美國大學如何評選、錄取學生？至少要通過「招生委員會」這兩關

想要申請美國大學的你，努力了好久，終於在申請平台按下「送出」鍵後，申請文件會被送到哪裡？又是哪些人會閱讀這些申請文件，並做出最終決定？

「美國大學如何評選、錄取學生？」是我們常常被學生、家長問到的問題，雖然每間美國大學評選的過程及標準不一定相同，也不是每間學校都願意公開評選過程，我們還是整理了一些資訊，希望讓有興趣的學生、家長，更瞭解美國大學的評選過程。

想要獲得美國大學青睞，至少要通過招生委員會的兩關

美國大學有一個單位叫做招生委員會（Admission Committee），是由一群負責審視申請文件、面試的專業人士所組成，他們也是每年決定錄取哪些申請者的人。

大部份的大學評選過程至少有兩關，第一步是由各地區的招生官閱讀負責地區的申請文件，地區招生官會檢視申請者基本資料，獲得最初步的資料，這些資料可能是你就讀的高中、父母職業、成績、測驗成績、課外活動經歷等。

如果申請者通過地區招生官的初步審核，確認符合學校標準，這份申請文件就會進入下一關——更大、更正式的招生委員會會議，由地區招生官向與會人員簡報，大家經過討論後，會以匿名方式進行投票，做出是否錄取的決定。

在申請旺季期間，招生委員會每天都要進行將近8小時的會議，透過討論、搜尋更多資料等方式，找到最適合學校的學生。以耶魯大學Yale University所公開資料來看，招生委員會共有25名全職職員，每年要審閱約3萬5000份申請文件，最終錄取2200人。

從上述的這些數據，我們可以得知，不是每份申請文件都會進入最後一關，那麼申請者該如何一路過關斬將，幫助地區招生官做好簡報，進一步的獲得招生委員會肯定，是申請過程中可以思考的課題。

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作為第一個審閱申請文件的地區招生官，他重視的是什麼？

既然提到地區招生官，那就進一步來認識他們。

地區招生官通常會負責幾個地區的招生事宜，簡單來說，他們可能就是會到你的高中舉辦說明會、參加大學博覽會的人，也可能是之後面試你的校方人員，如果你曾參加學校舉辦的升學講座、活動，或許你早就看過他們。

大家都知道，第一印象很重要，那麼該如何透過申請文件，讓地區招生官對你留下深刻的第一印象？不同美國大學的地區招生官在看的條件不一定相同，但是我們能掌握的重點是，每間學校都想知道「申請者是否一直在挑戰自己」？「對同學或校園，申請者能帶來什麼貢獻」？

下列幾個問題，是哈佛大學招生委員會要求地區招生官審閱申請文件時，試著看到的重點，建議你不妨也開始思考，該如何在申請文件中帶入這些重點。

哈佛大學招生委員會列出的問題如下：

你是否曾經在課業或個人成長過程中跳脫舒適圈？ 你如何利用課餘時間？ 你是不是個自動自發的人？有什麼例子可以證明？ 你是否對某些特定領域充滿熱情？為什麼？ 對於新的人事物，你的心胸有多開闊？ 你是否能對同學及校園提出貢獻？你能從學校學到什麼？

耶魯大學的地區招生官曾提到，評選過程從來不是「一言堂」，不是一個人就能決定申請者錄取與否，如果遇到比較不熟悉的學校或經歷，招生官需要花時間搜尋資料，甚至是邀請其他同事閱讀申請文件，尋求更多元的建議，為的就是能在後續的招生委員會議中，為申請者提出最完整的簡報，協助招生官們做出正確決定。

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進入招生委員會議後，會是什麼樣的情景？

招生委員會議中通常會有地區招生官、資深招生官、學校教授、學院院長甚至學生，大家手上會有通過第一關的申請者名單與資料，他們會先聽地區招生官對申請者做的簡報，並提出疑問及討論，甚至當場調閱申請論文等資料共同閱讀，討論告一段落後，以匿名方式投票。

每個地區招生官都希望自己提出討論的申請者，能順利獲得錄取，所以會盡全力準備相關資料，或者提出自己也不太確定的部份，希望能進一步的討論。現場的情景可以參考下方的敘述：

「現在我們要來看Ben的申請文件，他的測驗分數落在我們的平均成績之間，課業成績大多是A，他沒有選修學校最具難度的課程，學校提供9堂AP課，他修了3堂。老師的推薦信中指出，他在沒有人自願擔任班長時，願意扛下重任，並展現與他人不同的領導力。」

「Ben曾經是游泳校隊的一員，參加過很多比賽，他的申請論文寫的是在YMCA當游泳志工教練時，指導殘疾退伍軍人游泳，如何改變了他的想法。他對我們學校有相當程度的瞭解，也希望進入大學後，能繼續盡一己之力幫助殘疾人士，我的建議是……」

參加會議的教職員們，會思考班級、校園有了這位申請者後，能帶來什麼樣的影響力？甚至想遠一點，申請者未來成為校友後，是否能讓學校引以為傲？大家討論、投票後，可能出現「錄取」、「拒絕」或「需要進一步討論」這三種結果。

耶魯大學招生委員分享，其實每次的招生委員會議都充滿驚喜，「有時大家討論的方向，感覺偏向不錄取，最後投票卻出現不同結果，有些申請者在我負責的地區，表現非常亮眼，可是進入招生委員會議，跟其他地區申請者相比後，就會看起來差人一截。」

作為申請者的你該想想：如何幫助招生官，向其他人推薦你？

我們無法左右招生官的決定，但是要順利通過評選第一關，你可以試著「換位思考」，思考如何讓地區招生官想要推薦你？

你也應該要知道，每年看幾萬份申請文件，招生委員什麼故事都看過了，所以他們在找的不見得是最「特別」的申請者，而是「一致」、「誠實」的，所以我們建議你，盡量提供完整且一致性的資料，降低地區招生官的疑惑，幫助他做好個人簡報。

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在地區招生官檢視的資料中，我們先撇開無法改變的因素（如：種族、申請地區），盡力在成績、課外活動經歷、申請論文等方面中展現最好的自己，這代表著你的成績不能太差，至少要達到理想學校錄取學生平均分數的中段，才有可能獲得青睞。

接著你應該思考，自己的學業、課外活動及個人成長經歷，是不是互相有連結，能讓人讀完整份申請文件後，有兩、三個印象深刻的重點，而你的最大個人亮點又是什麼？

因為在美國頂尖大學中，申請者的成績、經歷都很優秀，那麼你又該如何表達自己的故事，試圖從中脫穎而出？美國大學試著建立多元、多面向的班級，因此我們建議申請者，不只要顧好課業成績、課外活動經歷等，應該更進一步思考整份申請文件的完整性，呈現最一致、獨特的自己。

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本文經火箭教育RocketAdmit授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航