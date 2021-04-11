眼睛保養的六點建議，讓長輩遠離四大視力老化疾病

「爺爺又跌倒了！」年紀一大視力減退，日常生活就會引起許多不便，這是許多年長者常會碰到的問題。除了「老花眼」這個常見的毛病，70歲以上有超過一半的人患有「白內障」，其他還有「青光眼」、「乾眼症」、「視網膜病變」等等問題，都是年長者常見的視力殺手。不管是預防保養或治療照顧，都需要家人多費心。

四大老化相關眼部疾病

1. 白內障

白內障是眼睛內的水晶體，隨著年紀增長變硬、變混濁，逐漸使水晶體失去調節能力，造成對焦困難、視力模糊、眩光、夜間視線不良等狀況。

一般來說，出現「老花」就可能是白內障的前兆，如果不及早治療，甚至會導致失明。

2. 青光眼

青光眼是長期眼壓過高所導致，讓視神經因為壓迫而受損，嚴重者會有失明的危險，又分為急性和慢性青光眼兩種。

慢性青光眼症狀不明顯，等出現症狀時，視神經通常已嚴重受損，需靠定期眼睛檢查才能及早發現。急性青光眼發病突然，若不及時治療，幾天內就可能失明。

3. 視網膜病變

包括常見的老年性黃斑部病變，以及糖尿病引起的血管性視網膜病變。老年性黃斑部病變初期患者看東西會模糊，像是霧裡看花；隨著病情進展，眼前會出現固定位置的黑影，最後導致視力下降。

糖尿病視網膜病變大多自視網膜周圍開始，初期中央視力大多不受影響。若未適當控制，會持續惡化至中央視網膜區域，此時視力會大大受損，治療後也可能大不如前，是老年人失明的三大主因之一。

4. 乾眼症

當眼睛的淚腺無法適當地分泌淚液時，就會發生乾眼症，導致眼睛乾澀、痠痛，吹到風會刺痛流淚。尤其是吹冷氣時、疲勞時、看電視或電腦銀幕過久時，灰塵多時最明顯。

眼睛平日保養的六點建議

「老化」是許多眼睛問題的基本因素，要防止或減緩靈魂之窗的受損，平日的保養就很重要了。眼科專家提供了六點建議可供參考：

1. 怎麼吃？

現在很多人都知道，有許多保健食品可以保養眼睛，例如葉黃素、蝦紅素、魚油等等。

事實上，我們平常吃的食物中，就有很多包含抗氧化、抗發炎的營養素，對保養眼睛很有幫助。如紅蘿蔔（β-胡蘿蔔素）、各類水果（維生素C）、大豆、堅果、綠色蔬菜（維生素E）、蛤蠣、牛肉（維生素B群）、地瓜葉、南瓜（葉黃素）、鯖魚、秋刀魚（Omega-3）、鮭魚、蝦蟹（蝦紅素）、藍莓、葡萄（花青素）等等。

2. 勤做眼部運動

尤其是長時間看電視後，可以閉上眼睛，眼球順時針轉360度5－10次，接著逆時針同樣轉動5－10次使眼球放鬆。

3. 熱敷按摩眼睛

透過適合的溫度（約40－50度C）讓眼部周圍肌肉得到溫熱舒適感，或者可按摩眼睛四周，可減少眼睛疲勞感。

4. 避免過度用眼，減少揉眼動作

連續看書不超過1小時，毎30分鐘休息5分鐘。減少使用3C產品的時間，尤其是睡前1小時盡量避免。

5. 定期做眼部檢查

美國眼科醫學會建議，40－64歲的健康人2年檢查一次眼睛，65歲以上的健康人1年檢查一次眼睛，糖尿病的患者半年就應做一次眼睛檢查。

6. 強光或紫外線會傷害眼睛

所以大太陽時應減少室外活動，或是戴太陽眼鏡保護。

本文經優照護授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航