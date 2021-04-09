新加坡副總理王瑞杰宣布不當接班人，李顯龍交棒第4代領導團隊計劃生變

（中央社）被視為新加坡下任總理人選的副總理王瑞杰4月8日突然宣布不再擔任第4代領導團隊的領軍人物，為星國政壇投下震撼彈。他將於兩週後的內閣改組卸下財政部長一職，但將繼續擔任副總理。

綜合星媒報導，目前兼任星國經濟政策統籌部長及財政部長的王瑞杰基於年齡及健康考量，致函星國總理李顯龍，表示不再擔任第4代領導團隊的領軍人物，並將於兩週後的內閣改組，卸下財政部長一職。

李顯龍及第4代領導團隊成員8日下午召開記者會宣布此事。李顯龍表示，王瑞杰提出把領導年輕部長的責任交給新的人選，他了解並支持王瑞杰的決定，但希望他繼續留在內閣服務。

李顯龍說，王瑞杰已同意續留內閣，將繼續擔任副總理及經濟政策統籌部長等職。

他也說，王瑞杰過去10年在內閣擔任重要職務，包括執掌教育部、財政部等。特別是在疫情期間，擔任財政部長的王瑞杰為了確保新加坡能應對這場危機，短短一年內推出5項預算案，協助企業及民眾度過難關。

今年60歲的王瑞杰在寫給李顯龍的信中表示，這場危機將持續一段時間，但當危機結束時，他已將近65歲，若在60多歲成為下任總理，他的「跑道就太短了」。新加坡需要的領導人不僅要負責在疫後重建新加坡，更要領導國家進入下個階段。

王瑞杰說，他2016年中風後，雖然得以康復，但他知道總理這個最高職位的要求是非比尋常的，面對疫後截然不同的世界，這些要求將更為嚴格。「雖然我現在身體健康，但讓更年輕的內閣成員來應對未來的巨大挑戰，將更符合國家利益。」

2018年11月，新加坡執政黨人民行動黨正式推選王瑞杰擔任第一助理秘書長，隔年5月，他升任副總理一職。外界一般認為，王瑞杰將是下任總理人選。

不料，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情打亂了李顯龍的交棒時程。新加坡去年7月舉行國會大選，由人民行動黨蟬聯執政，李顯龍宣布新內閣時說，原本希望70歲前完成交接，但當前首要之務是控制疫情、穩定國家經濟，他將在做好這些工作後，把新加坡交給下一代領導團隊。

另外，去年大選，王瑞杰離開原本選區、轉戰艱困的東海岸集選區，最後雖以約53%的得票率險勝反對黨工人黨團隊，卻引發輿論質疑他是否仍是帶領第4代領導團隊的最佳人選。

對此，王瑞杰8日回應媒體詢問時表示，他的決定不受東海岸集選區團隊成績影響。他是在疫情期間準備一個個預算案時，萌生把領導第4代團隊的責任交給年輕部長的念頭，讓更年輕、有更長跑道的部長領導新加坡，更符合星國利益。

李顯龍指出，第4代領導團隊可能需要至少幾個月的時間決定新任領導人的人選，他希望能在下次大選前達成共識，確定人選。

至於媒體問及他是否將留任至少5年，現年69歲的李顯龍說：「希望不會。」他會「多待一段時間」，等到第4代團隊領導人選確定且做好接班準備時，就會交棒。

有媒體引述時事評論員說法指出，第4代領導團隊中最有可能接替王瑞杰成為領袖的人包括貿工部長陳振聲、交通部長王乙康、教育部長黃循財。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 圖為新加坡貿工部長陳振聲。

Photo Credit：AP/達志影像 新加坡交通部長王乙康

Photo Credit: 中央社 新加坡教育部長黃循財

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範