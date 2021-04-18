《設計，4個法則就夠了》：做字體對比設計時，最重要的原則是「別當軟腳蝦」

文：羅蘋．威廉斯（Robin Williams）

字體（和人生）

字體是任何印刷品的基本組成要素，版面上有不只一種字體的編排設計，這不但使版面效果非常吸睛，常常也是設計者須處理的課題。但是，我們如何判斷哪些字體放在一起能發揮效用呢？

在生活中，超過一種事物同時並存時，會產生一種有活力的動態關係。字體也一樣，一個版面上的字體通常超過一種；即使只是一份簡單的文件，也會有大標、副標或至少加上頁碼。版面上（或生活中）這麼多變項間，很自然地建立起某種關係―不是和諧的，就是衝突或對比的。

和諧的關係：只用一種字族的字體時，風格、大小、粗細等特徵沒有太多變化，就會產生和諧的關係。這種版面要維持和諧很容易，但整體編排容易保守，變得相當沉穩或正式，有時顯得無趣。

衝突的關係：使用的多種字體若有相似（但不完全相同）的風格、大小、粗細等，就會產生衝突的關係。在這類版面上，字體間的相似處會造成閱讀困擾，因為它們在視覺上的吸引力不太一樣（如果一樣，就處於「和諧」），卻又不是不同（如果完全不同，就處於「對比」），所以會產生衝突。

對比的關係：數種彼此迥然不同的字體和元素結合在一起，就會產生對比的關係。那些吸引眾人目光、看起來很活潑的版面設計，通常包括許多形成對比的特徵，因而得以突顯對比效果。

大部分設計者使用多種字體時常顯得搖擺不定。你可能知道某種字體應該大一點，或其中某個元素要粗一點。然而，等你能隨時辨認並指出對比的地方，就掌握了這些技巧，更快了解編排字體時可能發生衝突的關鍵，並找到更多有趣的解決方法。而那就是這個單元的重點。

和諧

若只選用一種字體，而且版面上其他元素與那個字體有相同的特性，整個設計就會很和諧。或許你可以用某個字體的斜體版本、將標題放大，或者插入一張圖片或一些裝飾符號―但是基本上感覺仍然很協調。

多數的和諧設計是比較平穩、正式的，但不代表和諧的設計不受歡迎。只是完全用和諧的元素編排時，要留意你的設計給人什麼樣的印象。

Photo Credit: 臉譜 這個「和諧」例子的字體是Opal，放大第一個單字的首字母。 文中也用了Opal斜體，整件作品稱得上相當平穩含蓄。

字體

Opal Pro Regular and Italic

字體

Aachen Bold

Onyx (with Adobe Type Embellishments Three)

Photo Credit: 臉譜 這是一張簡單的兒童自我介紹表格。粗體字（Aachen Bold）與粗框線搭配得很好。連填空欄的底線也設計得有點粗。

Photo Credit: 臉譜 這是虛構的婚禮喜帖，邀請大家4月1日參加卜派與奧莉薇的婚禮。字體（Onyx）、細框線和精緻的裝飾符號，營造出相同的風格效果。 這樣的版面看起來很熟悉嗎？許多人的婚禮喜帖都是用不易出錯的和諧原則。那不是壞事，只是你心裡要有數。

衝突

在同一版面上，使用兩種或多種相似的字體（不是完全不同，但也不是完全相同），就會產生衝突的效果。我看過很多學生企圖找出「看起來相似的」另一種字體，來搭配版面上原來的字體。這是錯誤的作法。當你把兩個看起來很相似卻其實不盡然的字體擺在一起，最後的作品常會讓人覺得是編排出了差錯；問題就出在相似處上，相似製造了衝突。

和諧是很具體、實用的概念；衝突的狀況必須避免。

Photo Credit: 臉譜 就像上面的例子，當你讀到「full of sound and fury」（說得慷慨激昂）這幾個字時，有什麼感覺？會不會想知道為什麼這幾個字的字體不一樣？會不會懷疑也許這裡的編排出了問題？這幾個字會不會讓你覺得礙眼？段首被放大的首字母，放在那裡看起來很自然嗎？

字體

Opal Pro Regular

itc New Baskerville Roman

字體

Bailey Sans Extra Bold and Today Sans Medium

Peoni Pro and Edwardian Script

Adobe Wood Type Ornaments Two

Photo Credit: 臉譜 同樣是自我介紹的表格，請仔細觀察標題「Welcome!」中的「W」、「e」、「m」字母與下方內容中的同樣字母：它們彼此相似，卻又不完全相同。外框的粗細與字體粗細或其他線條的粗細看起來不一樣，卻沒有達到強烈對比的標準。這件小作品中出現了太多衝突。

Photo Credit: 臉譜 這張簡單的喜帖運用了兩種不同的書寫體。兩種字體有很多相似處，但不完全一樣，也不完全不同。 版面上的裝飾符號也有同樣的問題，導致相同形式的衝突。這件作品看起來有點凌亂。

對比

「世上本來就沒有不必經過比較的事物。光一件事物是看不出什麼好壞的。」 ―梅爾維爾（Herman Melville），《白鯨記》作者現在，好戲上場了。版面要達到和諧非常容易，要造成衝突也很簡單（不過不受歡迎），但製造對比卻是有趣的。

正如你在前面的設計單元中學到的，強烈的對比吸引我們的視線。要強化對比，字體設計是最有效、最簡單、最令人滿意的方式。

Photo Credit: 臉譜 從這個例子可以很清楚地發現，我們應該以另一種字體來呈現「full of sound and fury」這幾個字。有了字體對比，整段散文的視覺效果就會更活潑、更有活力。

字體

Opal Pro Regular and Flyswim

字體

Brandon Grotesque Light and Black

halis s extralight

Zanzibar and Z anzibar Extras

Photo Credit: 臉譜 同樣是自我介紹的表格，這個例子的字體之間的對比很明顯。這兩種字體其實都出自Brandon Grotesque字族，以很粗與很細的字體製造對比。外框線與空欄底線的粗細也有鮮明的對比。

Photo Credit: 臉譜 這張喜帖的版面上有兩種迥異的字體，它們在各方面都非常不同，卻沒有衝突。 Popeye & Olive Oyl 這幾個字所使用的字型（Zanzibar）包括了裝飾符號（這個例子中用的符號是其中一種），搭配該字體。

摘要

對比不只是要呈現作品美感，也與版面上資訊的井然有序及清晰度息息相關。千萬別忘記：你的重點是要溝通。結合不同字體應該是為了提升溝通的效果，而非造成混淆。

有六種明確、特定的方式可以創造字體對比：大小、粗細、結構、樣式、方位、顏色。接下來的章節會逐一闡述每項對比方式。雖然我一次只介紹一種對比，但很少一次只用一種對比方式就達到效果。多數時候，結合並突顯不同字體的相異處，可以讓效果更好。

當你明知一個由不同字體組合而成的設計不太對勁，卻看不出問題在哪裡時，別去看字體間的相異處，而是應該找出相似處。問題通常就是出在這些相似處上。

做字體對比設計時，最重要的原則是：別當軟腳蝦！

但是……

創造字體對比之前，必須熟悉字體的類別才行。下一章的每一頁都要花些時間研究，注意那些構成同一類字體的相似處何在。利用雜誌、書籍、包裝外盒等任何印刷品及網站，試著找出幾個屬於該類字體的範例，然後繼續認識下一個字體類別。相信我，花點時間這麼做，會讓你更快、更準確地進入狀況！

相關書摘 ►《設計，4個法則就夠了》：一份好的履歷該怎麼排版設計？掌握四大要訣輕鬆上手

書籍介紹

本文摘錄自《好設計，4個法則就夠了》，臉譜出版

作者：羅蘋．威廉斯（Robin Williams）

譯者：呂奕欣、張妤菁

【作者介紹】

羅蘋．威廉斯，著有超過二十本暢銷書和得獎著作，包括《寫給大家的WEB設計書》（The Non-Designer's Web Book）、《羅蘋‧威廉斯設計工作坊》（Robin Williams Design Workshop）、《Mac小書》（The Little Mac Book）等。透過寫作、教學和參加研討會，教導及影響所有使用電腦的人，包括設計、字體、桌上排版、Mac與網路等領域。



現居新墨西哥州聖塔菲（Santa Fe）郊外的高沙漠區（high desert）。每天早上都能看到日出，傍晚欣賞日落。孩子已長大離家，正在撰寫非電腦領域的書籍，到世界各地有趣的地方旅行。獲頒莎士比亞研究博士學位，對她來說，人生是一場不斷開展的冒險。

【本書特色】

簡單易懂的設計概念，清楚對照的實例說明

設計案例比較解析，避免容易犯的錯誤

解讀設計師的構圖和版面編排訣竅，培養好設計鑑賞力

內附隨堂小測驗，輕鬆檢視學習成果

收錄「中文字體的設計原則」，更好讀、隨時用

Photo Credit: 臉譜

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航