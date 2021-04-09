【關鍵專訪】金馬奇幻影展行銷統籌許至汛：腦洞大開的創意，如何讓你不可自拔被收編成為影癡？

有一群人位居幕後，在鎂光燈照不太到的地方，盡其所能將作品推向可見之處。他們思維靈活，身懷技能必須與時俱進，在創意大爆發時還得考量可執行性，實屬不易。

在影視產業中，行銷人是讓民眾變成觀眾、觀眾變成粉絲的關鍵存在。台北電影節自2019年起特別設立會外賽「台灣電影行銷獎」，期望喚起大家對行銷人才的重視，最終評選出「最佳海報」、「最佳預告片」及「最佳電影行銷」三個獎項；在奧斯卡殿堂中，要成功擒下小金人，有時候宣傳造勢的花費，甚至比拍片本身的預算還高。

那麼影展呢？今年4月9日開幕的金馬奇幻影展，將會是一場在電影世界狂歡的大型盛會，藉此機會專訪金馬影展執行委員會行銷統籌許至汛，請他從自身經驗暢聊行銷這門博大精深的學問，或許你會驚覺，原來自己是這樣一步一步（被收編）成為影癡的啊！

Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬 許至汛

談起與影展工作的緣份，許至汛2008年從金馬外場工讀生入門；2012金馬影展在宜蘭，他負責活動和行銷，還安排聞老師到宜蘭四間學校進行選片指南，這一年也是他第一次做金馬頒獎典禮。

其實整個金馬行銷團隊的人員並不多，但業務包含了行銷規劃、異業合作、活動策劃、媒體宣傳，以及其他跨部門的合作。其中，光是辦活動就包含了酒會、選片指南、電影大師課等，許至汛說：「至於社群經營是整個team一起發想和討論的，所以不是特定都由誰來po文，大家是一起工作的，有一個團隊感。」

現在，團隊一年要負責四個影展的所有行銷事宜，先扣除本屆開始改由金馬承辦的金穗獎，進一步探討三個「金馬」系列的影展，各自定位明確的核心精神，會如何反映在行銷策略面？許至汛認為：「以年底的金馬國際影展（大金馬）為例，因為比較國際，我們會想要打大層面的群眾、什麼人都想要觸及，年齡層是跨15-70歲。課程規劃來看，會比較大型，而且會盡量找大導演來講座授課。」

至於大金馬的異業合作，考量到周邊商品的贈送對象不僅限於台灣，還有國際影人，而且綁著金馬獎的舉行，整體規格必須拉高，「洽談的品牌會朝向國際、或是台灣本土具有話題性的品牌，這幾年也一直在推小農，因為台灣的品牌其實極具潛力，例如金馬51時我們就找了茶籽堂，當時他們還沒那麼多人認識，但我們覺得這個品牌很具台灣代表性，後續也合作了很多年。」

談及2018年起開辦的金馬經典影展，「直白來說，經典影展就是要『文青』，活動及講座必須講求深度，讓品牌有知性、高質感的形象，重質不重量，不用多沒關係。」經典影展以影迷在台灣較難接觸到的經典影片為號召，給予脈絡化、系統性的歸納，一路從柏格曼、義大利電影課放到費里尼，今年暑期則是要揭開「捷克電影黃金時代」的面紗，連辦四年，的確也成功殺出自己的一條血路來。

最後回到本次聚焦的金馬奇幻影展（小金馬），因為影展本身漾著年輕、好玩的光波，行銷設定需要更「腦洞大開」一些：「對我來說是無尺度、無界限的，舉辦活動必須給觀眾『哇賽！竟然會有這個！』的感覺；異業合作則會開發讓觀眾想要掏錢購買的商品，這很像去知名景點會買紀念品的感覺，因此主視覺必須有驚豔感，讓觀眾普遍都接受且喜歡，因此和設計師溝通時，也會明確提出這個主視覺未來會被做成哪些商品，顏色得跳一點、繽紛一點，帶有趣味感。」

Photo Credit: 金馬執委會提供 2021金馬奇幻影展主視覺

因此奇幻影展的異業合作對象，傾向以在地品牌為主，這對團隊來說也是個有趣的挑戰，「現在台灣的影展很多，為了維持金馬奇幻在觀眾心中的獨特性，不想讓大家覺得在不同的風景區都買到相似的紀念品，因此即使是一樣的品牌，都想要創造更好的感覺，必須不斷開發。」以本屆周邊為例，其中一項是種類常見的「馬克杯」，但金馬特別挑選了鶯歌在地燒製的品牌「新旺集瓷」，力求讓商品與土地保有連結。

聽起來，奇幻影展每一次出手，都要悉心種下令人意想不到的「wow-factor」，而活潑驚喜的行銷風格，吸引到集中在年輕族群的受眾，「奇幻影展的觀眾輪廓是18-35歲，從中學生到上班族都有，女性多於男性，是許多人入門的第一個影展，有來自朋友推薦、也有人好奇K歌場到底是怎樣，很多觀眾後來都變成年年報到的的忠實粉絲。」

從吃的蛋糕、穿的衣服、用的文具，甚至是撐的雨傘，金馬奇幻影展的聯名周邊無所不包，已然獲得影迷年年期待的好口碑，異業合作技能滿點的至汛，背後當然有許多甘苦談，「挑選商品時，是我自己真的喜歡、同事也喜歡才會去談，當然也有與預期銷售不同的經驗，因此我們每年影展結束都會開銷售量檢討會。」

經驗值當中，實用性與販售量成正比，因此即使在影展中單價已經偏高的嘉雲製傘、花生騷WasangShow的衣服等等，也都被搶光，「我們才知道，原來觀眾是願意掏錢買相對高價，但質感優異的商品。我們製作的量其實都不會太多，第一年賣襪子時嚇到了，同事一開始沒信心，但結果很受歡迎，後來發現辦公室同事是反指標（笑）。」

對影展來說，周邊除了以販售為目的，也有送禮給影人和參展團隊的功能，因此周邊可以說是門面之一，開發與篩選，都是功課，「前幾年還不熟悉，會直接去翻雜誌、去誠品看商品目錄來找品牌，甚至會研究台灣前五十大企業。跟我搭擋的同事在品牌端和時尚雜誌工作過，我們兩個能互補，開拓更多不同的企業與周邊。我現在也很常在Pinkoi找靈感，幾年下來也有許多品牌會主動來找我們，也先談好兩年的長約、或先預定之後合作的案例。」從土法煉鋼、主動出擊，到被品牌需要、廠商來毛遂自薦，是點滴心力凝聚的成果。

除了自有的實體周邊，與內容結合的行銷概念，也不在少數，例如奇幻影展招牌的「滿場慶」、「冷場慶」，或是曾配合「匈牙利單元」抽歐洲機票、因應「東瀛狂想」抽東京迪士尼／環球影城門票等活動，都令人印象深刻，「奇幻影展的滿座率很高，有百貨公司週年慶的氛圍，對我們來說很有趣，有時候影迷拿到的禮物的價值都超過票價，我們很希望大家有『我去參加了一個一直在送東西的影展』的印象。」

與節目單元配合的行銷創意，自然須與影展部有高度默契，「我們會分兩種，一個是本來就已經開發好的，另一種是可以跟節目結合的，就會與影展部合作討論。例如今年的新單元『政治（不）正確』就是後者，片子不是難看，但會激怒觀眾，因此我們想送會讓影迷會心一笑的小禮物。」行銷思維可以超前部署，也能見招拆招，果然很有彈性。

Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬

2020年金馬奇幻影展停辦，對影展團隊和觀眾來說，都是煎熬，但金馬的腳步從未停下，電影的巨輪，一直奔騰轉動，「今年並沒有沿用去年的主視覺，還是重新設計了，因為每一年都有代表該年度的意象，多年後回過頭看到2020年的主視覺，就會聯想到當時的特殊記憶。」

在確定喊停之前，團隊已經絞盡腦汁設想各種可能：「如果去年奇幻繼續辦，我們可以怎麼做？防疫措施都設計了，連座位間隔數都算好，評估了最後可以賣多少位子，最後才是全辦公室召開會議，每個人都發表自己的感想和意見，最終統整決定停辦。」

確定停辦之後，許至汛與同事必須即刻展開後續動作，「我們要去面對數十個廠商，是很可怕的，必須一個一個去談交換條件，要把交換資源怎樣改給人家。而且因為商品都已經製作，我們只好自力救濟，把禮品變成組合包，像購物台一樣上網開直播販賣！」

到了今年，雖然台灣的疫情受控，但相關應變策略仍少不了，這也考驗到行銷團隊的應對，「奇幻影展有非常多實體活動，包括吃喝、跟影迷面對面，我們今年除了看片，就減少很多這類的規劃，在不開太多外掛的前提之下，把既有的活動做更多有趣的變化，例如開幕當天的滿場慶，散場時會拿到珍煮丹，入場則會先拿到小紙條。」至於移換場地、大規模聚集，或是戶外放映，就都被避免掉了。

而受疫情影響，許多品牌尚未復甦，尤其受挫甚巨的旅遊業、航空業等等，當然難以進行異業合作，洽談異業時，也須未雨綢繆，不讓周邊綁定太多實體活動，一切都須謹慎籌劃。還好，線上溝通渠道一直深具耕耘，也在疫情之下更能派上用場，不論是電子報、app推播、官網露出，或是FB和IG等社群宣傳，無一不是用好用滿，「觀眾其實也很習慣直接私訊我們官方粉專，詢問許多影展相關的問題，是沒有距離的。」

至於與線上串流平台OTT的配合，從行銷統籌的角色來看，也有一些新的啟發，「很多平台會提出線上影展的概念，希望在網站上同步播放當屆影展的新片，但真的沒辦法，畢竟金馬不是版權方，而所有版權方當然會希望盡可能防盜錄。應變之道是，可以在平台設立『奇幻專區』，把曾在奇幻影展放映過的影片集結起來。」而金馬團隊會與串流端一起投入推廣，從金馬影展官方社群的貼文可以發現，每次結合免費序號去看OTT奇幻單元的活動，都廣受迴響，「這兩年獨家合作的myVideo片量非常多，也會整合很多資源進來，看得出他們很認真在規劃線上影展片單。」

今年「特別放映」單元，納入《火神的眼淚：第1-2集》、《2049：刺蝟法則》，都是製作精良的影集，「我們認為，質感好的劇集如果首兩集能在影展首映，也能創造很多話題，是相輔相成、相互加乘的效果，鼓勵觀眾在金馬看完以後，其他集數可以回到平台觀賞。」

若要從數字來看，確實成效不俗：「例如《你的孩子不是你的孩子》在奇幻放了一個單元，口碑就爆棚了，我們在社群發佈的預告片，轉貼、點閱次數極高，後續收視率也連帶提升。我們以特殊規格放映的模式是可行的，還是希望影展能帶來各種觀影的可能，隨著平台的崛起，各種敘事也改變，不會僅限於電影。」而今年開幕片便是Netflix原創出品的《異變者》，「對我們來說，賣點就是『你唯一看大銀幕的機會就在奇幻影展』，尤其大家對『首映』和『大銀幕』會產生好奇心，這表示作品具有一定的質感，才會被選來放映。」

攤開本屆片單，許至汛私心最想工商服務的是「政治（不）正確」單元，「它代表了奇幻精神，想知道奇幻影展有多『鬧』，就可以來看，但那個『鬧』是好玩的，並不會沒有質感，而是具有背後的意涵和邏輯性。」

以行銷手段打造奇幻影展獨有的觀影體驗，仍然是身為行銷統籌的致力目標，「希望觀眾發現，原來看電影可以這麼不一樣！不只是正襟危坐，而是好玩的、有趣的，這個觀影經驗足以深記一輩子。」

Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬

確實，異業合作、行銷活動是否能直接幫助票房提升，難以檢驗，但這些策略背後有著更抽象、卻也同等重要的使命，是「品牌經營」：「我們後來定位這些活動的效果，是希望觀眾會願意去宣傳，幫品牌拉高知名度，讓更多人走進影展。行銷面除了創造話題、票房，更大意義是經營品牌，經營一個氛圍，讓觀眾在每年固定的時節意識到，該去看奇幻影展了。」

是啊，從選片指南到預售開賣，還歷經奇幻信封四十分鐘就被搶購一空的奇景，終於盼到4月9日的到來。影迷們，是時候該去看奇幻影展了。

活動資訊

名稱：2021金馬奇幻影展

日期：4月09日至4月18日

地點：台北信義威秀、MUVIE CINEMAS

欲知詳情請點此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航