《三生三世聶華苓》：紀錄片與自傳的詮釋有極大差異，繁華流轉後沉澱醇韻

文:Ingrid Lin

1963年,台北星空下,來自美國的保羅安格爾散步送聶華苓回家,途中許了個願,聶華苓問他,你有什麼願望,安格爾說:「I want to see you again, again, again, again……」,從此開展了一段三生三世的生死不渝,也成就了一起世界文壇絕無僅有的盛事。(引自:公共電視紀錄片平台)