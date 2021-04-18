《設計，4個法則就夠了》：做字體對比設計時，最重要的原則是「別當軟腳蝦」
我們想讓你知道的是
解讀設計師的構圖和版面編排訣竅，培養好設計鑑賞力！
文：羅蘋．威廉斯（Robin Williams）
字體（和人生）
字體是任何印刷品的基本組成要素，版面上有不只一種字體的編排設計，這不但使版面效果非常吸睛，常常也是設計者須處理的課題。但是，我們如何判斷哪些字體放在一起能發揮效用呢？
在生活中，超過一種事物同時並存時，會產生一種有活力的動態關係。字體也一樣，一個版面上的字體通常超過一種；即使只是一份簡單的文件，也會有大標、副標或至少加上頁碼。版面上（或生活中）這麼多變項間，很自然地建立起某種關係―不是和諧的，就是衝突或對比的。
和諧的關係：只用一種字族的字體時，風格、大小、粗細等特徵沒有太多變化，就會產生和諧的關係。這種版面要維持和諧很容易，但整體編排容易保守，變得相當沉穩或正式，有時顯得無趣。
衝突的關係：使用的多種字體若有相似（但不完全相同）的風格、大小、粗細等，就會產生衝突的關係。在這類版面上，字體間的相似處會造成閱讀困擾，因為它們在視覺上的吸引力不太一樣（如果一樣，就處於「和諧」），卻又不是不同（如果完全不同，就處於「對比」），所以會產生衝突。
對比的關係：數種彼此迥然不同的字體和元素結合在一起，就會產生對比的關係。那些吸引眾人目光、看起來很活潑的版面設計，通常包括許多形成對比的特徵，因而得以突顯對比效果。
大部分設計者使用多種字體時常顯得搖擺不定。你可能知道某種字體應該大一點，或其中某個元素要粗一點。然而，等你能隨時辨認並指出對比的地方，就掌握了這些技巧，更快了解編排字體時可能發生衝突的關鍵，並找到更多有趣的解決方法。而那就是這個單元的重點。
和諧
若只選用一種字體，而且版面上其他元素與那個字體有相同的特性，整個設計就會很和諧。或許你可以用某個字體的斜體版本、將標題放大，或者插入一張圖片或一些裝飾符號―但是基本上感覺仍然很協調。
多數的和諧設計是比較平穩、正式的，但不代表和諧的設計不受歡迎。只是完全用和諧的元素編排時，要留意你的設計給人什麼樣的印象。
字體
Opal Pro Regular and Italic
字體
Aachen Bold
Onyx (with Adobe Type Embellishments Three)
衝突
在同一版面上，使用兩種或多種相似的字體（不是完全不同，但也不是完全相同），就會產生衝突的效果。我看過很多學生企圖找出「看起來相似的」另一種字體，來搭配版面上原來的字體。這是錯誤的作法。當你把兩個看起來很相似卻其實不盡然的字體擺在一起，最後的作品常會讓人覺得是編排出了差錯；問題就出在相似處上，相似製造了衝突。
和諧是很具體、實用的概念；衝突的狀況必須避免。
字體
Opal Pro Regular
itc New Baskerville Roman
字體
Bailey Sans Extra Bold and Today Sans Medium
Peoni Pro and Edwardian Script
Adobe Wood Type Ornaments Two
對比
「世上本來就沒有不必經過比較的事物。光一件事物是看不出什麼好壞的。」 ―梅爾維爾（Herman Melville），《白鯨記》作者現在，好戲上場了。版面要達到和諧非常容易，要造成衝突也很簡單（不過不受歡迎），但製造對比卻是有趣的。
正如你在前面的設計單元中學到的，強烈的對比吸引我們的視線。要強化對比，字體設計是最有效、最簡單、最令人滿意的方式。
字體
Opal Pro Regular and Flyswim
字體
Brandon Grotesque Light and Black
halis s extralight
Zanzibar and Z anzibar Extras
摘要
對比不只是要呈現作品美感，也與版面上資訊的井然有序及清晰度息息相關。千萬別忘記：你的重點是要溝通。結合不同字體應該是為了提升溝通的效果，而非造成混淆。
有六種明確、特定的方式可以創造字體對比：大小、粗細、結構、樣式、方位、顏色。接下來的章節會逐一闡述每項對比方式。雖然我一次只介紹一種對比，但很少一次只用一種對比方式就達到效果。多數時候，結合並突顯不同字體的相異處，可以讓效果更好。
當你明知一個由不同字體組合而成的設計不太對勁，卻看不出問題在哪裡時，別去看字體間的相異處，而是應該找出相似處。問題通常就是出在這些相似處上。
做字體對比設計時，最重要的原則是：別當軟腳蝦！
但是……
創造字體對比之前，必須熟悉字體的類別才行。下一章的每一頁都要花些時間研究，注意那些構成同一類字體的相似處何在。利用雜誌、書籍、包裝外盒等任何印刷品及網站，試著找出幾個屬於該類字體的範例，然後繼續認識下一個字體類別。相信我，花點時間這麼做，會讓你更快、更準確地進入狀況！
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書籍介紹
本文摘錄自《好設計，4個法則就夠了》，臉譜出版
作者：羅蘋．威廉斯（Robin Williams）
譯者：呂奕欣、張妤菁
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【作者介紹】
羅蘋．威廉斯，著有超過二十本暢銷書和得獎著作，包括《寫給大家的WEB設計書》（The Non-Designer's Web Book）、《羅蘋‧威廉斯設計工作坊》（Robin Williams Design Workshop）、《Mac小書》（The Little Mac Book）等。透過寫作、教學和參加研討會，教導及影響所有使用電腦的人，包括設計、字體、桌上排版、Mac與網路等領域。
現居新墨西哥州聖塔菲（Santa Fe）郊外的高沙漠區（high desert）。每天早上都能看到日出，傍晚欣賞日落。孩子已長大離家，正在撰寫非電腦領域的書籍，到世界各地有趣的地方旅行。獲頒莎士比亞研究博士學位，對她來說，人生是一場不斷開展的冒險。
【本書特色】
- 簡單易懂的設計概念，清楚對照的實例說明
- 設計案例比較解析，避免容易犯的錯誤
- 解讀設計師的構圖和版面編排訣竅，培養好設計鑑賞力
- 內附隨堂小測驗，輕鬆檢視學習成果
- 收錄「中文字體的設計原則」，更好讀、隨時用
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航