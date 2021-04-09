「房地合一稅2.0」三讀7月上路，2年內買賣課45％重稅，在野黨接下來將推囤房稅

被稱為「房地合一稅2.0」的《所得稅法》修正草案，7日完成朝野協商，日前未能達成共識的實施日期、回溯既往等，各黨和財政部都達成共識；國民黨立法院黨團今（9）日將增列為討論事項，民進黨團也樂觀其成，最後順利三讀通過，將在7月1日正式上路。

「房地合一稅2.0」針對短期交易明確規定，境內個人、企業持有房地2年內出售所得，須課徵45％稅率；持有逾2年、未滿5年出售課35％；但企業部分增訂排除條款，因財政部公告的非自願因素出售持有期間5年內房地，以及企業以自有土地與其他企業合作興建房屋，自土地取得日起算5年內完成銷售，可適用20％稅率。

「日出條款」訂為7月1日上路

本來財政部版本希望能給實施日程彈性空間，定為「由行政院決定」，但在野黨都希望可以有明確日期，避免拖延，後來在協商時朝野黨團取得共識，拍板決議房地合一稅 2.0 在7月1日正式實施，只要是7月1日起交易的不動產，將以房地合一稅2.0版本進行課稅。

黨團協商時，有民進黨立委林楚茵擔心，距離施行只剩約2個月，相關子法規是否來的及訂定？蘇建榮答詢時表示，房地合一稅2.0將以目前版本為基礎修正，先前就已積極在準備子法規修訂，相關申報書表也將在1個月內公告，有信心在1個月內完成修法細節與法規預告。賦稅署長許慈美補充說明，作業時程較為緊迫，因此房地合一稅2.0子法規預告期將縮短為1個月，配合實價登錄2.0於7月1日如期上路。

防法人炒房，確定納入

此次修法將預售屋、特定股權交易納入房地合一課稅範圍，法人「短期交易」也比照比照個人將課以重稅，因此，現行相關子法規都要跟著修訂，包含房地合一課徵所得稅申報作業要點、房地合一課徵所得稅查核要點、相關申報書等。

此外針對法人、預售屋「非自願性售屋」包含6種情形，如因調職或非自願離職賣屋、出售遭他人越界建築房地、無力償債遭強制執行房地、需出售房地負擔醫藥費、取得保護令為躲避他人賣房，以及公同共同有房地在本人未同意狀態下遭出售等情形；也會進一步公告，入列就可維持以稅率20%課徵，初步規劃納入銀行按法定規定售屋、遭強制執行需移轉房屋等情形。

財政部表示會儘量讓個人、法人的「非自願性售屋」情形保持一致，避免有心人士透過身分轉換鑽漏洞避稅，在此原則上就法人特性去研議要增訂哪些「非自願性售屋」情境；未來規定公告後，會持續視實際個案滾動調整。

《中央社》報導，法人投資房市風氣盛行，根據財政部與內政部公布數據，2016年以來，法人交易案成長近4倍，顯示交易熱絡，光是去年第4季非不動產及營建工程業法人的短期交易比例高達54.51%；兩大數據揭示政府出手打擊法人炒房，勢在必行。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，2016年房地合一上路後，出現一群有錢人以集資成立法人的方式短線買賣房產、藉股權交易方式移轉不動產，如今稅制改變，這類族群將首當其衝，其資產配置、獲利模式都將改寫。

2016年起取得房產適用新稅率：不完全溯及既往

外界最關切的「溯及既往」問題，蘇建榮上月底在立院初審法案時說，只要是2016年起所取得的房產，在新版房地合一稅實施日後交易一律適用新稅率，這部分是「不完全溯及既往」；也就是說，實施日前的交易、已經繳過的稅都不會再被追稅，也沒有違反信賴保護原則的問題。

蘇建榮表示，取得時間回溯2016年就不會有搶購潮；持有回溯但交易不回溯，若出現搶售潮，逼出供給量，這才符合新制打擊短期炒作的目的，讓市場朝「房價下跌」的方向進行。

《聯合報》報導，若回溯到2016年，「持有1年、但未滿5年」的屋主將受到衝擊，因「滿1不滿5」的族群，新稅制實施後，若有獲利，要多被課徵10-15%的稅；而房地合一加強版對持有預售屋者影響較大，因成屋後還要重新計算，再鎖5年，閉鎖期拉長下，預計新法上路前會出現一波節稅出脫潮。

在野黨樂觀其成，接下來將推囤房稅

國民黨立委曾銘宗表示，這段時間他作為財委會的召委，感謝大家儘速審查討論，在高度共識下順利通過此案；國民黨團力推此案的主要目的第一是希望穩定房市發展，第二是盼能實現居住正義；現在房地合一2.0通過， 囤房稅將會是重要配套，黨團會加速積極推動相關修正立法，盼各黨立委一起支持。

曾銘宗也提及，全台灣有超過300萬民眾在租屋，他們比有能力買房的民眾更需要政府投入更多心力協助和照顧；所以國民黨接下來也將積極推動房屋租賃市場更加公開透明，建立機制保障這些租屋族。

民眾黨立委蔡壁如則表示，因為主張「居住正義」，民進黨拿下很多年輕選票，但這幾年房價還是持續飆漲；要打炒房需要各部會通力合作，這段時間看到中央銀行透過資金管制、立法院去年也通過實價登錄2.0，現再加上房地合一2.0，擴大短期炒房定義，算是替台灣過去過熱的房市，打了一針「退燒藥」。

但蔡壁如強調，台灣房市還是需要調整體質，除了短期炒房，不動產持有稅偏低才是導致高房價的結構性因素，這是為什麼需要囤房稅。民眾黨提出囤房稅重點就是就是囤房課徵重稅，出租減稅，也可以解決租屋黑市、房東逃漏稅抓不到等問題。在大部分人都買不起房子的現在，有了囤房稅支持才能真正落實打炒房。政府要持續努力，給民眾一個交代。

時代力量立委陳椒樺則表示，除了房地合一2.0，時代力量認為更應該搭配稅基調整還有囤房稅，只改單一項目效果有限，期許財政部持續研議囤房稅的推動。另外除了稅制改革，也應該強化稅籍資料健全、稅務稽徵成效提升，解決租屋黑市的問題，行政院和立法院應積極共商具體措施，回應國人的期待。

民進黨立委郭國文則表示，2016年推動房地合一1.0時，只有針對炒房比例約佔10％的自然人，當時台北市和新北市的房價就有降溫，這次房地合一2.0把預售屋、法人都納入，相信一定可以有更好的政策效果。

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核稿編輯：翁世航