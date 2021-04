工作超忙超厭世，學會用英文「抱怨」讓你宣洩負能量

上班負能量滿滿,下班後一定要跟好朋友抱怨一番!那麼,何不學學怎麼用英文抱怨?常見的負能量句型又有哪些呢?我們一起來看看!

你也有一早起來,發現自己把頭髮被睡成鳥窩頭、怎麼都順不好、整天心情都被影響的時候吧?Have a bad hair day這個和頭髮相關的俚語也應運而生,形容「諸事不順的一天」。這個片語的用法跟常見的It’s not my day.雷同。如果真的只是要描述今天頭髮不聽話,也可以使用這個片語喔!

I really had a bad hair day . Nothing seemed to go right today.

如果覺得用「諸事不順」來抱怨太過委婉,那就來看看「衰到爆」該怎麼說吧!Be down on one’s luck這個片語相當直觀,從字面上就可以看得出來意思為「衰到谷底,運氣差」。

I’ve been down on my luck recently. I lost my job and crushed my car, and my boyfriend cheated on me… How much worse can life get?

工作超忙的時候最厭世了!想抱怨「忙」,可不只有busy可以用喔!To have one’s hands full (with sth). 這個句型字面上的解釋為「手上滿滿的都是…」,也就是「忙到窮於應付」的意思。另外還有兩個意思相同的說法:to have a lot on one’s plate(或my plate is full)以及be swamped (with sth),都是指同時有很多事情要忙。而bother就是「煩,擾」的意思,作為動詞用。

I already have my hands full with work that I’m not supposed to be in charge of. Please stop asking me to do more.

雷同事請退散,不要再叫我幫你做事啦!忙到「分身乏術」時,可以用spread oneself too thin。Spread在這裡作為動詞用,有「展開,鋪開」的意思,而這個片語意象上就有「試圖做太多事情,導致自己過度延展」的意涵,因此衍生為「分身乏術,多工而不精」的意思。

Since I joined this team, I’ve spread myself too thin from having to constantly clean up the mess my irresponsible teammates made.

忙到焦頭爛額時,壓力真的超級大!那該怎麼形容這種「壓力山大」的感覺呢?就用be snowed under吧!字面上的意思就是「被雪壓在下面」,表示「壓力山大;忙到無法脫身」。這個片語與overwhelmed有異曲同工之妙,都可以用來形容「被壓倒,吞沒,不堪重負」的情況。

A: Hey, are you all right? You look drained!

A: 嘿,你還好嗎?你看起來快累壞了。

B: I am snowed under with all the deadlines coming up. I haven’t slept well for days.

各種即將到來的期限讓我壓力超大,已經好幾天沒睡好覺了。