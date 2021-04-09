共軍犯台「打多久陪多久」，邱國正一句話解開兩道國防難題

文：郭瓊俐

新任國防部長邱國正日前到立法院備詢時，被問到「兩岸一旦開戰，國軍可撐多久」的問題，他回答「自己的國家自己救，要打多久我陪多久！」豪氣干雲的一席話，收服了藍綠立委。

隨後電視劇《國際橋牌社》團隊拿出邱國正過去接受紀錄片訪問，提到1996年台海危機時他曾告訴兒子「不是迎接爸爸戰勝回來，就是到戰場上去找爸爸屍體。」自此樹立英雄形象。

初登場即打了漂亮一仗，可以預見，邱國正在台北政治叢林的為官之路，應該會很順坦。仔細探究他公開應對答詢的每一句話，更可以看出，他成為首位入選美國陸軍戰爭學院名人堂的台灣人，不是浪得虛名，確實是有兩把刷子。

異軍突起，連兩任總統賞識

邱國正是陸軍官校45期裝甲兵科畢業，曾派赴南非參謀大學進修，也被國防部選派到美國陸軍戰爭學院深造；歷任國防部作戰及計畫參謀次長、陸軍六軍團指揮官等要職。

2012年，官拜中將的他即將屆齡退伍，當時國防大學校長出缺，時任國防部長高華柱送上名單，正選是高華柱的愛將孫玦新（時任陸軍副司令），邱國正只是備選（時任後備司令）。沒想到「陪榜」性質的邱國正，因為有留美經歷，獲得總統馬英九青睞，勾選了他。異軍突起的邱國正因此晉升上將，繼續軍旅生涯，先後接任國防部軍備副部長、陸軍司令等要職。民進黨執政後，他再受總統蔡英文重用，接任參謀總長；2級上將退役後，先後出任退輔會主委、國安局局長等職位，直到今年2月接任國防部長。

Photo Credit: 總統府網站 2019年爆發國安特勤私菸案，邱國正（左3）銜蔡總統之命接任國安局長，整頓國安局紀律

邱國正的軍旅生涯一再創高峰，除了留美背景同時獲兩任總統賞識外，國防部前部長嚴德發更是一路提拔他的學長與貴人。嚴德發在陸官裝甲兵科高邱國正一班，也一路提攜學弟，陸軍司令、參謀總長的職位，都是嚴交棒給邱，今年2月邱國正更是從嚴德發手中，接任了國防部長。

受嚴德發提攜，邱國正飲水思源，也十分敬重嚴德發。邱國正治軍嚴厲、注重細節，過去有「邱班長」、「兩皮將軍」之稱，因為他嚴格要求士兵頭髮不能太長的「頭皮」、軍營的草必須修剪出直角的「草皮」。他上任部長以來，也頒布諸多嚴格規定，例如要求各級單位的主官，假日都要去辦公室當值，發生任何事必須在20分鐘內跟他報告。但在政策與用人上，邱都遵循嚴的方向，不像有些人新官上任三把火，一上任即否定或推翻前任者的規畫。

軍方人士表示，邱國正「嚴以待人」，但也「嚴以律己」，是個表裡如一的人。他過去被拍到穿著軍中公發的布鞋逛街、和妻子一同搭捷運，都可看出生活簡樸的一面。

日前兩架F5E戰機疑似擦撞失事墜海，是否有飛行違紀等問題，邱國正面對媒體詢問時，不像過去國防部長凡事交給發言人處理的作風，直接表示「經空軍說明、拼湊媒體訊息，詳情也就八九不離十了。」坦率的言論也讓人耳目一新。

軍方人士指出，邱國正的發言直率而且靈活，相較於遣詞用字非常謹慎的前部長嚴德發，較為討好。不過，邱國正不只是靈活坦率，仔細探究他在廟堂之上的發言，可以看出他具有謀略的一面。

邱國正「打多久陪多久」一席話，事實上，已經為過去所有國防部長被糾結的議題解套。「共軍犯台，台灣軍力可以撐幾天」的問題，幾乎是每位國防部長到立院備詢的必考題，過去部長們如海軍出身的李傑、空軍出身的李天羽等前部長，都說撐兩週，空軍出身的前部長馮世寬說「不只兩週」，邱國正跳過天數的糾結，直接說「打多久陪多久」，反而製造出豪氣的輿論效果。

Photo Credit: 中央社

更重要的是，「打多久陪多久」，表示要戰到一兵一卒，是焦土戰概念，此時陸軍的地位就大幅提升了。隨著軍武科技進步，陸軍地位是否消退、以及陸軍角色如何重新定位，一直是討論的重點。美國為阻止敵對國家在亞太地區對結盟國發動軍事侵略行為，提出的「空海一體戰」就是以海軍和空軍戰力為設計。台灣的自我防衛，也建立在「制空、制海、反登陸」的次序上。

因為陸軍的定位問題，台灣是否要配備新型主力戰車，一直是個爭議。陸軍很早就向美國提出採購M1A2戰車的需求，但無論是美方或我國軍方都有質疑，因為M1A2戰車車體又大又重，適合在廣大平原上前進，台灣多河流的地形，戰車能否通過眾多橋梁和高架道路的負荷是個問題。多年討論，最後在裝甲兵團出身的嚴德發擔任國防部長時，拍板定案300億元台幣的M1A2戰車採購案。邱國正同樣出身裝甲兵團，當然擁護陸軍與主力戰車的建軍思維。

陸軍再定位，地位大幅提升

此外，台灣一直沒有訂定軍事戰略的「終戰指導」，導致三軍編制和武器購買方向不明。馬英九政府時期研擬的《國安報告書》，曾試圖訂定「終戰指導」，被民進黨立委指責是「投降白皮書」；此後因為議題敏感，再也沒人敢提「終戰指導」。

軍方人士指出，「終戰指導」就是設定作戰的停損點，因為國家資源有限，不可能無限制建軍，人民的生命更是寶貴，萬一戰爭，打到什麼程度要停？如果訂出來，三軍的發展就很明確；例如陸軍買昂貴的戰車，是為打到陸地戰做準備嗎？也因為沒有「終戰指導」，陸軍可以繼續不受限制的發展，因為打到一兵一卒的國土作戰模式，陸軍就有建軍依據，陸軍出身的部長「打多久陪多久」，替陸軍鬆綁的意涵相當大。

歷任國防部長在立法院答詢的風格不一，嚴德發一律依幕僚準備的題庫應答；馮世寬完全不看題庫，往往立委問A他回答B，轉移焦點的功力一流。邱國正到目前為止，展現了自己的謀略思維；未來表現如何，值得繼續觀察。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航