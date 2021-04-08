東奧開幕倒數，「轉播概念股」具題材，面板雙虎將再創新高？

台灣股市火熱今（8日）又再創新高，收在16,926.44點，面板雙虎群創、友達過去幾週扮演動力火車，漲勢兇猛。友達（2409）自去年4月以來，從7.9元漲至23.5元漲幅高達280%；群創（3481）則以6.54元飆升至24元，驚人漲幅逼近366%（截至4月8日）。隨產業結構好轉，面板雙虎股價頻頻創十年新高。《經濟日報》引述報告指出，面板業三大利多加持，分別是：市場需求強勁、供應商庫存低於平均，以及面板驅動IC大缺貨。

摩根士丹利報告指出，繼今年首季面板報價大漲，接下來第二季還會「月月漲」，且漲勢看到下半年無虞，面板雙虎大爆發，預估有機會繳出驚人的好成績，今年每股純益（EPS）分別上探4.5元、3.8元，為此一舉將雙虎目標價喊上31元、30元，首度把雙虎目標價推升逾「三」字頭。

東奧開幕倒數 轉播概念股具題材高點可期

《鉅亨網》報導指出，面板業於去年新冠疫情肆虐下，遠距商機帶動成長，營運谷底翻身，電視、筆電以及平板等面板價量齊揚，且至今供不應求，挹注面板廠營運逐步轉好，面板廠單季將大賺「百億元」。

《工商日報》指出，受惠於遠距宅經濟持續發酵，推升電視與IT面板需求，面板漲價題材延燒，市場預期，第二季價格漲幅再度上看10至20％。除面板產業光景產業轉好外，包括華晶科、元晶、凌巨、台表科、光聯、中揚光、惠特、國碩、智晶、揚明光、錸寶、東捷、華宏、錦明等光電類股成員，近期皆有亮麗漲幅。

經濟部統計處日前公布，面板業產值統計，受惠面板、IT 面板需求熱絡，去年面板業產值達7275億元、年增0.3%，終結連2年負成長紀錄，成長表現優於中國、南韓及日本，也因部分廠商擴增高階產品產能，再加上南韓陸續關閉LCD面板廠，使2020年面板出口量擠下南韓。數據顯示業者近年積極回台投資，擴大布局高階及利基應用市場，如電競、車用及醫療等，產品朝高值化及差異化發展，有助於提升面板產業之國際競爭力。

經濟部統計處

《經濟日報》引述產業分析師集邦科技調研中心營運長張小彪表示，受疫情延遲一年的東京奧運將在7月登場，透過視訊轉播仍將衍生一波周邊商機，面板產業是一大利多，而運動相關的奧運概念股仍可關注。

另外，他評估國際再傳新一波疫情封城，凸顯遠距上班、教學需求依然存在，加上各國人民因疫情造成出國旅遊受限，透過視訊轉播觀看奧運比賽的人數將可望再度提升。

面板股到達高點 專家曝操作心法

過去DRAM、太陽能、LED以及面板，一直被業界稱為台灣科技業的「四大慘業」，如今，苦撐了數十年終迎來曙光。以面板業來說，由於在次世代投資不足，加上中國大陸的國家隊，如京東方等崛起，使得營運日趨艱難。

經濟部統計處說明，過去面板國際競爭激烈，國內面板產值大抵呈下滑趨勢，受惠於全球智慧型手機及平板電腦銷售暢旺，加上電視面板需求熱絡，我國液晶面板及其組件業2010至2014年，仍連續五年產值均維持在1.1兆元以上

自2014年後，隨大陸紅色供應鏈崛起，面板產能陸續開出，導致全球處於「供過於求」狀態。除2017年因南韓關閉部分生產線，國內接獲轉單，加上手機、車用類面板需求成長，產值年增14.6%外，其餘如電視等大尺寸面板等，皆呈下滑，2019年更受美中貿易戰衝擊，規模僅7,254億元，為近14年新低，年減16.9%。

如今，面板產業好轉國際報價上漲，產能吃緊以及東京奥運等利多題材，面板產業面臨轉捩點。《中國時報》引述摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，因面板雙虎股價平易近人，成為近日「小資族」首選，建議由於短線客會當沖或隔日沖，震盪較大，可能昨日漲今天跌的現象，要買面板股的投資人，心態要把周期拉長一點，可能放1至2個月，不要太在意短線走勢。

投資人除了在短線高點上保持警覺外，仍要注意面板雙虎的「外資」動向，而國際面板報價也會牽動個股漲跌，注意好風險調整好投資配置外，也要緊盯產業變化。

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核稿編輯：翁世航