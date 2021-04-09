工作超忙超厭世，學會用英文「抱怨」讓你宣洩負能量

上班負能量滿滿，下班後一定要跟好朋友抱怨一番！那麼，何不學學怎麼用英文抱怨？常見的負能量句型又有哪些呢？我們一起來看看！

1. I’m having a bad hair day.

今天諸事不順。

你也有一早起來，發現自己把頭髮被睡成鳥窩頭、怎麼都順不好、整天心情都被影響的時候吧？Have a bad hair day這個和頭髮相關的俚語也應運而生，形容「諸事不順的一天」。這個片語的用法跟常見的It’s not my day.雷同。如果真的只是要描述今天頭髮不聽話，也可以使用這個片語喔！

I really had a bad hair day. Nothing seemed to go right today. 今天真的諸事不順，做什麼事似乎都不順利。

2. I am down on my luck.

我真的倒楣到谷底了。

如果覺得用「諸事不順」來抱怨太過委婉，那就來看看「衰到爆」該怎麼說吧！Be down on one’s luck這個片語相當直觀，從字面上就可以看得出來意思為「衰到谷底，運氣差」。

I’ve been down on my luck recently. I lost my job and crushed my car, and my boyfriend cheated on me… How much worse can life get? 我最近真的衰到爆。丟了工作、出了車禍、男友還劈腿……人生到底還可以有多慘？

3. Don’t bother me; I already have my hands full (with tasks).

別煩我，我事情夠多了。

工作超忙的時候最厭世了！想抱怨「忙」，可不只有busy可以用喔！To have one’s hands full (with sth). 這個句型字面上的解釋為「手上滿滿的都是…」，也就是「忙到窮於應付」的意思。另外還有兩個意思相同的說法：to have a lot on one’s plate（或my plate is full）以及be swamped (with sth)，都是指同時有很多事情要忙。而bother就是「煩，擾」的意思，作為動詞用。

I already have my hands full with work that I’m not supposed to be in charge of. Please stop asking me to do more. 我處理本來不該負責的工作就忙翻了，拜託別再叫我多做了。

4. I’ve spread myself too thin. I don’t even have time for myself.

我已經分身乏術，連留給自己的時間都沒有。

雷同事請退散，不要再叫我幫你做事啦！忙到「分身乏術」時，可以用spread oneself too thin。Spread在這裡作為動詞用，有「展開，鋪開」的意思，而這個片語意象上就有「試圖做太多事情，導致自己過度延展」的意涵，因此衍生為「分身乏術，多工而不精」的意思。

Since I joined this team, I’ve spread myself too thin from having to constantly clean up the mess my irresponsible teammates made. 自從加入這個團隊後，我就分身乏術，因為必須一直收拾不負責任組員的殘局。

5. I am snowed under with work.

工作超多，壓力山大。

忙到焦頭爛額時，壓力真的超級大！那該怎麼形容這種「壓力山大」的感覺呢？就用be snowed under吧！字面上的意思就是「被雪壓在下面」，表示「壓力山大；忙到無法脫身」。這個片語與overwhelmed有異曲同工之妙，都可以用來形容「被壓倒，吞沒，不堪重負」的情況。

A: Hey, are you all right? You look drained!

A: 嘿，你還好嗎？你看起來快累壞了。 B: I am snowed under with all the deadlines coming up. I haven’t slept well for days.

各種即將到來的期限讓我壓力超大，已經好幾天沒睡好覺了。

有沒有覺得這些句型很實用呢？適當宣洩負能量之餘，還是希望大家工作、生活都順利，不再需要抱怨、動肝火啦！

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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航