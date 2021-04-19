《生命的最後一刻》：幫自己列一張離世清單，避免哪天死了家人手忙腳亂

文：瑪格麗特・萊斯（Margaret Rice）

為自己的離世做規劃

我們事前規劃，將個人所學應用於實際的步驟，以幫助自己和他人。

陪伴臨終者到過世之後，情況變得不一樣了。我們此時較有餘裕思考自己的離世，我們已較有準備，去做關乎自身的一些實際規劃。為自己的離世做規劃，也許感覺很矛盾，因此我接下來要說的某些事，或許會令你感到不舒服。不妨讓自己平靜下來，給自己倒杯茶，每讀幾個段落就暫停，安撫一下心情，也許甚至跟朋友談談我下面幾章將探討的內容。

為離世做規劃，會開啟很多艱難的大哉問，諸如你相信什麼，以及你想怎麼過自己的人生。不過它會從家務管理式的清單起頭，所以我們就先從較實際的問題開始。

製作一份非關醫療的清單

說來矛盾，為了簡單瀟灑的走，為了在合理範圍內能盡量多由我們自己掌控的離世，我們就必須超前部署。正如十七世紀法國詩人拉封丹所寫的，「死亡永遠不會讓智者措手不及，因為他總是隨時準備離開。」

有些人會排斥為自己的離世做規劃的概念，或甚至連想到死亡都不願意。這很合理。不過如此態度可能會製造問題。我認識的一對老夫妻就不喜歡談到自己有天會故去。以我們的文化來說，他們那一輩很多人都是如此。

不過正因為他們避談死亡，所以也沒辦法計劃任何事。有些人也不喜歡規劃或思考未來的財務狀況；這是過日子的一種方式，但也可能因而容易出現財務缺口，或更糟的，造成持續的壓力，而這一切都是可以避免的。為善終預做規劃，可以跟好的財務規劃一般達到類似的目的，也就是避免不必要的麻煩，以及成就個人目標。

什麼時候該為離世做規劃都會說，哪時候就算太早？凡是佛教和尚或終身致力性靈修為的人都會說，什麼時候都不嫌太早。但我們並非全都那麼專注於修身悟道，所以對一般人來說，什麼時候做最好？最適當的時間，會比任何人願意去想的還要早得多。提前計劃是第一步；因為稍加前瞻思考——有時需要多很多——是必要的，以便讓每一步都接續進行。這個討論中的其他要素，都是以提前計劃為基礎。

我們可能會因意外事故或非預期的疾病驟逝。正因如此，所以建議應該至少保留一些書面交代，無論有多不正式，都不算太杞人憂天。幸好由於我們今日可藉由電腦和其他電子裝置取得所需資源，因此我們只要坐在自家書桌前，就能用網路做大部分的閱讀、研究和規劃。我們可以把中意的概念剪貼到自己的檔案，然後上幾個網路連結搜尋和瀏覽。如果你不太會用電腦，也不成問題，還有其他途徑能收集到你所需的資料。

我們的規劃筆記要寫哪些項目，視每個人的性格與選擇而定。不過你寫得愈清楚，你身故後留下的朋友和親屬若想遵從你的心願，就愈容易處理。預先規劃會讓那些為我們處理身後事的人輕鬆一點。留下一團混亂，會被視為我們的遺物兼遺害的一部分。有些人不在乎這點，但其他很多人會寧可他們走後，能讓留下的家人親友日子過得輕鬆些，而非更煩亂。

當凡妮莎的母親被診斷出絕症，便告訴家人，所有相關文件都放在她的可掀式書桌最上層的書架。等到她去世，並且得要找出那些文件時，家人仍感到驚訝和哀傷。「我難以形容她把那些文件整理得井井有條，對我們是多大的恩賜。當我打開書桌，裡面沒別的東西，就只有那些必要文件。她早已將一切重要資料都放在同一處。她等於在那刻，就把我們的艱難任務和責任中無關緊要的一切都排除掉了。

「我是全家族裡得負責跟他們配合的那個人，而她把這件事變得直截了當。」凡妮莎說。「我曾有朋友遇到類似變故，但因為所有資料都亂七八糟，結果他們花了好幾星期熬夜，設法把一切理出頭緒，才能開始辦接下來的事情。我好感激我媽過世前的這個重要舉動。說到要把所有文件歸在一起，聽起來好像挺無趣又雞婆，可是每當我坐在那張書桌前做事時，我都能感受到她的愛。」

遺產繼承律師蜜雪兒強森表示，我們可以留下一些訊息，而且它們可能很重要。那不只是諸如財務之類的實用資料，還有別的，比較溫情的那類。「留下訊息的重要性有兩個層面。從法律層面看，詳盡的資料對遺產管理的幫助不可小覷。這的確避免了家族成員和其他人在應付強烈情緒反應的同時，還得費心費力找尋所有資料和紀錄，才能辦好死亡登記與遺囑認證。他們會知道東西放在哪裡。

「在準備喪禮的同時，得搜找資料並為此分神，可能感覺上不太恰當。因此先為你的家人做好這件事，對他們很有價值，也很有幫助。「不過還有另一個層面，那就是情感方面。」蜜雪兒說。「令人安心和撫慰的話語會非常受珍惜，而這些想法和寬慰可能永遠也不會被低估。」

蜜雪兒說，透過她的工作，她常注意到榮民留下遺物的方式，通常都非常井然有序，這點讓她很感動。他們身為隨時可能投入戰場的軍人，常在年紀尚輕時就被迫思考自己喪生的機率。

「從他們留下的東西，通常還包括一張紙條，開頭寫著『到那時候』、『如果你看到這張紙條』、『以下是你該知道的事』，我往往就能由此分辨出他們是屬於澳洲皇家空軍，還是英國皇家空軍。「他們不只是詳細交代財物，還有愛惜的收在最上層抽屜，或夾在自家聖經內的物品，包括指定的安魂曲、悼詞與守靈事宜。「戰爭博物館收藏了年輕飛行員寫給家人的動人信件，凡是讀過的人，就能理解他們給予家人多少安慰。

「一位年輕人寫道，『若我在飛行任務中死去，我不會後悔再做一次。而這次，我將以最純粹的自由在空中遨翔。』」蜜雪兒的繼父便留下了這類字條。「我會永遠珍藏它，因為那張字條讓我明白，我們的情感對他有多重要。」

整理你的文件

我們來列出一張你的家人將會用上的文件清單。將它們分別歸到兩個標題或兩層之內，會是個好方法；一個是一般資料與紀錄（外層），另一個則是跟你的身後事直接相關的文件（內層）：

外層

出生與結婚證明

房產契約或租屋合約

保險單

貸款

銀行帳戶

投資（包括退休金）

內層

你的遺囑

授權書

替代決策人－其姓名與詳細聯絡方式

你的預立醫療指示

如出生與結婚證明、房產契約或租屋合約、保單、銀行帳戶細目、其他投資或債務等重要文件，應該全部歸在一處。

將所有重要資料歸進同一個檔案夾，並放在同一個地方，不僅能讓他人在你過世後很容易就找得到，把它們整理好歸檔，對你也有好處。萬一你臨時得馬上找出某幾份資料，拿著趕去辦事情，它們會是哪些，放在哪裡不妨自己製作檔案夾，並依據你的需要來設計。也可以去文具店買現成的；像之類的設計師文具品牌，還推出註明類別的文件夾，例如：

證明：出生證明、結婚證明、護照

醫療：疫苗接種紀錄、就醫紀錄房產：所有權、租約、保險

財務：銀行帳戶、股票、退休金

職業：合約、履歷、介紹信

教育：學歷證明、畢業或結業證書

遺囑：法律紀錄、表格

稅務：退稅、公會證明、稅號

你必須確認對你很重要的人知道這些檔案夾放在哪裡；這也是你專屬的「垂死的藝術」計劃的一部分。檔案中附上一份你所有財務記錄與保單的清單，把清單的一份副本給你的伴侶，或者是你希望在你過世後來負責處理你個人事務的那個人。同樣的，這樣在你自己需要用到時也很方便。

這份清單千萬不要列出任何密碼，尤其是網路銀行的密碼。但要寫清楚目前存在你的銀行往來紀錄的所有帳號，例如你的銀行帳號與銀行代碼（但不是你機密的碼）。

也最好加進下列幾項：

稅號

公司行號註冊號碼

如果把這兩項都列進清單，會更方便相關單位協助查明你的資產與負債。清單中還需包括你的所有保險，例如職業險、人壽險、房屋險、財物險、車險、第三方責任險、公共責任險等，還須寫明它們的到期日。若你沒有為定期繳費辦自動扣繳，列出繳款截止日也會幫助你記得按時繳款因。

這份清單還要列入退休金與其他貸款的細目。雖然如個人貸款之類的一些貸款，會在你去世後失效，但大部分的債務，包括信用卡欠款，都會透過某種形式轉移到你的遺產繼承人身上。因此，為避免替你處理財務的人日後碰到天上掉下來的債務，在清單內列清楚，確實會很有幫助。有擔保人共同簽署的那些貸款——即文件上還有另一人簽名作保的貸款——在你過世後，尚未清償完的欠款，將由這名保人承擔。

除了每份保單的名稱外，寫明保單所屬的各家保險公司跟你聯絡的業務員姓名，以及他們的電話專線，會更為完備，這樣你的親人就能在需要時，盡快找到他們。不過你應留意個人資料的收藏方式是否安全。

如果你把所有重要文件都收納在同一處，但又擔心被人冒充你的身分盜用，你也許會想將它們收在比你的書桌大抽屜還更隱密的地方。那麼放在雜物櫃的中間抽屜如何？只不過若你這麼做，就必須讓你親近的某個人知道，這樣在他們有需要時才找得到。有些人會把這類物件放在銀行保險箱，不過現在這樣做的人已經不多了。

你也可以將這些資料的備份上傳到雲端儲存。但要這麼做時，最好先確認你的電腦操作環境是安全的，而且你的電腦也安裝了穩妥的安全程式。如果你對個人資料的安全性有疑慮，無論是紙本還是電子版，你可以跟你那區犯罪防治單位的員警談談。在新南威爾斯，這些員警會被派駐在各個不同地點，他們會很樂意跟個人或團體討論。

為讓你安心，派駐在某個忙碌的新南威爾斯指揮中心的犯罪防治官表示，闖空門的竊賊通常目標不在文件（而是金飾與金條）。況且大多數的個資竊賊會在網路上進行交易，而非兜售實體文件。

相關書摘 ▶《生命的最後一刻》：無法表露悲傷的人更容易產生憂鬱，男性尤其如此

書籍介紹

本文摘錄自《生命的最後一刻，如何能走得安然》，四塊玉文創出版

作者：瑪格麗特・萊斯（Margaret Rice）

譯者：朱耘、陸蕙貽

「人終將一死」，這僅僅五字說起來容易，等到實際面對時，方知其艱難。

當來到生命最後的時日，如何讓死亡少一點痛苦與煎熬，多一分尊嚴與安然？

死亡只是一個短暫的片刻，但從臨終到過世卻是一個過程。最令人恐懼不安的，其實是不知道至愛的親人、甚或自己，在那段過程中會遭遇到什麼。然而在安寧療護的發展愈漸完善的現代，沒有痛苦的安然離世，不再是一個只能訴諸命運或機率的渴盼，忍受痛苦也不再是出於無奈的唯一選項。藉由愛、關懷、舒緩照護，能協助每個生命在最後的一段路走得安適。

本書特色

作者以過來人的經驗，及新聞記者探究的心，感同身受的描述陪在病榻旁的家人內心的煎熬、疑惑、恐懼，同時提出臨終者在最後那段可能遭遇的狀況及呈現的跡象，並且提供可能的舒緩之道與解答。

務實且提綱挈領的十一個課題，引導每個人深入理解，在面對生命最後一刻的當下能做些什麼，協助臨終者走得安然，以及如何為自己預先規劃未來無痛無憾的離世之途。

Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航