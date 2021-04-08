「他們佔領了我的大使館」：緬甸駐英大使海外反政變惹怒軍方，傳副大使受命封鎖使館
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緬甸駐英國大使覺扎敏因在3月發表聲明，敦促發動軍事政變的緬甸軍政府釋放遭罷黜的文人政府領袖翁山蘇姬和總統溫敏，因此遭致軍政府不滿，4月7日傳出他已被副大使取代位置，並被阻止進入大使館。
（中央社）緬甸駐英國大使覺扎敏（Kyaw Zwar Minn）今天表示，他被鎖在大使館外，不得其門而入；4名外交消息人士說，副大使已代表緬甸軍政府接管大使館。
法新社和路透社報導，覺扎敏對記者說，武官在大使館裡，「他們占領了我的大使館」，證實了媒體稍早報導。
覺扎敏上個月發表聲明，敦促緬甸軍政府釋放遭罷黜的文人政府領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi，港譯「昂山素姬」）和總統溫敏（Win Myint）後，軍政府隨即將他召回。
覺扎敏在聲明中說：「外交是對眼前僵局的唯一回應和解答。」英國外交大臣拉布（Dominic Raab）對覺扎敏的「勇氣」表達讚賞，並在推文中援引上述聲明。
覺扎敏隻身被鎖在門外，不得進入大使館的消息曝光後，抗議人士今天齊聚緬甸駐倫敦大使館外。
覺扎敏告訴英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）：「在我離開大使館時，他們闖進來，占領大使館。」
他表示：「他們說自己已接獲當局指示，不讓我進去。」覺扎敏敦促英國政府介入處理。
覺扎敏說：「這堪稱是政變，就發生在倫敦市中心…你們可以看到他們占領了我的大使館。」他還說，自己正在和英國外交部討論相關情勢。
4名熟知內情的外交消息人士說，副大使奇溫（Chit Win）已經接管大使館，他和武官將覺扎敏鎖在門外。
英國外交部發言人說，這起事件發生後，「英方正尋求進一步消息」。
覺扎敏告訴記者，他會守在館外「一整晚」，因為「這是我的大使館，我必須進去」。
倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）說：「我們知道有人在倫敦梅菲爾區（Mayfair）的緬甸大使館外示威，負責維護公共秩序的官員也在場坐鎮，沒有人被捕。」
自緬甸軍方2月政變奪權，鎮壓支持民主的示威活動以來，英國一直強力譴責緬甸軍政府，上週更將緬甸軍方完全或部分控制的企業集團列入制裁黑名單。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範