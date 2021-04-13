獨特的泰國王室與佛教文化：泰王必須是佛教徒、面見其選任的僧王得跪拜

2021年3月8日《泰國網》一則標題為〈泰國舉行佛教考試 泰國國王為僧侶捐贈餐食及考試物品〉報導稱，泰國十世王瑪哈哇集拉隆功國王、素提達王后、詩妮娜貴妃，為參加2021年度第一次泰國皇家佛教巴利文考試的僧侶、沙彌及僧侶考試委員會，捐贈餐食及考試相關物品，並派遣志願服務隊協助僧侶考試協會凖備相關工作等云云。

2017年3月6日泰國《世界日報》另一則標題〈國王御令 撤銷探瑪察唷高僧爵位〉報導略述，十世王瑪哈哇集拉隆功御令撤銷法身寺前住持帕探瑪察唷的高僧爵位，因其在空展合作社舞弊案中，涉嫌參與洗錢與收受贓物及背負多項罪名，刑事法庭批准逮捕後，卻逃避司法審理，不願意投案，此行為已經不符合該爵位，因此第十世王賜旨撤銷其獲封的「帕貼級」僧爵；泰國僧侶等級制度共分11等級，最高等級是「僧王」，第二等級為「頌德級」有8位高僧，法身寺前住持是在2011年12月5日獲九世王冊封的第5級「帕貼級」爵位，該等級高僧全國計有100位等云。

Photo Credit： Kien1980v CC BY 4.0 2017年，空贊信用合作社的爭議事件，導致泰國軍政府啟動了臨時憲法第44條文，封鎖了法身寺23天。

經由上述報導得悉，泰國僧王雖是佛陀在世的「代理人」，泰王面見僧王時必須合掌跪拜，但是有關僧王任免、僧伽管理與佛學教育等事務卻屬國王權責，因為泰國憲法明確揭櫫，國王必須為佛教徒，也必須是所有宗教的精神支柱，以確保人民享有信仰及禮拜的完全自由，另為杜絕僧人參政干政及破戒涉貪，除禁止比丘、沙彌及修道者有行使選舉的權力之外，倘出家僧人發生違法情事時，必須強制還俗之後，再行依法究辦。

泰國僧伽制度沿革

13世紀中葉素可泰王朝立國以來，泰國佛教僧團即仿效斯里蘭卡上座部僧團，建立了一套完整的僧伽組織系統。這套系統是由國王尊封一位德學具足且精通三藏的長老為僧王，並賜封各府僧伽府長及地方初級僧官所組建的全國僧伽行政系統；至阿育陀耶王朝時期，上座部佛教益為發達，僧伽人數相應大增，僧伽行政組織除沿襲素可泰王朝舊制外，另對弘揚佛法有功的僧人及具足德學比丘，分別依程度尊封九級爵位：僧王、副僧王、公、侯、伯、子、男及師尊一級、二級，並依爵位高低，由國家制定食俸供養；曼谷王朝創建後仍沿襲舊制，直至拉瑪七世改行君主立憲政體之後，對於佛教管理制訂出僧伽憲章，開始實施三權分立的僧伽制度。

1941年泰國在鑾披汶‧頌堪元帥掌權執政期間，曾依據僧伽憲章精神，頒佈一道三權分立的僧伽法令，規定佛教僧伽組織必須仿效國會形式，由總理提名僧王並呈送國王批准之後，才能正式成為佛教界最高領袖，終身任職，同時在僧王之下，設立「僧伽內閣」、「僧伽議會」及「僧伽法庭」等三權機構相互制衡，換言之，此套僧伽行政組織係仿照及簡化國家行政體系，採取中央僧伽行政與地方僧伽行政雙軌並行制度。

中央僧伽行政係以僧王為全國僧伽領袖，僧伽內閣計有10位成員，僧伽議會由45名委員組成，而僧伽法庭則分為初審、上訴審及最高審等三審制度；至於地方僧伽行政組織，依地域劃分為9省、71府、縣、區、鄉、佛寺等，各依層級隸屬管轄。泰國佛教僧團區分為兩大派系，其中「大宗派」控制國內近90%的寺院，而「法宗派」雖屬少數，但與王室具有特殊關係，兩大僧團在這套雙軌運行的僧伽行政組織內，欲為自身派別爭取特殊的政治地位，兩大部派間高層領導者經常發生摩擦，甚至互相藉由政治勢力傾軋，造成行政管理之混亂居面。（關於泰國佛教「大宗派」與「法宗派」區別，請詳參〈從素可泰王朝至今，泰國歷朝護持佛教文化的傳承脈絡〉乙文）。

1962年泰國軍政府沙立·他那叻元帥執政期間，重新修改僧伽憲章，頒布新的僧伽法令，規定國王可從高僧大長老中直接選任僧王，做為全國僧伽領袖，同時大長老會議代替「僧伽內閣」，且只能對僧王起到諮詢作用，並由國家宗教廳長擔任大長老會議秘書長，同時在各地僧伽組織內任命督察，負責監督僧伽的宗教活動，而政府教育部有權輔助僧王的任命以及對僧伽財政補貼，按委任僧職級別由政府發給薪津，因此新法賦予軍政府大幅控制僧伽之權，並把國家機關和佛教組織間的從屬關係予以緊密串聯，恢復以僧王集權為主的僧伽管理制度。

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泰國佛學教育制度

泰國現今教育體制是由教育部統一管理，但全國有半數以上的小學和中學仍設在佛寺，其中也有不少是由佛寺主辦而受教育部宗教廳管轄。泰國佛教教育採行四大系統培育佛學人材，分別是：

泰文佛學院：泰文佛學院主要設在規模較大和僧眾較多的佛寺院內，分為初級、中級及高級等三級學程，僧俗均可報名入學，每年學期結束時，舉行一次全國大會考，及格率約僅占應考人數30%，此類佛學院是出家修學佛法的基本養成教育所在。

巴利文佛學院：巴利文佛學院不接受在家信徒就讀，學級亦分為初級、中級及高級三個階段，惟每個階段再細分三級，共計九級，因為修習難度較高，所以報讀此類佛學院者，主要多為青年僧侶與沙彌，中老年出家者甚少，因此通過巴利文學測越高級者，所獲榮譽越高，甚受僧俗各界尊崇。

佛教週日學校：佛教週日學校基本是運用兩所佛教大學的校區和師資，對外招收一般青少年與成年男女，利用星期日到校學習基礎佛學以及其他實用學科，以「社區大學」的概念擴大佛學教育。泰國佛教週日學校體系發展至今，對於一般泰民施以佛學教育和道德薰陶，口碑與成效良好，報名就讀人數亦非常踴躍。

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自公元13世紀中葉泰族立國起，泰人信仰原先受到大乘佛教及其他部派佛教的影響，其後隨著泰王的政治考量及信仰偏好，轉趨尊尚斯里蘭卡大寺派的上座部佛教，惟原受大乘佛教影響的許多觀念和形式，迄今仍舊滯留在泰人傳統的生活習俗與日常實踐，例如：信徒會發願成佛或願生佛國，或相信國王就是菩薩或佛的化身，以及認為念誦或書寫佛經即可獲得功德等非屬原有上座部佛教觀念。

泰國亦有在家佛教徒組織：「泰國佛教總會」及「佛教青年會」，此類佛教團體除在曼谷設有大型會所外，在全泰各府亦遍佈分會組織，定期舉辦僧人說法、集會演講及出版佛教雜誌與叢書；另外，還有「佛教婦女會」及許多地區性的佛教組織。公元1964年「世界佛教徒聯誼會」已在泰國設立會址，負責與世界各國佛教徒保持聯繫，每兩年或三年定期召開「世界佛教徒聯誼大會」，相關運作經費除由各國佛教徒募集而來，泰國政府亦會提供津貼協助辦理。

泰國縱使有「萬佛之國」或「黃袍佛國」等稱譽，但泰國並非獨尊佛教，因為憲法只有限定國王必須是佛教徒，但並未規定佛教是「國教」，同時國王必須確保國內人民享有完全的信仰自由，成為各派宗教的信仰守護者。所以，泰國政府設有宗教廳（隸屬教育部）負責包括佛教、伊斯蘭教、基督教與錫克教等所有事涉宗教的一應業務，泰王也會親自主持泰國伊斯蘭教聖紀節（先知穆罕默德誕辰日）的祝禱儀式，或出席頒發泰南地區及全國誦讀可蘭經比賽獎盃等宗教活動，此舉對於近95%信仰佛教的泰國社會而言，更能顯示國王在宗教方面的包容心，以及捍衞人民享有信仰自由的決心。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒