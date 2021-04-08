歐盟認列血栓為AZ疫苗「非常罕見」副作用，指揮中心拍板繼續接種

隨著許多國家陸續回報阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗相關血栓不良事件，歐盟藥品管理局（EMA）也在昨（7）日發表最新聲明，除表示「不尋常血栓」應列AZ疫苗非常罕見的副作用，亦重申目前AZ疫苗仍利大於弊，建議各國繼續施打。

於此之前，英國、法國、德國、義大利等國家，紛紛於國內提出AZ疫苗施打的年齡限制，建議年輕人應暫緩施打或選擇其他品牌之疫苗。

對此指揮中心表示，國內仍將繼續接種AZ疫苗，不會做年齡和性別的施打限制，但須做好更周全的配套措施。

EMA：不尋常血栓應列AZ疫苗「非常罕見」副作用

EMA昨（7）日召開記者會，公布AZ疫苗的最新評估結果。

《中央社》報導，EMA昨日發表聲明指出，不尋常的血栓與低血小板，應該列為AZ疫苗的「非常罕見」副作用。在此之前，歐盟國家監管機關接獲數十起接種AZ疫苗後出現腦血管血栓案例，一些人因此喪命，促使多個國家暫停施打AZ疫苗。

《華視新聞網》報導，EMA表示，但整體而言AZ疫苗的好處仍然大於風險。各國可依照目前的感染率和替代疫苗的可用性，自行決定如何應對罕見血栓風險。

英國建議30歲以下改用他牌，法國、德國、義大利等亦提出施打AZ年齡限制

（中央社）英國疫苗監管機構昨天表示，由於越來越多證據顯示AZ疫苗可能引發血栓，建議30歲以下成人可以施打其他疫苗。

《英國廣播公司》（BBC）報導，英國國藥物及保健產品管理局（MHRA）評估發現，截至3月底，英國共有79例施打疫苗後出現罕見血栓通報，當中19人喪生。《金融時報》報導，19名死者中，有3人未滿30歲。

英國國藥物及保健產品管理局表示，雖然這並不能證明疫苗引發血栓，但兩者關聯性越來越強烈。

發生罕見血栓的案例中有2/3為女性，喪生者的年齡介於18歲至79歲之間。但這依舊無法證明發生血栓的機率會因性別或年齡而異。

英國國藥物及保健產品管理局指出，AZ疫苗的效力已被證實，且出現血栓的狀況極為罕見，因此接種疫苗對絕大多數人而言依舊是利大於弊。不過，由於年輕人染疫風險較低，因此在施打疫苗時，可以採取較為平衡的作法。

英國疫苗監管機構疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）隨後表示，建議在有選擇的情況下，18至29歲年輕人可以改施打他牌疫苗。

以英國目前狀況而言，除了AZ疫苗之外，尚有輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）疫苗可供選擇，但英國訂購多達1億劑AZ疫苗，遠超過輝瑞或莫德納疫苗。

MHRA表示，已經施打第一劑AZ疫苗的民眾應該完成第2劑疫苗接種，只有出現血栓情形的民眾不該繼續施打。本身有血液疾病、可能有血栓風險的民眾，在施打疫苗之前應與醫師商討。

《中央社》、《自由時報》報導，截至今日，建議年輕人不要注射AZ疫苗的國家除了英國，還有加拿大、法國、德國、義大利、比利時、西班牙與荷蘭。

比利時根據「最近的科學建議」，暫停向18到55歲成人施打AZ疫苗；義大利、荷蘭、西班牙則改成只有60歲以上民眾能接種AZ疫苗。

加拿大、法國則是55歲以上人士才可以施打AZ疫苗，德國則是規定60歲以及特定族群優先接種。

指揮中心：國內仍將繼續接種AZ疫苗，但須做好更周全的配套措施

今日國內沒有武漢肺炎新增病例，但為因應EMA的最新報告，指揮中心仍在下午召開臨時記者會。預防接種組召集人李秉穎表示，AZ疫苗打了以後雖然有一些血栓的報告，但當中包括肺部血管栓塞與深部靜脈栓塞（大部分發生於下肢），兩者與AZ疫苗是沒有相關性的。

但是一些更罕見、因某些自體免疫反應引起之廣泛性血管栓塞，主要有兩種臨床表現，分別為發生在腦部靜脈竇的栓塞，另外一個則是發生在腸繫膜的靜脈栓塞，此兩者在有打AZ疫苗與未打疫苗兩族群看來，有發生率上升的趨勢，所以AZ疫苗的確是有這種危險的訊號。

李秉穎說，但是就像EMA所講，這是一個罕見的不良反應。AZ疫苗所帶來預防武漢肺炎的效益，還是遠大於可能帶來不良反應的機率。

李秉穎表示，經過分析，國內目前仍將繼續接種AZ疫苗，但是必須做好更周全的配套措施，包括：

服用口服避孕藥及正接受荷爾蒙治療者，要間隔28天才可接種疫苗 在接種注意事項裡，將提醒接種者注意潛在的風險，並將EMA所報告之不良反應列上，提醒接種者注意有無這些血管栓塞的症狀出現，一但出現應立即就醫。

由於目前根據國外的數據報告，女性發生類似不良事件的機率較高。對於我國是否將建議60歲以下的女性暫停施打疫苗，李秉穎表示，目前看到這些不良反應發生機率較高主要是65歲以下的女性，目前尚不知道為何會出現這樣性別與年齡的差異。

然而指揮中心認為，不管年齡幾歲以下的女性，武漢肺炎病毒的威脅，遠大於這些發生機率在百萬分之幾的不良事件所帶來的影響，因此目前將不針對年齡及性別進行限制。但會建議大家要知道有這種風險，以及出現時會有什麼可能的症狀，要是出現症狀就應盡速就醫檢查。

莊人祥發言人補充，昨天指揮中心有觀察到韓國原本已暫停60歲以下民眾接種AZ疫苗，但他們是在EMA發布聲明之前就下的決定，原因是因為韓國民眾在接種後有報告3例的一般血栓病例，與EMA所提及罕見、因某些自體免疫反應引起之廣泛性血管栓塞不良事件不同。因此韓國部分在今日與專家討論後，目前60歲以下民眾業已恢復施打。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航