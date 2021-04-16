《九歌109年散文選》：郭本城〈在綠島，追憶父親柏楊〉

文：郭本城

在綠島，追憶父親柏楊

綠島在台灣東南方約十八海里的海域，面積約十六平方公里。綠島環島距離約二十公里，自台東富岡漁港搭乘遊輪約五十分鐘，十五人座的小飛機約十五分鐘即可抵達。

這個孤島曾經稱為「火燒島」，傳說是大清嘉慶年間大火焚燒島嶼而得名。綠島就像電影《惡魔島》（Papillon）的那座小島，孤懸於台東外海。

在白色恐怖席捲台灣的上個世紀中期，綠島是一個嚴格禁忌與深不可測的神祕之島，而現在則是引人入勝的國際性觀光度假勝地。在日本殖民統治時代，就已經在綠島的「流麻溝」附近圈地設障，做為囚禁抗日分子的天然監獄，稱之為「火燒島浮浪者收容所」。以日本皇軍殘忍暴戾的習性，絕對不會善待俘虜，他們在孤島上肆無忌憚地殘害囚犯、生化實驗，使台灣的民族英雄折損無數。

綠島海域的海象險惡、暗礁滿布，是綠島的天然屏障，而且還有一股強大的黑潮，往北沖到日本，囚犯絕難脫逃。一九四九年八月一日，國民黨政府更名為「綠島」，但仍延襲舊制，維持監獄的功能，而囚禁的多是蔣家的政敵和異議分子，以及惡性重大的流氓。

一九七二年開春，先父柏楊從「景美看守所」被五花大綁遣送到了綠島，囚禁在「綠洲山莊」四年，但是刑期屆滿卻不被釋放，仍被軟禁一年又二十六天，因為國際上的援救，才於一九七七年四月一日釋放返台。十年冤獄的淬鍊，以及重新開始的人生，讓父親在最有權力報復之時，他大度地放下仇恨，選擇了原諒。

父親對綠島感情是特殊的、濃厚的，也是錯綜複雜的。在他被禁錮的生命史中，這個惡海之中的孤島，占了極其重要的地位。

父親離世之後，我們遵其遺願，將他的骨灰撒在綠島海域，當天因為風浪過大，阻礙了我們繼續前進，在浪濤洶湧中撒完骨灰，匆匆完成儀式，我們就身心濕透地折返台東了。

往後幾年，我數度心動，卻都因故沒有行動，連遠在舊金山灣的「阿卡翠斯島」，我都專程搶灘成功了，綠島距離不遠，但是，卻像好遠好遠。

慈母之心

很多遺世孤島，都有其特殊的宿命，不只是憤怒與悲情而已，綠島就曾經滿載了令人顫慄的血腥和悽慘的故事。

台灣長達三十八年的戒嚴，綠島被烙上悲悽壯烈的印記，標示出多少冤屈的幽魂和血淚的痕跡。這是台灣獨裁統治最暴力、最猖狂的階段，也是人民最噤聲的年代。

我這次登島訪問是「X」行動，紀錄為「X」檔案，就是指「綠洲山莊」X形放射狀的外形，而「X」又是個叉叉，寓意著錯誤之後的反思與重生。人權館派專人為我解說，又派專車載我「環島」，使我倉促的行程圓滿地達成任務，讓我不勝感激。

其實，綠島是座既夢幻又浪漫的旖旎島嶼，令人心曠神怡。這裡經過千年風化及海波浸蝕，海岸線特殊曲折，滿布巨大的岩塊，完全沒有人工的破壞。

遙望夕陽餘暉，柔和得讓你與海緊緊相擁。這是上帝何等的恩典，讓這裡的一切能從殘暴、血腥、含辱和淚水之中，歸於平安、祥和、寧靜和歡笑，還給我們一個有尊嚴的人間怡境。

在綠島西北角的高地上，有一座純白色的漂亮燈塔，這是在一九三九年美國捐款興建的，也是綠島的精神象徵，更像偉大的慈母，永遠矗立在我們的孤心之中。她永無休止地發出亮光，指引我們的旅程，不眠不息更無怨無悔。這座純白燈塔跟「人權紀念碑」的碑文相互呼應，白晝展顯白色的純潔，夜晚投射慈暉的光炬。

我稱燈塔為「慈母之心」。她高三十三點三公尺，是航海人的守護之神，是遊子的北斗星辰，後來被日本飛機炸毀註。經過重建，至今已七十高齡，是太平洋上最具歷史意義的一座燈塔。

我朗讀父親在紀念碑上的題字：「在那個時代，有多少母親，為她們被囚禁在這個島上的孩子，長夜哭泣。」我也特別撫摸了父親的名字。

一個人有掙扎與哭泣的權利，在紀念碑前，你可以撫摸刻在上面自己的名字，或是撫摸刻在上面父母或兒女的名字。你可以飲泣，也可以嚎啕大哭，這裡就是能讓你完全釋放、盡情抒發的地方。

禁錮的靈魂與身體

綠島監禁政治犯第一個階段，是一九五一年啟用，至一九六五年關閉的「新生訓導處」。

在一九五一年五月十六日的一個星月隱晦之夜，第一批政治犯滿腔的恐懼，手銬腳鐐、五花大綁，跟粽子一樣被捆成一串，在詭異、肅殺的氛圍之中，除了腳鐐拖在地上的刺耳聲響，以及軍警的吆喝聲外，連空氣都凝結不動。

在地上軍警憲兵荷槍實彈、空中直升機盤旋警戒的全面戰備之下，一串串肉粽步履蹣跚地被驅趕登艦，擠進老舊船艦的艙底，在船底捱過驚濤洶湧、風高浪急的兩天一夜，柴油味＋嘔吐味＋尿騷味，甚至有失禁的糞便臭氣熏天。

他們沒能向親人告別，也不知道有無機會，對這「又失蹤」的原因對摯愛的家人補充說明。左搖右晃在第二天抵達綠島時，每個人都已經兩眼翻白、軟癱難行了。

他們不敢有任何抱怨之聲，因為在這孤島之上、極權之下，帶刺的鐵絲網，形同刺入枯瘦的身軀，再刺入骨髓。即使刑期屆滿，你也可能無法獲釋，永遠過著集中營的生活，還有最壞的準備， 就是身葬異鄉，然後給鯊群裹腹。

第一梯政治犯稱做「新生」，一上岸就到海邊搬硓石來修築一道一千三百公尺長的圍牆，稱為「萬里長城」，把自己監禁在裡面。這是他們敲打出二、三十萬顆的硓石所堆砌建成的。接著開始建造牢房、營舍和所有公共設施，並親手掛起「新生訓練總隊」的大招牌。

嚴冬酷寒，使他們冰冷的心更加凝重，囚禁在孤島上可以呆滯思想，卻不能停止勞動，凜冽的北風砭骨，他們卻必須站在海邊，迎著刀割般的寒風敲打石頭。

當時一個大隊有四個中隊，三個大隊分為十二個中隊，每一中隊約一百二十至一百六十人，而女性在第八中隊，最多時也近百人，加上南日島的俘虜及獄方的管理人員，總計將近三千人。

到了新生訓導處後期，又編了十三中隊，就是自殺身亡者，或病死沒有家屬領回者，就埋在新生訓導處公墓，這個集葬地的墓園就是十三中隊。

那個齷齪的年代，吞噬了無以數計的寶貴生命和青春年華。

在綠島刑期超過三十年的政治犯，就有二十多人，被囚禁最久的居然長達三十四年七個月，這些數字絕對可以申請金氏世界紀錄了。

綠洲山莊

當年綠島的生活條件太差，一切都因陋就簡，好幾千人過著原始叢林的克難生活。

除了勞動之外，政治思想的教育課程繁不暇目，包括國父思想、孫文學說、國際形勢、新民主主義批判、領袖言行、蔣介石對軍民同胞訓詞、日寇侵華史、中華民國憲法、中國近代史、中華民國革命史等洋洋灑灑十多本，充滿思想改造的政治性課程，讓人喘不過氣來。

很多新生的知識水準比一般官兵還高，所以官兵要求新生們自己編輯書冊，再教導自己，然後再分組討論。這裡有各級的政治指導員負責評核考績，如果不及格，即使刑期屆滿也不能出獄，有的轉送小琉球繼續勞改，有的就送去軟禁。

九點半關燈、關門並扣上大鎖，十點整準時就寢，查房之後結束這艱辛難熬的一天。但是，即使每個人都疲憊至極，但仍有人輾轉難眠，有人思念至親、有人傷痛呻吟、有人撲蚊趕蠅、有人唏噓飲泣，此刻窗外的蟲鳴，也奏出交響樂曲更加惹人悲悽。

一九七二年至一九八七年第二階段的監獄，是國防部綠島感訓監獄，就是今日我所看到的「綠洲山莊」。這也是執行完全封閉式監控、勞動、思想改造和起居管理，外界無法一窺全貌。

綠洲山莊是一九七一年二月五日開始動工，當時由台灣各監獄遴選具有營建技術之八十名受刑人長駐綠島施工，耗時一年半才完成第一期工程。比第一批政治犯被移送綠島，整整晚了二十年， 當然，營造技術、機械、生活水平和方便性，其進步也都不可與二十年前之艱辛、匱乏同日而語了。

綠洲山莊是台灣戒嚴時期，最後興建的一所政治監獄，父親就在一九七二年被關進這個擁有度假村名稱的陰森囹圄。其實，這就是勞動思想改造的集中營，人數最多的單一時期，就高達兩千人。

父親持續一種使命感的好習慣，把早餐吃剩的稀飯塗在報紙上，一層一層黏著再經過風乾，變成一張很硬的紙板，他就擺在大腿上，靠坐在牆角，藉著微弱的燈光，持續他監獄文學的創作。

他每天專心地振筆疾書，一個字一個字地寫在類似報紙這種容易偽裝、容易掩飾的紙張上面。就這樣「一日復一日」，他從台灣的監獄，寫到了綠島的監獄。

勇闖鬼門關

我看到一隻大象鼻子般拱形的蝕洞，旁邊有塊巨石連接，形成一個通道，這就是「象鼻岩」，是通往監獄的必經關卡。

第一批政治犯上岸，戴手銬腳鐐徒步從碼頭走過這條泥濘不堪、步履維艱的小道，他們不知道自己會被關多久，他們無法掌握自己的命運，即使十年、二十年總還有個盼望，就怕一輩子飛不出去、屍骨無存。所以，他們稱這道關卡是「鬼門關」，我踱步慢行，深刻地體會那種沮喪、黑暗和被蹂躪的破碎心境。

通過鬼門關，政治犯都要走「新生之門」進來，出獄時因為已經「新生」了，才能走「革命之門」出去，數十寒暑下來，洗腦成功的才能出獄，這真要看個人的造化了。如果洗腦失敗，則送到小琉球延長管訓、做工、開墾，繼續洗腦，不過現在小琉球的管訓監獄已經撤掉了。

新生們在這裡接受重新生活的勞改訓練，每天上山砍柴、海邊打石、修建碉堡、房舍和馬路，還要建築克難房，當酬勤水庫施工期間亦遭派遣支援，這些都是勞動改造，就是每天持續永不歇息的粗重勞動。

靠燕子洞海邊那裡的石頭比較平整的，都是他們用雙手和鑿子，一吋吋敲打出來的，這兩千米的海岸線，布滿了勞動者打石的足跡和血漬。而蠟像館裡的人物，就呈現出他們勞動過程的艱難、辛苦和傷痛。

蠟人們的手腕、腳踝、肩頭、手臂、腰背和大小腿等處，多用紗布及繃帶包紮著，這些都是受傷、扭傷的，輕則皮開肉綻、重則筋斷骨裂，打完石頭還得搬運回來，分批興建各樣的公共設施。

在打石的工作中，他們會遙望西北邊的「將軍岩」和「三峰岩」，這正是台灣的方向，晴朗時可以看見中央山脈、大武山、海岸山脈，新生們遙望自己的家鄉，寄予無限的思念。

他們跟先父一樣，大多是手無縛雞之力的書生。而讓書生做這種超重的勞動，實在是倍感吃力，他們都是被判重刑，財產被沒收充公，之後再被押上綠島來開墾的，辛勞之軀、思親之情與冤悽之怨，旁人永遠無法理解。

晚霞如火燒古城

父親重獲自由的二十年之後，他連續四年三度重返綠島，第一次是一九九六年公視拍攝《柏楊傳》，第二次是一九九八年「人權紀念碑」動土典禮，第三次是一九九九年「人權紀念碑」的落成典禮。

一九九六年七月十六日，父親跟公共電視台到綠洲山莊，他穿起「二九七」號的囚衣，坐到當年牢房一角，述說二十四年前五花大綁被押解到綠島「勞改」及「軟禁」的生活。接著，父親百感交集，特別作〈綠島呼喚〉一詩紓解情緒：

晚霞如火燒古城，群山齊動傳茄聲；

孤島有情長夜泣，蟄龍沉睡海吐腥。

無邊風雨蕭蕭去，曙光穿雲一線明；

法場鮮血囚房淚，癡心仍圖喚蒼生。

綠島詩篇

廣場後方有一排破碎、荒廢的二層樓建築，這就是當年令人顫慄的「隔壁」，名為「警備司令部所屬綠島指揮部」，就是先父被軟禁之處。現在時逝、人逝、樓亦逝，回顧歷歷，徒增無限惆悵。

初春的螢火蟲很多，螢光萬點閃爍在「慈母之心」的裙角下。新生們從小小的窗櫺中，看見螢光忽地飄過，或許跟看見流星一樣許下心願，祈禱自己能活到重獲光明，也祝福台灣的親友平安。

這個季節萬象更新，新生們圍坐牢房高歌一曲，也能抒發鬱悶情緒，而〈綠島小夜曲〉會唱好幾遍，一遍比一遍悲不自勝，最後，終於有人泣不成聲。

其實這首歌並不是指綠島，而是指台灣，因為台灣寶島充滿了綠意盎然的青峰翠嶺，也只有台灣才有眾多的椰子樹，綠島哪有椰子樹？綠島地圖怎麼看都不像船，而台灣卻很像一條船。

「這綠島像一隻船，在月夜裡搖啊搖……」這句歌詞在當年，也經過情治單位的約談，因為「船」影射台灣孤立在海峽之中，「搖呀搖」暗示不太平穩。但是〈綠島小夜曲〉跟〈大力水手〉 的命運不同，沒有造成流血或冤獄，值得慶幸。

今年是父親百歲冥誕，我為這個昇華中的綠島，寫下這首真正屬於她的歌曲〈綠島的詩篇〉， 獻給這個島上的居民，以及曾經監禁在這島上的長輩與朋友們，藉著遲來的優雅詩篇，給您們衷心的祝福、擁抱和鼓勵。

〈綠島的詩篇〉 白色的燈塔點亮了希望、點亮了沉睡的大地、也點亮了綠色的孤島。

遲來的陽光、遲來的愛，遲來的微風、遲來的雨，還有遲來優雅的詩篇。

永遠的白色，烙印在白色的燈塔。那是慈母的心，投射出永恆的春暉。

白色的人生，孕育著綠洲的禁地。一段永生難忘的破碎生命，我們是浴血鳳凰。

一道劃破濃霧的光線，照亮枯萎的傲骨。

撫摸著你的名字，遙祭無限的哀思，繫上絲帶，憑弔沉睡的冤屈。

豺狼已經斷了獠牙、魔鬼已經滅亡，火已經不在綠島燃燒。

生命種子的熱淚，在芬芳的綠地上萌芽。

迎著火紅的晚霞高照，我們重新到海邊尋找貝殼。

螢火飄過花叢，月光灑在樹梢，浪濤沖去了我們的哀傷。

親愛的母親不再流淚，讓落葉化作春泥，讓綠島長青。

註釋：經讀者指正，塔燈為第二次世界大戰期間由盟軍炸毀，於1948年時修復

作者簡介

一九五九年父母仳離我才五歲；一九六八年父親因「匪諜」之嫌遭捕，我才十四歲。對世事似懂懵懂，但卻感覺到師長的眼神不比從前慈祥了。父親被唯一死刑起訴、冤獄十年。母親帶著我和弟弟，跟外公、外婆過著勤儉節約的日子。我們怕被監控，也養成儆醒低調的性格。我身為這個特殊、破碎家庭的長子，成長過程揹負「黑五類」的包袱，使我壓抑沉鬱。尤其兵役期間，經常承受歧視待遇，且須按時報到接受保防檢驗。 我的簡介異於常人，因為我不同於一般人的人生歷練。我是個平安之子，凡事只有謝恩。已逾耳順之年，投稿得主編與讀者喜歡，則是我最欣慰的一件事了。著有《背影—我的父親柏楊》。

書籍介紹

本文摘錄自《九歌109年散文選》，九歌出版

編者：黃麗群

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46位擺渡人，以文作舟字為楫

在文學流域領略壯闊與秀美

袁瓊瓊〈普通人結弦的神話〉榮獲109年度散文獎！

邵慧怡／張小虹／徐振輔／馬尼尼為／唐捐／張讓／陳姵穎／湯舒雯／李蘋芬／韓麗珠／楊雨樵／黃崇凱／周芬伶／林俊頴／林青霞／林薇晨／李政亮／張惠菁／伊森／林銘亮／離畢華／鍾怡雯／郭本城／楊 牧／言叔夏／劉靜娟／王盛弘／范俊奇／賴舒亞／羅任玲／胡子丹／袁瓊瓊／汪正翔／季季／羅菩兒／陳素芳／李靜宜／木匠／劉沛林／黃信恩／王文美／小令／石明謹／鄭雨光／陳雨航／Apyang Imiq

2020，我們無法輕易說出「一年又過去了」，因為這是那麼不容易的一年！

散文最能觀察時局的變化與社會現象，全球籠罩在新冠病毒的威脅下，限縮了人們移動的自由和距離，大病小痛相形之下也似乎都不足道，相較於往年常見的旅遊和疾病書寫，篇幅少了，創作者更多回顧自身，親情書寫和日常速描遂占大宗。

一〇九年散文選收錄的46篇作品，敘事寫人，各有擅場，去年是傳奇作家張愛玲的百年誕辰，全球華語界皆有紀念活動，本選集收錄張小虹與季季兩篇文章，或可稍解「張愛玲為什麼那麼紅？」；陳素芳寫九歌創辦人蔡文甫那些字條、郭本城在綠島追憶父親柏楊、李靜宜回憶與前總統李登輝共事、林青霞描繪李菁燦爛又淒涼的一生……讓讀者看到媒體以外主角們作為一個人的存在。網路時代，人人有話要說，也都可以在自媒體上暢所欲言，多篇發表於FB的文章，提供讀者多重觀點。此外，近年許多作家投入台語文書寫，書中收錄劉靜娟台語專欄兩篇短文，對生活的觀察書之以詼諧的筆調，令人會心。

袁瓊瓊以〈普通人結弦的神話〉獲得年度散文獎，羽生結弦是知名花滑運動員，2014年以19歲之姿獲索契冬奧花滑金牌，2018年更在腳部受傷的情況下再次奪冠，袁瓊瓊穿梭於媒體報導、訪談影片、羽生自傳、個人觀察……勾勒出「普通人」羽生結弦如何成就其不普通的競技生涯，在報導文學和散文書寫之間，帶給讀者深層的思索。

書末附錄年度散文紀事，為一整年的文學史作詳實的記載。

本書特色

109年度散文獎，由袁瓊瓊作品〈普通人結弦的神話〉獲得。

由作家黃麗群擔任主編，揀選年度文壇佳作，一本書就可讀遍全年度散文精品。

Photo Credit: 九歌出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航