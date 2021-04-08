羅冠聰獲英政治庇護，倫敦宣佈高額助港人計劃

（德國之聲中文網）流亡英國的香港民主運動人士羅冠聰7日在推特上發文透露，他已獲得英國的政治庇護。他寫道：「經過4個月的數次面試，英國內政部已通知我，我的政治庇護申請獲得批准。由於香港政府已依據《國安法》通緝我，這證明我面臨嚴重的政治迫害，不可能毫無風險地返回香港。」

羅冠聰也在推文中表示，他的情況未必適用於所有從香港來申請政治庇護的人。他指出，有些人可能因為缺乏媒體報導，或在受迫害前逃亡，沒有足夠的證據支持自己的訴求。

他寫道：「由於擔心自己的申請被拒絕，他們大多生活在痛苦和焦慮之中。我希望我的個案能幫助英國內政部更瞭解香港的復雜情況。為了讓更多的示威者擺脫北京的專制壓迫，英國內政部在處理香港案件時可以考慮更全面的證據。」

在香港去年宣佈施行《國安法》後，羅冠聰於去年7月抵達英國，宣佈自己流亡海外，並與在港家人斷絕關係。中國政府強行在香港施行《國安法》的行為，也受到英國與其他西方國家的嚴厲批評。

路透社報導指出，英國政府批准羅冠聰庇護申請的決定，極有可能加劇倫敦和北京之間的緊張關係。在北京於香港施行《國安法》後，英國修改法律，讓超過500萬的香港居民有途徑到英國長期居住，甚至取得英國國籍。

英國千萬英鎊助港人計劃

與此同時，路透社報導，為了進一步吸引香港人移居英國，英國政府7日承諾提供4300萬英鎊（5900萬美元），幫助香港人在英國找工作丶房子和學校。這筆資金大部分將由地方政府用於幫助新移民的英語語言支持和住房費用的計劃。政府還將推出12個虛擬的地區辦事處，提供醫療和學校註冊等方面的幫助。這些「接待中心」還將提供移民與在英國創業相關的建議。

英國社區及地方政府部長詹裡克（Robert Jenrick）7日表示：「這個計劃將確保BNO護照的持有者和他們的家人一到英國就有一個最好的開始。我們將提供支持，幫助他們找到一個家，為他們的孩子找到學校，並替他們找到機會和繁榮。」

自英國今年1月開始推動BNO護照持有者赴英簽證申請以來，截至3月19日，約有2.7萬人申請了新簽證。另外，截至去年8月，香港人成為倫敦市中心第5大外國投資者，持續湧入的香港人也推動英國首都以外一些熱門地區的房價上漲。英國政府估計，未來5年可能有超過30萬香港人移居英國。美國銀行預計，香港居民移居英國可能會在2021年引發360億美元的資本外流。

此前，英國指責中國多次違反了《中英聯合聲明》。英國說，中國在香港施行的《國安法》和取消民主派議員資格的行為破壞了香港的高度自治。香港和北京官員則表示，《國安法》對於防堵因2019「反送中」示威活動所暴露的國家安全防線漏洞至關重要。中國曾多次告訴西方國家停止干涉香港事務。

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