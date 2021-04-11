五家宛如時空膠囊的西餐廳，帶你回顧「老派約會」的美好

文：古家萱

「帶我出門，用老派的方式約我，在我拒絕你兩次之後，第三次我會點頭。不要MSN敲我，不要臉書留言，禁止用What’s App臨時問我等下是否有空。你要打電話給我，問我在三天之後的週末是否有約，是不是可以見面。」

2012年，才女作家李維菁出版了《老派約會之必要》，用長長的句子，歌頌在都市生活中逐漸被忘記的老派時光。

好多年過去，這位終極的浪漫主義者離開了人世，但科技的發展依然沒有停下腳步──從前約會愛去的書局一家接著一家關，能在小小試聽間一人一支耳機聽歌的唱片行也消失無蹤，更遑論查個資料要翻半天的圖書館，以及街角那家瀕臨破產的錄影帶出租店。

少了浪漫故事發生的場景，人們躺在床上看著發光的手機，嘗試在交友軟體上與孤單的陌生人大量交換資訊、頻繁測試默契──今天可以互道晚安，明天就能一起吃飯，後天或許來我家看看？終於，在連戀愛都嫌浪費時間的年代，洋洋灑灑的《老派約會之必要》，成為了一首真正的輓歌。

好險，人們對吃還講究。一張張挑惕的嘴，讓見證了時光遞嬗、看著生澀男女如何變成爸媽的餐廳，在城市的小角落裡安靜地存活下來──或許數十年未曾整修的裝潢如今看來有些陳舊，但當紅酒盛滿玻璃杯、悠揚的樂聲從音響中流瀉，我們可以放慢手邊的動作，假裝回到了那個年代。

#01：沾美西餐廳 Jimmy's Kitchen

創立於1949年，沾美西餐廳座落於仁愛圓環附近，一棟大樓的地下室中。經過坐在一樓梯廳的警衛大哥，沿著鋪上地毯的樓梯往下走去，穿著筆挺襯衫、看來有些年紀的服務人員親切地開門招呼。不同於多數西餐廳鋪上標準的白色桌巾，沾美的所有桌子都以通紅的布巾覆蓋，在溫暖的黃光映照下，氣氛更為熱絡溫馨，絲毫沒有高級餐廳給人的拘束感。

若這是你第一次來到沾美，那必定要嚐嚐讓這家餐廳屹立不搖長達數十年的招牌菜──「鮮鴨肝紐西蘭牛排」。在軟嫩多汁的厚切牛排上，躺著一大塊煎得外酥內軟、焦香軟糯的鴨肝，將兩者一同放入口中，帶著豐富香氣的油脂在口內緩緩漫開，完全沒有內臟令人害怕的腥臊味。

除了排餐外，沾美也提供有自助沙拉吧、餐後甜點、以及可以無限續加的手工奶油麵包，菜單上也有多樣前菜與湯品可以單點，而其中，有著恰到好處的濃稠度、經小火慢煮的經典「法式洋蔥湯」也是眾多老饕一致推薦的必點品項。

#02：波麗路 BOLERO

以作曲家拉威爾的西班牙圓舞曲〈波麗路〉為店名，位於大稻埕附近的波麗路早在日治時期就已開始營業，是台北市資格最老、最經典的西餐廳之一。當時的波麗路以時髦的法國料理和西點聞名，再加上有著頂級的音響設備以及羅曼蒂克的氛圍，是不少富貴人家為子女安排相親活動的所在。

無論是砌滿石頭的浮誇牆面，還是同時擺放有情人雅座與彌勒佛木雕的衝突空間，不同於沾美西餐廳的歐風感，這裡的裝潢與餐點都瀰漫著初西化時的古早台味。

以招牌的「波麗路特餐」為例，沙拉中除生菜外還放上了滷雞翅、肉凍以及紅醬鮑魚丁，前菜的焗烤明蝦要蘸著千島醬吃，而牛排旁則擺上了奶油通心粉。

此外，店內的人氣料理還有燉煮到軟嫩入味的「紅炖牛舌」、搭配台式酸菜的「香烤德國豬腳」，以及用不鏽鋼容器盛裝，還附上肉鬆的「咖哩飯」。或許對於從小吃習慣標準西餐的年輕人來說，波麗路的料理有點難以理解，但這可是讓不少人尋尋覓覓、無法忘懷，他處再也吃不到的時光美味。

#03：總督西餐廳 VICEROY

走在人來人往的東區街頭，五彩燈光刺激著視覺神經，林立的店鋪更是用心打理陳列，企圖抓住路人的眼球。然而，在競爭如此激烈城市中心，你是否曾注意到？就在轉角處的二樓，有家自1979年起就點著大紅招牌燈光、靜靜蹲伏在此的老店，它是總督西餐廳。

沿著陳舊的商辦樓梯往上走，出現的是金色招牌貼得有點歪歪、經典的80年代餐廳空間，多數人大概很難想像，在這匯聚各式新潮品牌的潮流集散地，竟有這麼一間這樣的店，就著繁華的夜景，不間斷播放被遺忘的西洋老歌，數十年如一日，端出香噴噴的牛排料理。

相較於創意滿滿的波麗路，總督的菜色大概可以得到一個中規中矩的評價，無論是排餐還是海鮮吃起來都有一定的水準，而中西合璧的自助吧，大概店內是最讓人印象深刻的部分。

不同於多數餐廳的自助吧以生菜沙拉為主，總督的吧台區中擺放著滷味、炒麵、甚至貢丸湯等驚奇品項，其中，口感綿密的「芋泥」是其他牛排館吃不到的神秘品項，無論是當前菜、配菜還是飯後甜點都毫無違和。

#04：浪漫一生西餐廳

Photo Credit：截圖自google map

有人說快樂的時光總是特別短暫，談情說愛如此快樂，當必也常常讓人不小心忘記了時間。然而，若想不受餐廳營業時間限制，將一頓飯吃到天長地久，又或者更任性點，想在全世界熟睡的深夜，享受只屬於兩人的美好時光，24小時營業的浪漫一生西餐廳，或許會是個不錯的選擇。

位於民生東路與吉林路口，佔地廣大的浪漫一生外觀看來相當氣派，若在無意間經過，或許會將其誤認為精華地段的大型連鎖KTV。店內提供的餐點相當多元，除了西餐廳必備的定番排餐外，還有義大利麵、炒飯、河粉、粥品等，因為24小時營業的關係，甚至還有販售西式早餐，基本上可以滿足各種各樣的口味。

雖然在網路上的評價有褒有貶，對餐點的看法也相當兩極，但若想在深夜找處能慢慢吃飯、好好聊天的所在，這家開業數十年的西餐廳，也算是個能開開眼界、大膽挑戰的好去處。

#05：亞里士餐廳 Alice Steak House

創立於1970年，長安東路上的亞里士餐廳與沾美一樣藏身於地下空間之中。雖說如此，但一旁挖空的天井仍有陽光灑落，窗外悉心照料的植栽生意盎然，頗有世外桃源的味道。而當夜色降臨，服務生會逐一燃起桌上的蠟燭，在搖曳的光線下，暗紅色地毯、墨綠桌布、以及沈穩的大理石牆面，也隱隱泛起了一種低調的高級感。

由於創始人曾於軍官聚樂部的廚房任職，亞里士餐廳的料理揉合了美軍菜單及歐洲的西餐廳文化，無論是份量豪邁的「戰斧豬排」，還是有著誘人香氣的「炭烤牛排」，都有著令人滿意的份量，多汁的口感更是沒話說。

除此之外，店內的熱門品項還有需要事先預訂才喝得到的「特製現炒熱可可」，每杯都是由老闆在當天手炒製成，喝起來不僅更為濃郁，還有一種他處沒有的獨特焦香。

有趣的是，讓眾人對這家餐廳留下深刻印象，並在數十年間不斷回訪的，不只有美味的食物與復古的空間氛圍，還有亞里士的鎮店之寶──價值3000萬的真空管音響。當圓潤的樂聲流瀉而出，在空間裡悠揚流淌的瞬間，還真有種回到從前的美妙錯覺。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航