新加坡部落客成功募得對總理李顯龍誹謗案罪賠償金，為何李顯龍還頻頻發起法律戰？

新加坡部落客、反對黨人民之聲黨（Peoples Voice Party）黨員梁思賢（Leong Sze Hian）被法院判處誹謗新加坡總理李顯龍，需支付新幣13萬3000元（約新台幣282萬4662元）損害賠償金。5日梁思賢的律師林鼎（ Lim Tean）在臉書表示，超過兩千人贊助他們在社群媒體上發起的群眾募資行動，已成功募得罰款全額。

《南華早報》報導，過去數週，林鼎在臉書上頻頻貼文請求捐款，「嶄新的新加坡人將要誕生，每個市民都有信心在對抗那些壓抑他們言論自由的人時，身邊同伴會是彼此的護盾和堡壘。」根據《彭博社》報導，總理辦公室拒絕對此事的置評請求。

When the public stands up to help, you realise who is the real giant 由 Leong Sze Hian 發佈於 2021年4月2日 星期五

《海峽時報》報導，梁思賢因2018年11月在臉書分享一則馬來西亞新聞，該內容指稱馬來西亞首相納吉（Najib Razak ）和李顯龍簽訂「秘密協議」，換取新加坡銀行助其自一個馬來西亞發展有限公司（1Malaysia Development Berhad,1MDB）陷入財務困境的主權基金（SWF）洗錢。

《南華早報》報導，納吉因在2009年到2018年間涉及一馬公司醜聞，在一系列審判中共被判處12年刑期。梁思賢轉貼這則源於馬來西亞媒體網站《The Coverage》的新聞時，沒有寫下自己的評論，後來也刪除這則貼文，然而，李顯龍律師要求其因「傳播虛假沒有根據」的內容造成的損害公開道歉，梁思賢並未配合。李顯龍2018年12月對梁思賢提起誹謗告訴。

《海峽時報》報導，主審此案的高等法院法官Aedit Abdullah在3月24日的判決書指出梁思賢行事時「並未向任何人詢問此事是否屬實」以及表現地「對這篇文章內容是否真實毫不在乎」。

梁思賢分享文章的貼文存在的三天（2018年11月7日到11日10日）內，吸引到22則按讚、5則評論和18個分享。Aedit Abdullah指出這則內容最多可以觸及到400名新加坡人，也就是梁思賢2060名臉書朋友和追蹤者中的20%——這個估計數字是香港大學（Hong Kong University）商學院社群媒體研究者Phan Tuan Quang作為此案的專家證人所提供的。

然而，Aedit Abdullah認為，梁思賢案更嚴重之處在於指稱李顯龍和他國領導人，聯合跨境盜用屬於他國國民的主權基金。「因此，我認為儘管觸及率低，判定新幣10萬元（約新台幣212萬3806元）的一般損害賠償金。」最後總額包括一般損害賠償金新幣10萬元和加重損害賠償新幣3萬3000元（約新台幣70萬856元）。

《南華早報》報導，Aedit Abdullah判決李顯龍勝訴，並在判決書裡提到他會另外分開處理有關花費的事務。除了損害賠償，梁思賢可能也要負擔李顯龍的訴訟費用。梁思賢已經在2019年因為提起反訴失敗，付給李顯龍律師新幣2萬1000元（約新台幣44萬5999元）。

2018年，新加坡主要反對黨工人黨（Workers’ Party）三位主要領袖林瑞蓮、劉程強和畢丹星，因為指控市政基金管理失當，隨後面臨的訴訟耗盡他們的財源，也以個人身份發起群眾募資資助他們的法律戰。他們在三天內共募得新幣100萬8802元（約新台幣2142萬4997元）。

政治觀察家Felix Tan分析，由反對黨發起資助法律戰群眾募資的成功，顯示新加坡人認為訴訟是政府阻礙另類觀點與聲音的「強悍手段」，也覺得當局「不公平地」鎖定持不同觀點的特定人士。

「除了用選票讓他們的聲音被聽到，越來越多人也用不同方式表達不滿。」Felix Tan說，「透過像這樣的群眾募資捐助政治人物，也讓這些新加坡人維持他們的自主性。」

誹謗威脅政府

《Vice》報導，另一位現居台灣的新加坡社會運動者鄞義林（Roy Ngerng）就沒有如此好運。2014年，鄞義林被李顯龍提起誹謗告訴，與其對簿公堂，甚至在法院上與李顯龍交叉詰問，鄞義林向《Vice》形容這是「他的歷史上驕傲的一刻」。不過鄞義林最終因為無法支付誹謗罪損害賠償費用（新幣15萬元，約新台幣318萬5709元）而逃離新加坡。

鄞義林認為梁思賢成功募款是一項進步的表徵，「在新加坡，抗爭是不被允許的。但是梁思賢的案件可以募到這麼多錢支付給總理（的訴訟賠償金），這傳遞了一個強烈的意涵：新加坡人不會再忍受政府濫訴敢言之人。」

為什麼一個有錢的、現代國家的領袖持續對他的國民提出訴訟？新加坡政治學者、新加坡管理大學（Singapore Management University）法律系助理教授陳慶文（Eugene Tan）指出，領導人視誹謗為對於政府地位和統治威信的「嚴重威脅」。

對於為何政治人物視尋求法律保護是保護名譽的「唯一方法」，「必須要釐清的是，在新加坡評論政治人物和政府是自由的，包括在任何政治層面上，可以批評他們的能力或是否適任。」陳慶文解釋，「但是言論涉及不誠實，貪腐或欺詐行為，對他們而言就芒刺在背。提出批評者必須拿出證據支持自己的言論，否則誹謗罪就會成立。」

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒