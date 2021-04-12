OPEN POINT徹底整合消費者與自家產業鏈，打造真正的「熟客生態圈」

文：蘇哲緯（數位金融深度使用者）

2020年2月統一超商7-Eleven終於推出眾所期待的咖啡寄售服務，一年過去根據統一超所公佈第四季個體財報中的合約負債—預收商品款項目來觀察，其金額從2019年的新台幣12.91億成長到2020年的28.55億，年增達121%，對照同業的全家在同會計項目下的年增長僅達28%，似乎反應統一超在過去一年推出寄售咖啡後，貢獻公司在相關業務發展。

2020年第四季統一超與全家個體財報中合約負債—預收商品款項目金額

2019/12/31 2020/12/31 年增長比率% 統一超 12.91億 28.55億 121% 全家 6.14億 7.87億 28%

（資料來源：公開資訊觀測站統一超與全家之財務報表，單位為新台幣）

而且實際金額可能更高，因為會計報表中的合約負債所顯示的是在單一時點（Stock，存量），但真正金額的高點可能在公司推出預售商品活動檔期的當下（Flow，流量），但這邊仍可以看出大幅度的成長表現，並透過節慶與事件的檔期，去創造了社交與用戶討論。

事實上，就連過去我那不常使用超商電子錢包App的父母，聽聞7-Eleven的OPEN POINT會員錢包（以下簡稱OP會員錢包）開通咖啡寄售服務後，也積極向我請教如何使用並要求我贈與分享咖啡，達成另類的「文化逆傳導」效果。

同時在過去一年深度與頻繁的使用體驗下，觀察到了幾大趨勢與讀者分享：

一、咖啡寄售就是便利超商的帶路雞

其所創造的是消費者進店的頻率以此帶動以咖啡為主的周邊餐飲服務銷售；當消費者點開App的過程，也會注意現在的優惠檔期有哪些產品是屬於自己高頻消費的商品，其實連帶對超商而言就是創造虛實整合的商業模式，帶動線下實體進店的頻率與客單價。

而在線上端，統一超得以優先將集團所生產的產品上架到OP會員錢包，並逐步朝向平台化發展，意即未來在相關產品服務具有互補合作的機會下，也可將統一集團生態體系外的衛星商品與服務進行上架以此創造多元商業模式，增加消費者用戶對於平台App的忠誠與體驗。

二、OP會員的大流量用戶，成為其他支付業者爭相探索的場景

國內遊戲龍頭橘子近年積極打造以玩家遊戲生態的Beanfun!平台，並將其與橘子支付（橘子支）GAMA Pay進行業務整合，其更缺席了今年1月的遊戲展並自行在三創生活園區推出了以橘子生態為主的「2021橘子嘉年華」，背後發展策略，值得長期關注。

而「支付」作為「生態系的基礎建設」，相信是遊戲橘子目前及未來發展的重心，因而推出一系列補貼措施，消費者如想取得高額零用金回饋則需透過Beanfun!端口進入橘子支的相關應用以此達到提升用戶使用率的目的。

仔細注意相關方案，橘子支並無積極與持股其5.36%的全家便利商店緊密合作，反而是緊緊跟隨統一超OP會員錢包的各大商品寄售活動檔期來推出相關優惠，如雙十一檔期、統一7-Eleven獅奪冠、西洋情人節等，背後目的相信正是要依托OP會員錢包的大流量與高使用度，順道推展其電子支付業務，這是很成功的策略。

然而這樣的情況，可能間接排擠到統一超旗下主打的三大支付工具（icash2.0、 icash-pay與OPEN錢包），儘管消費者仍是會透過App寄售商品，但支付工具的使用參考取捨，可能就是以哪家支付業者的回饋比率高低來做判斷。

當我們在「線上付款」時，就只得選擇下載使用統一超的支付工具品牌，但如果是「到店付款」，消費者則可以打開商品條碼並選擇任一家與統一超有合作的支付業者，漸而可能弱化最初始統一超發展自有支付品牌的動機。

也因此，筆者就注意到今年3月初統一超商就在HBL檔期上，巧妙地針對特定商品的優惠活動改採限定「線上付款」，或許業者本身已注意到這樣的發展樣貌。此外，消費者一邊報電話或是刷條碼累積會員紅利，一邊點開別家支付品牌App，更可能拖延門市動線與結帳時間，未來相關支付業者考慮參考街口與LINE Pay所推出的零售通路綁定會員服務，會是不錯的選項。

三、增加集團產品曝光與生態系發展

統一超商母公司正是食品大廠統一，因此其在飲料與快消產品部分，有很高的比例是上架統一生產的飲料食品，當然也包含了統一在2018年收購其74.8%股權的韓國熊津食品（Woongjin）所生產的熊津冰品與Sweetory巧克力球零食等，而負責將其產品進口代理到台灣的恰巧正是統一持股64%的德記洋行。

這背後，突顯出統一集團透過OP會員錢包的整合與推展，成功地將集團上中下游業務的利潤鎖定在內部生態，並可以透過App的應用以此提升集團重點新產品的討論與能見曝光度。

統一超商也透過OP會員錢包，將旗下相關咖啡、餐飲與通路品牌進行會員+支付整合串接，以此達到「OPEN POINT熟客生態圈」的策略。

截圖自Facebook

「支付」就像商業環境中的「高速公路」一般，它會帶領一家企業走向屬於各自「業務」發展的「交流道」並打通各業務的連結，統一超積極推展數位支付與數位會員等新型態商業模式，背後目的值得玩味。

對比其他零售業型態的超市、地區型商場、量販店與百貨公司所推出的支付工具或是電子錢包會員App等，便利超商有其發展該類型商業模式的天生優勢――高頻率消費，意即用戶一天可能多次進入便利商店，但可能只有周年慶才會進到百貨公司消費購物。以我而言，一天三餐往7-Eleven跑，但我已經有快2年沒進過百貨公司，因而我使用OP會員錢包的頻率是以日為單位計算。

未來，憑藉其母集團的全方位民生消費業務，OP會員錢包的長遠發展值得社會大眾一起親身體驗，也必是個經典的商業個案。

當國內的純網銀業者皆以打造生態圈等「口號」作為業務發展訴求時，或許統一集團面向消費者用戶的OPEN POINT生態圈，以及在自身上下游產業鏈生態的整合與運用，才是國內業者在打造生態圈經營策略時，該積極學習的對象。

其生態圈發展，也許才是真正的「樸實而華麗」，「樸實」的是它融入我們的生活之中，成為習慣；而「華麗」的是它未來有日新月異且多元創新的業務，值得我們期待。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航