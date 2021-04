19世紀西方人描述「東方」的影像與敘事：刻意強調理想世界，而非寫實地反映生活

文:張維晏(藝術史作家/書道家)

身著長袍、戴頭巾的男子拄了根竹杖,他牽著一頭溫馴驢子,上面坐了位同樣身覆衣袍的女子。她蒙著黑色面紗,隱約現出迷濛雙眼,透露一股神祕氣息。Félix Bonfils(1831-1885)是來自法國的攝影師,他主要活躍於中東地區,1867年曾在黎巴嫩的貝魯特(Beirut)開設相館。

貝魯特是歷史文化重鎮,有著豐富而多樣的族群特色,是拍攝東方風情的絕佳地域。此外,Bonfils與妻兒在黎巴嫩、巴勒斯坦、埃及與希臘旅行期間,拍攝大量人物肖像、當地風俗與遺跡,《騎驢的埃及女子》便是他在開羅的作品。

同樣在19世紀中期,美國傳教士與學者Howard Crosby(1826-1891),於遊記《穆斯林大地:東方旅行的敘事》(Lands of the Moslem: A Narrative of Oriental Travel,1851年)中談到,當時開羅人口約20萬人,佔埃及總人口約十分之一,其中約有16萬為穆斯林:

他們盛行的服裝是頭巾與飄逸長袍,儘管在較高階級的人群(主要是土耳其人)中,有時會穿上歐式風格的服裝。無論如何,東方服飾呈現一種如畫般的特色,它們的確遮擋了人體活動的舉止儀態,卻有助於東方人所特有的那種奢榮的閒散習性。[1]

Crosby的陳述相當有意義。著裝風格與行為舉止關乎特定民族文化表現,因而此時遠赴中東地區旅遊的西方攝影師,拍攝不少阿拉伯人及其他遊牧民族的生活與肖像,如《雅法的市集》。雅法(Jaffa)是以色列古老港都,四方經濟輻輳之處,畫面上成群的駱駝商隊與趕集的牧人們絡繹不絕,熙攘一片;傳統市集即景與老城建築相映,天方夜譚般的世界,散發全然的東方韻致。

Crosby的遊記中還提及,阿拉伯人學校中,常見40或50位男孩集結在毫無陳設的屋內,他們盤腿而坐,矮桌或棕櫚木製的架子擱在跟兒前,上頭置有《古蘭經》。他所描述的是開羅在地學校,不過類似場景亦可見於其他穆斯林族群。敘利亞亞美尼亞攝影師Jean Pascal Sébah(1872-1947)的《阿拉伯學校》所表現的正是如此。

西方攝影師於東方國際大城(多數是海港或首都)長久落腳,在當地經營相館;又或者短期在中東地區多處行旅,最終將攝影作品帶回歐洲等,是19世紀中期以後普遍現象。前者是商業攝影(Commercial photography)的濫觴,同時影響在地攝影發展,結合觀光資源與經濟,向西方旅客販售觀光紀念影像。這些影像包含:自然風景、史蹟、人文采風、城鄉景觀等。

伴隨19世紀後半葉環遊世界旅行在中產階級日益興盛,為探索具有傳奇性色彩的「東方世界」(the East),不僅催生了「Oriental travel」(東方旅遊)熱潮;[2]朝向東方事物的審美品味,逐次提升為某種美學性訴求。那時,東方旅遊指的並非今日意義上的「東亞」,而是跨足泛歐亞大陸、北非,包含土耳其、巴勒斯坦、埃及、俄羅斯、印度,遠至亞洲(如中國、日本)等地。

實際一點來說,便是西歐之外的「東方」地理範疇,甚至是相對於長久以來政教合一的基督教文化國家以外的其他「異教文化」。與此同時,文學與藝術領域在表現上刻意強調理想東方世界的刻畫,而非僅只是寫實地反映東方生活。

Abdullah Fréres是鄂圖曼亞美尼亞裔的三兄弟團體,他們是鄂圖曼帝國晚期著名的宮廷御用攝影師。他們的作品記錄著19世紀伊斯坦堡重要遺跡,以及彼時人物風情。《土耳其女子》是一件室內擺拍之作,布景乃在相館中搭建而成。女子臉上圍著透明面紗,柔情似水的明眸端詳著鏡頭另一側,若有所思。她一手輕捻花束,另一手握著陽傘頂端。寬敞大袍遮住身形曲線,但璀璨的珍珠項鍊暗示著不俗身分。

美國旅行作家Thomas Wallace Knox(1835-1896)在《東方世界;抑或在土耳其、俄羅斯、埃及、小亞細亞與聖地的新旅行》(The Oriental World; or, New Travels in Turkey, Russia, Egypt, Asia Minor, and the Holy Land,1879年)中提到:「土耳其女性以極薄的面紗為時尚;它使五官特徵的完整輪廓清晰可見,如果佩戴者生得漂亮,您肯定知曉。」[3]

有趣的是,在Knox的遊記中,同樣有一幅名為「一位土耳其佳人」(A Turkish Beauty)小插圖,內容與《土耳其女子》一作相仿,只是左右方向不同。由此可知,該幀照片拍攝時間肯定早於1879年;並且,諸如此類的觀光攝影結合著當時遊記的出版,以其他形式(如版畫、速寫等),成為書中插圖。

Photo Credit: 截圖自漫遊藝術史,美國國會圖書館 《土耳其女子》

需要特別留意的是,經學者們研究,使用模特兒進行相館肖像拍攝的行為在19世紀相當盛行。畫面中的人物未必等同其「演繹」之角色。她可能是符合西方人品味的東方面孔,更換多套裝扮,按攝影師需求擺出特定姿態,成為某種「典型」的東方人物,為了刻意讓作品表現足具東方風格,攝影師們在素材挑選上相當機敏與講究,恰當地融會當地環境、傳統服飾、道具等。適逢工業革命,加以帝國主義與殖民版圖擴張,世界各地古老文明正在歷經轉變,如何選取與保存東方性的視覺素材是重要關鍵。Bonfils就曾說:

在此之前,當世界的進展尚未完成其破壞性工作前,以及在這個(仍屬於過去)的當下還沒永遠消失時;可以說,我們已試著將其牢固地安置於一系列攝影視野之中。[4]

此時,歷史遺跡或風景照在「東方影像」佔據相當大宗。多數傳世的觀光紀念相冊充斥著各地遺跡,包含金字塔、古老破舊的城墎、有著繁複雕飾的穆斯林或印度建築、墳地、雕像或廢墟。這些帶有懷舊感(nostalgic)、歷史性(historic)的建物,成為觀光攝影內容一環,例如《聖索菲亞大教堂》。

19世紀東方影像的發展與旅遊潮有著相輔相成的聯繫,此時許多圖文遊記出版,結合了觀光攝影圖像的傳播,透過文學與影像,形塑獨特的敘事視野,加深了西方人士對遠東的印象。有一點值得補充:探討東方學時,我們經常混淆「the East」和「Oriental」的用法,儘管兩者都指涉了「東邊」的意味。

對19世紀西方人而言,前者帶有更多「方向性/地理區位」的指引內涵;後者則蘊含由「西方人」本位思考所延伸出相對的文化、國家、歷史、政治、民族等概念。不過,這樣的區別還是特別籠統。20世紀後來的學科發展,為這類詞語提供了更多重的闡釋層次與定義。未來,我們還會持續探討這個議題,以及它們在視覺文化中掀起的作用。

註:原文標題為〈關於19世紀「東方」的影像與敘事〉

