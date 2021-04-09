台安醫院涉詐領健檢補助款122萬，院長黃暉庭遭檢調約談後交保

台北市知名的台安醫院，疑似長期安排台安診所、台安101診所辦理特殊體檢，但兩間診所依法不得辦理「勞工保險預防職業病健康檢查」的特殊體檢項目，涉嫌詐領特殊體檢費用補助款約122萬元。檢調大動作約談相關人士共8人，當中包括台安醫院院長黃暉庭。

讓未認可機構辦理特殊體檢，台安涉詐領健檢補助款122萬

《中時新聞網》報導，台安醫院疑似長期安排台安診所、台安101診所辦理特殊體檢，明知2診所不符特殊體檢資格，竟偽造文件，詐領「噪音」特殊體檢補助款122萬元，涉嫌詐欺、偽造文書。

《中央社》報導，檢調獲報，自2011年起，台安醫院院長黃暉庭指示營運中心主任孟令妤，將「巡迴體檢」及「到院體檢」業務，分別外包給紘瑞公司及紘昇公司。

紘昇董事長張嘉驊、紘瑞執行長游珮瑜及其丈夫許澤云等人，於2013年至2018年間，以台安診所充作台安醫院巡迴體檢業務的補檢場地，安排多家企業勞工至台安診所實施巡迴體檢的補檢，及檢查類別02（噪音85分貝以上作業）等特殊體檢。但台安診所依法不得辦理「勞工保險預防職業病健康檢查」的特殊體檢項目。

《自由時報》報導，檢調調查，游珮瑜、許澤云夫妻於2017年間，另成立馬斯公司並在同址設立台安101診所，由許澤云代表馬斯公司，於2018年間與台安醫院簽訂合作意向書，約定以台安101診所為合作地點，共同服務台安醫院的巡迴健檢客戶。並指派范光偉擔任台安101診所負責醫師，將台安101診所作為台安醫院巡迴健檢業務的補檢場地。

然而台安101診所僅經勞動部認可，是辦理勞工一般體格及健康檢查的醫療機構，依法也是不得辦理特殊體檢。

黃暉庭、孟令妤等人涉嫌與張嘉驊、游珮瑜、許澤云、范光偉等人，2019年1至3月間安排多家企業改至台安101診所，實施「勞工保險預防職業病健康檢查」，其中又以不被核准執行的噪音作業檢查類別02（噪音85分貝以上作業）特殊體檢案為最大宗。

《聯合新聞網》報導，黃暉庭等人還讓張嘉驊任意登入台安醫院「全國勞工健康檢查資料庫登錄平台」（HCD）台，上傳特殊體檢暨其相關資料、計費項目。

檢調大動作約談8人，台安院長清晨80萬交保

《鏡傳媒》報導，檢調懷疑黃暉庭等人以台安醫院名義，向職安署及勞保局詐領「勞工保險預防職業病健康檢查費用」，再由衛福部健保署核撥款項給台安院方，總計詐領特殊體檢費用補助款約122萬元。

《中央社》報導，檢調昨（8）日約談黃暉庭、孟令妤、紘昇董事長張嘉驊、紘瑞執行長游珮瑜及其丈夫許澤云、范光偉醫師等8人到案，訊後陸續移送北檢。

檢察官漏夜複訊後，今天諭令黃暉庭80萬元交保，孟令妤60萬元交保；游珮瑜、張嘉驊亦分別以40萬元、20萬元交保。

台安醫院去年2件不實申報，健保已給付又向民眾收錢

《自由時報》報導，健保署台北業務組組長劉玉娟指出，台安醫院去年有2案不實申報事件，都涉及民眾開刀費用，健保已包裹給付，但院方卻又另立名目向民眾收費，等於從健保端與民眾端都拿到錢。直到民眾察覺有異，向該署檢舉調查而發現，一案多收約5500元、一案則多收約1.1萬元。

劉玉娟坦言，目前健保署對於醫療院所申報的費用，均有異常監測系統，但自費項目就管不到，除非民眾檢舉進一步調查而發現。但也不清楚此是否與此次檢調調查的案件內容有關，會再向檢調了解、評估是否需要進一步調查台安醫院的收費，有無涉及異常申報健保狀況。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範