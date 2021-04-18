《眺望時間的盡頭》：我們的祖先為什麼耗費寶貴的時間、能量和注意力，投入在說故事上？

文：布萊恩．葛林（Brian Greene）

講故事和直覺

喬治．史密斯（George Smith）的時間很趕。他的右手手指輕柔地在紅木長桌的桌緣黑檀木鑲邊上不斷地彈點。他才剛得知，博物館的石材文物首席修復師羅伯特．雷迪（Robert Ready）要好幾天之後才會回來。好幾天啊 ！他哪裡等得下去？三年來，他總是匆匆套上外套，抓著他那份仔細調製的橘皮醬斯蒂爾頓起司三明治急忙上路，躲開群眾和馬車，奔赴大英博物館，在那裡利用他剩餘的午休時間，來潛心鑽研從尼尼微（Nineveh）考古出土的硬化黏土刻寫板碎片。他的家境貧困，十四歲就輟學習藝，當個鈔票雕刻學徒。他的前途看來沒什麼發展。不過喬治是個天才。他自學古代亞述文（Assyrian），後來還成為解讀楔形文字的專家。

博物館館員早就喜歡上這個總在午間現身的怪小孩，而且他們很快就發現，他破譯楔形文字雕刻的本領，勝過他們當中任何一個人，於是他們引領喬治進入他們的飛地，成為一位全職員工。到了這時，才只過了幾年，喬治已篩檢出好幾千件黏土碎片來組裝成第一片完整的刻寫板，而且也已經解譯出了大半內容。他發現，或者他相信，自己發現了一個了不起的祕密，從連串三角形和楔形刻痕透露出來——牽涉到舊約挪亞相關記述之前的一次洪水氾濫之謎——不過他需要雷迪以細膩手法清除擋住重要文字的一層外殼。喬治品嘗勝利的滋味。他想像這項發現如何把他推升上一種嶄新的生活便不由得全身顫抖。他控制不住自己。喬治決定冒險自己動手清理刻寫板。

好吧，我離題了。真實的喬治．史密斯停手等待。幾天過後，雷迪回來了，也發揮了他的技能，於是就這樣披露出我們這個物種有紀錄的故事當中最古老的一則，公元前第三個千年期間撰寫完成的美索不達米亞的《吉爾伽美什史詩》（Epic of Gilgamesh）。我這段自由形式的重述，也重現說故事的人——我們人類——早就開始做的事情：重現現實（我們對史上那位喬治．史密斯所知之事）， 有時是平實的（就如這裡所述），有時具攻擊性，有時富高度戲劇性，有時是為後代而說，有時則是為了講述情節的純粹樂趣。

《吉爾伽美什史詩》內容敘述的傳說，有可能經過許多世代流傳下來的許多說法塑造而成，而撰寫這部史詩的那些人的藝術動機，如今並不清楚。不過在這段充滿戰鬥和夢想、傲慢和妒忌、腐敗和純真的故事當中，那些人物和他們所關切的事項，都跨越了數千年光陰，清楚地對我們講述。

而這實際上也就是情況那麼令人震撼的原因。《吉爾伽美什史詩》經記載下來大概五千年過後，歷史已然一次次目睹我們的種種轉變，好比我們的飲食和居住形式，還有我們的生活和溝通方式、我們的醫藥和生育做法，然而我們卻能夠馬上從那段不斷開展的敘事中看到自己。《吉爾伽美什史詩》和他的袍澤恩奇杜（Enkidu）啟程踏上一段能檢驗他們的勇氣、倫理道德和他們最終本色的艱辛旅程——新石器時代版的《末路狂花》（Thelma and Louise）。

到了旅途尾聲，故事談到吉爾伽美什在沒有生命的恩奇杜身邊流連不去，他的痛惜悲嘆，那樣的哀戚文筆，我們都太熟悉了：「他為他的朋友，像個新娘般，遮蓋上他的臉龐。他就像隻鷹，在他的身邊盤桓。他就像被奪走幼崽的母獅，往返來回踱步。他捲曲的（頭髮），他團團扯脫，他撕下身上的華麗服飾，（彷似）什麼忌諱的東西般把它拋開。」就像許多人，我也經歷過這種處境。幾十年前，在我那間小小的無電梯公寓，從一個房間衝往另一間，不知道該往哪裡去，瘋狂地想要躲開父親猝死的消息。即便經過了悠久的好幾百甚至幾千個世代，我們和我們的祖先仍有許多共通之處。

而且也不只是我們人類才普遍有悲傷和哀悼、悸動和歡欣，還有探索和好奇尋思。我們還普遍都渴望表達這所有一切，並藉由故事來處理所有這一切。《吉爾伽美什史詩》或許是現存最古老的書面故事，不過倘若我們這個物種在五千年前就已動手撰寫故事，那麼在那之前許久，我們肯定也早就開口說故事。這就是我們會做的事。而且是我們早就開始做的事。問題是為什麼？為什麼我們不多打幾隻野牛、野豬，多採集些根莖、果實，卻花時間來想像壞脾氣神靈的邪惡越軌情節，或者構思前往奇異世界的虛幻旅程？

你或許會答道，因為我們喜歡故事。是的，當然了。不然我們為什麼不顧明天就得繳交的報告作業，卻仍溜出去看電影？否則我們為什麼會感到一股罪惡的樂趣，仍然要擱下「真正的工作」， 繼續閱讀手頭那部小說，或者繼續看電視追劇？不過那只是解釋的開端，卻不是結局。我們為什麼吃冰淇淋？因為我們喜歡冰淇淋？是的，自然是。不過誠如演化心理學家令人信服的說法，分析還可以更深入進行。

我們有些祖先喜歡把肚子填滿肉質果實和成熟堅果一類的豐富能源，遇上荒年時，他們就比較能熬過貧瘠歲月，於是就能產出較多後裔，也把對甜食和脂肪的遺傳偏好傳播出去。今天對哈根達斯開心果冰淇淋的渴求，是昨日搜尋取食關鍵熱量重要習性的現代遺風，卻也不再受稱譽為促進健康的欲念。這是種達爾文式的自然選擇，不過是表現在行為傾向的層面上。

這並不是說基因決定行為。我們的行動是種種複雜層面，包括生物、歷史、社會、文化等因素以及種種不同機運影響混合造成的結果，而這些因素全都銘印在我們的特定佈局配置當中。不過，我們的品味和直覺是那種混合不可或缺的重要環節，而且為了強化生存能力，演化發揮了強大作用來塑造它們。我們可以學習新技倆，不過從遺傳上，繼而就本能上來說，我們都是老狗。

那麼問題就在於，達爾文演化是不是不只能闡明我們的烹飪口味，還能解釋我們的文學品味？ 我們的祖先為什麼受吸引耗費寶貴的時間、能量和注意力等資源，投入在說講故事上，而乍看之下，這卻不能提高我們的存活展望？虛構故事尤其令人不解。密切關注不存在世界的虛擬人物，如何面對假偽挑戰表現英勇事蹟，能產生出什麼樣的演化效用？演化兢兢業業地隨機邁步，勇往穿越適應地貌，有效避開奢華的行為傾向。倘若有一項遺傳突變，能引領我們擺脫講故事的本能，騰出時間來多磨尖幾支矛頭，或多覓得幾隻水牛屍骸，似乎可以帶來一項生存優勢，而且隨著時間推移還能帶來勝利。結果事實並非如此。或者說，基於某種原因，演化錯失了這個機會。

研究人員也曾努力想釐清原因，然而線索很少。我們幾乎找不到什麼證據能用來確立，回溯數千世代之前，我們的祖先有多少比例開口講故事，還有講故事能有什麼效用。這彰顯出了一種共通的挑戰，它普見於尋覓行為之演化基礎的研究，這項議題有好幾種不同形式，到往後幾個篇章我們還會遇上。從自然選擇的立場來看，真正重要的是，在我們祖先經歷的那段漫長歷史當中，那種種行為會對他們的生存和生殖展望，帶來什麼樣的衝擊。因此，一份記述要能令人信賴，就必須對古人應付古代環境時所抱持的心態具有比較精深的認識。

不過有紀錄的歷史所提供的資訊，只占了人類經歷的區區渺小比例，這整段期間可以上溯至約兩百萬年之前，從最早期人類遷出非洲開始，歷史紀載只及於最後那百分之一的末尾四分之一段落。研究人員已開發出能針對過去進行間接探索的手法，包括對古代文物的詳細檢視、還有對現今殘餘的狩獵採集族群進行民族誌分析，並據此向外推斷，還有研究腦部結構，搜尋古代適應挑戰的認知迴響。由於證據零星瑣碎，局限了理論發展， 不過依然容許產生出種種不同觀點。

這當中有個觀點認為，尋找講故事行為的適應角色，等於是在不當之處尋覓強化的適存度。某個特定行為傾向有可能僅只是其他演化發展的副產品——確實能強化生存，從而得以依循常見自然選擇方式來演化的發展。總體指導守則是，你不能對演化挑三揀四，這點也在史蒂芬．古爾德（Stephen Jay Gould）和理查．列萬廷（Richard Lewontin）的一篇著名論文當中生動地彰顯出來。演化有時只供應套裝交易。人類灰白質樣式的大型腦部，裡面塞滿稠密相連的神經元，確實有利於生存。然而在它們的設計當中，或許有某種內部因素，擔保讓它們對故事沉迷。

舉例來說，設想我們這種社會生物之所以成功，部分得靠擁有良好的內部消息——誰攀升、誰敗落、誰強、誰弱以及誰可靠。基於這種情資的適應效用，當它們出現時，我們往往會提高警覺。而且擁有這種情資時，拿它來分享以換取較佳社會地位的情況也不少見。既然小說中充斥這種情節，我們經由適應模塑的心智，或許也就會被激發來豎起耳朵傾聽、轉述，即便那段敘事是虛構的。因此當腦部越來越純熟應付社交生活時，自然選擇就會對它們露出微笑，而當它們沉迷講故事時，自然選擇就會邊聽邊翻白眼。

相信了嗎？許多人不認為如此（我認為自己也屬於這類），也覺得以大腦的全副創造能力，它不可能集中處理一種完全普及、位於最中央核心卻與適應毫不相干的行為。講故事經驗的諸般層面有可能就是演化套裝交易的環節，不過倘若講故事、聽故事和重講這些故事變成無關宏旨的八卦是非，那麼演化就該會找到方法來擺脫這種無用的廢物。那麼，講故事又是怎麼獲得演化青睞而保留下來的呢？

尋找答案時，我們必須留心注意遊戲規則。因為就許多行為來講，要炮製出事後諸葛式的適應角色，都實在太容易了。而既然我們沒辦法讓演化重新再次開展來測試這項主張，於是我們就有可能滿腦子裝了無法驗證真偽的故事。最令人信服的提議，是從某給定適應挑戰入手的方案——只要能夠克服這些挑戰，就可以成就更高的生殖表現——並論證某特定行為（或行為系列）在本質上是精心設計來應付那項挑戰的。

我們愛吃甜食的達爾文式解釋就是個典範。人類必須有最低數額的熱量才能生存與繁殖。面對熱量攝食嚴重短缺的可能慘禍，偏愛富含糖分的食品，便展現出了適應價值。倘若你著手設計人類心智，瞭解人體的生理需求和遠祖時代環境的本質，我們很容易想像，你規劃人腦程式時，就會讓它鼓勵身體在有果實時盡量多吃。因此，自然選擇篩選出這項策略也就不足為奇了。問題在於，是否存有類似的適應性考慮因素，有可能導致你在編寫人類心智程式之時， 讓它投入創造、講述並聆聽故事。

有的。講故事有可能就是心智重現真實世界的方式，一種嬉戲活動的皮質版本，而這種活動普見於對許多物種的觀察記載當中，能提供一種安全的方式來練習、改進關鍵技能。對心智無所不知的領導心理學家平克，針對這項理念提出了一個特別精簡的版本：「生命就像下棋，情節就像認真的棋手所研讀的著名棋譜，好讓他們能預做準備，以防自己也陷入相仿困境。」 平克設想，藉由故事，我們每個人都能建立一套「心理目錄」，裡面蒐羅應付生命潛在曲球的種種對策反應，接著我們就可以在必要時查閱參考。

從對付狡猾的部落成員到討好潛在的配偶，再到組織集體狩獵以及避開有毒植物，再到指導後進、分配貧乏的食物儲備等等，我們的祖先面臨一項又一項的難關，同時他們的基因也設法在後續世代找到立足之地。沉浸於虛構傳說，看劇中人如何應付種種相仿的挑戰，應該能提升我們祖先的策略和反應能力。因此，對腦部編碼讓它從事虛構事務是種明智做法， 能廉價、安全並有效地讓心智擁有更寬廣的運作經驗基礎。

有些文學學者裹足不前，指出虛構人物面對假偽挑戰時採行的策略，就一般來講，並不能套用在現實生活中，或者起碼並不建議這樣做。喬納森．戈特紹爾（Jonathan Gottschall）總結各家評論嬉鬧寫道：「你到頭來有可能就像瘋狂滑稽的唐吉訶德那般四處奔逐，或者就像受了哄騙落得悽慘下場的艾瑪．包法利（Emma Bovary，《包法利夫人》的小說人物）——兩人都是由於把文藝幻想和現實混淆在一起才誤入歧途，」

當然了，平克並不是建議我們仿效我們在故事裡見到的行動，而是要我們以這些為借鏡來學習——這個途徑，就如戈特紹爾所稱，倘若能做個適度的類比轉換，改採心理學家暨小說家凱思．奧特利（Keith Oatley）所介紹的隱喻，或許就能傳達得更為周全：別把它想成心理檔案，設想那是種飛行模擬器。故事勾勒出虛構國度，在那裡我們效法經驗遠勝於我們的人物。我們以故事為借鏡，在真假分際的保護下，密切觀察豐富繽紛的異地世界。也就是藉由這些模擬情節，我們的直覺擴充了、完善了，變得更為敏銳、更為靈巧。

面對陌生事物時，我們並不會啟動認知搜索行動來尋找心智的「親愛的艾比」（Dear Abby，美國著名的報紙諮詢專欄）。事實上，我們是藉由故事來內化一種比較微妙的認識，讓我們知道如何因應，並且認識箇中內情，而那種內在知識便指導我們未來的行為。對著風車發起衝鋒攻擊，與孕育英勇激昂的內在熱烈感受，根本風馬牛不相及——那是我的看法，也是其他許多人在閱讀了吉哈諾（也就是「唐吉訶德」）冒險故事最後篇章之後心中湧現的看法。

拿飛行模擬器做為隱喻，來比擬故事的適應效用，我們該如何編寫模擬器本身的程式？我們會讓它跑哪種故事？我們可以從創意寫作入門課程的第一堂課得出答案。講故事有一項原則就是必須有衝突。必須有難關。必須有麻煩困境。當故事人物必須跨越變幻莫測的關卡，包括外在的和內在的，才能如願得出結果，這樣的人物就能吸引我們。他們的旅程，不論是實際的或是象徵性的， 都會讓我們正襟危坐，或者急切地翻頁展讀。

可以肯定的是，最引人入勝的故事，都會令人對裡面的人物、情節和敘事技巧本身引發詫異、歡愉甚至敬畏的感受，不過對許多人來講，一旦把衝突拿掉，故事就乏善可陳了。就以在敘事式飛行模擬器上運轉的內容來看，它的達爾文式效用也有這種情況，而且這絕非偶然。沒有衝突、沒有難關、沒有麻煩困境，故事的適應價值也會變得乏善可陳。

一個名叫約瑟夫．K（卡夫卡小說《審判》的主人翁）、樂於坦承不知名罪狀的人物，還有盡責接受不公不義刑罰的情節，會讓人想要很快閱畢全書。若是段沒有其他敘事修飾的情節，結果就比較不具衝擊力。此外，當你閱讀桃樂絲（Dorothy）如何開心交出紅寶石鞋，踏上黃磚道路，消失在矮人國國度，就是這樣的景象。倘若是晴朗的天空、完美無瑕的引擎，加上模型乘客等模擬安排，這些就不能增進飛行員的準備狀態。彩排經驗要能在真實世界派上用場，就得演練遇上沒有準備就很難應付的情況。

有關故事的一種觀點也可能闡明，為什麼你和我以及其他所有人，每天都花好幾個小時來編造我們很少記得、更難得分享的故事。我說每天，指的是每晚，那些故事是我們在快速動眼睡眠期（REM sleep）編出來的。從佛洛伊德發表《夢的解析》（The Interpretation of Dreams）後過了一個多世紀，有關我們為什麼作夢依然沒有共識。

我是在國中一門課上讀了佛洛伊德的這本書，那門課叫做「衛生」（沒錯，真的就叫這個名字），這實在有點古怪，畢竟開那門課的老師，都是學校體育老師和運動教練，而且課程主要講授急救和清潔常規。由於教材不夠填滿整個學期，於是規定學生必須做課堂報告，而內容也注定不那麼切題。我選擇睡眠和作夢，而且大概是太認真看待了，除了閱讀佛洛伊德之外，還在放學後花時間爬梳研究文獻。最讓我驚歎，也最讓全班詫異的是米歇爾．朱維特（Michel Jouvet）的作品，他在一九五○年代晚期探索貓的夢境。

朱維特破壞貓腦的一個部位（藍斑核〔locus coeruleus〕，在這裡提出以饗同好），同時也去除一道神經關卡，讓平常阻止夢中思想刺激身體動作的作用失效，導致貓在睡覺時會蜷伏、弓背發出嘶鳴還揮舞利爪，想必是對虛幻的掠食動物和獵物做出反應。要不是你知道那些動物正在睡覺，或許你會認為牠們是在演練什麼貓武套路。更晚近的一些研究是以大鼠為對象，用上了比較精密的神經學探針，結果顯示牠們作夢時的腦部模式， 和清醒學走新迷津時錄下的模式十分貼切吻合，於是研究人員就能追蹤大鼠作夢時心智回溯先前步驟的進展。當貓和大鼠作夢，看來牠們肯定是在演練與生存有關的行為。

我們和貓與囓齒類動物的共同祖先，大約生存於距今七、八千萬年之前，那麼，將一種猜測結論外推套用在相隔好幾千萬年的物種上，肯定要貼滿大量警語標籤。不過我們可以想像，我們灌注了語言的心智之所以作夢，有可能也是為了相仿的目的：提供認知上和情緒上的訓練，用來強化知識並鍛鍊直覺——故事飛行模擬器的夜間段落。或許這就是為什麼，以一段典型的壽限來講，我們都相當於投入整整七年時間閉上雙眼，身體大半癱瘓，揮灑我們自導自演的故事。

不過就本質來講，講故事並不是種孤芳自賞的媒介。講故事是我們進駐其他心智的最強大手法。而且身為一種高度社會性物種，能短暫轉移進入另一個人心中的本領，或許就是我們能夠生存並取得支配地位的關鍵要項。這就提供了一種相關的設計理念，並得以將故事編碼納入人類行為型錄當中——據此來識別確認我們的講故事本能的適應用途。

書籍介紹 ►《眺望時間的盡頭》：宗教素質能保障他的遺傳世系，從而得以自我永久存續

書籍介紹

本文摘錄自《眺望時間的盡頭：心靈、物質以及在演變不絕的宇宙中尋找意義》，鷹出版

作者：布萊恩．葛林（Brian Greene）

譯者：蔡承志

世界知名物理學家暨暢銷書《優雅的宇宙》作者

再次推出扣人心弦著述，探索悠遠的時光以及人類對目的的追尋。

很少有人能像葛林這樣同時精擅最新宇宙科學及散文書寫。

——《紐約時報》（2020年度精選好書）



《眺望時間的盡頭》是布萊恩・葛林新推出的宇宙壯麗探索紀實，論述我們面對這片無垠浩瀚如何投身追尋意義。

葛林按照宇宙生成的時間軸，探索是什麼樣的自然原理，在這處注定衰敗的宇宙中，催生出了從恆星和星系，再到生命和意識等種種有序結構：從大霹靂起到物質生成，從物質生成到生命出現，從生命到意識萌現，直到宗教、科學、藝術、創造力、想像力的湧現，到最終包括意識在內一切歸於無有，終至消逝，宇宙回歸寂靜冷清的原子游離狀態……

葛林以高度清晰的文字，溫柔熨貼地梳理古往今來哲人、詩人、科學家，針對每一個過程想要理解的嘗試，書中含括各種理論和視角，揉捏成宇宙科學大歷史的高明書寫。從粒子到行星，從意識到創造力，從物質到意義，葛林讓我們所有人都能掌握並品賞我們在宇宙中轉瞬即逝，卻也精緻之極的須臾時光。

全書以物理定律貫穿，差別地對待所有原子、分子、生命和你與我。第三人稱的外部科學觀察，加上第一人稱的內在思索，將個人歷程、科學理念、概念與事實交織匯集。作者論述時大量運用類比和隱喻，以非技術用語來解釋所有必要的觀點，特別艱澀的概念以簡短摘述代之，讓只具最粗淺背景的讀者都能一路跟隨不致迷途。

這是一趟以科學為動力的旅程，路途上由人性賦予重要意義，也成為一次充滿生機的豐富冒險的源頭。人類身為宇宙中唯一有意識的生物，得以超脫必須身處當下的束縛，將自己視為在過去未來的開展歷程的一部分。知道生命有限，這生存的領悟讓我們必須應付死亡帶來的張力，讓我們在有限時光中碰撞出最激烈的生命火花，希望探知生存為何重要、價值和意義問題，這就是這本書給予宇宙、萬物、人類這些須臾存在的最高禮贈。

Photo Credit: 鷹出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰