《差異自由消失的年代》：當「差異」成為被攻擊的原罪，誰為仇恨添加薪火？

文：李靜旻（阿旻旻，一個普通上班族，喜歡閱讀與寫作，希望能用文字分享所見所思所感。設有臉書粉專「阿旻旻閱讀趣」）

近期，在美國的亞裔人士遇襲事件頻傳，有亞特蘭大造成亞裔六死的槍擊案，有亞裔老婦在紐約街頭遇襲，有人在紐約地鐵遭暴打鎖喉，甚至在其他國家也有層出不窮的歧視與攻擊事件。也因此，繼「黑人的命也是命」的抗爭之後，也有反對仇視亞裔的集會活動。

除此之外，新冠疫情造成的影響，全球紛呈的移民問題、種族分歧、宗教衝突等，這些現象都讓整個時代紛擾不已，甚至變得更為危險。從「日常的藐視到平庸的邪惡」，再到仇恨肆虐世界的變動，讓這樣的情緒燒灼得更加熾烈，竟使得我們身處於「差異自由消失的年代」。

過去原本曾被視為圭臬的「尊重多元、包容差異」，現在反而好像是某種過時教條的陳腔濫調。「差異」本身反倒成為被攻擊的原罪，仇恨越來越容易被激發。我們身處的世界為何會走到如此激烈的地步？

這讓我想起前一陣子看的一本書《差異自由消失的年代》，作者試圖尋求某些解答和仇恨的淵源，探討其中的核心，希望能讓人尋回一些多元共存的力量。

三種情緒或心態，可能就是滋養仇恨的土壤

作者首先指出「仇恨不是自然生成的，而是製造出來的。暴力也並非天生，它需要醞釀。……一切均非偶然，沒有一樣是現成的，一切都需要管道。」

這世界上，到處都有不同信仰、不同愛情觀、不同外表、不符合所謂「標準」的人，而面對這些有「差異」的人們，卻被視為「看不見的存在」，被忽視、被隱形、被噤聲、甚至被消失。在社會上，不覺得這些人該被認真對待、他們的行為需要被理解、意見需要被聆聽，反而認為他們「沒有知覺、沒有需求，也沒有人權。」在這些人中，沒有個人，也不被視為人。

所以，有黑人少年在地鐵遭陌生人撞倒在地，那個人卻沒有停下來、也沒有扶少年起身、更遑論道歉，「彷彿沒發生過碰撞，彷彿那裡沒人。」有亞裔老婦人在路邊被隨機推倒死亡，也不被施暴者認為有甚麼大不了。有加害者對特定族裔攻擊與汙衊，甚至還認為理所當然。有人對於某些特定群體抱持敵意，宛如這個群體會如傳染病般，為國家社會帶來各種威脅。有移民被群體性的汙名化與攻擊，而這些群體性的仇視根本不願意去好好分辨其中的每一個人、去了解每一個個體的獨特與不凡。

人們常常錯置或刻意忽略了「理由」與「起因」兩者的不同。人們會對某些群體抱持某種情緒與心態，並看似能說出為何對這些人有這樣情緒反應的理由，但卻往往不去深究導致這種情緒的起因究竟為何，結果反而讓某些群體與對象成了某些情緒／心態的「代罪羔羊」。在這本書中，作者指出其中有三種情緒／心態，可能就是滋養仇恨的土壤。

首先是「蒙蔽真相的偏見」。對於某個族群、群體或對象，存在某種偏見，因而無法去了解此群體中的「真實表現」。由於帶著有色的眼鏡，便看不清楚到底心中異樣的情緒或看法所為何來，也不會去思考究竟這樣的判斷與見解是否適當，如果有人對此對象的評論或批判剛好與自己的偏見相符，更不會去懷疑是非對錯，而直接落入「偏見被證實／認可」，因此一定是正確的套路中。這些只是去證實或強化對某些對象有偏見的「理由」，卻不能說明產生偏見的「原因」。

這樣的偏見，如果帶有藐視、惡意、貶低等意向，便很容易在一些觸發點產生後，發酵或助長對某種群體的排外與仇恨。

其次是「虛假的希望」。人對於生活、日常事物或社會發展等，總會期待往某個方向前進，但在這過程中，往往會遇到很多阻礙、困難或問題，有些人會選擇直面挑戰並設法解決。有人卻寧願當鴕鳥、忽略矛盾的現實，只想「見證他所企盼的事情實現」，這種「空泛的期待」，讓人扭曲事實，或說刻意忽視顯而易見的情形，空有天真的幻想，而迴避問題與衝突。

當時局產生變化而與原本想像背道而馳時，這種不切實際的虛妄看法，只會讓人逃避該正視的問題，也失去嘗試改變的可能，甚至會認為某些簡單粗暴的方式，就是能將時局導向自己誤以為的正軌上，而有意無意地將仇恨推波助瀾。

最後是「憂慮的公民」。作者表示有些人會對某些尚未發生或還未知曉的事情產生擔憂，並將這種擔憂的目光投向某種東西或對象，而這種東西與對象便成了「憂慮」的理由。由於憂慮的起因或造成憂慮的真正理由，「可能過於龐大或模糊」，讓人難以掌握，並使人過於恐懼，因此，憂慮會「找另一個容易處理、能夠專注的對象，讓你能夠輕鬆應對。」在這樣的心態轉換過程中，為何造成憂慮不是需要處理的問題，直接應付這個被找上的對象，反而成了應當著力之處，彷彿只要解決了這個對象，就能解決憂慮本身。

當前社會似乎對憂慮的「感受」賦予正當性，僅僅只是「感受」本身就可以成為理由，而且無庸置疑。結果卻失去了質疑與檢視憂慮的合理性與必要性，並讓許多問題被過度簡化，甚至誤以為走在解決問題的捷徑，結果卻是導向錯誤的路上。

這三種情緒與心態都會弱化人們的辨識能力，從而合理化存在的恐懼、蔑視、敵意、歧視，以至仇恨。而這種對他人的不理解與偏見，在面對「差異」存在的時候，會更為放大。因為差異會對以往熟悉的認知產生衝擊，在不知差異會帶來好的還是壞的影響之前，很容易會先在心裡埋下不信任的種子，如果再受到一些渲染或刻意引導，對於差異的包容就會消失殆盡。

透過上述的心理狀態與行為處事，仇恨有時成了既得利益者的提款機、有時則成了盲目大眾相互取暖的火爐、更成了對備受仇視者的殘忍酷刑。順此脈絡，作者在書中分別舉例來說明仇恨如何在這種心態上滋長，以至掀起風浪，從難民／移民在德國社會引起的群眾仇視開始，美國的種族紛爭、民族的同質想像，對於同性戀／跨性別／變性者的歧視與貶抑，更深入去解析伊斯蘭國（IS）如何曲解穆斯林教義，而建立起一個扭曲的虛擬社會。在在體現了大眾的漠視與拒絕理解，甚至介入排拒，是如何讓群體連結、自由民主與多元包容的基礎，漸漸被腐蝕、掏空，而終至產生可能的文明失序。

然而，為何在近年來，差異自由會如此越見威脅？彷彿過去那個包容、自由的文明逐漸被敲響喪鐘？除了作者提出的緣由與心理狀態，筆者認為還有以下的結構性因素與時代發展的蘊釀，更為仇恨的肆虐添加薪火。

全球化、科技網路的進步⋯⋯都為仇恨的肆虐添加薪火

的確，過去超過半個世紀以來，因為全球化的發展，讓產業鏈與人才流動有了最經濟、也最有效益的發展與配置，從而帶動各地的蓬勃向榮。世人移動的便利，更讓不同文明、族裔間的接觸更為頻繁，進而打破過去距離的隔閡。民主政治的發展，同樣讓各種意見眾聲喧嘩，在彼此交流、辯論與溝通中，百花齊放，並透過選票與法治的運作，讓就算是少數人的主張與訴求也有機會發聲並獲得重視。科技網路的進步，更帶來突破性的變化，共時性與快速傳播的訊息與便利，讓全球化的浪潮與節奏，更深入生活的各個層面。

在這樣的時代，整個世界彷彿蒸蒸日上，一切都朝美好的方向發展，當時的想望是個共榮共生的繁年。卻沒注意到，完美的局勢，在潛藏不見的角落，其實隱隱有了龜裂，一待發覺，則早已是硬生生鑿開如斷崖峽谷的不可妥協的隔閡和傾軋。

全球化的發展，帶來經濟盛況與不同文明激盪的火花，卻也同時點燃燎原的星火。因為全球化而帶動資本的轉移，產業鏈的逐水草而居，讓產業外移成春風野草，在許多國家蔓延著，引發的問題也猖獗著。

不同文明的碰撞，雖然帶來可能的相互了解，卻也同時引發某些群體心底的焦慮和不安，畢竟是「非我族類」，在原本熟悉的環境與生活步調中，忽然多了生疏的語言、族裔與生活習慣時，莫名的恐懼便很容易被引發。而回過頭來，某些族群也因為接觸了所謂西方主流文化的洗禮後，發覺那股看似沛然莫之能禦的潮流可能或已經對自身信仰與生存造成莫大影響時，相對的也會產生忐忑和惶惶愁憂並有一股生死存亡交關的情急，潛藏的衝突便待駱駝上的最後一根稻草定位後引爆。

此外，民主政治的發展也日漸走向庸俗化與取巧，原本該為大眾著想的信念反成「選票」的禁臠。經過多年的陶冶，人民對於政策的要求、社會發展與生活的期許也越來越高，因此也越來越難取悅；但弔詭地，人民似乎也更容易被取悅。忙碌的選民不知為何，可能是思想上的怠惰，也可能是資訊取得過於方便而將思辨能力自動繳械，或是因為過多的訊息而擾亂了判斷的功夫，從而容易被簡單或表面華麗的宣傳而俘虜，而沒有去深究其中的邏輯與問題。也因此，候選人為了尋求勝選，便開始劍走偏鋒，既然這麼難贏得大多數人的支持，那就去鞏固關鍵少數，藉由這些關鍵少數去渲染或擴展出可能的選票疆域。

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因此，我們看到美國的川普主義，西歐國家極端主義團體興起，在台灣的藍綠對立等等，在在都顯示被激化的民粹與失去相互溝通與辯論的可能。一旦被標籤為某一團體，則另一對立方就不可能再試圖去理解其言論與想法，只有對立與衝突，沒有對話與交流。政治人物還會為此推波助瀾，以鞏固自己的權勢與地位。

再者，西方民主國家雖然自詡為主流文明，在自己國家推動發展與建設，但國際政治間還是充滿醜惡與刀光劍影。這些看似打扮紳士、談吐彬彬的強權，為了自身利益，還是會與相抗衡的集團進行代理人戰爭、甚或因為權力和好處而強勢地介入某些國家的各個層面。這也引發了當地人民的不滿，許多反美或反西方的情緒，甚至如今緬甸情勢的反中情緒，皆與此有關。

另外，民主政治因為保留讓各種意見紛呈的空間，也鼓動了許多人願意去說出自己的話、去爭取自身的權益，從過去背身螢光幕前的一方，轉變為走上前線去大聲疾呼、喊出「我是誰」的人。一方面逼使大眾思考與己不同的存在，一方面讓人們了解社會的確有另外一群人需要被正視，另一方面也揭示這世界就是這麼多元豐彩，許多的不解和不熟悉只在於不懂與忽視，這些群體其實一直都在。

但這樣的奮身站出來，同樣也激發了保守分子的危機感，被認為是對其固有道德與信仰的挑戰，這些群體的口號喊得越大聲、社會支持的聲浪越高昂或法令修改得越有保障，就越挑動前者的敏感神經，而導致更多的衝突。

而互聯網的快速發展，也讓上述的情勢更為複雜。互聯網等科技雖然帶來諸多便利與好處，並開拓不一樣的視野與天地，但其運算法的規則，卻也讓人們更容易蜷縮在同溫層。因為在互聯網的世界，永遠都可以找到與自己意見相同的團體，因此本來的想法與信念，便很容易獲得支持，更可以被強化和固守。結果，原本應該帶來資訊與溝通相互交流的工具，卻成了團體與團體間的護城河。人們在其中尋得寄託、擺脫孤立，「原來我不是一個人」，在這小團體中獲得安全感，也增強了對其他群體的不滿與怨懟，從而衍伸為排斥與仇視，還認為是替天行道。

以上情境的推波助瀾，都為人們滋養仇恨土壤的情緒灌注能量，而在今日的世界中，逐一爆發如雨後春筍。

因此，我們看到政治人物因為選舉與個人利益而不負責任的挑撥與極盡歧視、激化之能事，並因為無力解決社會上的問題，而粗暴地將發洩出口全導往特定對象，讓其飽受攻擊並代為承擔政府之無能。

亞裔人士在全球各地遭受攻擊與仇視的背後就存在這樣的邏輯。因為新冠疫情被刻意渲染成China Virus 與Kong Flu，生活上大受影響的人們，無處發洩不滿，當局者又無力控制節節高升的疫情，亞裔人士便成了代罪羔羊。

產業外移又惡化了在地生計，以及一連串相應影響的經濟、社會、教育、生活等問題，因此，無法解決製造業外移的川普，在選舉期間一樣把責任歸咎於是中國偷竊了美國人的工作，才會有這樣的問題，所以亞裔罪加一等。

作者在書中也舉了個類似例子。原本瑞典的一家公司Aotoliv在德國的德伯爾恩（Döbeln）設廠，最早有五百名員工，而後逐年縮減員工人數，以至到2014年，將生產線移到東歐，而將當地的據點全數關閉。空出來的工廠在2015年轉為臨時難民收容機構。而後，當遊覽車將難民載往這個收容所時，卻遭遇種族暴力的動員，許多人圍在遊覽車四周，大聲咆哮，恐嚇、羞辱、仇視這群難民，並以極難聽的話語要求他們「滾蛋」。

如此舉動的背後，其實是種憤怒的發洩，憤怒的起因緣由複雜，其中也包括對於Autoliv撤廠的不滿，但他們無力也無法對抗這群公司高管與決策者，更無法去抗衡這股經濟改變的動力，因此，他們將矛頭指向這群難民，在難民才剛抵達就先汙衊他們是搶劫偷竊的專業戶，會造成動盪與危險，會搶走工作與造成各種疑慮與傷害，因此難民不應該在此地出現，應該立刻離開。

但真正剝奪他們工作權的人或許是撤廠的公司，真正開始先施展暴力威脅與製造不安恐懼的應該是這些包圍遊覽車的人。當地社會的問題有錯綜複雜的理由，但對於難民的偏見、對於問題的簡化與刻意忽略、對於需要解決憂慮而尋找出的替死鬼，在在都提供了管道，蘊釀出暴力，製造出仇恨。

簡化的想像，正是仇恨與蔑視肆無忌憚的溫床

川普主義如是，極右派如是，恐怖分子如是，種族歧視與宗教偏見如是，對亞裔的敵意亦如是。因此，如今對於亞裔的攻擊，有因為威脅到在地原有社會的同質與純粹，因而引發心裡的憂慮與恐懼，而對亞裔的偏見與不了解，在先天上就容易被有心人士煽動出敵意，或至少是漠視。而當亞裔人士有的可以去填補下層階級的工作，因而被視為搶走在地人的工作權；有的又可以晉身菁英份子、在上層社會悠遊，從而引發相對剝奪感而被認為搶奪資源；再加上新冠疫情所引發的鋪天蓋地的指控。在在都讓亞裔成為被仇視的對象。

而偏偏，亞裔和其他群體一樣，從來都不是一成不變的集合體。所謂的亞裔，除了華人，也有亞洲各個不同國家的人民。華人間，有台灣的族裔，有中國的移民，亦有香港的朋友。有弱勢的勞工底層階級，有模範上層菁英。有不同訴求的政治理念，有相異的文化生活背景。但在仇恨的暴力下，施暴者不會看到這裡面的差異、不會去了解個別個人的故事，「有意識地窄化真相」，讓敵意容易推展，仇恨容易進行，而無法想像這些人與自己「對於幸福與尊嚴的基本探索有多麼相近」。

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這種簡化的想像，正是仇恨與蔑視可以如此肆無忌憚的溫床，封閉與怠惰的思想，用排外的結構、先入為主的刻板印象，「集合體」的概念，讓仇恨可以肆虐於仇恨的對象身上。

仇恨在全球蔓延，仇視的對象面對不同的狀態而可以隨時被挑出不同的人以供示眾獻祭。自由、民主與包容因而成了些微枯萎的黃花，如果持續置身事外，只怕都是對仇恨暴力的助燃。

但是，作者指出，反仇恨不是以仇恨相抗，而是去了解、剖析、同理，仇恨的源頭在於對多元的屏斥，因此，對抗仇恨的最好方法其實就是去擁抱多元，願意去包容差異、同意每個人與群體皆有不同的生長與社會脈絡。不要當局外人、也不要當旁觀者，這些都會在無形中形成仇恨的共犯結構，而助漲蔑視與羞辱的洪流。

營造一個不要讓受害者需要為自己辯護的環境，才能夠對「事件」進行合理而審慎的評論與處理。因為當有「為自己辯護」的需求時，也代表著這社會是存在對受害者審查與批評的，因此，受害者須先證明自己、先跳出來說明自己的存在、先努力將自己的位置拉到跟審視的人齊等時，才能夠進行對自己受害過程的講述與辯白，進而證明自己是受害者。這樣的過程往往讓人卻步，尤其當受害者又是在社會中被忽視且無法享有與生俱來的權利時，這種過程更容易成為一種凌遲，並助長恐懼畏縮，甚而變相推動攻擊與邪惡的氛圍。

讓社會有接受「不純粹」的自由，當自由與包容的量度越大，社會就會越能夠接受差異在身邊的存在，當越能習慣多樣與異質時，就越不會感到威脅與不安全，仇恨也就越難滋長。人們可以自由的呼吸自由的空氣，也就留下了讓自己也可以有不同發揮的空間。

每個人都可以保有自己與他人的不同，不必因為是少數就擔心受怕，正視多元存在的事實，再隨時進行省思與調整。仇恨往往是因為對於多樣與差異缺乏想像力，只會導向極度窄化與貶抑，我們應該解放想像空間，開放交談與對話，「我們」不是一成不變的，「個人」也擁有獨特的記憶文化，「我們」與「個人」應該互相交流，而不是排斥否定。唯有開始反省仇恨是種「有毒的政治情緒」，打破習慣性的標籤與既定模型，瓦解固有界線與思考模式，當思想更開放，人也就更包容，當人能更包容，世界也就更自由，仇恨亦將失去紮根的土壤，而只見齊放的百花。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航