翁茂鍾案認定26名法官有違失、僅1人移送監院，司改會痛批調查「虛應故事」

司法院及法務部昨（7）日傍晚公布與富商翁茂鍾不當接觸的司法人員名單，認定前大法官蔡清遊及26名法官有違失，其中法官鄭小康認定情節重大移送監院，但除了鄭小康之外的25名法官，雖有行政懲處的必要，但均已逾懲處權行使期間。對此司法改革基金會和長期關注此案的時代力量立委邱顯智十分不滿，今早召開記者會，痛批調查結果和懲戒都不清不楚，根本是虛應故事，司法院長許宗力和法務部長蔡清祥應該負起政治責任道歉。

前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾涉不當往來，監察院去年彈劾石木欽，並要求司法院、法務部調查，後續又因為掌握翁的「筆記本」，內容詳述與司法界包括法官、檢察官、調查局等的不當往來如收送禮物、請吃飯甚至是幫忙「喬事」，被稱為「司法死亡筆記本」。

司法院今年1月18日公布調查報告，認定前法官林奇福等7人違失行為情節重大；司法院人審會1月29日認定，與翁茂鍾有不當往來，移送監察院。當時首波調查報告內容不足，引發外界疑慮。司法院與法務部昨日相繼公布第二波調查結果與懲處名單，其中司法院共調查37人，並決議26名法官有違失，但卻有25名「已逾懲戒權時效」，最後僅將最高行政法院法官鄭小康移送監院；法務部的調查結果則指出有4名檢察官及10名調查官有違失，包含前檢察總長吳英昭及前法務部長曾勇夫在列。

法官鄭小康收襯衫、訴訟後通電話遭移送監察院

綜合《自由時報》和《中央社》報導，司法院指出，鄭小康曾收受翁茂鍾贈送的襯衫12次，2008年，怡華實業因得標中華郵政的郵務布料等6件採購案，怡華員工總數逾百人，未依《原住民族工作保障法》規定進用至少1％原民員工，原民會連續6個月處分追繳原住民就業代金各10到14萬餘元、共76萬元，怡華分拆提告2件行政訴訟，北高行一審合議庭審判長皆是鄭小康，未行迴避。



鄭小康雖都判怡華敗訴，但司法院調查發現，鄭小康除了在訴訟期間收受翁男的襯衫外，判決後還主動打電話給翁茂鍾，告知應遵守的法律事項，認定鄭小康違失情節重大，依《法官法》第51條規定，由原本的行政懲處改判為移付監察院懲戒。

25名法官則是雖曾與翁茂鍾往來，但情節較輕，未達重大程度，故人審會議決只要行政懲處，但是因為違失行為時點距今已超過5年，罹於時效，最後決議不予懲處。

鄭小康不服：司法院拿我祭旗

綜合《中央社》和《聯合報》報導，鄭小康向人審會表示，他沒有接受翁茂鍾飲宴、買股或爭議性案件，也沒有經由司法同仁和翁茂鍾飲宴，他是因參加友人宴會而認識翁茂鍾。因翁茂鍾表明公司製作的襯衫有多，且價值微薄，讓大家留作紀念品，他才會在2006、2007年被動收受2件襯衫，之後翁上台北，則在北海漁村招待翁，費用約千餘元，事後翁餽贈市價300多元的襯衫，純屬正常社交禮儀。

鄭小康也強調，他承辦怡華公司2件原住民族案件，情節輕微，僅該公司未依規定僱用原住民，他收到受命全卷，於3、4天後開庭審結，收案到結案期間，並未與翁茂鍾接觸或收受襯衫，僅於判決怡華公司敗訴後，約3、4個月後，基於曾有數面之緣，電話告知翁以後不必再送襯衫，同時好意提醒他，經營公司要守法，僱用原住民以保障原住民工作權，且上述情節均屬本人主動在行政調查時鉅細靡遺地陳述，毫無隱瞞。

鄭小康認為，自己被司法院拿來祭旗，沒天理。若以後再發生類似情節而有爭議，司法院是否能制定新的司法官社交規則，讓全體司法人員遵從，避免遺人有不教而殺之遺憾。

《中央社》報導，監察院司法及獄政委員會召集人、監委蔡崇義則表示，依《法官法》規定，各機關本來就能自己懲戒，如果送到監察院就一定會分案，下次司法及獄政委員會開會時就會討論，看哪些委員要分案來辦，「一定會辦、徹查到底」。

司改會痛批調查「虛應故事」

司改會今天為了此案召開第5次記者會，指出司法院長許宗力再次缺席昨日記者會，作為全國最高司法機關的首長，對於近百位法官涉入司法風紀事件，甚至造成冤案，必須負起政治責任，司改會董事長林永頌更批評，許宗力聲明「本次全面調查是以最嚴正的態度、最嚴格的標準審視涉案大法官與法官，未來也將嚴查違失法官，捍衛更加值得社會信賴的司法。」是無恥的行為。

林永頌也質疑，變懲處的標準為何？情節重大與否的標準為何？對於超過懲戒權時效的人員，司法院是否有後續作為？司法院概未說明。而除了法官之外，針對涉案的檢調人員，法務部長蔡清祥除了表示「會進行調查」外，至今未見有進一步的回應或改革措施。司改會認為，許宗力及蔡清祥因必須改革卻未能成功，應立刻向全國人民道歉。

時代力量立委邱顯智則表示，出爐的懲戒名單完全看不出所以然，社會大眾無從瞭解受調查對象有哪些具體違失行為。到底有哪些法官、檢察官買股票？買股票的法官、檢察官是否是自己付錢？是否有查到金流？司法院自己調查自己，搞了大半年之後，結果是這樣，司法院及法務部反省的能力到底在哪裡？邱顯智鄭重呼籲應公布調查報告，給國人最起碼的交代，對台灣社會道歉。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航