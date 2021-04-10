【展覽】「38號樹洞」性騷擾信件展：鄭家純這種跳脫框架的存在，成了保守派的眼中釘

網友的砲火

藝人「雞排妹」鄭家純，過年前發生「尾牙性騷擾事件」，指名尾牙公司老闆與台語歌王翁立友對她進行性騷擾，讓她受到傷害。此事成為熱門話題，延燒一時。

當時，鄭家純以一己之力大戰媒體與翁立友，激勵了許多性騷擾受害者。他們紛紛私訊鄭家純，傾訴個人的創傷經驗。鄭家純覺得這些來信應該被好好處理，經友人介紹，她於2月7日與作家房慧真、胡淑雯見面。討論後決定舉辦「38號樹洞」性騷擾信件展，並開始收件，在一個月內企劃策展，於3月27日在台北市中山區開幕，預計一路展至4月15日。

原本「尾牙事件」的討論潮已過，但慕名前來的民眾，發現展場內有一封信件，疑似「南投警察兒性侵案」的受害者投書，公布後隨即在網路延燒。台灣政府旗下附屬基金會iWIN透過南投縣政府向受害女學生查證，確認這篇投書是「冒名、虛構」，並取得當事女學生同意，發出澄清聲明。這個爭議也登上媒體，成為3月底的熱門新聞。

媒體私訊鄭家純臉書粉專，也向鄭家純經紀人聯繫，得到「已讀不回」的結果，照樣寫成新聞。而鄭家純的反應也點燃鄉民怒火。鄉民紛紛出征鄭家純粉專，對「假投書」大力撻伐，並提出陰謀論，質疑鄭家純在炒新聞，為選舉鋪路。

連辦個信件展都可成為焦點，鄭家純無疑已成為台灣媒體聲量的代表人物。從「尾牙性騷擾事件」的風波，到「南投女學生假投書事件」，以至於「選舉陰謀論」。所有的攻擊都來自於對鄭家純的「道德批判」。主論述是：「為了炒作」，然後抓她的言行來攻擊。

鄭家純的反應是用幾句話向酸民宣戰，相約在展場見面：「我一人出資，不收門票，沒有任何協辦，更沒有強迫任何人來看展，如果誰覺得我欠你，那就當面聊吧。」結果無人應戰。她認為這些酸民「全都是俗辣，只一剎的花火，你所有承諾，全部都太脆弱。」

這種回話當然更增添鄉民怒火，留言蜂擁而至，PTT等網路論壇內也跟著大加撻伐。而在眾多的砲火聲中，聲援、支持鄭家純的聲音也不小。其中有長期以來欣賞她「敢言直行」風格的粉絲，也不少是原本對她不了解卻被感動的路人。鄭家純在社會議題上的渲染力，可說不輸給主流政治人物，隱隱有參選前的柯文哲的輿論聚焦力。而她的形象卻長期違反「社會對於女性的期待」，也因此讓「38號樹洞」性騷擾信件展產生了爭議。

爭議從辦展動機、辦展效果，到社會效應等，有不少地方可切入一談。本想說，正反雙方都談了不少，資料應該好找。但鄭家純除了約酸民現場battle外，沒有談信件展的細節，媒體也只顧著報爭議。想了想，還是撥電話問鄭家純。她很直接的給了答案。

Photo Credit: 中央社

真實與虛構

信件展的爭議在「南投女學生的假投書」上。「38號樹洞」展出百餘封信件，內容是許多性騷擾、性侵害受害者的證詞，有電腦打字，也有親筆書寫，都隱去可供辨識的個資（包括加害者姓名）。在倫理上，主辦方（鄭家純）自認做到了該做的事。

據鄭家純表示，來的信件除了不符合規格（例如寄來論述）、因故必須保護當事人（內容完全保密），或明顯來亂的（有人寄來喜帖），她都不做篩選。因為寄信比網路訊息來得慎重，這個動作本來就是一個檻。願意來信的人，鄭家純都視為對她的信任，她也選擇相信對方。如果懷疑信件都是創作，都是假的，那這個展就不用辦了。

但這也涉及到倫理問題。如果是藝術展，內容物只要產生效果，能撼動人心，真實與虛構的界線並不重要。（當然所有紀錄或書寫必然經過紀錄者的再造，並非百分百的真實）問信件是否細節為真，又會回到口述歷史或自傳書寫的歷史命題：「經過『記憶』編纂的文字，是否真實？」這是爭論許久的議題，鄭家純無意申辯什麼。

但已明知其中一封書信是「偽託」，何以不將其撤下？鄭家純說：「就一個論點：那些信件就算是虛構，怎麼能保證沒有發生過？」

這樣講當然很危險，但鄭家純考慮的是「信任」。性騷擾、性侵受害者要克服傷痛，將隱藏許久的內在傷痛，展露到公眾面前，需要經過多少掙扎與勇氣？150多封來信，除了選擇全都相信之外，還能怎麼處理？對鄭家純來說，首要的任務，是善待來信的受害者們。所以她不質疑信件的真假。此外也沒多說什麼。

而她那句話，懂的人自然就懂，也不用多問。道理很簡單，即使南投那篇是創作，案件細節在媒體與網路，早就鉅細靡遺的刊登出來，少的是受害者心情。而台灣電影《無聲》改編自真人真事，經過劇作家之手，將受害者情境轉化為影視作品。除了心境可能虛構，發生的事都是現實。重點是將這些事傳達給大眾知道。南投女學生家長是否為了錢和解，可能是想像，但同樣拿錢封口的事，在台灣過去發生太多，歷歷在目。甚至說這樣的案例是個典型，而且十分常見。一些書信裡就有加害者用錢消災的例子。

辦展爭議

「鄭家純惹完翁立友後，幹嘛又沒事找事，辦一個性騷擾信件展？一定有目的！」這是蠻多鄉民的質疑點。認定鄭家純拿性騷擾做文章，是要搶奪「#MeToo」運動的發言權。其次當然就是拿議題炒作，為日後參選鋪路。也因此，鄭家純對媒體劈頭就說：她現在沒有要選。所以書信展她除了請兩位作家協助之外，不募款，不跟任何團體合作，不找贊助，主辦就是鄭家純。就她一個人辦，短短一個半月內就展出。

以展場的精緻度來說，看起來花不少錢。鄭家純跟我說了實際數字。

我聽到金額，為之震驚。鄭家純解釋，為了讓信件展單純化，避免外界的各種懷疑，她獨資請來策展團隊，連場地都自掏腰包，目的就是要「對得起那些信任她，把自己經驗寫出來的受害者們」。什麼都要成本，就花到這個數字。

外界說她搶當台灣「#MeToo」運動代言人，鄭家純早就對外表示過，正因為尾牙事件遇到那麼強烈的言語與身體觸碰性騷擾，讓她終於了解許多受害女性的痛苦與折磨，所以站出來呼籲大家正視這個問題。她平常沒高舉女性主義大纛，也沒出來搞運動。如果能帶起什麼討論，對政府單位、女權團體平常在做的社會改革，不是更有幫助？她不懂外界到底要質疑她什麼。

鄭家純沒有要搶功，也沒有要搶發言權，沒有要選舉，全都自己出錢，都做到這個程度了，仍有人質疑她。她說：「那就來現場跟我辯啊！怎麼都只會嘴砲？沒一個敢來？」

也就是說，鄭家純辦展的動機一如常人。一般人通常是生活遇到問題後，才開始關心相關議題。像是家中有漸凍症患者，自己可能會加入漸凍人相關協會，聲援相關活動。鄭家純受到性騷擾，所以開始關注此議題，就這樣。而她之所以被質疑，實則跟她的身分、平日的形象作風有關。

保守人士的眼中釘

舉凡全世界的藝人，都被賦予一種階級位置。因為有名，就應當做為社會表率。藝人得熱心公益，言行謹慎，都是這種框架下的期待。在台灣還有一個特色，因為選舉門檻不高，只要是有聲量的公眾人物，時常參選民意代表。從藝人、網紅到議題人物（例如小燈泡母親），沒政治背景卻選上民意代表的比比皆是。而鄭家純從聲援佔領立法院運動，到反送中，再到為立委候選人助選，有相當的社運參與度，自然被懷疑為選舉鋪路。

但要考慮一個前提。自柯文哲之後，從呱吉到洪慈庸，好些關注社運議題的「名人」參選，言行不見得都符合社會標準，各有風格，正反評價都有。受到的質疑聲卻沒有鄭家純那麼嚴重，更何況她根本沒有要選。這次特別被針對，就因為辦展被視為是「政治參與」的動作，所以才被放大。而她被質疑到上媒體，只因為一個原因。那個原因大家嘴巴不說，但潛意識表現了出來。

因為鄭家純是寫真女星出身，靠美貌容貌與性感身材賺錢，平日發言又嗆辣無比，屢屢挑動衛道人士的神經。而近期她又自製情趣商品販售，更強化了她的「蕩婦」形象。如果她單純作為網紅、性感藝人、寫真女星，也許還好，但一旦參與政治，就會被質疑「資格」。

社會對政治人物的期待，就是要家世良好、形象清白、學歷過人、正直良善。鄭家純被針對的點，偏偏正是過去幾十年女權團體試圖扭轉的「厭女」效應。台灣社會總要求女性要守三從四德，要迎合父權需求。雖然在商業需求的分眾化影響下，女性可以是賣弄情色的艷星，也可以是冰清潔白的玉女，但選定位置後，大眾就會以刻板印象套在她們身上，只要隨意跨界，就容易遭致批評。

今天一個寫真女星可以「從良」，從脫光變包很緊，然後做不涉及政治的公益，就可以洗白。因為這樣「符合大眾需求」。但這也不過是一種父權社會的商業操作，只是大家視而不見，習以為常。

但鄭家純打從一開始就高度自我，她從來想做什麼就做，想講什麼就講，隨時踩到各種紅線。例如。她從來就沒改變賣弄性感的商業路線，沒想要突然變成玉女。平時跟其他藝人一樣捐款做一般公益，但卻也時常贊助社會運動，三不五時還碰政治議題，她的作為既不雙重標準，也毫無顧忌，完全不想進入社會框架。這樣的作風，讓大眾難以定義，更難認同。這種人通常都被無視或忽略、冷處理。但鄭家純偏偏因此受到許多年輕人歡迎，討論度高到媒體無法忽視，所以特別顯眼。

也就是說，鄭家純的存在讓很多帶有「傳統思維」的人看不順眼，他們覺得鄭家純威脅到既有秩序，無法簡單歸納。偏偏她又沒幹什麼作奸犯科的事，所以只能放大她講的每一句話、每一個行為，試圖打垮這樣的異類。結果她每次被攻擊後就變得更紅，成了保守人士的眼中釘。

資格論

以這次的信件展為例，從徵稿到開展，有不少社會公知、社運人士高度關心。有的人認為鄭家純的行動草率，缺乏社工與心理、法律資源的介入，可能會讓原本許多人正在進行的性侵防治、創傷療癒的運動受到損害。特別是南投女學生假書信的爭議，更激起不少討論。但我不客氣地說，這背後隱藏的一個想法就是：鄭家純沒資格來參與、推動這個議題。

為什麼沒資格？她性感女星的框架，彷彿附骨之蛆揮之不去。平日自我任性的作風，也不符合知識分子要求的穩重端莊。這是一種潛意識的資格審查，或是怕資源跟位置被搶而眼紅。因為鄭家純的議題曝光度比任何社運團體高，即使她自己辦展，還是會引來相關人士批評。因為無法收編鄭家純，讓她按照既有模式參與運動，又怕她亂搞，變得冷處理沒用（曝光度高），無法制止她（因為她不跟團體合作），又不能公開反對（因為這是好事），除了嘴幾句之外，還真拿她沒辦法。

鄭家純這種難以定位的存在，就是「房間裡的大象」。如果她單純是白目、反社會或特異獨行，不會有那麼多人關注她。美女藝人、網美何其多，單靠外表或言詞，不會被討論成這樣。反過來說，鄭家純面對議題的態度與反應，其實是她這一輩30歲以下年輕人的特性。她的過與不足，都赤裸裸地展現在大眾面前。很多年輕人皆是如此，在社群媒體上隨處可見。她就像是年輕世代的象徵，展現出許多人的心聲。

信件展的意義

我跟鄭家純通完電話後，4/6跟她約在展場碰頭，一見面鄭家純就說，參觀人數破5000了耶。因應武漢肺炎疫情，看展都要實名制，許多人一次看不完，會反覆前往，因此實際參觀人次應該更多。

而這個人數是有意義的。

網路時代，人人都是鍵盤俠，社群媒體上一呼百應，實際到場小貓兩三隻，這種狀況比比皆是。「38號樹洞」性騷擾信件展一開始就發生假書信事件，短短兩周（截至4/9）卻也累積了6000多人進場。環顧現場，除了女性之外，也有不少男性觀展。觀眾的表情不一而足，有悲傷、有沉穩，有受到衝擊，也有目瞪口呆。但即使攜伴而去的人都沒什麼交談，看完大多沉默。

現場展出的受害經歷，真實也好，有人刻意造假、表現其創作也罷，置身於那些不同言語敘述的事蹟中，怎樣都會讓人心情抑鬱。各式各樣的傷害與情境，不同的過程與反應，以及事後回顧的狀態，容易令人心頭一窒。

辦展目的與迴響

看完後覺得有一個盲點，我直接問鄭家純。

鄭家純辦展的原因固然簡單，但知道自己的媒體聲量夠大，也想呼籲社會大眾關心性騷擾議題。就信件展的內容來說，泰半是傳統父權結構下以「權力」地位加害的事件，但其中也不少是單純兩性（也有同性）相處中造成的創傷，事件大概分為「兩性相處」與「權勢性侵」兩大類。雖然信件展單純是為了讓受害者有個公開管道宣洩，但單就信件來說，內容涉及社會結構、傳統觀念和性別互動的界線。

但是似乎可以透過鄭家純的影響力，提供他們更多協助。例如跟論述結合，幫助受害者重建。只有展出好像有點單調？

鄭家純表示，她這個展的目的只有三個。一是希望這些願意信任她，並願意將信件公開的受害者，能夠好好地被「善待」。第二是希望帶給她們勇氣，讓他們知道自己不孤單，有很多人跟他們一樣，她們並沒有錯。第三點，也是最重要的，讓大家知道性騷擾無所不在，你不知道，只是因為很多人隱忍不說。

談到擴大論述，或外界質疑怎麼不讓專家加入協助。鄭家純說，她關注核心的最內層是受害者這一塊，給他們一個窗口，所以辦展。第二層是透過來看展的觀眾，他們回去之後會在社群媒體發文分享（例如：觀展心得1、觀展心得2），或跟親友討論，都可以幫忙把上述三點傳播出去，那就會發酵。再過來是毫不關心，只看到新聞的陌生人，那已經不是她管得到的部分，就隨緣。反對者是最外圍的一塊，她沒心思去理會。

而關於論述、運動，或「怎樣互動，才不會發生性騷擾的悲劇」，這些都是許多女權團體長期努力推廣的事，她沒有想要搞革命，沒有要站第一線，當什麼#MeToo運動領袖。如果因為她的影響力能讓政府單位或其他團體的推廣更受到注意，那也夠了。

我總覺得如果要為一件事情抗爭、發聲，就要像野火肆虐原野一般，把體制跟框架摧毀，新世界才會誕生。不過鄭家純不這樣想，她覺得很多事情傳播出去之後，慢慢就會改變。她想要做的三點概念，其實都是現有社福團體的老生常談，早就在推廣了。但她透過現在（4/9）這6000多人，就可以把漣漪擴散出去。像開展之後，她持續收到不少私訊跟信件。最近就收到一封加害者的懺悔信，說自己想跟受害者道歉，又怕打擾對方的平靜，不知道該怎麼辦。

鄭家純認為，本來沒有注意性騷擾議題的人，透過這個展的機緣開始有了改變，受害者不再怪罪自己（真的很多受害者都以為自己做錯了什麼，才會被性侵），無心傷害人的加害者，意識到自己犯了錯，然後改正。深遠的改變可能需要二、三十年，但社會風氣轉變，傷害才會變少。她做自己能做到的事而已。

滴水穿石

跟鄭家純聯絡的日子是清明節，也是美國搖滾樂團Nirvana主唱Kurt Cobain逝世的日子，於是想到了一個例子。

90年代，Nirvana橫掃世界，影響了一整代的文化。Kurt Cobain生前反對性暴力跟仇女文化，為此曾寫了〈Polly〉一曲，內容是以強暴犯的視角，對一個叫「波莉」的女孩施暴。而他們的〈rape me〉更直接，寫一個女性被強暴過程中的喃喃自語。這種化身為第一人稱的寫歌方式，是最激進的控訴方式之一。

而〈rape me〉的意涵跟信件展裡許多受害者的心境類似，許多人覺得自己死過一次，設法重新活著。

Kurt Cobain的用心在當時沒太多效果。1991年Nirvana在西雅圖派拉蒙戲院演出時，台下聽眾看Kurt Cobain唱〈rape me〉而雀躍尖叫。Kurt Cobain為此感到失望，問團員說：「他們在雀躍什麼？」

Kurt Cobain在30年前寫歌想推動的事，在當時看不出效果，但帶動的風潮也慢慢影響了近年為女性權利發聲的樂手們，因為他們許多都聽Nirvana長大。而社群媒體時代，在〈rape me〉的影片連結下，可以看到不同世代的歌迷至今仍在討論歌詞的背景和意義。這樣的歌在聽眾心中播下了種子，隨著時間慢慢醞釀、擴散。

這是藝人和名人等有社會聲量的人可以做到的事，也許緩慢，但總會發酵。像過去30年，許多女權團體輔導受害人，並推動性侵害防治的法案，也都有相當成果，但成效就如滴水穿石，法案過了，社會還是沒有形成足夠的改革風氣。無論男性女性，在成長過程中，有意無意間還是傷害了人。而社會至今連「怎樣才是兩性相處的合理界線」都還晦暗不明。Dcard、PTT上一堆指控／被指控性騷擾的經驗，底下討論毫無共識，多以自身經驗來判別，然後戰成一片。看似有討論，大多只在抓出罪犯，然後譴責致死。

信件展的新聞討論也變成如此。信件展的主題是性騷擾，大眾關心的卻是書信的真假、鄭家純是否要炒作、搶當#MeToo代言人，或是要出來選舉。信件那些慘痛的經驗卻被忽視，社會還是不願正視性侵議題的普遍性。

形象與倡議

如果鄭家純不是爭議人物，這個展根本不會引起關注。2020年，現代婦女基金會的「2020性暴力預防倡議行動」，跟台北市性侵防治中心、衛福部合作，請來形象良好的藝人安心亞擔任宣傳大使，還有一句漂亮的口號：「only YES means YES」。結果，沒引起什麼注意跟討論。

因為這就是保守人士喜愛的，在框架下的安全、得體的宣傳模式。不會有性侵行動劇，也不會找來「形象不佳」的人，因為怕事情會被模糊焦點。但這反而是弔詭的地方。今天如果是賣弄性感成名的網紅（例如：辛尤里、方祺媛（雪碧）、林襄、魔理花），同樣去倡議性騷擾議題，然後對粉絲宣導相關概念，其實對運動產生的效果，會比形象「好」的安心亞或田馥甄等人來做，更為直接有用。

而如果那些性感的巨乳網紅真的也跳出來，就會超出社會給予的框架。看不慣的人便會針對她們嚴加批判──「婊子還想立貞潔牌坊」。這些父權的迂腐思想仍普遍存在人們心中，就像鄭家純被罵最多的也是賣弄性感的部分。議題本身被模糊，這是令人微感悲哀的現狀。

但還是很多人開始注意到問題。鄭家純想呼籲的事，到底有多少人聽到，能帶起什麼風潮，還有待觀察。起碼對她來說，有數千人到場看她的展，她就覺得值得了吧。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航