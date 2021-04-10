《CNN》到底「獨家」了什麼：為何應緬甸軍方邀請入境採訪後，引發了新聞倫理爭議？

文：杜晉軒、吳象元

緬甸軍方發動政變直接已超過兩個月，由於軍政府阻止國際媒體進入採訪，內部訊息流通不易，根據緬甸政治犯援助協會統計，至今遭軍方鎮壓死亡的人數超過550人。

就在緬甸軍政府全力封鎖國際媒體入境之際，軍政府卻在3月底邀請了美國媒體《有線電視新聞網》（CNN），以及總部在柬埔寨的網路媒體《東南亞環球網》（Southeast Asia Globe）入境採訪。由於發生了有緬甸市民在接受《CNN》採訪後被便衣警察逮捕一事，因此也引發了新聞倫理的爭議。

根據《CNN》發布的新聞片段，人在仰光採訪的《CNN》國際版首席記者Clarissa Ward表示，他們在仰光採訪的過程中，儘管能自由進行採訪，但採訪全程都是在軍方安排的翻譯與軍人的護送陪同下。

此次的爭議事件，在於《CNN》與Ward是否沒有善盡保護受訪者的責任？因為Ward的採訪團隊曾在仰光市集採訪了數位民眾，但團隊離開後，受訪者隨即被埋伏的便衣警察拘捕。

提出批評的媒體、社運圈人士認為，已屠殺多名百姓的軍政府，在多番阻止國際媒體入境後，卻忽然邀請《CNN》赴緬採訪，目的是為了取得對軍方有利的國際報導，因此擔憂《CNN》成了軍方洗白的工具。根據媒體報導，緬甸軍方邀請《CNN》採訪的背後，是應此前聘請的以色列籍說客建議而進行的。

Ward：指責我的都是坐在辦公室的白人男性

對於有受訪者被便衣警察逮捕，Ward與《CNN》連線採訪時強調，當他們來到仰光一個大眾市集時，許多市民一看到CNN，就自動上前來舉「三指手勢」，並呼喊反軍方政變的口號，因此Ward認為，應採訪他們以讓當地人民有表達意見的機會。

《今日緬甸》指出，有5位名平民因與Ward接觸而被埋伏的便衣警員拘捕，接著有兩名女性因拍攝Ward而被捕，以及一名回答Ward提問的女性也被帶走。一名目擊者稱，其中被捕的兩名女性大喊：「為什麼拘捕我們？怎麼沒人幫我們？」一名便衣警察遂拔槍威脅道：「誰敢幫她們？」之後那二人被便衣警察推進車內帶走。

Ward與《CNN》連線採訪時表示，軍方逮捕了11人，而他們已要求軍方一定要釋放受訪民眾，而目前已釋放了至少8人，仍有3位音訊未明。

台灣籍的前《緬甸時報》（The Myanmar Times）記者劉忠恩指出，確實許多緬甸人很感謝《CNN》的報導為他們伸張正義，但他認為這次《CNN》「獨家」報導的代價，卻是讓11名無辜老百姓受牽連，而且只換來了無新意的報導。

劉忠恩認為，以《CNN》的財力與資源，應尋求人在緬甸且英文流利的記者合作，而非派一個素來沒有緬甸經驗的記者，且應到邊境去採訪被軍方空襲的克倫族難民營，而不是在軍方安排下待在仰光而已。

儘管面對沒有善盡保護受訪者的批評，Ward仍在推特上反駁，表示報導出來後，她被許多緬甸人的正向、令人感動的訊息所淹沒，而批評她的多是「以偏概全的白人男性的學者、評論家」。

對此劉忠恩則批評Ward是在自欺欺人，選擇性忽略也有不少緬甸籍的女性記者、學者、社運人士對她有所批評，因此許多人批評她患有「白人救世情結（white savior complex）」。

Very striking that I am being absolutely inundated with positive, heartfelt messages from people in Myanmar, while a handful of white male academics/ commentators (none of them in the country) write endless screeds about how offensive my trip is to the people of Myanmar 🤔 — Clarissa Ward (@clarissaward) April 6, 2021

當地新聞工作者的努力被忽視了？

另外也有批評指出，《CNN》在採訪過程營造出的英雄形象，掩蓋了在緬甸或亞洲其他區域本地新聞工作者的努力，尤其與Ward處境相比，他們是在沒有軍政府的保護下進行採訪，卻仍繼續冒著生命危險在報導緬甸現況。

這些媒體中，如《今日緬甸》（Myanmar Now）和《緬甸前線》（Frontier Myanmar）都是從政變爆發第一天後便持續堅守新聞工作崗位，有時還要讓自己處於火線之中，紀錄著軍方對示威民眾的血腥鎮壓；一位《緬甸前線》的攝影記者，甚至在一次採訪中為保護三個孩子，左手掌遭子彈射中。

根據政治犯援助協會（Assistance Association for Political Prisoners）資料，目前緬甸有29名記者被拘留，另有21人則是在被拘留後釋放。

任職《緬甸前線》並曾替《經濟學人》和《金融時報》報導緬甸政變的記者周浩霖，在接受關鍵評論網採訪表示，他與在仰光的本地和外國記者，都同意劉忠恩提出的關注和批評。

周浩霖表示，儘管《CNN》提供了關於緬甸人民困境的專業報導，但Ward仍不幸犯了一些錯誤，例如她強調其團隊是政變後被允許進入緬甸的第一批新聞工作者，這在技術來說或許是正確的，但包括《路透社》、《日經新聞》和其他國際媒體，其實都有駐緬甸的在地和外國記者，並且也都在做非常重要的報導。

而對於緬甸在政變後的新聞自由現況，周浩霖表示：「目前緬甸的新聞自由現況真的是岌岌可危，例如發生了像Mratt Kyaw Thu這樣積極報導的記者被指控違反緬甸刑法第 505(a)條 、我的同事（任職《緬甸前線》）不久前才受到槍傷，還有《密支那新聞》（Mizzima）的聯合創辦人Thin Thin Aung和其他人被捕，《CNN》實在應該要對在緬甸本地媒體工作者的辛苦成果，和所受的風險表示敬意。」

周浩霖也提到了獨立媒體在緬甸的困境：「他們需要財政資源才能存活下去。有現在正在藏匿的同業跟我表示，窮途末路中打算當賣物業、資產來讓家人過活。如果記者不能養活自己和家人，新聞工作就不能度過難關。」

最後周浩霖強調：「的確，緬甸非常需要準確的報導，因此我希望《CNN》能繼續積極報導緬甸新聞，也能讓本地記者的犧牲奉獻被世上所看到。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像 緬甸2月爆發軍事政變至今，民眾的抗議活動沒有停歇，圖為攝於2月15日於緬甸仰光的抗議集會

柬埔寨網媒：我們也有受邀採訪

值得注意的是， Clarissa Ward在連線採訪時提到，《CNN》是唯一受緬甸軍方邀請入境採訪的國際媒體，但實際上也有另一家媒體也有受邀，那就是總部設在柬埔寨的網媒《東南亞環球網》（Southeast Asia Globe）

《東南亞環球網》編輯部在4月7日發文指出，《CNN》的報導引起的新聞倫理爭議，在網路上引發論戰，但其實《東南亞環球網》的Allegra Mendelson也在這次的媒體之旅當中。

《東南亞環球網》解釋，為保護記者Allegra Mendelson在緬甸採訪的人身安全，原本他們選擇低調採訪，但隨著譴責他們參與這媒體之旅的聲音浮現，因此他們會做出解釋。

《東南亞環球網》指出，他們是代表《半島電視台》同《CNN》參與了緬甸軍方安排的媒體之旅，而他們的報導也是與普立茲中心共同製作的，普立茲中心也對他們的緬甸報導行程提供資助。

對於接受緬甸軍方邀請訪問所引發的爭議，以及為何《東南亞環球網》也參與了這次的媒體之旅，Allegra Mendelson在9日發表的第二篇報導中透露，緬甸軍政府聘僱的以色列、加拿大雙重國籍說客Ari Ben-Menashe就是牽線人。Allegra Mendelson指出，Ari Ben-Menashe在緬甸政變後曾接受她採訪，而Ari Ben-Menashe為了證明國際媒體對緬甸軍方的報導是錯誤的，因此邀請她入境緬甸採訪。

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核稿編輯：楊士範