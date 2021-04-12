漁產養殖更升級，養殖王國的轉型之路

「吃的魚自己養」時代來臨

隨著漁船機械化、大型化，漁撈輔助器具的發展提升捕撈的效率，造成目前全球多數海洋魚類資源回復力趕不上捕撈的速度，因此發展養殖漁業來提供人類充足的優質動物性蛋白質，減緩對海洋漁業的依賴。

隨著年輕世代逐漸成為水產品採買的消費市場主力，由於生活作息、購物習慣等隨著手機普及而日趨網路資訊科技化，加上現代連鎖超市、量販店與網路購物商城已然成為主要購物場域。使養殖漁業與野撈漁業相比更具「產品規格化」以利快速包裝、配送及銷售定價等特質，在現代海鮮消費市場具備相對突出的優勢；此外，養殖水產品物種類別可預期、供貨產期可預期，產品規格可因應廠商需求而調節，更有利於融入加工包裝自動化及 AI 倉儲管理的發展潮流。

另外，隨著國民的食品安全意識大幅提升，消費者對餐桌上的食物履歷要求也越來越高，養殖漁業由於從放苗的品種及水質環境皆可人為控管，因此更容易提供產銷履歷每一環節所需的安心資訊，更可透過養殖管理技術提升，達成安心水產的業界更高標準。

面對「吃的魚自己養」時代來臨，養殖漁業是未來重要趨勢，漁業署近年積極規劃投入興整建各項養殖公共建設，從改善養殖生產環境開始，進而提升養殖水產品的質與量，讓愛吃魚的臺灣人買得便利，也吃得安心。

振興養殖漁業首要目標，完善的基礎設施

Photo Credit: 行政院農業委員會漁業署

早期蓬勃發展的養殖漁業，為臺灣賺取大量外匯，先天上擁有細膩的產業分工及養殖技術，孕育出「養殖王國」的美名。近年來，面對氣候衝擊、國際競爭力影響逐漸凸顯養殖產業轉型的重要性。

臺灣現有養殖業者多分布於西部沿海地區，因過往土地未將農業水路列入考慮，因此現今無系統性的供水設施，藉由投入完善的供水設施，可提供魚類生物可適合生存的環境，也能保障上下游魚塭皆可使用乾淨的水源。

Photo Credit: 行政院農業委員會漁業署

漁業署更是積極從魚塭聚落的整合著手。新北市貢寮區的九孔養殖達人李勝興對政府進行魚塭聚落整合的政策表達支持，他提到 :「集中魚塭聚落的整合，可有助於想要進入漁業養殖的人找到養殖的地點，對於青年返鄉將產生吸引力。而魚塭聚落的整合也會有助於養殖朝向規模化生產，強化穩定供貨能力，提升產品議價空間。」整合魚塭不僅能妥善分配水土資源，更利於產業發展。

除此之外，在營造養殖環境優化上，也增設淡海水的供給設施，提供漁民穩定、充足的水源，提高生產效能外，也可降低私設管線、減緩地層下陷問題。

更透過強化排水及道路系統，增進面對災害的因應及調適，並有效降低漁獲運輸及魚塭管理成本，提升產業發展。

Photo Credit: 行政院農業委員會漁業署

永續與數位並進，創造養殖新氣象

漁業署自 2004 年起開始規劃並推動永安養殖漁業生產區 LNG 冷排水共同水工程計畫等，增加魚塭硬體設施，未來更會搭上數位化的潮流，建置大數據雲端資料庫、運用 IoT 物聯網及管理系統等科技管理機制，引領生產區升級。漁業署更將海洋生態環境列入考量，希望藉由輔導漁民改選用改良性浮具，在養殖業發展之餘，落實養殖廢棄物源頭管理降低廢棄物數量，達成真正的經濟與環境並進的永續產業。

養殖漁業背負著未來海鮮市場的主要供應者，產業升級與強化刻不容緩。漁業署從基礎建設著手，改善生產環境，提升產業永續能量，並結合冷鏈建置，讓養殖業具有高度的市場潛力外，也能保障漁民生活。

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