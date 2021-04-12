這畫面太美我不敢看：閱讀理解陶淵明〈桃花源記〉

文：歪文系why_literature，陳姿含

你心中的理想世界，會是什麼樣子呢？

魏晉時期陶淵明想像出「桃花源」秘境，它跟「烏托邦」、「理想國」一樣被拿來代稱理想世界。陶淵明身在亂世，晚年作〈桃花源記〉描述一生中渴望的世界樣貌，在那裡，人們每天看到的景象是：土地平坦，房屋整齊，有種植作物跟飼養家畜，聽得到隔壁鄰居的雞鳴。

「有很美嗎，一般鄉下都可以看到吧？」學生表示。

從這個疑惑出發，來看陶淵明理想世界背後的深意。今天只聚焦在第二段（對桃花源的主要敘述）的閱讀理解，之前提過，同一篇文本內部的邏輯是一致的，這個概念將是我們理解這篇的基礎。

原文：

晉太元中，武陵人，捕魚為業，緣溪行，忘路之遠近；忽逢桃花林，夾岸數百步，中無雜樹，芳草鮮美，落英繽紛；漁人甚異之。復前行，欲窮其林。林盡水源，便得一山。山有小口，彷彿若有光，便舍船，從口入。 初極狹，纔通人；復行數十步，豁然開朗。土地平曠，屋舍儼然。有良田、美池、桑、竹之屬，阡陌交通，雞犬相聞。其中往來種作，男女衣著，悉如外人；黃髮垂髫，並佁然自樂。見漁人，乃大驚，問所從來；具答之。便要還家，設酒、殺雞、作食。村中聞有此人，咸來問訊。自云：「先世避秦時亂，率妻子邑人來此絕境，不復出焉；遂與外人間隔。」問「今是何世？」乃不知有漢，無論魏、晉！此人一一為具言所聞，皆歎惋。餘人各復延至其家，皆出酒食。停數日，辭去。此中人語云：「不足為外人道也。」 既出，得其船，便扶向路，處處誌之。及郡下，詣太守，說如此。太守即遣人隨其往，尋向所誌，遂迷不復得路。南陽劉子驥，高尚士也，聞之，欣然規往，未果，尋病終。後遂無問津者。

翻譯：

東晉太元年間，武陵郡有個漁人，一天順着溪水行船，忘記划了多遠。忽然遇到一片桃花林，生長在溪水兩岸長達幾百步，中間沒有別的樹種，花草鮮嫩美麗，落花紛紛散在地面。漁人對這片美景十分詫異，繼續往前行船，想走到林子的盡頭。盡頭是溪水的發源地，出現了一座山，山上有個小洞口，洞裡彷彿有光透出。於是漁人便下了船，走進山洞。 起初洞口狹窄，僅容一人通過，又走了數十步，突然變得開闊明亮。看見一片平坦寬廣的土地、整齊的房舍，有肥沃的田地、美麗的池沼，桑樹竹林之類的作物，田間小路交錯相通，雞鳴狗叫到處可以聽到。人們在田野間耕種勞作，男女穿著都跟桃花源以外的人完全一樣，老人和小孩也都安適愉快，自得其樂。村人看到漁人非常驚訝，問他從哪來。漁人詳細地做了回答，村人就邀請他到家中做客，設酒、殺雞、做飯來款待他。其他村人聽說來了這麼一個人，也都來打聽消息。他們說祖先爲了躲避秦亂，帶領妻子兒女和鄉鄰來到這個與世隔絕的地方，不再出去，因而跟外面的人斷絕了來往。他們問漁人現在是什麼朝代，（漁人回答後發現他們）竟然不知道有過漢朝， 更不必說魏晉兩朝了。漁人把自己知道的事一一告訴他們，聽完後他們都感嘆惋惜。其餘的人又把漁人請到家中，拿出酒飯款待。漁人停留了幾天，向村人告辭，村人說：「我們這個地方不值得對外面的人說啊！」 漁人出去後，找到了船，就順著原路回去，到處做標記。到了郡城，拜訪太守，報告了這番經歷。太守立即派人跟他去，漁人尋著以前所做的標記前進，便迷失了方向。南陽人劉子驥是個志向高潔的隱士，聽到這件事，高興地計劃前往，還沒有實現，不久就因病去世了。此後就再也沒有打聽桃花源怎麼去的人了。

閱讀理解：理想世界的樣子

前情提要

第一段是「誤入」的敘述，漁人意外闖入不熟悉的地方，什麼原因讓他一直往前走下去，而沒有折返？從「忘、忽、異、欲窮」等用詞可看出他被深深吸引，像一個貨車司機正要去送貨，忽然看到什麼就把車開進了另一條路，然後人下車一探究竟，車鑰匙沒拔，完全不管車會不會被開走。你想那會是個多美的畫面，才會讓一個人丟下自己的生財工具？懷著期待，漁人穿越山的小口，來到桃花村，像神隱少女穿越神秘隧道，來到另一個世界。

區分層次：「景」與「人」

第二段描述「桃花源」，談了些什麼呢？學生很快回答有作物、風景、人們款待漁人的方式、歷史等。整體可以分成「景」和「人」兩塊來談，先把範圍劃分出來。

Photo Credit: 截圖自作者原文

以「／」區隔，前面談桃花源的景象，接著描述桃花源中人。如一開始提出的，「景」的描述就只是土地平坦、房屋整齊，然後有種植作物跟飼養家畜，聽得到隔壁鄰居家的雞叫......看完真的會覺得這樣很美、很特別嗎？

「沒有啊，你現在從台北開車，過雪隧剛抵達宜蘭的畫面就可以看到啦！」比喻真是貼切。

這麼普通的畫面，為什麼陶淵明卻會把它形容成「理想世界」呢？

一陣沉默。單從這邊切入，好像解讀不出所以然。這種時候，文本內部的邏輯一致這個概念就很有助於我們的判斷──既然這段分成「景」和「人」兩塊，在前面（景）這邊說不通，沒關係，先繞到後面（人）找線索，因為前後的解讀邏輯一致。就懸盪著「景」這邊的疑惑，先看「人」的部分。

理想世界的「人」

理想世界的人們特別嗎，有什麼特質？

每個人都自足快樂 對人沒有防備（看見一個長得怪模怪樣在自家社區徘徊的漁人，村人的直覺反應是邀他回家吃飯，不是叫警察叔叔） 自從搬到這裡，就再沒經歷過戰爭與暴政 村人不好奇也不想被外界打擾（所以叫漁人不要跟別人說）

在這幾點中，哪個是他們可以一直快樂生活的關鍵原因？

答案當然是三。從這點可以看出背景的暗示：桃花源人之所以能好好生活，是因為沒有戰爭和暴政的打擾。漁人是經歷外面世界的種種動亂的人，一夕間跑到這個全然不知戰事的地方，看這些人的純真樣子，當然欣羨囉！

從「人」拉回「景」：文本內部邏輯一致

基於文本的內部邏輯一致，後面（人）的解讀就可以推及到前面（景）。「人」所帶來的暗示是：維持理想世界的關鍵，與遠離戰爭和暴政有關。這裡的人沒經歷過戰爭，才得以保持純真模樣；同理，這裡的景象，也是沒有經歷戰爭或政治破壞的模樣。對應到陶淵明的時代，戰爭隨時都在發生。

不妨反過來想，在戰爭中的畫面會是什麼？

田野和森林都燒起來了，黑煙竄天。我發現被燒死的母牛和狗，那是從未聞過的味道，難受死了。我也看見存放番茄和白菜的木桶都燒焦了，甚至鳥兒也燒死了，還有馬……很多很多的馬全都燒得焦黑，橫躺在道路上。到處都是燒焦的氣味，令人無法忍受。那時我才意識到，原來所有東西都能燒起來，連血液也不例外。（《戰爭沒有女人的臉》）

舉目所見，盡皆焚毀，哪來房屋農田？誰還有餘力好好待在一個地方生活，種植作物、照顧動物？一點點黑影靠近，直覺反應都是快逃吧，怎麼可能會有與鄰人互動、道路沒有隔斷的生活。在「戰爭」的對照下，平凡的畫面正是不可再得的美景，可以參考「敘利亞內戰前／後」照片對比。

繁華的畫面，在戰時夷為廢墟，滿目瘡痍。即便是大白天，敢在路上走動的只有拿著武器的軍人。這種時候，那怕只是回想戰前隨便一件細微普通的事情，比如上街買東西、跟鄰居打聲招呼、坐在教室......，都會淚流滿面吧。

〈桃花源記〉的「景」，是這樣子很普通的畫面：

土地平曠，屋舍儼然→土地房屋未被破壞

良田、美池、桑、竹→農作自給自足

阡陌交通，雞犬相聞→道路未阻絕，飼養家畜

戰爭中，人們渴望再看一眼的畫面，不過是這樣。 這樣平凡的景色，難道不美嗎？

當代思考：敘利亞內戰中平民的「夢想之城」

〈桃花源記〉放諸當代脈絡，可以看看劉致昕的這篇報導，順帶一提我相當欣賞這位記者對人權議題的關注，尤其採訪製作新疆集中營的報導。

陶淵明感嘆於魏晉時代的黑暗政治環境，人們互相猜忌殘殺、戰爭頻仍、社會動盪，而投射出「桃花源」這個小國寡民、民風純樸的虛擬世界，安置自己對理想社會的嚮往；而這場「敘利亞公民運動」，是公民自主參與，設法修復戰爭的傷害，在廢墟之中打造一座「夢想之城」，更試圖改變當地紛亂的政治。

在這個「夢想之城」中，人們心中的理想世界是什麼樣子？為什麼他們會這樣想像、選擇從這些方面著手打造？（提示：陶淵明設想「理想世界」的樣子，是對應到現實中怎樣的環境）

Photo Credit: 截圖自作者原文

對理想世界的想望，與真實世界的惡劣環境對照，我想就會是理解〈桃花源記〉的一種角度。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航