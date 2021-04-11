熱愛風帆、衝浪，出道30年的黃品源：逆風時不妨轉個方向，或許就能豁然開朗

文：蔣德誼｜攝影：影巷26號

編按：今（2021）年52歲的知名歌手黃品源，出道超過30年，他創作出許多膾炙人口的作品，在華人世界傳唱度極高。除了歌唱之外，他跨足主持綜藝、戲劇等多角化發展，卻也曾遇上事業與人生低潮，熱愛風帆的他說：「遇到逆風的時候，不妨轉個方向，或許就能豁然開朗。」

去（2020）年剛好遇上黃品源出道30周年，原本他預計舉辦演唱會和台灣歌迷見面，卻因為疫情不得不取消演出。當時一系列演唱會定名為「鐵漢柔情」，外表看起來粗獷性格的他笑說：「大男人也有脆弱的時刻」。

人生經常存在無法預料的變化與轉折。對此黃品源說：「既然計畫趕不上變化，那我們可以隨著變化來安排計畫。」

年輕時聽的歌 會陪你一輩子

出道30年是什麼感覺？黃品源笑說，自己並沒有特別意識這件事，「都是旁邊的人在幫我算。」當年聽他歌的年輕人，如今不少都已是年過40的「微中年」，還有年輕歌迷告訴黃品源，是因為爸媽聽他的歌，才認識這號人物。

「我覺得一首歌如果傳唱得夠久，他就會承載很多的故事，可能陪伴了某人年輕時的戀愛、學生時代的點點滴滴，或是在生活中打拚、想念家鄉的心情。所以有故事的歌，像是時光隧道，會帶領聽眾走入回憶裡。」

對黃品源自己來說，〈你怎麼捨得我難過〉、〈小薇〉這些作品，也同樣有著深刻的意義。「無論是在大大小小的演出場合，或是KTV排行榜，因為這些歌多年來一直受到大家的喜愛，也好像是我的心靈支柱。」

從歌手跨界主持 學會把自己放低

16歲開始在餐廳駐唱的黃品源，在歌唱比賽中獲得優勝後，帶著自己寫的歌四處「投履歷」。至今他最感謝的人有兩個，第一個是帶他進入唱片圈的黃韻玲，「她是我的第一個貴人，如果沒有遇見她，我也許又會回餐廳駐唱了。」

第二個對他影響重大的貴人，是帶他進入主持界的綜藝大哥張菲。「過去我在演藝圈的定位是創作歌手，也不是那種口才很好的人，看起來木訥、不會講話，當時頂多是拍一些外景、行腳類的節目，沒有人會想到找我去當綜藝節目主持人。」

當時歷經短暫休息的張菲，決定回歸螢光幕開新節目〈綜藝大哥大〉時，竟然找上完全不是「綜藝咖」的黃品源，跌破所有人眼鏡。「接到電話當下我真的驚呆了，一直問菲哥：你確定要找我？但菲哥說：綜藝圈不缺伶牙俐齒的人，我要的是會讓人眼睛一亮的組合，你剛好可以補足節目的音樂性。」

一開始黃品源在節目上除了開口唱歌，表現不多，也曾被媒體狠酸「沒鏡頭、不會講話」，但張菲鼓勵他：「不是鏡頭多就好，能做到讓觀眾都在等著你開口才是成功。」

放下身段、勇敢挑戰自己不擅長的新領域，黃品源慢慢學會見縫插針、照顧觀眾的功夫。多年來節目以三人組成主持群，張菲身旁的另一位主持人換過幾回，黃品源卻始終是固定班底，更以主持人身分拿下人生第一座金鐘獎。

「以前做歌手的時候，心裡只想著怎麼把音樂做好，個性其實是有點孤芳自賞的。但做主持人讓我學著把自己放小，了解別人、找出他的優點，一定要先把對方捧高，對方才有興趣繼續聊下去。」

即使離開婚姻 家人永遠是家人

育有一對子女的黃品源，2013年和前妻結束婚姻之後，幾度傳出兩人感情回溫、甚至復合的消息，但兩人對此始終低調，目前也沒有再婚的打算。他以翻書妙喻緣分這回事：「翻得漫不經心會錯過，但看得太認真會流淚。」

「我們現在算是比較順其自然的狀態。如果今天晚餐全家約一起吃飯，就會住在家裡；如果要工作，可能就睡在工作室。兩個孩子有空的話，大家就一起出門旅行。」

他強調，「離婚是我們當下共同的決定，但是我一直告訴孩子們說，就算爸媽兩個人之間的關係可能和以前不一樣，我們永遠都會是一家人，不會拆散。」

談到當時離婚的決定，他坦然說：「其實會走到這一步，一定不是因為單一事件、更不是因為某個人出現，而是長期累積之下的結果。」離婚以後，他給自己和對方更多空間、時間，但在孩子需要爸媽陪伴、共同參與活動時，兩人也不會缺席。

「我對家人的照顧跟該有的責任，其實都沒有變過。我們現在的狀態算是和好、放下當初的一些衝突，對於以後就還是順其自然。感情是一時的，但家人間的親情就是永遠。珍惜未來，就是彌補過去最好的方法。」黃品源說。

熱愛運動 人生不留遺憾和後悔

除了忙碌的工作之外，黃品源平常也保持著運動健身的習慣，更熱愛風帆、衝浪等戶外體能活動。「運動對我來說是生活的必需品，身體不動會生鏽。」從小黃品源其實就是運動健將，待過排球隊、田徑隊、棒球隊，學生時代更曾拿過三鐵冠軍，後來因為比賽時不慎受傷，才沒有繼續往體育界發展。

「我沒辦法再拿標槍，只好改拿吉他撥片，彈彈吉他排遣心情。」他笑說，人生的第一個重大挫折，反而開啟了他往後一輩子的事業。

平常喜歡打網球、夏天更喜歡到海上玩風帆的黃品源說，運動除了可以鍛練身體健康，身為演藝工作者，保持好體能、體態不「走鐘」，也是自律和專業的展現。「更何況我是真的喜歡運動！」

對於往後的人生規劃，黃品源說「我現在就是把字典裡刪掉4個字：『遺憾』和『後悔』。對我來說，遺憾是該做的事沒有做，後悔是該做的事沒做好。所謂好不一定是完美無缺、但重點是有沒有圓滿。有時候不需要每件事都吹毛求疵地為難自己，用自在的心，盡力而為就好。」

「人經常就是忘記四個字：生老病死，所以在苦惱，其實這都是人生必經的過程。」他說自己的目標是譚詠麟，「他說自己是永遠25歲，我也要向他看齊。」

「我覺得心態是最重要的，如果你自己經常意識到『老』這件事情，心態老了，人也就跟著變老。」黃品源說，不抗拒新事物、勇於學習，跟明白一些無常，就會讓自己更輕鬆自在，年齡數字又何須在意呢？

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航