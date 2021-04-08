南韓LG退出手機市場後，下一個是HTC？從昔日「台灣之光」看產業興衰

日前南韓LG電子宣布，因行動裝置市場競爭劇烈不堪虧損，將於7月31日退出手機通訊事業，並表示專注將心力放於電動車元件。此消息進一步讓同為手機通訊事業的台灣宏達電（HTC）未來展望備受關注。

宏達電（2498）於4月6日公布，3月營收4.5億元，月增99.7%、年增5.2%，首季營收11.7億元，年減11.6%。宏達電表示，推出新一代「Vive移動定位器」及「Vive表情偵測套件」，應用在電影製作、運動復健與訓練、醫療用途、企業培訓以及VR虛擬人物的全身追蹤等項目，新品推出帶動，推升3月營收成長。而主要產品早已由智慧手機悄悄轉換成虛擬實境裝置。

IDC報告指出，全球智慧型手機出貨量早在2019年即面臨挑戰。在新冠疫情尚未爆發前，2019年出貨量已比2018年下降1.9%。由於在開發國家市場的高度飽和與開發中國家緩步成長之際，這已是過去連續第三年智慧型手機面臨出貨量下調的情況。

另一方面，電動車卻成為產業未來的主流，根據勤業眾信日前預估全球電動汽車的總銷量將從2020年的250萬輛增長到2025年的1120萬輛。面對智慧型手機市場能開拓空間已剩不多，又受到韓國三星（Samsoung）、中國小米（Xiaomi）、華為（Huawei）等廠牌夾殺下，宏達電股價直直落，手機事業前景不容樂觀。

股價10年蒸發97% 山頂上股民哀嚎遍野

回顧自2006年HTC突破1020元高股價後，成為台股16年來繼益通光能後第二支突破1000元的股票，隨後又在2011年飆漲至1300元，當時被冠上台灣之光。未料，2013年風波不斷，先是爆發內鬼案又丟失中國市場，公司亦面臨全年首次虧損達全股1.6元，此後，股價便一瀉千里到31.45元（截至4月7日），十年間股價蒸發97％。

HTC智慧型手機本在全球擁有11%的市占率，衰退到目前不到1%的窘境。近年國際研究報告中，也很難找到關於HTC的各項市占資訊與品牌分析，因為通通被歸類到「其他」，令人感概萬千。

去年，外界本來對宏達電5G寄予期望，能夠使連年虧損的財報有些起色，沒想到，新任HTC執行長Yves Maitre在去年疫情因家庭因素，9月閃電請辭，並由王雪紅回鍋擔任執行長，如此頻繁地更換將帥無疑對公司未來埋下不信任案。

當HTC意識到智慧型手機市場已經逐漸喪失競爭力，毅然決然走向轉型之路，傾盡所有資源押注在虛擬實境（Virtual Reality）業務上面，王雪紅曾不斷強調，VR將成為行動裝置後的新未來，再掀起革命的新科技應用，但相關公司部門發展多年仍見不到起色。

當年「受困」於股價山頂的投資人，仍期望宏達電會有一波高點反彈，如今，南韓LG電子因行動裝置市場競爭劇烈不堪虧損，將退出手機通訊事業，無疑對投資人是沈重的打擊，而公司發展也將備受考驗。

昔日股王崩壞 投資人如何趨吉避凶

隨著去年台股開放「零股交易」後，高價股也成為散戶股民的選擇之一，位居產業龍頭地位的個股也為股民追捧標的，隨著股市熱度不減，此波零股股民搶著高價股王共舞的趨勢仍會延續。

《財訊》報導指出面對高價股或股王，資深投資人感觸良多，報導中東森財經台資深分析師張文赫指出，面對股王的興起與衰落，是代表一個產業時代的降臨，這些現象帶給投資人的省思應該為產業的更迭，以及自身投資組合的配置變化，切勿追高忽視風險。

借鏡著名投資專家墨基爾（Burton G. Malkiel），股市無法預期而產業變化瞬息萬千，無論是股王或高價股為了避免風險，應該制定穩健的投資策略。除萬不能將資金壓在一檔股票中外，必須多元布局分批買進的策略，也切勿短進短出。

隨時注意市場是否過熱導致過高本益比的股票，避免山頂上成為冤魂，且注意資金配置穩定將轉入未來五年或以上，每股盈餘成長高於平均值的公司，持續觀察產業的變化尋找未來下一個具題材的成長股。面對近期不斷創高的台股，應要借鏡過去的經驗才能在投資市場中趨吉避凶。

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核稿編輯：翁世航