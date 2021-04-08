格陵蘭大選「稀土東西軍」：左翼政黨勝出，中資企業開採計畫生變

編譯：吳宗宜

格陵蘭在4月6日舉行大選，左翼的環保主義政黨因紐特人共同體（Inuit Ataqatigiit，IA）拿下37.42％選票，以12席成為議會最大黨；執政黨前進黨（Siumut）以10席落居第二大黨。反對開採稀土金屬的因紐特人共同體宣布勝選，會與其他反對採礦的小黨合作執政，將影響格陵蘭未來的經濟與對中國的關係。

格陵蘭大選中的稀土東西軍

稀土可以說是格陵蘭大選中最重要的議題。目前的聯合政府因對格陵蘭南部的稀土開採計畫意見分歧，至2月都無定論，因此決定提前在4月6日進行大選。

一方面，支持開發稀土者將其視為實現格陵蘭，此一丹麥自治區更高財務獨立性的關鍵，而反對者則認為該計畫將加劇氣候變遷為該地區環境帶來的威脅，並傷害新興的旅遊業。

新政府的決定將不僅對格陵蘭的經濟產生影響，且對中國壟斷、但智慧型手機和汽車等產品中都必須使用的全球稀土供應鏈，造成深遠的影響。

格陵蘭大學經濟系助理教授阿瑙特（Javier Arnaut）對此表示，「這是選舉中最重要的問題。」

格陵蘭擁有世界上最大的稀土礦床之一，本次大選中爭論的核心是開採稀土和鈾礦的克萬納山（Kvanefjeld）計畫，此項目由澳大利亞公司格陵蘭礦業（Greenland Minerals）擁有，該公司宣稱該計畫有潛力使其成為「西方世界中最重要的稀土生產商」，且能以全球最低成本銷售稀土。

格陵蘭礦業公司在十多年前就全面投入開採克萬納山計畫，它於2007年便開始為期數年的廣泛試鑽探和研究，隨後進行了各種可行性研究，以及環境和社會影響評估，這些努力是為了從格陵蘭政府獲得開發許可證，該申請過程的最後步驟之一是公眾意見諮詢（public consultation），但是新冠狀病毒肆虐和聯合政府的垮台延誤了此進程。

克萬納山計畫的命運現在懸而未決，格陵蘭礦業公司清楚地知道，其運營取決於該自治區5萬6000人口的投票結果，該投票結果對中國也很重要，因為與中國政府關係密切的中資「盛和資源控股公司」（Shenghe Resources Holding），早已透過投資入主澳洲格陵蘭礦業公司。

格陵蘭的各政黨在此開發計畫上有嚴重的意見分歧，前進黨支持該提案，聲稱該計畫將為格陵蘭帶來財富。該黨領袖延森（Erik Jensen）表示，該礦場對格陵蘭的經濟非常重要，有助於實現經濟的多樣化，不用再單一依賴漁業和丹麥政府的資助。

目前格陵蘭經濟仍嚴重依賴丹麥政府的補助，每年的補貼額為5.26億歐元（6.2億美元），佔格陵蘭島預算的三分之一，但民意調查顯示，該島上大多數人民都將脫離丹麥獨立作為最終目標。

左翼的環保主義政黨因紐特人共同體，則對鈾礦開採持零容忍政策，他們認為這可能會進一步損害格陵蘭已經深受氣候變遷影響的環境，如果其贏得了議會31個席位的多數，將完全放棄稀土開發計畫。

當格陵蘭礦業公司於今年開始進行公眾意見諮詢時，抗議活動爆發了，2月10日在納爾薩克（Narsaq）舉行的一次會議上，大廳內外的當地居民都猛拍窗戶，並播放極大聲的音樂試圖干擾該公司的報告。

隨著反對派聲浪的上升，一個支持開發的小黨民主黨（Demokraatit）在2月初退出了格陵蘭聯合政府，從而引發了本次大選。

民意調查顯示，對開採鈾礦實行零容忍政策的格陵蘭主要反對黨、因紐特人共同體將成為議會中的最大黨，將嘗試組建新的聯合政府。

格陵蘭礦業公司說，其於克萬納山開採鈾礦及稀土產生的輻射量相當小，它計劃建造一個45公尺的混凝土大壩以儲存放射性廢物，並持續向地面噴水，防止輻射塵飄揚於空氣中。該公司在去（2020）年提交格陵蘭政府的一份報告中聲明，該壩將按照國際標準建造，能承受「想像中最劇烈的地震」 （withstand even the worst imaginable seismic activity）。

即便如此，居民們還是他們擔心被污染的水會滲入附近的河流，或者大壩會倒塌，他們援引兩年前巴西尾礦壩（tailings dam）的潰堤，造成270人死亡的事故進行反駁。

隨著抗議加劇，格陵蘭礦業的股票下跌了50％以上。

挪威北極大學政治學教授蘭汀尼（Marc Lanteigne）說，「有人認為採礦是格陵蘭獨立的關鍵，因為額外的收入將有助於抵消格陵蘭目前每年從丹麥政府的補貼。根據統計數據，該補貼金額佔2018年格陵蘭GDP的近30％。」

北極新聞網站的副主編史伊（Mingming Shi）認為，「反對克萬納山計畫的人，認為採礦業可能對環境造成損害，影響傳統生活方式，外國工人的湧入也會擾亂納爾薩克市居民的和諧（cohesion of the community）。」

但是，如果在最後的階段砍掉這個計畫，而格陵蘭礦業公司卻已經投入了大量的時間和金錢，這可能會動搖外國投資人對格陵蘭島採礦業的信心。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

格陵蘭的戰略地位

格陵蘭島的稀土礦藏也是美國、歐洲等西方國家重新控制此戰略資源的大好機會，如2010年，中國威脅要切斷對日本的稀土金屬供應，並收緊國際買家購買的配額。

在最近幾個月中，由於對電動車的需求激增，以及中國可能限制稀土輸出的擔憂，稀土價格不斷上漲，而格陵蘭的重要性也與日俱增。

歐洲各國對稀土的需求也日益增長，2020年歐盟啟動了對稀土和其它綠能項目的100億歐元（120億美元）投資，並表示到2050年其對稀土金屬的需求可能激增10倍，而中國目前佔全世界稀土供應量的98％。

格陵蘭島在美國東部附近，因此其地理位置相當敏感。美國前總統川普（Donald Trump）於2019年試圖收購該島，但他並不是第一個這樣做的美國總統，在1946年，杜魯門（Harry S.Truman）曾向丹麥出價一億美元企圖購買該島。

丹麥和美國之間的共同防禦條約可追溯到1951年，賦予美國軍隊在該島幾乎等同於自由進出的權利，而格陵蘭上也有美國最北的軍事基地。

中國野心，路人皆知

中國對於擴大其在北極地區的影響力上野心勃勃，其中一項計畫便是開發克萬納山的稀土礦藏。

2018年1月26日，中國發布了《中國的北極政策》，將其定位為「近北極」（near Arctic）國家，並將「冰上絲綢之路」納入「一帶一路」的框架下。丹麥著名的北極問題研究記者布瑞姆（Martin Breum）在《週末報》（Weekendavisen）上也提到，中國投資格陵蘭的目的之一是確保其獲得鐵、鋅、鉛、鈾、稀土等資源；另一個就是在北極地區獲得政治影響力。

格陵蘭礦業在納爾薩克的克萬納山標下了開採鈾礦和稀土的權利，而中國注資的盛和集團自2016年開始擁有格陵蘭礦業12％的股份。稀土礦物屬於戰略性物資，可用於現代工業和軍火生產，而在此之前中國已經控制了世界90％左右的稀土市場。

稀土是電動車電池和軍事裝備的重要原料，對國家安全至關重要，包括美國和澳大利亞在內的許多國家都正努力減少對中國稀土礦產的依賴，克萬納山作為最大的稀土礦床之一，將是此計畫的關鍵。

在格陵蘭的開發計畫，是中國對北極地區野心的展現。除了這個的採礦計畫，中國在發展其他與格陵蘭的合作方面也有投入。

史伊說，「中國不僅對格陵蘭的經濟開發感興趣，也希望增強其作為北極地區利益相關者和合作夥伴的形象，例如在氣候變遷方面。此外，參與克萬納山項目能讓中國展示其可以對格陵蘭島或北極地區的經濟做出貢獻。」

對於中國而言，更重要的是格陵蘭在冰上絲綢之路戰略中的作用，該計劃旨在擴大其在北極地區的經濟和外交影響力。北極大學教授蘭特涅（Lanteigne）最近在《外交官》（The Diplomat）中寫道，「鑒於中國在格陵蘭的礦業利益，它可能成為極地絲綢之路的成敗關鍵。」另外包括英國、加拿大和澳洲等其他國家也在格陵蘭有重要的商業利益。

北極圈研究和政策發展中心的主任梅涅茲（Dwayne Menezes）也呼籲，以格陵蘭為中心建立的五眼關鍵礦產聯盟（五眼聯盟〔Five Eyes〕為澳洲、加拿大、紐西蘭、美國和英國之間的情報聯盟）團結，並指出，「中國不斷在成長，我擔心的是西方世界不斷聚焦於中國問題，卻忽略了我們在格陵蘭擁有的資產以及可能帶來的機會。」

而根據民調，多數格陵蘭人希望格陵蘭獨立，而這意味著該島需要與更多國家發展商業關係，這是中國得以利用的切入點。

最近丹麥國際問題研究所政策報告則指出，擁有稀土礦並不能使採礦業蓬勃，也不能立即減少歐美對中國稀土的依賴，因為中國目前在稀土礦加工、稀土供應鏈中的關鍵占主導地位，將原礦石提煉為高純度的稀土金屬應用於高科技產品。

在中國以外，只有一家規模較大的稀土加工工廠，由位於馬來西亞的澳洲礦業公司萊納斯（Lynas）所擁有。這意味著，在許多情況下稀土礦提煉還是得依賴中國公司。

對此，格陵蘭大學經濟系助理教授阿瑙特則表示：「對於格陵蘭來說，控制這些資源可作為地緣政治工具，並利用潛在買家丹麥和美國，這將使格陵蘭成為自然資源政治領域中真正重要的角色。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航