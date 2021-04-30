為什麼我的這些男性朋友那麼優，卻沒有任何女生喜歡他們？

文：智遠老師

Hey～大家好，從小到大我身邊一直有一些人緣很好、長相佳、條件也都不錯的男性朋友，除了這一些之外他們都有一個共同點就是：「從來沒有交過女朋友，一直是單身」。

其實這也是我以前一直以來的疑惑：為什麼好男人會找不到女朋友？這是一個大話題，也是一個我們最常見的問題：好男人為什麼沒有女朋友？他人那麼好，為什麼就是沒有女生會喜歡他？甚至包括我在內，也經常問我自己，為什麼我的這些朋友那麼好，卻沒有任何女生喜歡他們？對他們沒有一點想法？

關於這個問題，我也問過了好幾個同事，聽聽他們是怎麼看待這件事情的：

A說：可能要求太高了吧！還不只是對外在的要求、生活習慣、價值觀，都有高要求，還要興趣相投，這樣怎麼能找到女朋友。

B說：好男人為什麼沒有女朋友？我覺得好男人肯定是有女朋友的，如果他沒女朋友，可能就是因為他不夠好吧。

C說：這要看你怎麼給好男人下定義，如果你把普通男人定義為好男人，沒女朋友也是很正常的事情啊。

D說：在這個gay盛行的年代，可能好男人都去找好男人了，他們根本不需要女朋友。

所以大家有沒有發現，隨著我們年齡的增長，身邊的朋友好像真的變得越來越少了，自己也越來越孤單了？

真正開始進入社會工作後，能說說心裡話的人好像沒有幾個，有的時候你想找個人陪你喝兩杯，卻發現這個人根本找不到⋯⋯甚至不禁還有不少朋友感嘆說：「我也真佩服你們了，自從離開校園後，我連朋友都沒有了，你們女朋友都是在哪找的、哪裡認識的啊？」

其實這一切的原因，都是因為我們當前的社交圈「版本過低」造成的。談戀愛就是這樣的道理，如果你不及時「更新或升級你自己的社交圈走出去」，那女朋友怎麼可能會自己送上門來呢？

所謂「物以類聚、人以群分」。社會是現實的，圈子裡的朋友大多是屬於同等價值觀或者同樣興趣愛好的人。你以往的同學、朋友也許會隨著事業、家庭的發展離你而去，所以你要學會擴大自己的社交圈，必須一步一個腳印、慢慢來。

今天就幫大家來更新一下你的社交圈，給大家三點建議。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

挖掘身邊的「潛在朋友」

人家都說「近水樓台先得月」，但你想「得月」，你自己首先得是一個「樓台」。什麼意思呢？意思是說你不能身邊光有女生就算了，你得和女生能說得上話、聊得上天有一定的感情基礎。當男女雙方越熟悉對方，感情基礎就越深，產生吸引力的機率就越大。

不過這個感情基礎還不能算很深，因為會受到「過度曝光」的影響，這也就是為什麼很多男生在追求女生的過程，最後卻和女生變成了好哥們、好朋友的原因，所以這個部份你也要學習把握好。

幫你盤點一下，你身邊可能最容易和你發展成戀人，幾種類型的女生：

日常經常打交道的女生，能保證一定程度的曝光。 有雙方共同好友的女生，建立聯繫感也比較方便。 平時偶爾聯繫，會向你尋求幫助的女生。 和你在同一個環境下，有共同話題的女生。

以上這些，都有機會可以發展成你的戀人。如果你們之前對彼此的印像還不錯，那後面的關係升級也就十分簡單了。你可以帶她做一些脫離你們相識環境的事。如果她是你的同事，你就可以試著約她做一些脫離工作環境的事。

比如說，如果她是你的老同學，就可以回憶下過往的共同經歷，穿插現在與過往她對你的認識差距，向對方展示出你的變化，讓對方感覺到你越來越優秀，從而產生新的吸引。

所以就是一句話：「約陌生的女生去熟悉的地方，約熟悉的女生去陌生的地方。」

當然了，具體邀約的方式也是有講究的，既要讓對方覺得你們要做的事情很有趣，又不能暴露你的需求感。但要如果你和女生只是點頭之交而已，現階段其實不適合邀約，當下你該做的是，通過幽默的聊天方式，來培養起她對你的好感。

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結識新的朋友

如果身邊沒有可發展成戀人的女生，那就必須通過一些途徑，來認識新朋友了。朋友從來不會自己找上門，主動出擊才是王道，如果你是害羞靦腆型，被社交障礙所困擾，在此分享你一些小方法。

其實你不需要強迫自己去沒話找話聊，先從一些你的興趣愛好出發。舉個例子：比如，我最近我正被肥胖所困擾，那麼我明確意識到我要找到志同道合一起健身的伙伴。

擁有相同的目標和愛好，意味著會產生更多的共同話題，更容易拉近兩個人的關係。這是從你的需求出發去結識新朋友。那如果是你發現了讓你產生好感的女生，有意向進一步發展，你需要圍繞她的興趣愛好展開。

你可以從她的社交動態，定位她的興趣愛好範圍，然後試著和她「碰撞」出共同愛好，讓女生對你產生深刻印象。

提高與陌生人的溝通表達能力

有很多男生的性格都是這樣的，平時只會跟熟人比較玩得來，對著陌生人卻表現得比較冷淡，但你不是唯一的一個特例。這說明了你不太善於跟別人溝通交流，你只是缺乏了交友能力，這與性格的關係不大。

所以你也需要提自己的溝通表達能力，擴大社交圈認識更多的異性朋友。假設因為你的交友能力不足，導致社交圈比較狹窄，當然可以選擇的對像，範圍也會變成很小、比較有限，所以很難會遇到心儀的對象。

嘗試走出去多與不同的人交流，發現交友的樂趣之後，你會發現自己身邊的朋友會越來越多、女生也會更容易被你吸引。

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最後總結

所以想要擴大自己的社交圈，可以先挖掘身邊潛在的朋友，再去結識新的朋友，包括去將自己的溝通表達能力升級。

興趣愛好總體來說，只要是積極健康向上的，具體是什麼並不重要。重要的是你要主動邁出那一步，你們才有進一步發展的可能。其實在日常生活中，還是有很多認識結識新朋友、異性朋友的機會，最重要的是當機會來臨時，你是否為自己把握住了這次機會。

有很多男人，也不是他不想選，而是沒有選擇權，特別是理科男，從小沒什麼機會和女生打交道的機會與空間。高中讀理科，大學讀理科，出社會之後又在一個女生極少的公司上班，整個生活圈就沒什麼女生，加上平時又不和女生打交道，惡性循環下就變得沒選擇權了。

可能各方面價值都不錯，但就是身邊找不到合適的女生，沒得選，資源匱乏。

最後我想說，如果你現在還是單身不要害怕，給自己保持一顆開放的心態，去認識每一個異性，不討好、不附和。因為我們追求的是合拍、是共鳴，是一個走心的共振。

你可以大方一點、主動一點，多和認識的女生交流，先別急著確定關係，其實這個交流的過程也在幫助你塑造自己的愛情觀。

愛情到底是什麼？從表面上看，愛是兩個人的問題，是我們該如何和另一個人相處。但，愛的本質和愛的終極意義，卻是我們和自己相處。只有我們真正去開始一段親密關係，才更懂得，自己要什麼不要什麼。

看到這裡，是不是已經找到你的擴大社交圈的途徑了呢？不是成為女人口中的「好男人」，而是成為懂女人、情商高、懂得利用自身優勢的「男神」。

本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航