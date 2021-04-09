內政部國徽檢討報告指國民黨徽宜調整，江啟臣批惡意操作、企圖轉移政治責任

時代力量日前提案要求內政部，評估更改國徽的必要性。內政部於昨（8）天提出專案報告，指出國徽做為國家的象徵，不宜輕易修改；反觀政治團體或政黨之象徵物，可隨著局勢變更、社會脈絡，則宜適時調整。

對此，時代力量黨主席陳椒華表達遺憾，指出原提案內容並非要國民黨改黨徽，內政部的評估結果，形同否決了更改國徽的可能性。國民黨主席江啟臣表示民進黨有種就改國徽，否則就好好改革台鐵，此時此刻轉移焦點真是愧對國人，更是對不起這次死傷的國人與哀傷家屬。

內政部專案報告：黨國不分時代已過去，政黨標章宜適度調整

（中央社）時代力量立法院黨團日前提案要求內政部，評估改國徽的必要性，內政部昨天表示，國徽與國民黨徽類似，但黨國不分的時代已過，政黨的標章，宜應時代的變遷，尊重象徵國家的國徽，適度調整。

立法院臨時會院會1月間通過時代力量立法院黨團所提，要求內政部針對現行國徽與國民黨徽相似，是否需更改進行評估的主決議。根據主決議內容，內政部需在2個月內評估國徽更改的必要性，並向立法院內政委員會提出專案報告。

根據內政部昨天出爐的專案報告表示，台灣歷經漫長黨國不分的威權統治後，民主化的程度受到世界的肯定，英國《經濟學人》所屬機構「經濟學人資訊社」（EIU）公布2020年民主指數，台灣在167個受評比國家地區排名第11，高居東亞之首，被讚美為「亞洲民主燈塔」。

內政部指出，國徽與國民黨黨徽類似雖有其歷史原由，但國徽做為國家的象徵，自有其凝聚國人情感之莊嚴意涵，不應輕易修改，反觀政治團體或政黨之象徵物，可隨著局勢變更、社會脈絡，則宜適時調整。

內政部表示，青天白日國徽的運用廣泛，在國際間有一定之識別度，國徽與國民黨黨徽類似，有其歷史原由，惟時至今日，黨國不分的時代既已過去，政黨亦大量增加且朝多元發展，相關政黨的標章，宜應時代的變遷，尊重象徵國家的國徽，適度調整其標章（黨徽），以與國家象徵有相當的識別度。

時代力量：原提案不是要求國民黨改國徽，國民黨批內政部惡意操作

對於內政部的評估報告，時代力量立法委員邱顯智昨天也在臉書發文，表示內政部幫民眾做出了中華民國、國民黨以及世界各國國徽的歷史沿革，結論就是，國徽黨徽確實辨識不易，但沒有要改國徽，希望國民黨尊重一下國徽，適宜調整一下黨徽。

邱顯智表示，如果國徽也不改，國民黨也不改黨徽，那內政部就真的坐實國民黨「有能無種」的批評了。邱顯智呼籲內政部不要只是寫報告，應拿出具體行動，至少發函給國民黨建議更改黨徽。

《聯合報》報導，時代力量黨主席陳椒華說，時力黨團提案內容是希望能討論出更具有台灣意象的國徽圖騰，並非要國民黨改黨徽；內政部如此評估結果，形同否決了更改國徽的可能性，與當初立院通過之決議文主旨有落差，令人遺憾。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，一個國家的國徽與特定政黨黨徽高度相似，的確是相當怪異的一件事，因此立院也通過相關決議文請內政部研擬可行性評估；但國民黨是政黨身分，依法內政部也無法強制其更改黨徽，因此評估報告僅是建議性質，還是要看國民黨有無體認到社會環境、時空背景早已不同，著手進行黨徽修改。

國民黨黨主席江啟臣昨天也在臉書發文回應，表示內政部選在台鐵太魯閣408次列車罹難者頭七的這一天，提出報告，不僅充滿惡意的操作，更是企圖轉移政治責任，剝奪家屬的哀傷空間。

江啟臣表示，黨徽先於國徽、國旗，相關歷史請不敢修憲改國徽國旗的相關人等自行查閱。江啟臣說，如果要以「與國徽相似」為由，要求國民黨改黨徽，那他們要先問民進黨，是否認同國旗和國徽。

江啟臣指出，其他國家的政黨符號，也有許多引用國旗國徽元素的案例，例如英國保守黨、加拿大保守黨、瑞士勞動黨等等，民進黨如果真心認同中華民國，國民黨樂見民進黨將國旗、國徽意象，融入民進黨黨徽中。

江啟臣說，民進黨有種就改國徽，否則就好好改革台鐵，此時此刻轉移焦點真是愧對國人，更是對不起這次死傷的國人與哀傷家屬。

《中央社》報導，國民黨則發出新聞稿表示，如要以「與國徽相似」為由，要求國民黨改黨徽，先請問民進黨是否認同國旗和國徽；國徽不專屬於特定政黨或個人，如果熱愛國家、認同國家的團體或個人，引用國旗、國徽的元素作為標誌，有何不可。

國民黨指出，內政部以「國徽做為國家象徵，自有其凝聚國人情感之莊嚴意涵，不應輕易修改」為由，顯示國徽對於中華民國確有重要歷史價值，於國際間具有重要識別性。民進黨是否支持國徽，是否認同中華民國，時代力量對於內政部決定不改國徽，是否可以認同。

《中央社》報導，內政部次長陳宗彥今（9）天上午接受媒體訪問表示，內政部依立法院決議，昨天提出評估報告，僅說明憲法明定國旗國徽的內容、相關緣由，以及國旗國徽事涉範圍廣大等。

他說，在民主化、自由化下，政黨越來越多，部分政黨徽章有作一些更易，內政部才在評估報告中提及。不過，報告並沒有具體提出建議、也沒有要求哪個政黨要更改，僅提出分析。政黨要不要改徽章，依各政黨內部規範決定。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範