怕也是下一波必須檢討的對象。

失事當日戰機落海後，空軍救護隊即先後調派UH-60M黑鷹直升機、EC225型及S-70C-6型搜救直升機出動。搜救因其任務獨特、高頻率等特性，自然須有搜救專用設備，但救護隊目前所有執行搜救的黑鷹救護直升機，皆仍未配有「搜救尋向器」等專業搜救裝備，搜救能量及專業度其實並不足。

「搜救尋向器」乃搜救直升機用以定位待救飛機、船艦及人員緊急發報器位置的搜救裝備。舉例而言，F-5E戰機配有信標裝置，事故時會發出求救訊號，如有尋向器，可助判讀定位。未配有尋向器的搜救直升機，僅能仰賴機組人員目視搜索海面，搜救能量相對較低，在執行夜間搜救任務尤有顯著差異。

救護隊的直升機不配有專業搜救設備有其背景，現今救護隊的黑鷹直升機本不是定位來執行搜救任務。2008年，陸軍以「天鳶專案」向美方採購60架UH-60M黑鷹直升機，用以代替服役近40年的運輸特戰用UH-1H機型，並2014年底陸續交機。

然而，因當時空總機型老舊，先將其中15架以公共財方式移撥內政部空勤總隊；2017年時，因空軍汰除救護隊過於老舊的S-70C救難直升機，再撥交15架至空軍救護隊。2019年，空軍也已接收黑鷹直升機為由，撤回籌購新式救護機的計畫，當時軍方指「資源三軍共享」，但明眼人都懂，根本原因仍是預算排擠、不足。

Photo Credit: 中央社 慶祝814空軍節，空軍嘉義基地11日對外開放。圖為空軍救護隊S-70C直升機操演「救援吊掛」課目。中央社記者江俊亮攝 107年8月11日

該款黑鷹直升機本非搜救用途，作戰時還回歸陸軍作戰序列，代表作戰設備不能完全照救搜需求改動，簡言之，該款黑鷹僅能算是半台「救護直升機」。這15架黑鷹後來一架於2020年1月不幸墜毀，餘14架則逐漸成為總共擁有20架直升機的空軍救護隊主力，但專業設備不足，卻是個問題。

空軍司令部原計畫將其中5架構改為具備夜間搜救能力的機型，空軍原估需19億6千餘萬元，但美方報價高達33億元，於何處構改也未有共識，最終在110年預算僅編列100萬元做評估報告。去年底立法院外交及國防委員會審查時，朝野認為台美商談仍未有譜，決議刪除。事實上，以黑鷹目前的戰備定位，構改恐怕也不太合適。

救護隊仍分別有三架EC-225及S-70C-6型的搜救直升機，EC-225型於馬政府時期成軍，夜間搜索能力強、滯空距離長，其與1998年購入，機齡已逐步踏入尾段的S-70C-6型皆是救護隊的主力搜救機種。據傳此二型直升機也因機齡而有妥善率問題，S-70C-6其中一架甚至已改作備料機，倘持續擔負高頻率的搜救任務，也會有安全性的疑慮。

經洽空軍司令部，搜救前五天，黑鷹、S-70C-6與EC225出動執行搜救任務分別為22、10及2架次，國防部也在立院外委會坦承，確實因設備不足，黑鷹原則上擔任夜間搜救任務，惟無論晝夜，搜救設備不足是否降低了尋得飛官機率，值待探討。空軍一番話也間接證實，救護隊確實存在專業設備不足以及全天候搜救機型雖逐漸老化，卻同時承擔搜救重責的結構性問題。

囿於國際現實，我國籌購武器裝備往往艱辛坎坷，但不可否認地，部分武器裝備汰換政策混亂源於政黨輪替下的政治需求，蔡政府主打「國機國造」而造成F-5E戰機延後汰換即是血淋淋的例子。無論武器裝備是要提升、延壽還是汰換，最怕便是毫無規劃，放任潛在風險擴大。救人得先自保，救護隊面臨專業設備不足、部分機齡老舊的嚴峻挑戰，國防部得正視問題，提出積極性規劃，避免另一批國軍弟兄暴露在高風險中。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航