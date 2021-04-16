《這樣也很好！大齡女子獨立宣言》：想當模特兒就得比一般人更纖瘦？請搜尋Ashley Graham

文：珍妮．蘇

我也是模特兒體型啊

想當模特兒，就得比一般人更纖瘦才行。

落伍，太落伍了。這種想法頂多存在於21世紀初的前10年。時代趨勢早就不復以往。

若覺得我在騙人的話，希望各位去搜尋「艾希莉．葛萊姆」（Ashley Graham）的照片。搜尋時請別忘了輸入她的英語拼音，找到的照片會更豐富。

艾希莉．葛萊姆（Ashley Graham）：

想必你會震懾於她的美麗肉體，並且深受吸引，同時被她充滿自信的笑容所傾倒吧。

艾希莉．葛萊姆是美國眾所周知的超模。她不同於一般模特兒，體型相當豐腴。不但有肚腩，腿部和手臂也肉呼呼的，臀部更是超級豐滿，大腿也有橘皮組織。有些照片雖然也經過Photoshop修圖，但是艾希莉在Instagram上傳的照片都未經修飾。

以日本的尺碼來說，艾希莉是19號。一般服裝賣場不會擺這種俗稱「胖子」的尺碼。只有日本才會這樣以「胖子」概括一切。在大尺碼模特兒備受青睞的美國，她的人氣扶搖直上。近幾年來，她頻頻受邀參加脫口秀及擔任頒獎典禮的採訪記者，也以電視演員的身分登上舞台。

身為大尺碼家族的一員，我也非常迷艾希莉。像是蒐集她的照片、觀看她的影片、購買由她擔任模特兒的泳衣品牌。每次看到美麗的艾希莉，我都會感到無比驕傲。

話說回來，就在前幾天，我在試衣間裡試穿泳衣，看著自己在鏡子裡的身影，簡直就像艾希莉．葛萊姆。

一般人對這種情況只會說一句：「你胖了。」我卻突然感到無比興奮。以往強烈地嚮往，如今終於實現。這一幕平常會讓人情緒低落的情景，我卻激動不已。因為這是有生以來第一次，我能把自己的身形輪廓與模特兒完美貼合。我依然穿著泳衣，露出肥嘟嘟的臀部與腹部，對著大鏡子擺出艾希莉那樣的性感姿勢。嗯，還不賴。每個姿勢都很美，我甚至開始替未來打算了。

回過神來，我明白即使脖子以下都一樣，我也不是艾希莉．葛萊姆。然而，看著自己映在鏡子裡的肉體，發覺「跟模特兒一樣嘛。還不賴！」而看得出神的那一刻，我心裡非常開心，感覺熱血沸騰。換作是以前，我會在當下別開眼神，假裝沒看到。

超人氣大尺碼模特兒不光只有艾希莉而已。伊斯克拉．勞倫斯（Iskra Lawrence）早已是骨灰級的名人，梅拉．達爾貝西奧（Myla Dalbesio，她的尺碼才13號而已！）也曾經擔任卡文克萊（Calvin Klein）的模特兒。

塔拉．林恩（Tara Lynn）、斯特凡尼婭．費拉里奧（Stefania Ferrario，但她不喜歡別人因為她「體型比一般模特兒豐腴」，就稱她為大尺碼模特兒）、喬丁．伍茲（Jordyn Woods）。她們每一位模特兒都以表情及姿勢，率直地向人們表達：要好好愛惜及尊重自己的肉體。她們一點也不會讓人家覺得：「她是不是很胖？」

她們既大膽又性感、可愛且個性十足，同時充滿自信。有時還會嗆辣地嘲諷，或者義正辭嚴地回敬出言不遜的白目傢伙。

如果有人試圖說：「她們很漂亮，但是瘦一點比較好。」就會被周遭的人白眼。我們真是處在一個好時代啊。

不久之前，那些超出「一般世俗」框架的種種，如今陸續獲得正面的評價。

從前認為「不尋常」的事物一旦看多了，終究為人所接受，並且心生嚮往。我最愛的正是有幸見證價值觀顛覆的那一刻。

就個人觀點來說，豐腴的體型容易讓人聯想到吃的行為，所以我覺得很性感。因為吃東西這項行為，很像性愛。

話說回來，我不是肌肉發達的人，但是我也會關注「肌肉發達」的女模。因為她們很有魅力。不論是纖瘦、豐腴或「肌肉發達」，有魅力的就是有魅力。

書籍介紹

本文摘錄自《這樣也很好！大齡女子獨立宣言》，大好書屋出版

作者：珍妮．蘇

譯者：莊雅琇

為懼怕年齡升高的你加點勇氣；讓30到40世代，接近熟女的你頻頻點頭；而疲憊不堪的大齡女子，更感覺心被戳了一下，既放鬆又療癒。日本暢銷作家珍妮・蘇，66篇笑中帶淚的詼諧散文，讓你讀著、笑著、痛且快樂著！

許多人對「邁入中年生活」有一點想像，也有一點偏見，珍妮・蘇一一打破這些框架；不對，有些框架不打破也沒關係！

Photo Credit：大好書屋

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航