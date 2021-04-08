菲律賓因非洲豬瘟面臨嚴重豬肉短缺，宣布大砍25%關稅、提高35萬公噸進口量
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非洲豬瘟導致菲律賓本土豬肉供應短缺、價格瘋漲，一公斤豬腹肉超過400披索（約234新台幣），是先前兩倍價格。價格飆漲促使政府一度對本土豬肉設置價格上限：一公斤300披索（約175新台幣）。
菲律賓至今仍籠罩在2019年爆發的非洲豬瘟（African swine fever,ASF）疫情影響中，本土豬肉生產銳減、價格激增、供應短缺，為平抑價格，菲律賓政府於2月起曾祭出為期60天的豬肉價格上限措施。7日菲律賓政府宣布解除豬肉價格管控，為了解決豬肉供應短缺問題，開始實施降低進口豬肉關稅、提高進口豬肉數量，同時對進口豬肉設置價格上限。
《商業鏡報》報導，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）7日指出，「政府理解必須馬上處理近來因為豬瘟導致的（豬肉）短缺問題，攤商必須提高供應量確保菲律賓民眾可以取得足夠的食物，尤其是肉類。」
杜特蒂頒布的第128號行政命令（Executive Order 128），未來12個月調降進口溫體、冷藏和冷凍豬肉進口稅率，以解決因豬瘟引發的豬肉短缺和穩定市場豬價。該措施經菲律賓國家經濟暨發展部（National Economic and Development Authority）同意，前3個月從原本的30％調低至5%，接下來在第4個到第12個月依據後續新規範，慢慢漲回10%，自9日起生效。
《詢問者報》報導，農業部（DA）部長William Dar於7日的記者會上說明，農業部將確保在未來12個月，將豬肉最低進口量從最近的5萬4210公噸提高到40萬4210公噸，在此數量之內的進口豬肉都可享有上述稅率。菲律賓政府的反壟斷機構菲律賓競爭委員會（Philippine Competition Commission）也支持農業部進口更多豬肉的作法，但是也提及對於漲價的問題，應該要有更完整大型的解決方案。
菲律賓競爭委員會委員Johannes Bernabe同意提高35萬公噸的最低進口量（MAV），但是也說到「如果用滿最低進口量後，（豬肉）短缺情形還是持續，（政府應該）進行其他手段提高供應。」最低進口量是菲律賓農業部在國際貿易組織（WTO）規範下降低進口關稅的一種機制，進口商進口超過標準的部分，才被加收關稅。
至於關稅，Johannes Bernabe則認為，不需要再降低關稅，進口豬價已經夠便宜，應支持本地養豬戶。自從今年（2021年）1月，傳統市場和超級市場已經被便宜的進口豬肉佔領，本地現宰豬肉價格則漲到一公斤400披索（約234新台幣）。
農業部支持冷凍進口豬販售的舉措，卻讓當地養豬戶害怕這使非洲豬瘟帶來的打擊無法恢復。他們表示，便宜的（進口）豬肉可取得性提高，長期而言，會讓本土豬肉業者更難做生意，也會威脅本土豬肉的供應量。
William Dar 說明，需要這些政策改變，是為了降低糧食價格和和緩國家的通貨膨脹率——近數個月來過高的肉價導致的後果。《路透社》報導，由於非洲豬瘟造成的豬肉短缺，拉高當地市場豬肉價格，也導致通貨膨率飆升，不過今年（2021年）第一季度仍維持在中央銀行全年2到4%的目標。
《經濟學人》3月報導，非洲豬瘟導致菲律賓本土豬肉供應短缺、價格瘋漲，一公斤豬腹肉超過400披索（約234新台幣），是先前兩倍豬肉價格飆漲促使政府自2月1日起在馬尼拉都會區（ Metro Manila）設置60天的豬肉價格上限：一公斤300披索（約175新台幣），這反而導致攤商乾脆不賣以及更昂貴的黑市開始浮現。
《詢問者報》報導，為了保障消費者購買進口豬肉的價格，William Dar也在7日記者會宣布，豬肉價格上限於8日解除，接下來將對進口豬肉價格制定指引，將對冷凍進口豬肉設置建議零售價（Suggested Retail Price,SRP）上限，自9日起生效。William Dar 說明，制定價格上限是為了確保消費者可以確實受益於當局上述兩個措施：降低豬肉關稅和提高進口量。根據《價格法》（Price Act），零售商制價時超過價格上限將會受罰。
美國盼菲律賓擴大美豬進口
《詢問者報》報導，自從2019年底非洲豬瘟在黎剎省（Rizal ）首度爆發，至今已擴散到37個省份，以及馬尼拉都會區的4座城市，最近一次疫情是上個月（3月）發生在北薩馬（Northern Samar）省，根據菲律賓動物健康組織（ Organization for Animal Health）報告指出。
菲律賓統計局 （PSA）7日發佈的一份報告指出，因為非洲豬瘟的散佈，菲律賓本土豬隻數量在2020年降到16年來最低。2019年，菲律賓養豬戶共有4114萬頭豬隻，但在2020年僅有3664萬頭豬隻，銳減11%，更低於2004年的紀錄。報告估計，因為非洲豬瘟菲律賓已經損失超過400萬頭豬隻。
《詢問者報》2019年報導指出，豬瘟爆發一度讓菲律賓進口雞肉量大增，但菲律賓人對豬肉情有獨鍾，根據經濟合作暨發展組織 (Organisation for Economic Co-operation and Development）數據，菲律賓對於豬肉的每年人均消耗量為14.2公斤（世界平均為12.2公斤），。
《Pork Business》報導，美國國家豬肉生產者委員會（NPPC）表達了對於更好地進入菲律賓市場，一直是他們關心的、重要且長期的優先目標。在2020年全年，美國出口4萬9660公噸、價值1億2100萬美元的豬肉到菲律賓。《彭博社》報導，儘管中國在豬瘟過後成為世界最大豬肉進口國，菲律賓對美國豬肉而言是成長速度名列前茅的市場之一。
「自2019年，菲律賓對抗非洲豬瘟導致國內豬肉生產銳減、供應緊縮、價格飛漲。」美國國家豬肉生產者委員會主席Jen Sorenso在聲明表示，「我們對非洲豬瘟在菲律賓的狀況感到遺憾，我們也珍惜可以出口更多高品質美國豬肉到菲律賓，以協助和緩短缺和平抑價格的機會。」這份聲明是緊接著豬肉生產者委員會與菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）會議後發出的。
延伸閱讀
新聞來源
- Rising Pork Demand Drives U.S. Hog Prices to Highest Since 2014（彭博社）
- Philippines cuts pork tariffs to address supply shortage（路透社）
- Gov’t to set price ceiling on imported pork（詢問者報）
- Philippines’ chicken imports seen surging 27% on ASF fears（詢問者報）
- Palace cuts pork tariff over solons’ objections（商業鏡報）
- Philippines Opens Market Access for Pork Imports（Pork Business）
責任編輯：徐卉馨
核稿編輯：杜晉軒