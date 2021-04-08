心理學淺談堅忍人格：你有這三種特質嗎？

文：K（香港城市大學心理學三年級生）

在通往成功的路上難免會遇上不少難關，而能否跨越困難就在乎你視其為威脅還是挑戰。比方說，你前年未能夠成功完成整項馬拉松賽事，那麼你今年會不會再次挑戰還是放棄呢？或你考試不合格，你會尋求老師同學的幫助還是直接放棄整個科目？簡單來說，遇上困難時，你會繼續追求你的目標嗎？

心理學家Salvatore Maddi和Suzanne Kobasa發現能夠保持堅持不懈、繼續追求目標的人有着三種特質，分別為挑戰（challenges）、承諾（commitment）以及控制（control），他們稱這三項特徵為「three Cs」，同時亦被概括為堅忍人格（hardy personality）。

挑戰是指你是否會將人生視為一系列挑戰，例如遇到困難時你並不會視其為威脅而逃避，反而把它當作成挑戰，以及一個能夠提升個人成長的機會，從而正面突破。例如，你考試不合格，你不會因此而放棄讀書，反之你會繼續努力學習，視其為提升知識的機會。

承諾是指你能否對自己丶工作丶家庭和其他價值觀許下承諾，即遇到困難時不言放棄，反而要堅守著對自己丶他人的承諾而努力跨越困難。具有這種特質的人較容易找到生活的意義，同時會對自己的生活有著明確的目標。

控制是指你是否相信自己有能力去控制生活的大小事。在遇到困難的過程中，你不會視自己為受害者而感到無助，相反你會認為自己的一舉一動都有著足夠的影響力去克服一切。因此，具有這種特徵的人即使遇上困難時，但他們仍然保持住較為樂觀的心情，以及對所有事物充滿希望和信心。

有數據顯示，擁有堅忍人格的人擁有著更高的個人滿意度（personal satisfaction），以及他們的免疫系統（immune system）能夠更有效地打擊細菌，從而促進生理以及心理上的健康。

本文獲Lo's Psychology授權轉載，內文與題目由編輯稍作修改，原文請看此。

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