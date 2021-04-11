《照顧別人，是一門不可能完美的藝術》：從艱困中創造使命感，才能理解這些經驗的意義

文：潘妮・溫瑟爾（Penny Wincer）

起床的理由

坊間關於人生目的與意義的文章，早已數不勝數。每個人早上都需要一個起床的理由。現在有許多研究指出，使命感是人類在面對困厄，被失敗、挫折與創傷打倒後，能夠快速反彈恢復，重新振作的強大原因。

娜塔莉・偉佛最早是在努力成為蘇菲亞最好的母親與照護者時，找到了自己的使命感。她離群索居，遠遠躲開，不僅是為了保護女兒，也是為了保護她自己的心。後來她理解到這種與世隔絕的生活無法持久。她需要一個更遠大的目標，才可能有力量面對外在世界帶來的磨難。就這樣，她的目標一直在擴展。娜塔莉現在是「蘇菲亞之聲」（Sophia’s Voice）慈善組織的創辦人，這個組織的宗旨除了提升大家對於失能孩子以及臉部異於一般孩童的認識之外，也為積欠醫療費用、無法負擔必要救命醫療器材的家庭募集資金。蘇菲亞是這個組織重要的一部分。雖然她不會說話，卻可以用其他方式與他人溝通，而且她與母親一起為這個慈善組織決定任務與方向。母女倆齊心協力地為這個組織努力，直到蘇菲亞2019年離開人世之後，娜塔莉仍然依照女兒和自己所設定的價值，持續維繫著這個組織的運作。

傳統職場經常把照護者排拒在門外。許多照護者都發現，要兼顧照護責任與一份全職工作的要求，根本是不可能的任務。雇主大多沒有彈性、無法提供因為就醫而請假的津貼，也不會因為被照護對象的健康狀況突然惡化，而配合照護者在家工作的需求。我所接觸的照護者中，許多人都因為照護的責任而離開了原來在國家健保局或教育界的工作。儘管照護者的個人經驗可以為這些職場環境帶來極大的益處，但這些第一線的服務工作，通常也是最沒有彈性的。特別對於失能孩子的母親而言，留在職場是一件非常困難的事情，因為她們肩上還被迫承擔著許多沒有任何酬勞的照護工作。

此外，失能孩子的母親還需要處理大量的日常瑣事，譬如確保孩子獲得受教育的權利，而這種事情通常都需要透過長時間的宣導與爭取，遑論在許多情況下，法庭纏訴與上訴很可能持續多年。

照護與行動

娜塔麗・李的大女兒出生時，她是國家健保局的助產士。生了第二個孩子後，她知道自己不可能既配合助產士的輪班工作，又照顧好失明的女兒，外加應付家中的日常工作。娜塔麗於是開始在部落格上撰寫與她另一個愛好相關的文章──時尚。不過幾年的功夫，她擁有了一大群粉絲，而她專注於多元交織女性主義（intersectionalfeminism）與身體意象（body image）的意見領袖與部落客身分，也可以不時地有些收入。當她的丈夫在皇家失明孩童協會（The Royal Society for Blind Children）的贊助下，完成三大高峰挑戰活動（Three Peaks challenge），並募得約一百萬台幣的善款後，皇家失明孩童協會詢問娜塔麗是否有意願成為他們的大使。

娜塔麗現在還沒有真正開始大量使用皇家失明孩童協會的平台討論女兒的失能議題，但在她深入瞭解處於工作年齡期的失明者實際的工作比例數據後，她非常震驚。百分之九十的失明成人，都因為雇主不願進行工作環境改造，或是毫無隱藏的歧視態度而找不到工作。娜塔麗這才領悟到：成為皇家失明孩童協會大使，或與廣大群眾分享家人的故事，確實可以協助改變社會對於視障者的看法、改善那些處於工作年齡且需要工作機會的視障成人生活。

當有人非常依賴自己時，想繼續工作就必須花費大量努力與創造力，而且就算你很努力又很有創造力，也不見得能一直維持工作。蘿拉（請參見第八章）是位無法繼續在國家健保局擔任護士工作的單親媽媽。一方面是因為沒有任何托兒機構可以滿足她兒子奧斯卡的高程度需求，另一方面則是因為輪班工作需要調適的時間更長。她非常想回到工作崗位，而她照護癲癇、自閉與學習障礙者的經驗，按理也會讓她在職場擁有更高的價值。國家健保局追蹤學習障礙紀錄的系統非常糟糕，現在大家終於認知到了這一點（請參見第三章的《學習障礙者死亡評估計畫》）。然而對蘿拉這類願意回到工作崗位，卻因為醫院缺乏彈性的輪班工作制度而無計可施的人來說，光憑態度與理解，要在短期內改變國家健保局內部體制問題的可能性，實在少之又少。

這些照護者都有一個共通點。他們把自己從家人身上得到的技能與知識，全運用到了幫助其他人的行動上。許多人藉由這種方式，將無法掌控的環境中的挑戰與生活改變，轉化成一種意義與使命感。艾蜜莉・愛斯法哈尼・史密斯（Emily Esfahani Smith）在她的作品《意義的力量》（The Power of Meaning）中，描述了現代社會執著於快樂所帶來的問題。現在的生活雖然相對舒適，但在全世界最富有的國家中，自殺、憂鬱與沮喪的情況，卻達到了有史以來最嚴重的程度。例如關於丹麥的報告矛盾地顯示，其國民的幸福感與自殺率都很高。

有些理論解釋這種現象可能源於在一個大多數人都幸福的國家中，做一個快樂的人會更加困難，不過艾蜜莉提出了另外一個論點：如果你很快樂，代表你的生活或許舒適而輕鬆，但是如果這樣的生活缺乏意義，那麼快樂就不足以讓你感覺充實圓滿。她還提到，快樂產業在過去二十年裡雖然呈幾何級數成長，但整個社會氛圍卻是空前的悲慘。此外，社會學家還發現另外一種矛盾──追求快樂這件事，反而讓我們變得不快樂了。露絲・惠普曼（Ruth Whippman）在她的著作《追求快樂》（The Pursuit of Happiness）中曾深入探究這個主題。

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有意義的生活

儘管正向心理學因深入研究快樂而廣為人知，但這門科學的更大任務是要探索大家如何才能擁有深刻而圓滿的生活。正向心理學先驅者之一的馬丁・沙里格曼（Martin Seligman）認為：有意義的生活就是一種深刻而圓滿的生活，擁有這種生活的人會利用自己的力量去服務他人。當我們處在艱困的環境中，我們經常會發現自己擁有以前一無所知的力量，甚至還會培養出我們從未利用過的新技能。對於娜塔莉・偉佛而言，這種力量代表自信滿滿地為女兒蘇菲亞發聲，並把將之延伸應用到更廣大的失能孩童群體中。對於薇拉來說，這種力量則是利用自己建築師以及建築法規的知識，宣導爭取更多無障礙空間的住宅與公共洗手間。

艾蜜莉・愛斯法哈尼・史密斯在她的書中提到：心理學家發現那些形容自己生活有意義的人，都達到了三個條件：他們對自己生活的評價是具有重要性，而且屬於某種更大目標的一份子、他們認為自己活得有道理、他們都感受到一種強烈使命感的驅使。佛羅里達州立大學的一項研究發現，那些描述自己生活有意義的人，感覺到焦慮與壓力的時候可能更多，而感覺到輕鬆或歡愉這類正向感覺的時候較少，但這些人與其他人的連結性更強，而且他們感覺自己正在貢獻一己之力給遠遠超過小我的一些事情。這種現象最普遍的例子就是生孩子，而眾所皆知，生孩子對應的正是日常快樂感的降低，與整體使命感的提升。

2012年有一項研究，將大學生分成兩組，研究員要求其中一組學生每天為做一件愉悅的事，另一組則是每天做一件有意義的事。有意義的事包括原諒一個朋友、用功，或幫助其他人。而愉悅這一組，受驗學生回報的事情則是打電動、逛街，以及吃甜食等行為。研究最後，愉悅這一組的學生，相較於有意義那一組，要比研究前經歷了更多正面、快樂的感覺。但在三個月後，那些正面、快樂的感覺都消失了。反觀有意義這一組，三個月後，根據報告，他們的負面情緒比歡愉那一組少，而且更多人表示自覺屬於某種超越自我的意義。

（中略）

當我們能夠從艱難的經驗中，創造出正向且具使命感的行為，我們就能夠開始理解這些艱難經驗帶來的意義。而理解生命，是尋找意義的重要部分。艾蜜莉・愛斯法哈尼・史密斯寫道，支撐起有意義生活的其中一根支柱，就是說故事。如果我們對自己經歷的理解，足以用具連貫性的方式訴說這些故事，並為之納入意義，將我們的生活重新架構，那麼我們的恢復力就會出現巨大的成長。就像那個寫下自己的傷痛，可以幫助我們處理並瞭解這些傷痛的研究一樣，我們談論自己以及自己的生活，可以幫我們從一個更有意義的角度來看待自己。

我現在瞭解了，之前多年照顧母親的經驗，對我扶養失能孩子時因應更多挑戰的能力，有非常正向的影響。如果能換回母親，我絕對萬分樂意把那些經驗還給老天，遺憾的是，這只是癡人說夢。所以，我欣然接受自己得到的這個安慰獎，希望這個獎品已經把我打造成了一個更和藹的亞瑟媽媽。

相關書摘 ▶《照顧別人，是一門不可能完美的藝術》：我值得疼惜嗎？談照護者的自我照顧

書籍介紹

本文摘錄自《照顧別人，是一門不可能完美的藝術：一個全職照護者的生命故事，為照護之路帶來撫慰與希望》，商周出版

作者：潘妮・溫瑟爾（Penny Wincer）

譯者：麥慧芬

你照護著至愛至親，害怕他的生命在自己手中消失；你照顧失能孩子，心底恐懼有一天你走了以後，誰來照顧他。無止境的漫漫長路，讓你覺得，自己永遠不可能成為心目中那個完美的照護者。

本書作者潘妮・溫瑟爾原本擁有一個幸福美滿的家庭，但在11歲那年，母親罹患了恐慌症，情緒嚴重低落、酗酒，甚至無法開車、下廚……在毫無準備的情況下，潘妮成為了一名年輕的照護者。在母親崩潰時握住她的手，獨力承擔所有家事，在學校努力裝成若無其事的樣子。

在漫長的十一年過去後，在潘妮22歲那年，母親上吊自盡。而後來，她再度成為一名照護者，這次是因為她摯愛的兒子亞瑟確診了自閉症……

如果照顧對象是年幼的孩子或壯年伴侶，照護工作可能需要持續多年。這些無償照護者盡心盡力付出，每年為政府省下數百億預算，卻往往無法擁有個人的時間，甚至找不到一份正常的工作。高達80%的照護者覺得自己被社會孤立，所有的電影、故事和新聞都告訴他們：家裡有一個需要照顧的失能者，是一生最不幸的事情。

在這本書中，潘妮以自己的經驗，加上與其他照護者的訪談，提供了真實且充滿力量的信念與工具。她堅信，創造一個讓照護者與失能者不再恐懼為自己發聲的環境，是整個社會的義務；更希望幫助每一個照護者學會善待自己、尋找社群、面對悲傷、體驗喜悅，並告訴他們：「你不孤單，而且你已經做得夠好了。」

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航