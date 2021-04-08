菲律賓因非洲豬瘟面臨嚴重豬肉短缺，宣布大砍25%關稅、提高35萬公噸進口量

菲律賓至今仍籠罩在2019年爆發的非洲豬瘟（African swine fever,ASF）疫情影響中，本土豬肉生產銳減、價格激增、供應短缺，為平抑價格，菲律賓政府於2月起曾祭出為期60天的豬肉價格上限措施。7日菲律賓政府宣布解除豬肉價格管控，為了解決豬肉供應短缺問題，開始實施降低進口豬肉關稅、提高進口豬肉數量，同時對進口豬肉設置價格上限。

《商業鏡報》報導，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）7日指出，「政府理解必須馬上處理近來因為豬瘟導致的（豬肉）短缺問題，攤商必須提高供應量確保菲律賓民眾可以取得足夠的食物，尤其是肉類。」

杜特蒂頒布的第128號行政命令（Executive Order 128），未來12個月調降進口溫體、冷藏和冷凍豬肉進口稅率，以解決因豬瘟引發的豬肉短缺和穩定市場豬價。該措施經菲律賓國家經濟暨發展部（National Economic and Development Authority）同意，前3個月從原本的30％調低至5%，接下來在第4個到第12個月依據後續新規範，慢慢漲回10%，自9日起生效。

《詢問者報》報導，農業部（DA）部長William Dar於7日的記者會上說明，農業部將確保在未來12個月，將豬肉最低進口量從最近的5萬4210公噸提高到40萬4210公噸，在此數量之內的進口豬肉都可享有上述稅率。菲律賓政府的反壟斷機構菲律賓競爭委員會（Philippine Competition Commission）也支持農業部進口更多豬肉的作法，但是也提及對於漲價的問題，應該要有更完整大型的解決方案。

菲律賓競爭委員會委員Johannes Bernabe同意提高35萬公噸的最低進口量（MAV），但是也說到「如果用滿最低進口量後，（豬肉）短缺情形還是持續，（政府應該）進行其他手段提高供應。」最低進口量是菲律賓農業部在國際貿易組織（WTO）規範下降低進口關稅的一種機制，進口商進口超過標準的部分，才被加收關稅。

至於關稅，Johannes Bernabe則認為，不需要再降低關稅，進口豬價已經夠便宜，應支持本地養豬戶。自從今年（2021年）1月，傳統市場和超級市場已經被便宜的進口豬肉佔領，本地現宰豬肉價格則漲到一公斤400披索（約234新台幣）。

農業部支持冷凍進口豬販售的舉措，卻讓當地養豬戶害怕這使非洲豬瘟帶來的打擊無法恢復。他們表示，便宜的（進口）豬肉可取得性提高，長期而言，會讓本土豬肉業者更難做生意，也會威脅本土豬肉的供應量。

William Dar 說明，需要這些政策改變，是為了降低糧食價格和和緩國家的通貨膨脹率——近數個月來過高的肉價導致的後果。《路透社》報導，由於非洲豬瘟造成的豬肉短缺，拉高當地市場豬肉價格，也導致通貨膨率飆升，不過今年（2021年）第一季度仍維持在中央銀行全年2到4%的目標。

《經濟學人》3月報導，非洲豬瘟導致菲律賓本土豬肉供應短缺、價格瘋漲，一公斤豬腹肉超過400披索（約234新台幣），是先前兩倍豬肉價格飆漲促使政府自2月1日起在馬尼拉都會區（ Metro Manila）設置60天的豬肉價格上限：一公斤300披索（約175新台幣），這反而導致攤商乾脆不賣以及更昂貴的黑市開始浮現。

《詢問者報》報導，為了保障消費者購買進口豬肉的價格，William Dar也在7日記者會宣布，豬肉價格上限於8日解除，接下來將對進口豬肉價格制定指引，將對冷凍進口豬肉設置建議零售價（Suggested Retail Price,SRP）上限，自9日起生效。William Dar 說明，制定價格上限是為了確保消費者可以確實受益於當局上述兩個措施：降低豬肉關稅和提高進口量。根據《價格法》（Price Act），零售商制價時超過價格上限將會受罰。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為菲律賓馬尼拉以東的黎剎省聖馬特奧郊區的一個動物檢查站檢查貨車，以助防止非洲豬瘟病毒進一步傳播。照片攝於2019年9月10日。

美國盼菲律賓擴大美豬進口

《詢問者報》報導，自從2019年底非洲豬瘟在黎剎省（Rizal ）首度爆發，至今已擴散到37個省份，以及馬尼拉都會區的4座城市，最近一次疫情是上個月（3月）發生在北薩馬（Northern Samar）省，根據菲律賓動物健康組織（ Organization for Animal Health）報告指出。

菲律賓統計局 （PSA）7日發佈的一份報告指出，因為非洲豬瘟的散佈，菲律賓本土豬隻數量在2020年降到16年來最低。2019年，菲律賓養豬戶共有4114萬頭豬隻，但在2020年僅有3664萬頭豬隻，銳減11%，更低於2004年的紀錄。報告估計，因為非洲豬瘟菲律賓已經損失超過400萬頭豬隻。

《詢問者報》2019年報導指出，豬瘟爆發一度讓菲律賓進口雞肉量大增，但菲律賓人對豬肉情有獨鍾，根據經濟合作暨發展組織 (Organisation for Economic Co-operation and Development）數據，菲律賓對於豬肉的每年人均消耗量為14.2公斤（世界平均為12.2公斤），。

《Pork Business》報導，美國國家豬肉生產者委員會（NPPC）表達了對於更好地進入菲律賓市場，一直是他們關心的、重要且長期的優先目標。在2020年全年，美國出口4萬9660公噸、價值1億2100萬美元的豬肉到菲律賓。《彭博社》報導，儘管中國在豬瘟過後成為世界最大豬肉進口國，菲律賓對美國豬肉而言是成長速度名列前茅的市場之一。

「自2019年，菲律賓對抗非洲豬瘟導致國內豬肉生產銳減、供應緊縮、價格飛漲。」美國國家豬肉生產者委員會主席Jen Sorenso在聲明表示，「我們對非洲豬瘟在菲律賓的狀況感到遺憾，我們也珍惜可以出口更多高品質美國豬肉到菲律賓，以協助和緩短缺和平抑價格的機會。」這份聲明是緊接著豬肉生產者委員會與菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）會議後發出的。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒