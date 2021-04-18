《漁的大歷史》：鯉魚養殖的黃金年代於唐朝崛起時戞然而止，因為皇帝姓「李」

文：布萊恩・費根（Brian Fagan）

十六、鯉魚與高棉王國

因為地質上的意外發展，繩紋文化可能必然成為早期亞洲捕魚活動的典範。繩紋人長期以來以各種方式巧妙適應資源豐富、生態多樣的海岸環境，捕獵魚類和軟體動物。這讓他們在稻米農業和更複雜的社會在日本群島占據主導地位後許久以後，儘管是以多種樣貌發展，仍能繁榮興盛。中國古代的捕魚傳統也可以追溯至冰河時期後生氣勃勃、變化不斷的海洋環境，一如歐洲北部和地中海的情況。

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中國農民與鯉魚

捕魚活動在中國中部和南部的發展情形和繩紋漁民的經驗形成強烈對比。在這裡，早在一萬兩千年前，捕魚就是廣譜狩獵和搜食活動的一部分。長江下游流域供養的社群以野米維生，幾乎可以肯定他們也會食用氾濫平原上的淺水池和支流水路中常見的鯉魚。西元前七〇〇〇至六〇〇〇年左右，長江沿岸開始耕種稻米後，捕魚的重要性提高。鯉魚大量棲息在長江中游流域等氾濫平原地區，而考古發掘的沉積物中當然也有牠們的骨頭。在長江下游地區，跨湖橋遺址位於錢塘江南岸、低於海平面約一公尺處。在有人占居的時期，遺址的一側傍山，另一側則有些淡水湖。人們居住在積水地上的干欄式建築中，但最終因為海平面上升而遷離。這個區域的淺水使魚類相當豐富，跨湖橋可能只是此區的眾多聚落之一，但其他聚落都已經消失沉沒在海底。

經過好幾百年，中國漁民發展出一些簡易但有效的捕魚方法。除了隨處可見的倒刺魚矛，漁夫還會從挖空樹幹製成的獨木舟、船筏和木板船上部署投網，尤其是在淺水域。有些漁網不過是帶有籠子來接收魚群的立竿網，有些則是可以撈捕大量漁獲的圍網。漁民會刻意種植灌木叢，用陰影和隱蔽處來吸引魚群進入淺水，再在那裡用漁網圍捕，或直接從水中撈起。早期中國的許多捕魚活動都會使用船筏，尤其是在平靜的內陸水域。木板拼成的平底船隻和筏子後來逐漸演變成兩端高起的中式帆船。

有個著名的捕魚技巧是運用馴養的鸕鶿。漁民會圈養飼育這些鳥，訓練牠們為主人捕獵小魚。通常，訓練良好的獵鳥不需要頸環來防止牠們把魚吞下肚。有時候，幾隻鳥甚至會通力合作，捕捉單一隻鸕鶿無法叼起的大魚。明朝作家徐芳曾評論：「多條河流的河岸都有許多人飼養鸕鶿，人們會用小船筏來載牠們……這些鳥兒會深深潛入水中，迅速叼起一些小魚；牠們的脖子上綁著一只小環，防止牠們吞下大魚……這些鳥貪得無厭、永不滿足，但漁夫對此相當滿意，獲利可觀。」一直要到西元前一〇〇〇年後，在海上航行的中式帆船才會被用來在海岸捕魚，但當地特有的海盜活動限制了大規模的作業。

Photo Credit: 八旗文化出版 【圖十四】帶著鸕鶿的中國漁民。威廉・亞歷山大（William Alexander, 1767–1816）的水彩作品。（The Higgins Art Gallery & Museum, Bedford, UK/Bridgeman Images）

對前工業化的中國人而言，最重要是當一名成功的農民，而捕魚通常只是副業。隨著人口膨脹，耕地縮減，人們越來越仰賴野生食用植物和魚類。在黃河流域和長江中下游等許多地區，淡水捕魚是季節性循環的一部分；在這個循環中，魚類和包括稻米在內食用植物是人們主要的糧食。在信史時代，許多中國中部平原的居民會在夏季季風期間捕魚，這時他們的稻田和蘆葦住屋會淹水。他們有半年的時間都住在船上並吃魚，等到季風洪水退去時才回到農田。他們的史前祖先可能也是這麼做的。

在氣候較溫和的長江沿岸和更南方的地區，大量棲息在河中淺水處和湖泊中的淡水魚是重要的資源，尤其是亞洲鯉魚。季風時節是捕鯉魚的重要時期：消退的洪水形成淺水域，魚會受困其中，用漁網和魚矛便能輕易捕撈。在珠江流域和長江沿岸，夏季洪水挹注的廣闊濕地和淺水湖提供野生鯉魚理想的棲息環境。如此，遲早會有農夫打造水池來養活鯉魚，以便日後需要時取用，而他們確實很快就開始圈養魚。

學名為Cyprinus carpio haematopterus的鯉魚，亦即普通的赤棕鯉，是東亞的原生種。牠是雜食性的魚種，偏好流速緩慢或靜止的龐大水體，以及柔軟泥濘的沉積物。長江下游有四種鯉魚，即草魚、青魚、鰱魚和鱅魚，全都會在產卵季期間從湖泊洄游至河流。他們在長江繁殖，接著在數千座河岸的湖泊生長。這四種鯉魚的產卵環境相似，但牠們生活在不同的深度。多數都在長江中游繁衍，那裡長三百八十公里的河道上有十二個產卵地點，直到到了人們經常填土造地和建造水壩的河段，魚群數量才銳減。鯉魚很容易捕捉和在圈池飼養，牠們早在西元前三五〇〇年以前便已受中國人馴養，當時尚沒有捕魚或水產養殖的書面紀錄。

人們之所以開始飼養鯉魚，可能是始於野生魚口在季風季期間，遭沖刷進水池和稻田所致。鯉魚是多產的種魚，生長快速，而且不會吃掉自己的幼魚。隨著農耕人口增加，飼養鯉魚成為人口越來越稠密的環境中，農民自給自足的一種可行的補充性食物來源。馴養的鯉魚生長的速度遠快過野生種，兩年內就可以重達四十公斤以上，並且長約一百二十公分。據說牠們是在養蠶農家被豢養長大，人們會用蠶的蛹殼和糞便餵魚。

早在人們普遍養殖鯉魚之前，中國政治家范蠡在約西元四七五年寫成了一部經典的入門書《養魚經》。范蠡為越國（今中國東部的浙江）大夫，首先開始在大水池中繁殖和飼養鯉魚。據說他在池緣種植桑樹，並設置養蠶場，蠶落下的糞便可以餵魚，同時桑葉能滋養家蠶和山羊。他的書中包含許多軼事，有時還提及神話，但關於鯉魚的建議如處方箋般詳實：「以六畝地為池，池中有九洲。求懷子鯉魚長三尺者二十頭，牡鯉魚長三尺者四頭。令水無聲，魚必生。」他在「二月」（西曆三月）期間將魚放入池中。他建議在四月（西曆五月）至八月（西曆九月）間一步步放入六隻鱉；他將這種生物形容成「神守」，「所以內鱉者，魚滿三百六十，則蛟龍為之長，而將魚飛去，內鱉則魚不復去」。

在池中游來游去的鯉魚彷彿身在大江或大湖中。一年後產量顯著。「至來年二月，」范蠡寫道，「得鯉魚長一尺者一萬五千枚，三尺者四萬五千枚，二尺者萬枚。」總共價值「一百二十五萬錢」。他建議留下兩千條兩尺的鯉魚，當作種魚，其餘全數售出。據范蠡估計，每年增加的產量會不可勝數。

魚池養殖發展得相當複雜精細。有些魚池還特別設有多個人工凹地，鯉魚會自行依體型大小分開生活。為了養出大型的鯉魚，池主會從大魚聚集的湖泊和河流岸邊採集魚卵。此外，若從水邊取得十餘堆泥土鋪在池底，就能讓農民在兩年內養出大鯉魚。范蠡開始養殖鯉魚時，已經將他所有的財富都捐給窮人，後來又靠著養魚獲得第二筆資產。

接下來的數千年是中國養殖鯉魚的顛峰，漁民對魚群的飼料越來越講究，以避免寄生蟲滋生。因為古代中國的所有水體都是公有的，養魚成為鄉村生活重要的一部分。在南方，漢朝（西元前二〇六至西元二二〇年）漁民的做法必定是遵循古法，他們會挖建自己的魚池和水塘，在裡頭種植蓮花和荸薺，並飼養魚和龜。他們會在池畔種樹和拴養水牛，並用水牛來耕地。在北方，黃河支流沿岸的等高灌溉水渠透過重力，為農田和魚塘注水。

鯉魚養殖的黃金年代於唐朝（西元六一八至九〇六年）崛起時戞然而止。因為皇帝的姓氏為「李」，與最常養殖的「鯉」同音。一道詔令下來，任何養殖鯉魚的行為立即被禁止，食用鯉魚更是應受五十大板的觸法行為。皇帝的命令最終讓一個越來越仰賴魚的社會因禍得福，因為詔令促使池主馴養新的魚種。養殖漁民轉為飼養鱅魚，這是另一種東亞的淡水原生種，可見於各地的大河和氾濫平原。這些有斑點的銀灰色魚體型龐大，體長介於六十至八十二公分，生長快速，非常適合水產養殖。牠們的魚肉色白且結實，使之成為優良的食用魚種。

漁民也會養殖鰱魚，這是目前世界上最常見的養殖鯉科魚種。這種濾食動物以浮游生物為食，可以達到極高的魚口密度。鰱魚的重量可以超過十八公斤，受到驚嚇時會猛然跳出水面，對獨木舟上的漁民和現今的休閒乘船者來說，是相當嚴重的危險。池主很快便發現，鱅魚、鰱魚和草魚或鯁魚可以共存在同一個水體中。每個魚種都會待在各自偏好的環境中。草魚是頂層魚類，鰱魚和鱅魚在中層，鯁魚則在底層搜食。

這項發現使得養殖的生產力突飛猛進，同時人們也能在表面上遵循皇帝的詔令。一次幸運的基因突變也促使金魚出現，備受珍視，成為貴族花園中的觀賞魚類。唐朝的政策也導致另一項革新：人們會在不同季節沿著大河採集小魚苗。魚苗累積到一定數量後，會被分散到各個天然水域中，其放養方式到了宋朝期間（西元九〇六至一一二〇年）變得極為精細。

明朝（西元一三六八至一六四四年）皇帝大力提倡水產養殖，驅使漁民提供鮮魚給統治者和都市市集。明朝當局也鼓勵使用更精細的養殖技術，例如疾病控制手段，以及在池中添加食物和肥料。他們向池主宣導，使用動物糞便或有機廢物為池水添肥，以維持高生產力。除了如范蠡所建議，種植餵蠶的桑樹，農民還會在水邊建造豬舍和雞舍，才不會浪費牠們的排泄物。當要排乾池水維修保養時，池主會挖出底部的淤泥，用來替他的農作物施肥。在中國南部，人們會用魚來清理山腳下有築堤分界的農田。一旦雨水填滿農田，地主就會購買小魚苗，放入圍池中。在兩三年內，魚群便會吃光雜草根，農田也準備好可以耕種。地主會售出那些魚，並在淨空的農田上種稻。

到了一五〇〇年，從河流採集魚苗，再放入池塘飼養，在中國已是一門龐大生意。將漁獲發酵製成魚糊和魚醬的事業也蓬勃興盛，他們使用的技術和羅馬人製造魚醬的方式出奇相似。在中國中南方的貿易中，魚醬和發酵魚的交易占據很高的比例，在東南亞亦然。在養魚仍是家族事業的時期，飼養鯉魚的方法世代相傳長達好幾百年，水產養殖也成為中國農業的基石。

十三世紀的威尼斯旅行家馬可・波羅描寫了他在中國大河和湖泊看到的許多貨運運河。他也注意到每天都有鮮魚從海岸運往內陸的當地市集，數量多到他難以相信能夠全數售罄。他觀察到市場的魚種會隨季節變化，但不尋常的是，他辨認不出任何一種。今天，幾乎所有能在中國買到的魚都是養殖魚類。

相關書摘 ►《漁的大歷史》作者序：漁業危機與氣候災難合而為一，對文明構成貨真價實的生存威脅

書籍介紹

本文摘錄自《漁的大歷史：大海如何滋養人類的文明？》，八旗文化出版

作者：布萊恩・費根（Brian Fagan）

譯者：黃楷君

人類首先成為漁夫，文明才會開始。

全球第一本涵蓋人類各文明的漁業全史！

台灣建立「海洋文明」的第一步。

沒有魚乾就沒有金字塔？中國人為何飼養鯉魚？紐芬蘭鱈魚漁場如何消亡？

兩百萬年來，討海捕魚壯大了人類、改寫了文明。

然而，以海為師、適應自然的智慧，竟讓人不自覺地掏空了海洋！

長期以來，捕魚與人類歷史的發展有著密切的關係。在人類開始耕作以前，採集、打獵與捕魚是人類從野外獲取食物的主要方法。但三者之中，只有捕魚在農業普及之後，仍然是人類重要的經濟活動，甚至商品化、產業化，歷經工業革命後，迅速成長為供應全球人口的國際產業。然而，我們長期以來關注農業對文明演進的影響，忽略漁業對人類的重要性其實不亞於農業，更是推動文明誕生、城市興起，以及現代世界的崛起的關鍵之力。

古代人類之所以能在多種環境生存，貝類是最大功臣？

最早前往美洲的人類，不是大型哺乳動物的獵人，而是漁民？

魚才是蘇美及印加文明的經濟支柱？

不只是中國人，羅馬人、夏威夷人都曾熱衷養魚？

如果沒有洞里薩湖的水上人家及鯰魚，吳哥窟就建不成？

是鹽漬魚與魚乾，讓人類足跡一路從地中海擴及波斯灣與印度洋？

鱈魚產業在大西洋三角貿易中所累積的利潤，超過在美洲找到的所有黃金收益總和？

《漁的大歷史》作者布萊恩・費根是全球知名的考古學家，也是史前文化研究權威。藉由本書，他提醒我們，漁業作為人類至關重要的為生方式，長期以來被嚴重忽略，更缺乏全面的歷史研究。一萬五千年前，世界經歷全球暖化，海平面的上升促使食物豐足、樣貌多元的自然地景隨之出現，以捕魚為生的人口增長、展開定居生活，更與遠方社群建立長久的經濟與社會關係。但漁民向來生性隱密，很少在歷史紀錄上留下痕跡。他們對環境的知識與捕魚的技藝代代口傳，使用的漁具大多由易腐爛的材料製成，只留下魚骨、貝塚等遺存供考古學家深入研究。

然而，費根在本書指出，漁業是促成人類社會與文化複雜化的關鍵因素，賦予了民族、城市與國家繁榮發展、向外擴張的養分。從埃及的金字塔到柬埔寨的吳哥窟，人類歷史上的大型建設計畫都仰賴居住在城市邊緣、默默無名的漁民提供大量糧食給建設工人，才造就了文明的奇蹟。鯖魚製成的魚乾重量輕、便於攜帶，成為羅馬軍隊的理想糧食，而將魚血和魚腸泡在鹽水裡發酵製成的魚醬更是帝國經濟的重要貨品。此外，隨著不斷攀升的人口促使人對魚的需求高漲，水產養殖在西元前2500年首次出現於埃及與中國，以供應更多糧食，並且作為應對原有漁場遭過度捕撈的策略。

漁業不僅是人類適應自然的智慧的展現，更是人類與自然共生的結果。但在十九世紀過後，當工業革命帶動漁業科技的革新，人類面臨前所未有的海洋危機。各式各樣的漁具如海底拖網，雖然提升了捕魚的效率，卻破壞了海床。蒸汽引擎、柴油動力問世，雖讓漁民可以在遙遠的外海停留更久，卻使漁場資源迅速耗盡，導致漁場永久關閉。人類不能再假定海洋資源取之不盡、用之不竭。今日，氣候變遷的威脅壟罩漁場，人類不僅面臨在2050年需要餵養超過九十億人口的挑戰，也得思索在2014年，人類所消耗的魚肉中，養殖魚的數量首次超越野外的漁獲一事所標誌的意義。

《漁的大歷史》闡述了人類、海洋與海產漫長的互動歷史。費根從兩百萬年前，巧人徒手捉住第一隻鯰魚開始，以重大考古發現談論埃及、羅馬、中國、日本、地中海與波羅的海、中南半島、安地斯山脈、大洋洲等各個文明社會如何在不同的地理與氣候條件下，藉由掌握海洋與各種魚類的特性而生存下來。同時，他深入當代，完整爬梳冰島海域、北海、紐芬蘭島及新英格蘭漁場的興盛、危機與衰亡。藉由爬梳漁業的歷史與當代危機，費根揭示了另一種了解自身歷史的可能，而陸地與大海從不是兩個各自獨立的世界。

台灣四面環海，海洋提供了我們豐沛的飲食資源，也豐富了我們的文化。台灣漁業實力雄厚，但從魚類的濫捕、海洋的污染，到遠洋漁業對外籍漁民的剝削，台灣人如何從靠海為生走向與海共生，仍需要我們持續探究。這本《漁的大歷史》所提供的文明視角將對我們有所啟發。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰