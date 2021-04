《設計，4個法則就夠了》：做字體對比設計時，最重要的原則是「別當軟腳蝦」

文:羅蘋.威廉斯(Robin Williams)

字體(和人生)

字體是任何印刷品的基本組成要素,版面上有不只一種字體的編排設計,這不但使版面效果非常吸睛,常常也是設計者須處理的課題。但是,我們如何判斷哪些字體放在一起能發揮效用呢?

在生活中,超過一種事物同時並存時,會產生一種有活力的動態關係。字體也一樣,一個版面上的字體通常超過一種;即使只是一份簡單的文件,也會有大標、副標或至少加上頁碼。版面上(或生活中)這麼多變項間,很自然地建立起某種關係―不是和諧的,就是衝突或對比的。

和諧的關係:只用一種字族的字體時,風格、大小、粗細等特徵沒有太多變化,就會產生和諧的關係。這種版面要維持和諧很容易,但整體編排容易保守,變得相當沉穩或正式,有時顯得無趣。

衝突的關係:使用的多種字體若有相似(但不完全相同)的風格、大小、粗細等,就會產生衝突的關係。在這類版面上,字體間的相似處會造成閱讀困擾,因為它們在視覺上的吸引力不太一樣(如果一樣,就處於「和諧」),卻又不是不同(如果完全不同,就處於「對比」),所以會產生衝突。

對比的關係:數種彼此迥然不同的字體和元素結合在一起,就會產生對比的關係。那些吸引眾人目光、看起來很活潑的版面設計,通常包括許多形成對比的特徵,因而得以突顯對比效果。

大部分設計者使用多種字體時常顯得搖擺不定。你可能知道某種字體應該大一點,或其中某個元素要粗一點。然而,等你能隨時辨認並指出對比的地方,就掌握了這些技巧,更快了解編排字體時可能發生衝突的關鍵,並找到更多有趣的解決方法。而那就是這個單元的重點。

和諧

若只選用一種字體,而且版面上其他元素與那個字體有相同的特性,整個設計就會很和諧。或許你可以用某個字體的斜體版本、將標題放大,或者插入一張圖片或一些裝飾符號―但是基本上感覺仍然很協調。

多數的和諧設計是比較平穩、正式的,但不代表和諧的設計不受歡迎。只是完全用和諧的元素編排時,要留意你的設計給人什麼樣的印象。

Photo Credit: 臉譜 這個「和諧」例子的字體是Opal,放大第一個單字的首字母。 文中也用了Opal斜體,整件作品稱得上相當平穩含蓄。

字體

Opal Pro Regular and Italic

字體

Aachen Bold

Onyx (with Adobe Type Embellishments Three)

Photo Credit: 臉譜 這是一張簡單的兒童自我介紹表格。粗體字(Aachen Bold)與粗框線搭配得很好。連填空欄的底線也設計得有點粗。

Photo Credit: 臉譜 這是虛構的婚禮喜帖,邀請大家4月1日參加卜派與奧莉薇的婚禮。字體(Onyx)、細框線和精緻的裝飾符號,營造出相同的風格效果。 這樣的版面看起來很熟悉嗎?許多人的婚禮喜帖都是用不易出錯的和諧原則。那不是壞事,只是你心裡要有數。

衝突

在同一版面上,使用兩種或多種相似的字體(不是完全不同,但也不是完全相同),就會產生衝突的效果。我看過很多學生企圖找出「看起來相似的」另一種字體,來搭配版面上原來的字體。這是錯誤的作法。當你把兩個看起來很相似卻其實不盡然的字體擺在一起,最後的作品常會讓人覺得是編排出了差錯;問題就出在相似處上,相似製造了衝突。

和諧是很具體、實用的概念;衝突的狀況必須避免。

Photo Credit: 臉譜 就像上面的例子,當你讀到「full of sound and fury」(說得慷慨激昂)這幾個字時,有什麼感覺?會不會想知道為什麼這幾個字的字體不一樣?會不會懷疑也許這裡的編排出了問題?這幾個字會不會讓你覺得礙眼?段首被放大的首字母,放在那裡看起來很自然嗎?

字體

Opal Pro Regular

itc New Baskerville Roman

字體

Bailey Sans Extra Bold and Today Sans Medium

Peoni Pro and Edwardian Script

Adobe Wood Type Ornaments Two

Photo Credit: 臉譜 同樣是自我介紹的表格,請仔細觀察標題「Welcome!」中的「W」、「e」、「m」字母與下方內容中的同樣字母:它們彼此相似,卻又不完全相同。外框的粗細與字體粗細或其他線條的粗細看起來不一樣,卻沒有達到強烈對比的標準。這件小作品中出現了太多衝突。

Photo Credit: 臉譜 這張簡單的喜帖運用了兩種不同的書寫體。兩種字體有很多相似處,但不完全一樣,也不完全不同。 版面上的裝飾符號也有同樣的問題,導致相同形式的衝突。這件作品看起來有點凌亂。

對比

「世上本來就沒有不必經過比較的事物。光一件事物是看不出什麼好壞的。」 ―梅爾維爾(Herman Melville),《白鯨記》作者現在,好戲上場了。版面要達到和諧非常容易,要造成衝突也很簡單(不過不受歡迎),但製造對比卻是有趣的。

正如你在前面的設計單元中學到的,強烈的對比吸引我們的視線。要強化對比,字體設計是最有效、最簡單、最令人滿意的方式。

Photo Credit: 臉譜 從這個例子可以很清楚地發現,我們應該以另一種字體來呈現「full of sound and fury」這幾個字。有了字體對比,整段散文的視覺效果就會更活潑、更有活力。

字體

Opal Pro Regular and Flyswim

字體

Brandon Grotesque Light and Black

halis s extralight

Zanzibar and Z anzibar Extras

Photo Credit: 臉譜 同樣是自我介紹的表格,這個例子的字體之間的對比很明顯。這兩種字體其實都出自Brandon Grotesque字族,以很粗與很細的字體製造對比。外框線與空欄底線的粗細也有鮮明的對比。

Photo Credit: 臉譜 這張喜帖的版面上有兩種迥異的字體,它們在各方面都非常不同,卻沒有衝突。 Popeye & Olive Oyl 這幾個字所使用的字型(Zanzibar)包括了裝飾符號(這個例子中用的符號是其中一種),搭配該字體。

摘要

對比不只是要呈現作品美感,也與版面上資訊的井然有序及清晰度息息相關。千萬別忘記:你的重點是要溝通。結合不同字體應該是為了提升溝通的效果,而非造成混淆。

有六種明確、特定的方式可以創造字體對比:大小、粗細、結構、樣式、方位、顏色。接下來的章節會逐一闡述每項對比方式。雖然我一次只介紹一種對比,但很少一次只用一種對比方式就達到效果。多數時候,結合並突顯不同字體的相異處,可以讓效果更好。

當你明知一個由不同字體組合而成的設計不太對勁,卻看不出問題在哪裡時,別去看字體間的相異處,而是應該找出相似處。問題通常就是出在這些相似處上。

做字體對比設計時,最重要的原則是:別當軟腳蝦!

但是……

創造字體對比之前,必須熟悉字體的類別才行。下一章的每一頁都要花些時間研究,注意那些構成同一類字體的相似處何在。利用雜誌、書籍、包裝外盒等任何印刷品及網站,試著找出幾個屬於該類字體的範例,然後繼續認識下一個字體類別。相信我,花點時間這麼做,會讓你更快、更準確地進入狀況!

