《設計，4個法則就夠了》：一份好的履歷該怎麼排版設計？掌握四大要訣輕鬆上手

文：羅蘋．威廉斯（Robin Williams）

廣告

雖然報紙和DM逐漸消失，但在行業雜誌、活動流程表、節目表、會展目錄、通訊刊物，當然還有線上商店，廣告依然可見。

留白︰下次你瀏覽報紙時，可以自己做筆記，看你的視線習慣停在哪種廣告上。你會認真閱讀哪種廣告？我敢打賭，你會瀏覽和閱讀的多半是那些留白較多的廣告的標題。

巧妙︰巧妙的標題所向無敵，連優秀的設計都比不上。（但若能兩者合一，效果加倍！）

清楚︰當搶眼的標題已吸引了某種注意，你的廣告應該明確告訴閱讀者要做些什麼事（以及可以運用的工具，例如電話號碼、電郵信箱、網址資料等）。

簡短︰廣告可不是你闡述公司歷史的地方，文案要簡單明瞭。

Photo Credit: 臉譜 低調的廣告一樣有效果。

優質的設計……

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這樣的廣告屢見不鮮：對齊方式太隨性、圖片隨便放，留白空間零散，幸好修改這張廣告不難。

鍛鍊你的設計眼光：在這張小小的廣告上畫出垂直線和水平線，看看有多少種不同的對齊方式。找出居中對齊，畫出貫穿中央的線條。

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至少現在已統一為向左對齊，文字部分強而有力的那條線與照片邊界強而有力的線對齊。那些奇怪的小圖像（蘋果、玫瑰、蝴蝶）看起來只是為了填滿空間。讓那裡留白！沒有關係！

鍛鍊你的設計眼光：指出至少其他五個更動的地方。（答案參見頁228）

你覺得左緣那一小塊空間如何？

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鍛鍊你的設計眼光：指出至少其他三個更動的地方。（答案參見頁228）

這張廣告基本上和第一張廣告一樣，但你可以看出這裡的資訊更井然有序、更容易閱讀，留白整齊美觀，而非分散在版面四處。如果遵循四大設計原則，留白就會出現在它該在的地方。你的任務就是讓留白空間存在。

這也是優質設計……

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廣告設計技巧

小型廣告設計最大的問題之一是版面過於擁擠。許多付錢買廣告的客戶和公司都覺得既然花了錢，一定要填滿所有空間。

對比

無論是報紙、型錄或節目單的廣告，不僅廣告本身要有對比，廣告與所在版面的其他內容一樣要有對比。在這種情況下，創造對比最好的方式往往是留白。廣告版面通常雜亂地布滿各種資訊，有許多留白的廣告能在這樣的版面中突顯出來，閱讀者會忍不住去看。做個實驗，打開報紙或節目單瀏覽一下。我敢保證，如果版面上有留白，你的視線就會跑到那裡，因為留白與滿布資訊的凌亂版面形成強烈對比。

如果你設計了留白，標題不一定要用又大又粗的字體才能在所有其他東西當中突顯出來。事實上，你可以選用飄逸的書寫體或別致的古典體，來取代粗厚的字體。

字體選擇

如果廣告印在滲透力強又粗糙的便宜紙張上，例如新聞用紙，你會發現油墨暈開。所以不要用有細小精緻襯線的字體，或是線條極細、印刷時卻會變粗的字體，除非你將字體放大到襯線和筆劃都能清楚呈現的尺寸。

反白

如果你的廣告會印在便宜紙張上，一般要避免反白（白色字體壓在深色背景上），原因如上述。非用不可時，務必選用粗細一致、沒有細線的字體，因為當油墨暈開，細線會消失。使用反白字時，一定要用點數比平常稍大一點、粗一點的字體，因為受到錯視影響，反白字會顯得較小較細。

履歷表

履歷表能多麼標新立異，當然和要交給誰有關。比方說，平面設計師可接受很有創意的履歷表，將之視為展現作品的方式。不過，其他許多領域就保守多了。我看過用微軟Word製作的履歷表，也看過範本書上刊登的履歷表，我的心得是，只要運用四項基本原則，你的履歷表就會顯得鶴立雞群。

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優質的設計……

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這也是優質設計……

Photo Credit: 臉譜 若是以數位方式寄送履歷表，試試橫式版面，以符合多數螢幕的形式。

履歷表設計技巧

這裡談的技巧是關於履歷表的視覺呈現，而非教你如何撰寫內容！如何撰寫符合你的專業領域的自傳和簡歷，得靠你自己研究。想想看，在不違反對方的期待下，能有多大的發揮空間。下面是一些視覺呈現上的建議。

對比

如前面的範例所示，要讓你的履歷表中的重要元素突顯出來，對比原則至關重要。即使最保守的頁面也可善用對比，細膩而紮實地清楚說明資訊。

重複

保持一致。重複資訊的基本架構；也就是說，如果你把日期放在一個區塊的左欄，其他區塊就沿用同樣的格式。如果某項目採用一種對齊方式，其他區塊的項目也要以那種方式對齊。如果你用顏色來標示某項特定事物，或許可以把那個顏色應用到其他地方，例如線條或項目符號。

對齊

你應該已明白，對齊原則非常重要，是整體展現出整齊和專業感的關鍵。

相近

標題要和相關資訊緊鄰，結構才會明晰。項目符號要和它所屬的內文距離近一點。

讓設計與媒介搭配

你必須考慮履歷表是要當面呈交或郵寄給對方、在網路上遞交，或以網路遞交後由對方列印下來，以便決定不同的設計方式。繳交方式不同，會影響到版型、字型選擇、頁面大小、顏色使用等種種變數。哎呀，世界真是愈來愈複雜了。

相關書摘 ►《設計，4個法則就夠了》：做字體對比設計時，最重要的原則是「別當軟腳蝦」

書籍介紹

本文摘錄自《好設計，4個法則就夠了》，臉譜出版

作者：羅蘋．威廉斯（Robin Williams）

譯者：呂奕欣、張妤菁

【作者介紹】

羅蘋．威廉斯，著有超過二十本暢銷書和得獎著作，包括《寫給大家的WEB設計書》（The Non-Designer's Web Book）、《羅蘋‧威廉斯設計工作坊》（Robin Williams Design Workshop）、《Mac小書》（The Little Mac Book）等。透過寫作、教學和參加研討會，教導及影響所有使用電腦的人，包括設計、字體、桌上排版、Mac與網路等領域。



現居新墨西哥州聖塔菲（Santa Fe）郊外的高沙漠區（high desert）。每天早上都能看到日出，傍晚欣賞日落。孩子已長大離家，正在撰寫非電腦領域的書籍，到世界各地有趣的地方旅行。獲頒莎士比亞研究博士學位，對她來說，人生是一場不斷開展的冒險。

【本書特色】

簡單易懂的設計概念，清楚對照的實例說明

設計案例比較解析，避免容易犯的錯誤

解讀設計師的構圖和版面編排訣竅，培養好設計鑑賞力

內附隨堂小測驗，輕鬆檢視學習成果

收錄「中文字體的設計原則」，更好讀、隨時用

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航