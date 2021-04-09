台安醫院涉詐領健檢補助款122萬，院長黃暉庭遭檢調約談後交保
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台安醫院疑似長期安排台安診所、台安101診所辦理特殊體檢，但兩間診所依法不得辦理「勞工保險預防職業病健康檢查」的特殊體檢項目，涉嫌詐領特殊體檢費用補助款約122萬元。
台北市知名的台安醫院，疑似長期安排台安診所、台安101診所辦理特殊體檢，但兩間診所依法不得辦理「勞工保險預防職業病健康檢查」的特殊體檢項目，涉嫌詐領特殊體檢費用補助款約122萬元。檢調大動作約談相關人士共8人，當中包括台安醫院院長黃暉庭。
讓未認可機構辦理特殊體檢，台安涉詐領健檢補助款122萬
《中時新聞網》報導，台安醫院疑似長期安排台安診所、台安101診所辦理特殊體檢，明知2診所不符特殊體檢資格，竟偽造文件，詐領「噪音」特殊體檢補助款122萬元，涉嫌詐欺、偽造文書。
《中央社》報導，檢調獲報，自2011年起，台安醫院院長黃暉庭指示營運中心主任孟令妤，將「巡迴體檢」及「到院體檢」業務，分別外包給紘瑞公司及紘昇公司。
紘昇董事長張嘉驊、紘瑞執行長游珮瑜及其丈夫許澤云等人，於2013年至2018年間，以台安診所充作台安醫院巡迴體檢業務的補檢場地，安排多家企業勞工至台安診所實施巡迴體檢的補檢，及檢查類別02（噪音85分貝以上作業）等特殊體檢。但台安診所依法不得辦理「勞工保險預防職業病健康檢查」的特殊體檢項目。
依據《辦理勞工體格與健康檢查醫療機構認可及管理辦法》，申請為辦理勞工特殊體格及健康檢查之認可醫療機構，須符合以下條件：
- 為辦理勞工一般體格及健康檢查之認可醫療機構。
- 經地方衛生主管機關登記具100床以上規模，具備家庭醫學科、內科、外科、婦產科、耳鼻喉科、骨科、神經科、泌尿科、眼科、皮膚科、精神科、職業醫學科、放射線科及病理科等四種以上診療科別，且經中央衛生福利主管機關醫院評鑑合格。
- 自備辦理勞工健康保護規則規定之特殊體格及健康檢查項目之檢驗（查）設備。
- 二年內未因違反本辦法經撤銷或廢止認可。
想了解更多勞工體格及健康檢查認可醫療機構，可至政府網頁查詢。
《自由時報》報導，檢調調查，游珮瑜、許澤云夫妻於2017年間，另成立馬斯公司並在同址設立台安101診所，由許澤云代表馬斯公司，於2018年間與台安醫院簽訂合作意向書，約定以台安101診所為合作地點，共同服務台安醫院的巡迴健檢客戶。並指派范光偉擔任台安101診所負責醫師，將台安101診所作為台安醫院巡迴健檢業務的補檢場地。
然而台安101診所僅經勞動部認可，是辦理勞工一般體格及健康檢查的醫療機構，依法也是不得辦理特殊體檢。
黃暉庭、孟令妤等人涉嫌與張嘉驊、游珮瑜、許澤云、范光偉等人，2019年1至3月間安排多家企業改至台安101診所，實施「勞工保險預防職業病健康檢查」，其中又以不被核准執行的噪音作業檢查類別02（噪音85分貝以上作業）特殊體檢案為最大宗。
《聯合新聞網》報導，黃暉庭等人還讓張嘉驊任意登入台安醫院「全國勞工健康檢查資料庫登錄平台」（HCD）台，上傳特殊體檢暨其相關資料、計費項目。
檢調大動作約談8人，台安院長清晨80萬交保
《鏡傳媒》報導，檢調懷疑黃暉庭等人以台安醫院名義，向職安署及勞保局詐領「勞工保險預防職業病健康檢查費用」，再由衛福部健保署核撥款項給台安院方，總計詐領特殊體檢費用補助款約122萬元。
《中央社》報導，檢調昨（8）日約談黃暉庭、孟令妤、紘昇董事長張嘉驊、紘瑞執行長游珮瑜及其丈夫許澤云、范光偉醫師等8人到案，訊後陸續移送北檢。
檢察官漏夜複訊後，今天諭令黃暉庭80萬元交保，孟令妤60萬元交保；游珮瑜、張嘉驊亦分別以40萬元、20萬元交保。
台安醫院去年2件不實申報，健保已給付又向民眾收錢
《自由時報》報導，健保署台北業務組組長劉玉娟指出，台安醫院去年有2案不實申報事件，都涉及民眾開刀費用，健保已包裹給付，但院方卻又另立名目向民眾收費，等於從健保端與民眾端都拿到錢。直到民眾察覺有異，向該署檢舉調查而發現，一案多收約5500元、一案則多收約1.1萬元。
劉玉娟坦言，目前健保署對於醫療院所申報的費用，均有異常監測系統，但自費項目就管不到，除非民眾檢舉進一步調查而發現。但也不清楚此是否與此次檢調調查的案件內容有關，會再向檢調了解、評估是否需要進一步調查台安醫院的收費，有無涉及異常申報健保狀況。
延伸閱讀：
新聞來源：
- 台安醫院涉詐領健檢補助款122萬 院長黃暉庭被約談（中央社）
- 台安醫院涉詐領特殊健檢補助款122萬 檢調搜索約談院長黃暉庭等8人（自由時報）
- 台安醫院院長涉詐特殊健檢補助款122萬元 清晨80萬交保（聯合新聞網）
- 台安醫院涉詐健檢補助 檢調大搜索約談院長等8人（鏡傳媒）
- 台安醫院去年2件不實申報 健保署：健保已給付又向民眾收錢（自由時報）
- 涉詐領健檢補助款 台安醫院院長黃暉庭80萬交保（中央社）
- 辦理勞工體格與健康檢查醫療機構認可及管理辦法（全國法規資料庫）
- 台安醫院涉詐領健保122萬 院長黃暉庭凌晨80萬交保（中時新聞網）
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範