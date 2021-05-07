如何說服都市民眾移居地方？日本「移居交流促進中心」的角色與服務

日本在1970年代後，面對高度經濟成長期，伴隨著地方人口往三大都市圈移動的議題，使地方面臨到「過疏化」、「人口減少」的課題，因此日本政府從70年代開始就提出與以「促進移居」為目標的相關政策，希望平衡都市人口的拉力，加大地方的推力。

本篇文章藉由簡介日本政府的移居政策沿革、日本中央政府移居政策的預期效果、模式、需求、服務內容與目標、日本總務省的移居交流機構、以及地方政府的移居政策組織分工，希望提供台灣各地建立移居交流促進計畫之思考。

日本移居政策發展沿革

日本在1960、70年代開始高度經濟成長，此時期的日本國土計畫擘劃目標，帶有決定各地產業發展關鍵地理位置，以及移居政策的性質。換言之，因應國內外的社會經濟環境變化，影響著移居的目的——隨著地方的工業發展，伴隨而起的是創造就業、以及為了產業而移居的濫觴，當時「人口移動」的目的多以「開發地方」為主軸。

在1980年後，由於兩次石油危機造成景氣衰退、就業環境變差，促使返鄉的派遣勞動者開始增加。而於第三次日本全國綜合開發計畫中，也將開發目標從「創造富裕的環境」轉變為「整合人類居住之綜合性環境」。接著加上後福特時代生產環境與生產需求，皆從大量生產的模式轉型為細緻化生產模式，導致雇用環境變得不夠安定。因此從那時後開始，與勞動相關的意識與法規逐漸受到日本社會關注，讓人逐漸思考「工作地點、產業和環境間」新的可能性。

到了1990年，在全球主義之下，日本邁入通信技術時代和世界貿易體制，因此與農村與農業相關的政策，以及鼓勵新農移居的對策首度出現。而1997年日本的農業圈盛行「定年歸農」，以及經濟界「故鄉回歸運動」等用語，無非是希望提倡「戰後出生的團塊世代、退休人士能作為移居的主力」之概念。

到2008年日本農水省和總務省提出了一系列「地方工作隊計畫」，可說是希望「促進年輕世代移居」的政策之始。而在2011年時，由於發生了東日本大地震，以及其伴隨著海嘯與核能事故，日本社會對於大環境的日本生活環境連動的價值觀也起了變化。在那之後，「田園回歸」開始這詞出現在政府的政策文書中，象徵著社會大眾對於移居的關心程度又更高了。

接著時至近年的2014年，安倍政府將人口議題升高至國家戰略，內閣官房制定了《城鎮・人口・工作創生法》，才正式將「促進人口往地方流動」一目標拉高至四大地方創生目標之一的層級。[1] 而在2020年，由於疫情的緣故，現在在日本搜尋「移居」的人是2019年同一時間的三倍。可以看出在不同的世界環境變化下，日本社會的人口移動型態、工作與生活的價值觀不斷在改變。

目前在日本政府中，主要以推動「移居支援制度」的機關為總務省、內閣官房「城鎮・人口・工作創生本部」、一般社團法人移住・交流推進機構，以及全日本各地方政府在首都圈內設置68個常設移居諮詢窗口，其中設置了六個中部圈（富山縣，石川縣，福井縣，長野縣，岐阜縣，靜岡縣，愛知縣，三重縣，滋賀縣）諮詢窗口，20個近畿圈（大阪府、京都府、兵庫縣、滋賀縣、奈良縣、和歌山縣）諮詢窗口，以及62個其他區域的諮詢窗口。

表一：日本移居政策沿革表

時間 1960 年 1970 1980 1990 2000 2010-2020 時代背景（世界） 福特主義大規模標準生產 後福特主義生產技術柔軟專門化 全球主義 時代背景（日本） 高度經濟成長



嬉皮運動



有機農業、產銷 泡沫經濟景氣

（73第一次年石油危機79年第二次石油危機） （ 85 年廣場協議浮動匯率 86 勞動者派遣法） 新自由主義的構造改革、非正規雇用者數增加（ 95 年 WTO 成立 99 年派遣法修正） 就職冰河期（ 08 雷曼兄弟迷你債券事件、 09 派遣裁員 ） 通貨緊縮經濟



人口漸少（11年東日本大地震） 針對地方人口減少的綜合法制 自治省《過疏地域對策緊急措施法》 國土廳《過疏地域振興特別措施法》 國土廳《過疏地域活性化特別措施法》 總務省《過疏地域自立促進特別措施法》 總務省《過疏地域自立促進特別措施法》

內閣官房《町・人・工作創生法》 國土規劃與促進移居相關主要政策 62 年全總「據點開發方式」



69 年新全總「大規模計畫構想」 77 年三全總「定住構想」 87 年四全總「交流網絡構想」 98 年 21 世紀國土的設計「參加與合作」



97 年「農業人博覽會」 02 年故鄉回歸支援中心



08 年總務省「集落支援員」



08 ～ 10 年農林水產省「農村工作隊」



08 年國土利用形成計畫、地域力創造計畫 15 年國土利用形成計畫 國土目標 地區間均衡發展、創造富裕環境 整合人類居住之綜合性環境 建構多端分散型國土 打造多軸型國土構造成型之基礎 建構多樣化廣域地區自立性發展之國土、美麗易居國土 對流促進型國土 針對年輕人的移居

直接政策 94 年地球綠化中心「綠的故鄉協力隊」



96 年地域營造實習計畫 09 年總務省「地域振興協力隊」 14 年地域振興企業人



17 年總務省故鄉工作假期計畫

（資料來源：整理自移多田忠義〈促進政策の変遷と課題─鳥取県鳥取市の事例を踏まえて─〉與公益財團法人東北活性化研究中心〈移住促進政策の現状と課題―地域おこし協力隊制度の可能性と活用促進に向けて―〉）

日本移居政策效果、移動模式和需求

日本在制定移居交流相關政策時，一定會先統計潛「在移居者的需求」，也就是分別在都市和人口過於稀疏的區域中做民意調查。在過去的統計中，也調查出約有三成的都市居民對移居移居地方有意願。而在日本的人口稀疏地中，民眾對於政府相關「振興地方」的政策認知，民眾認為除了振興產業、交通、情報資訊以及教育之外，就屬「促進交流與定居」計畫是在地人民的需求。

Photo Credit: DAJF Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 & GFDL

因此，日本政府也持續研究「移居人口」對地方帶來的影響，包括經濟的、社會的、教育的、心理的以及其他方面的政策效果。這些論述皆可延伸形成出在地明確的社會問題意識與其解方。

表二：促進移定居所產生的效果

經濟的效果 有效活用空地、空屋（買賣、租賃）

新居的建築、整建案伴隨著建築業的訂貨

建築建材和傢俱從在地採購

地方消費增加（購入當地產品）

消費擴大背後伴隨著的新雇用

促進公共設施整備

農產品有新的通路之可能性 社會的效果 滯留人口帶來的活力

區域構成人員的多樣性

傳承區域文化

保全國土（美麗的田園景觀、創造有魅力的農村）

透過交流活動帶來活著的意義與價值（高齡者等）

對都市居民的資訊宣傳（提升對在地的印象、觀光攬客等）

把握都市居民多樣的需求 教育的效果 從都市居民身上獲得啟發與刺激

提升區域文化 心理的效果 普及都市居民對於農林漁業和地方生活的理解

透過與不同的意識和價值觀來往進而刺激居民的意識、活性化 其他效果 擴大人脈

活化文化交流

（資料來源：總務省「2004年過疎地域的交流居住需求分析相關調査」）

而在盤點「潛在移居者」與「在地需求」後，日本政府也針對「移居者型態」做了整理分類，包括較常聽到以「移居者移動方向」以及在日本相關政策文書中出現的「UIJ-turn現象」來分類，U-turn是指地方子弟（農村、三大都市圈以外）從都市返鄉，I-turn是都市人移居到地方，J-turn是地方子弟到都市發展後搬到家鄉附近的中型都市。

除了「UIJ-turn」之外，近年日本還有很多不同的討論，例如細分到V-turn與J-turn類似，但是因為緣分的關係，是人口從地方到都市再到截然不同的地方。另外還有O-turn指的是地方和都市都待過，最後還是想回到都市的人。C-turn是只為了育兒（Child）環境而移居的人。N-turn是指因為不同原因搬家N次，或根據當時的就業或轉職環境因素而移居者。S-turn是指由於工作升遷或被挖角而跳槽移居地，甚至是海外的StepUp。最後是X-turn指的是以在地某個據點為中心，視情況搬遷或返回，例如只要有一台電腦或手機就可以工作的職業，有不同的生活據所。

另外，日本國土交通省也針對「希望搬到農山漁村」的人做移居者需求特徵分類，如表三所示，◎ 是最在意、○在意、△稍微在意。希望藉由這樣的需求分類，從中設計與調整能提供給移居者的服務、或是吸引移居者的在地亮點。

表三：希望搬入農山漁村區域的移居者特徵

希望搬入農山漁村區域的移居者特徵（舉例） ① 重視孩子教育環境 ② 希望從事農林漁業 ③ 希望創業或繼承 ④ 希望擺脫都市生活 ⑤ 希望二地居 ⑥ 希望從事社會貢獻 ⑦ 希望從事自由工作 ⑧ 希望返鄉 ⑨ 高齡者的健康 ⑩ 希望臨近都市通勤 移居者想要的 A ： 工作 ○ 重視自然產業 ○ 重視自然產業觀光交流 重視現居地的就業勞動議題 重視解決區域問題型工作 不被場所制約的工作 ○ △ 重視鄰近都市的就業勞動問題 B ： 生活便利性 ○ 重視醫療教育機關 △ △重視通訊環境 △ △重視便利 △ △重視通訊環境 ○ ○ 重視醫療機構 C ： 自治體協助 ◎重視育兒支援 ◎重視創造雇用就業勞動支援 ◎重視創業繼業支援 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ D ： 區域、人的魅力 ◎ ◎ ◎ ◎重視自然環境 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

日本移居政策的服務與目標

日本在盤點移居過程時，從「有認知、有意願到確定移居」的每一個步驟，盡可能的提出相對應的配套措施，同時，也在不同的移居支援計畫中訂定出與移居有關的目標值和關鍵績效指標（KPI），目的是為了確保移居政策可被檢視與調整。

從「移居的過程」來看，包括對於移居的基本認知程度、接觸資訊的入口、媒合支援、就職以及定居。而從「移居關連的指標」來看，則是有活用空屋、防止人口流出、農林水產一級產業新就業者、企業招商、愛護與滿足度等指標。

Photo Credit: ふるさと鳥取県定住機構 鳥取縣移居入口網站，整合鳥取縣介紹、移居流程、就業、居住、生活、體驗活動、移居者經驗談等資訊

表四的內容為以套入日本鳥取縣的移居計畫為例，整理其移居支援內容與指標。而鳥取縣的移居者數從2015年1,246人，至2019年有上升至2,127名移居者，八年至今下來累積了8,258位移居人口。

表四：移定居過程所提供的支援服務、移居關聯指標內容

名稱 在移居計畫或綜合戰略中須被確定的主要數值目標、 KPI 鳥取縣政府設定指標 移定居

過程支援 ① 認知支援 【喚起移居需求的廣告設計】 宣傳影片觀看次數、網站點月數、 UIJ-turn 的諮詢登錄者數 移居社群情報閱覽數、求職定居網站登錄者數 ② 入口支援 【與移居需求者具體進行面對面接觸】 移居相關諮詢件數、諮詢會與研討會論壇舉辦次數 專任移居諮詢專員數 ③ 媒合支援 【實際的移居經驗】 兩地居住、試住、居住體驗活動的舉辦次數、參加者數（觀光或是喚起移居意圖的都農交流人口和農遊體驗不算在內） 短居、試居設施棟數 ④ 就職支援 【找工作的支援】 U-turn 返鄉移居的創業數、區域外來的就業人數（包含潛在希望就業者數）、確保專業人才的人數 縣外大學於縣內的就職率、及縣內企業實習參加者數 ⑤ 定居支援 【移居者和在地居民有關的交流支援】 移居後的後續追蹤、研修活動和支援人員數、地域振興協力隊結業後的定居率、中介支援組織團體數 在地接納移居者的團體數 移居

關聯指標 ⑥ 活用空屋 提供的空屋戶數、進住空屋的家庭數、空屋對策有關的計畫制定市町村數 空屋空店舖活用媒合件數 ⑦ 防止 人口流出 高中大學畢業者在當地進修與就職者數 10-30 歲移出率、縣內大學生於縣內就職率 ⑧ 農林水產 的新從業者 新從農者數、新林業漁業就業者數（包含移居者和在地出身者） 農林漁業新從業者數 ⑨ 招攬企業 劃定企業招商區域、鼓勵企業設立分社或政府機關搬遷等措施下的新雇用者數 特定製造業、分公司設立、特殊領域全球領先企業認定、淺山區域設立數 ⑩ 愛護 滿足度 住民調查、民間調查機關的結果（品牌排名、排名） 中小學鄉土教育

（資料來源：多田忠義〈促進政策の変遷と課題─鳥取県鳥取市の事例を踏まえて─〉p.26 與一般社團法人移住・交流推進機構網站）

日本中央與地方的移居交流促進機構的功能與服務

在盤點完需求和計劃指標後，便要探討日本中央政府和地方政府的相關機構的分工。首先以日本的中央和鳥取縣移居交流機構為例，中央的交流機構負責訂定方針、提供預算、以及對於「移居」主題的整體政策宣傳。而地方縣政府的交流機構角色，則可參考下圖日本鳥取縣、鳥取市提供的支援制度、分工與具體服務內容。

表五：公家機關與住民組織多重支持

推動主體 主要的分工 具體內容 中央政府與相關團體 立法（方針）、預算編列、宣傳（釀成移居意識） 推動地方創生相關計畫、運用移居入口網站、宣傳活動 鳥取縣 制定縣的計畫、編列預算、宣傳（鳥取縣的PR）、市町村之間的聯繫協調 政府立案、宣傳活動、給予市町村移居補助金 （公益財團法人）

故鄉鳥取縣定居機構 執行實施縣政府的計畫、宣傳（鳥取縣的PR） 執行縣的計畫、提供一站式諮詢窗口、宣傳活動、運用移定居入口網站 鳥取市 制定市的計畫、編列預算、宣傳（鳥取縣的PR）、移居者社區與町內會間的聯絡協調 向町內會、聚落傳達分工、應對移居需求者、宣傳活動、提供一站式諮詢窗口 NPO、社區營造協議會、町內會等 接納移居者、社區營造 提供空屋仲介管理、提供移居者物質和精神兩面的支持

（資料來源：多田忠義〈促進政策の変遷と課題─鳥取県鳥取市の事例を踏まえて─〉p.30）

除了中央和地方政府的移居交流業務分工之外，在日本首都圈，有一個由日本總務省主辦的中央政府的移居交流機構，委託一般社團法人移住交流推進機構（JOIN）經營。這個移住交流情報園地就位在距離東京日本橋站Plaza Building約300公尺之處，可說是在日本在地土產的一級戰區，日本橋站周邊有數十家全國各地方政府投資開的土產店。

這個場域是提供日本全國移居地方、地域振興協力隊的諮詢服務，同時也是提供地方政府，在東京舉辦相關活動時能免費使用的空間。整體氛圍設計希望帶出在享用都市裡的地方土產時，可能萌生移居念頭，而一對一的實體諮詢服務也近在眼前。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

除了中央政府的移居促進支援之外，在地方政府方面，也有符合在地型態的移居促進組織。以在瀨戶內海國際藝術眾多島嶼中，面積最大、人口最多的小豆島為例，如何在祭典後將人留下、並吸引更多人前來定居呢？

首先若從行政單位面搜尋小豆島的兩個町公所網站，分別是小豆島町和土庄町（包含豐島），你會看到「居住」、「育兒與教育」、「觀光」以及「產業經濟」等資訊欄位，傳達出日本地方創生希望打造「城鎮、人、工作」良善循環生活圈，也看到公所正在招募類似專案約聘公務人員的「地域振興協力隊」隊員，希望能吸引潛在移居者來幫忙人口減少的地方維持區域的活力，從事農業工作、維持農地景觀和保全的活動、農業商品開發與販售、以及舉辦農業活動。

在網頁中點下「移居定居」欄目，會看到兩個行政區的政策企劃課委託了NPO法人TOTIE做移居服務的窗口，除了有電話、視訊和實體面對面諮詢之外，還有提供移居支援、活用空屋、以及促進就業活動。若你想要體驗島民生活，法人還有提供三種不同的體驗活動，分別是島民生活體驗、島上空屋巡禮以及實際到當地「移居體驗設施」短居、微住的服務。

Photo Credit: NPO法人TOTIE NPO法人TOTIE服務活動

在做這樣的移居配套措施前，公所企劃課也早已經推動活絡空屋、空屋銀行等計畫，不僅盤點了島上所有空的物件，還公布每間房子的屋況、租金或房價。除了房地產資訊服務之外，政府也提供移居者一人5萬、一家人最多20萬元的搬家準備金。此外，公所的孩童教育課也有設立專們的「育兒應援網頁」、並編纂育兒手冊。

這樣的計畫目標無非是希望能夠讓居民感受到「我這邊有提供更好的育兒環境」，進而返鄉或是藉此吸引「為了孩子移居（Child-Turn）」的移居者前來定居。在成效面上，從2012年開始，每年約有百人以上的人口移居或返鄉回小豆島。

Photo Credit: NPO法人TOTIE 由公所和NPO法人TOTIE整理管理的移居體驗住宅，最多可申請體驗住宿14天

代結論

從本文的日本的移居政策沿革與案例，我們能看到中央部會在因應社會經濟環境的過程中，協調訂定了移居政策的大方向與跨部會間的共識，接著由地方政府、相關執行單位與在地組織接續著設置因地制宜的移居組織分工。

換作是在臺灣，可藉由盤點都市內外的同鄉會組織、都市學校的相關社團、地方政府內大學畢業生，以及對內在地產業組織的人才需求後，由跨局處協調提供「潛在移居者」入境地方的服務。也可以參考日本的地方經驗，先訂定好某個地方強項主題（中堅產業或生活風格）為主軸。

在吸引移居者方面，包括因應主題生活樣貌的認知宣傳、網路版資訊入口服務、媒合支援各鄉鎮的移居體驗媒合空間、土地、串接既有的創業、就業、招商與社會福利服務。而除了線上的服務之外，線下實體也能思考在機場、火車站、都市內的相關商店、旅遊借問站等節點配合合作。而在防止人口移出面，則需要跨局處鄉鎮合作，盤點出人口移出的關鍵因素，盡力提升在地區域的人口拉力，將例人口流出的推力。

參考資料

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航